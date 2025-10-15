Moldova trece la ora de iarnă: Iată când trebuie să dăm ceasurile înapoi
EA.md, 15 octombrie 2025 07:30
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25–26 octombrie 2025, Moldova va trece la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni 3:00. Această ajustare anuală aduce o oră în plus de somn, dar poate afecta ușor ritmul nostru biologic. Ce se întâmplă cu ceasul biologic? […] Articolul Moldova trece la ora de iarnă: Iată când trebuie să dăm ceasurile înapoi apare prima dată în ea.md.
• • •
Acum o oră
07:30
07:30
Din 12 octombrie, moldovenii care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană. EES este o soluție digitală modernă care înregistrează electronic datele privind intrarea și ieșirea cetățenilor din țările terțe la frontierele externe ale UE. Conform Poliției de […] Articolul (Video) Frontiera Moldovei anunță schimbări: Intră în vigoare noul Sistem de Intrare/Ieșire apare prima dată în ea.md.
07:30
Președintele Parlamentului Moldovei, Igor Grosu, a afirmat că retragerea militarilor ruși și a depozitelor de muniții din Transnistria este esențială pentru o rezolvare durabilă a conflictului. „Fără această decizie, fără acest pas nu putem vorbi despre o soluționare pe termen lung”, a declarat el într-un interviu pentru Agerpres, transmite point.md. Răspunzând la întrebarea despre probabilitatea […] Articolul Grosu: Va veni vremea când 400 de soldați ruși vor fi urcați în avion și trimiși acasă apare prima dată în ea.md.
07:30
(Video)„Lucrare de top!” – Un chirurg estetician dezvăluie secretele transformării Maiei Sandu # EA.md
Președinta Maia Sandu este apreciată pentru aspectul său elegant și stilul vestimentar rafinat, consolidate de-a lungul celor două mandate. Totuși, ea nu a arătat întotdeauna impecabil. Specialiștii observă o schimbare vizibilă în înfățișarea sa, atribuind această transformare unor posibile proceduri estetice. Un chirurg estetician de renume a analizat evoluția feței șefei statului. Ludmila Constantinov, chirurg […] Articolul (Video)„Lucrare de top!” – Un chirurg estetician dezvăluie secretele transformării Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
07:20
„Cu tartine și ceai în Parlament” – Fostul deputat „fustangiu” și-a găsit jumătatea chiar la birou! # EA.md
Poveste cu „tartine și ceai” în Parlament: Ina Sîrbu, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a povestit cum s-a născut relația lor chiar la locul de muncă. Tânăra consilieră, abia ieșită de pe băncile facultății, nu a fost deloc impresionată de „băiețelul slăbuț într-un costum mai mare ca el”, despre care se spunea că era […] Articolul „Cu tartine și ceai în Parlament” – Fostul deputat „fustangiu” și-a găsit jumătatea chiar la birou! apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) „Cer și pământ ce se postează și ce e într-adevăr” – O TikTok-eriță îl face praf pe afaceristul Dan Meșină! # EA.md
Tiktokerița și modela de pe OnlyFans, Vlada Korykova, l-a făcut praf pe afaceristul Dan Meșină în cadrul emisiunii „Arde” de pe YouTube. Tânăra susține că Meșină ar fi amenințat-o să nu-i păteze imaginea, însă ea nu s-a lăsat intimidată. Fără a oferi detalii concrete, Korykova l-a acuzat pe Dan Meșină de duplicitate și a spus […] Articolul (Video) „Cer și pământ ce se postează și ce e într-adevăr” – O TikTok-eriță îl face praf pe afaceristul Dan Meșină! apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) „Acum vedeți voi colb în Dubai” – Emilian Crețu livrează o nouă doză de umor pentru Tany Vander! # EA.md
Nu a trecut mult de când Tany Vander a plecat la Dubai, iar Emilian Crețu deja îi resimte lipsa. Tany fusese muza lui pentru parodii, iar acum actorul sugerează că Dubai va suferi din „colbului magic” al acesteia. Ce să spun, plâng. Până acum se spunea ca orașul Dubai este un oraș luxos, perfect […] Articolul (Video) „Acum vedeți voi colb în Dubai” – Emilian Crețu livrează o nouă doză de umor pentru Tany Vander! apare prima dată în ea.md.
07:20
„Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa”, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca […] Articolul Peskov avertizează: Moldova greșește dacă vede Rusia drept adversar apare prima dată în ea.md.
07:20
În spatele imaginii de politician, fosta deputată PAS, Olesea Stamate, ascunde o latură sensibilă și creativă. De 14 ani, pictura îi oferă un refugiu, ajutând-o să se desprindă de rigorile vieții politice. „Pasiunea mea pentru pictură a pornit, de fapt, de la copiii mei”, a mărturisit Stamate, scrie UNIMEDIA. „De multe ori credem că noi […] Articolul „Totul a început cu copiii mei”: Olesea Stamate dezvăluie pasiunea secretă apare prima dată în ea.md.
07:20
„Fosta lui soție m-a avertizat, dar nu am crezut”: Povestea unei mame cu 5 copii care a scăpat de soți violenți aproape omorâtă # EA.md
O tânără din raionul Călărași a ajuns în reanimare după ce a fost bătută cu cruzime de către soț. Este vorba de Elena Muhamadeev, mama a 5 fetițe. „Atât de tare m-a bătut, că eu m-am trezit la spital”, a povestit femeia printre lacrimi în cadrul emisiunii Destine. Mama fetelor spune că a îndurat multe […] Articolul „Fosta lui soție m-a avertizat, dar nu am crezut”: Povestea unei mame cu 5 copii care a scăpat de soți violenți aproape omorâtă apare prima dată în ea.md.
07:20
Meseria de profesor joacă un rol esențial în formarea generațiilor viitoare, iar în contextul globalizării misiunea devine mai complexă: conectează culturi, dezvoltă gândirea critică și pregătesc elevii pentru o societate interconectată, în care adaptabilitatea și comunicarea sunt cheia viitorului. Un exemplu relevant este cel al Valentinei Cebotari, originară din Republica Moldova, care predă limba engleză […] Articolul „Mă simt ca acasă aici”: Povestea unei tinere moldovence care predă în Coreea de Sud apare prima dată în ea.md.
07:20
Descoperire șocantă în localitatea Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia: cadavrul unei femei de 46 de ani, dispărută de peste două săptămâni, a fost găsit la groapa de gunoi. Principalul suspect este soțul victimei, care ar fi recunoscut că a ucis-o după un conflict. Potrivit surselor Pulsmedia.md, în dimineața zilei de sâmbătă, un bărbat a alertat Poliția […] Articolul Găgăuzia în șoc: Femeie dispărută, descoperită fără viață la groapa de gunoi apare prima dată în ea.md.
07:20
Sondaj: Majoritate românilor nu susțin trimiterea de trupe în ajutorul a Republicii Moldova în caz de atac # EA.md
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, dar și lipsa apetitului pentru a ajuta militar Republica Moldova într-un astfel de scenariu. Doar 35% dintre respondenți cred că Armata Română ar putea rezista 48 de […] Articolul Sondaj: Majoritate românilor nu susțin trimiterea de trupe în ajutorul a Republicii Moldova în caz de atac apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
12:20
Foto: adevarul.ro Un caz incredibil zguduie Italia: un bărbat de 70 de ani din provincia Vicenza este anchetat pentru fraudă, după ce autoritățile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător timp de jumătate de secol. În tot acest timp, el a primit o pensie de invaliditate care a însumat peste un milion de euro. Timp de […] Articolul Un bărbat s-a prefăcut nevăzător timp de 50 de ani și a încasat peste un milion de euro apare prima dată în ea.md.
12:00
Ultimele amintiri cu Andreea Cuciuc: visuri frânte, râsete care răsună încă și două inimi zdrobite de durere # EA.md
Tragedia în care și-a pierdut viața Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, a lăsat în urmă un gol uriaș. Tânăra artistă, plină de visuri și energie, este plânsă de toți cei care au cunoscut-o. Printre cei care și-au găsit cu greu cuvintele se numără Cristian Botgros și fosta sa iubită, Alexandra Cuhuteac — două persoane […] Articolul Ultimele amintiri cu Andreea Cuciuc: visuri frânte, râsete care răsună încă și două inimi zdrobite de durere apare prima dată în ea.md.
12:00
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, continuă lupta în instanță după respingerea cererii privind anularea scrutinului. Avocata sa, Elena Radu, a oferit detalii despre următoarea etapă a procesului – recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Potrivit acesteia, termenul limită pentru depunerea recursului este 6 ianuarie 2025, iar motivarea deciziei Curții de […] Articolul Bucurie mare pentru Călin Georgescu. Anunțul avocaților: „Este unanim recunoscut!” apare prima dată în ea.md.
11:50
Vasile Tofan a refuzat funcția de premier al Republicii Moldova. Adrian Băluțel: „Ne-a informat că nu este disponibil” # EA.md
Investitorul Vasile Tofan, unul dintre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a refuzat propunerea de a prelua șefia Guvernului. Potrivit șefului cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, Tofan a invocat motive profesionale care nu îi permit să accepte această responsabilitate. „Vasile Tofan s-a aflat în lista scurtă a persoanelor analizate […] Articolul Vasile Tofan a refuzat funcția de premier al Republicii Moldova. Adrian Băluțel: „Ne-a informat că nu este disponibil” apare prima dată în ea.md.
11:40
Cristela Georgescu a vorbit recent despre suferința prin care trece familia sa, de când soțul ei, Călin Georgescu – fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 – se confruntă cu probleme legale. Într-un interviu acordat postului Realitatea Plus, ea a povestit cum viața lor s-a schimbat complet și cum, spune ea, adevărul a fost înlocuit […] Articolul Cristela Georgescu: „Călin nu are dreptul de a se apăra. Este un om nevinovat” apare prima dată în ea.md.
11:40
Reacția Prințului Harry după criticile aduse lui Meghan Markle: „Moartea mamei mele este folosită ca armă împotriva ei” # EA.md
Prințul Harry trece printr-un nou moment dificil, după ce soția sa, Meghan Markle, a fost criticată în mediul online pentru un videoclip filmat la Paris. Mulți internauți au acuzat-o pe ducesă că ar fi trecut nepăsătoare prin zona în care Prințesa Diana și-a pierdut viața, în 1997. Totul a pornit de la o postare pe […] Articolul Reacția Prințului Harry după criticile aduse lui Meghan Markle: „Moartea mamei mele este folosită ca armă împotriva ei” apare prima dată în ea.md.
Ieri
08:00
Stilul de viață are un impact semnificativ asupra riscului de a dezvolta boala Alzheimer, conform numeroaselor studii în domeniul neurologiei și sănătății publice. Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă caracterizată prin pierderea progresivă a memoriei, a abilităților cognitive și a funcțiilor zilnice, iar factorii de mediu și obiceiurile zilnice joacă un rol major în modul în […] Articolul Cum afectează stilul de viață riscul de Alzheimer? apare prima dată în ea.md.
08:00
Cititul nu este doar o activitate plăcută sau educativă, ci are și efecte semnificative asupra sănătății și longevității. Studiile din domeniul neuroștiinței și epidemiologiei sugerează că persoanele care citesc regulat prezintă un risc mai mic de deces prematur și beneficiază de o stare mentală și fizică mai bună pe termen lung. Un studiu publicat în […] Articolul De ce oamenii care citesc regulat trăiesc mai mult? apare prima dată în ea.md.
08:00
De câțiva ani, ideea că „fericirea este o alegere” a devenit un slogan motivațional folosit frecvent în cărți de dezvoltare personală, discursuri inspiraționale și chiar în mediul online. Însă această afirmație, deși bine intenționată, poate fi problematică. Neurobiologia, psihologia și știința comportamentală arată că fericirea este rezultatul unei combinații complexe de factori interni și externi, […] Articolul De ce fericirea nu e doar o alegere – ce ne arată neurobiologia apare prima dată în ea.md.
08:00
Productivitatea nu depinde întotdeauna de orele petrecute la birou, ci de modul în care ne organizăm timpul și energiile. Studiile în psihologie și neuroștiințe arată că schimbări mici în rutină pot avea efecte semnificative asupra performanței zilnice. Primul obicei este planificarea zilei în avans. Cercetările realizate de Universitatea din Harvard arată că persoanele care își […] Articolul 5 obiceiuri aparent mici care îți cresc productivitatea zilnică apare prima dată în ea.md.
07:50
Magneziul este un mineral esențial implicat în peste 300 de procese biochimice din organism, inclusiv în funcționarea mușchilor, a sistemului nervos și a inimii. Deficitul de magneziu poate apărea din cauza unei diete sărace în alimente bogate în acest mineral, a stresului cronic, a consumului excesiv de alcool sau a unor afecțiuni medicale care afectează […] Articolul Simți oboseală constantă? S-ar putea să ai deficit de magneziu și nu știi apare prima dată în ea.md.
13 octombrie 2025
18:00
Călătoriile devin mai simple atunci când ai libertatea de a decide singur traseul și ritmul. Cu chirie auto Chișinău, oferită de compania RENTO, ai acces la o flotă modernă de mașini pentru toate gusturile și bugetele — de la automobile compacte, ideale pentru oraș, până la SUV-uri premium sau modele business pentru deplasări oficiale. Închiriere […] Articolul RENTO — lider în chirie auto în Moldova: confort, siguranță și libertate de mișcare apare prima dată în ea.md.
18:00
Pe o piață în continuă schimbare, unde fiecare brand concurează pentru atenția consumatorului, creativitatea a devenit diferențiatorul principal. Nu mai este suficient să ai un site sau o pagină pe rețelele sociale – clienții caută povești autentice, experiențe memorabile și campanii care ies din tipare. În Moldova, tot mai multe companii aleg să colaboreze cu […] Articolul Soluții creative pentru afacerea ta: cum te ajută o agenție digitală să ieși în evidență apare prima dată în ea.md.
11:50
Dorin Recean se retrage din politică: „Nu voi mai face parte din viitorul Guvern și nici din viața publică” # EA.md
Dorin Recean își încheie mandatul de premier și nu va mai conduce viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Igor Grosu a precizat că PAS intenționa să-l propună din nou pe Recean pentru funcția de prim-ministru, însă acesta a ales să […] Articolul Dorin Recean se retrage din politică: „Nu voi mai face parte din viitorul Guvern și nici din viața publică” apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Dosarul „Kuliok” se complică: Plahotniuc ar putea fi audiat, iar procesul rămâne blocat la Curtea Supremă de Justiție # EA.md
După extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, tot mai multe voci susțin că fostul lider democrat ar putea fi chemat să depună mărturie în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este acuzat că ar fi primit mită de la oligarh. Deși procesul este suspendat din vară, eventuala audiere a lui Plahotniuc readuce în prim-plan […] Articolul Dosarul „Kuliok” se complică: Plahotniuc ar putea fi audiat, iar procesul rămâne blocat la Curtea Supremă de Justiție apare prima dată în ea.md.
07:10
Platforma de „investiții” TUX, care a atras zeci de mii de moldoveni promițând câștiguri rapide de până la 4% pe zi, se află acum în vizorul autorităților. Potrivit informațiilor confirmate de Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), a fost inițiat un proces penal privind activitatea […] Articolul Scandalul TUX escaladează: Poliția a inițiat un dosar penal apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) O fetiță din Uganda cucerește Internetul: vorbește fluent româna și visează să ajungă în Republica Moldova la 18 ani # EA.md
Romi a emoționat milioane de internauți cu povestea ei. Născută în Uganda, fetița a învățat limba română de la misionarul care are grijă de ea și acum o vorbește fluent. Mai mult, Romi visează ca, într-o bună zi, să ajungă în Republica Moldova. Un cuplu de travel bloggeri din Moldova, Cristina Nicolai și Vitalie Maftei, a […] Articolul (Video) O fetiță din Uganda cucerește Internetul: vorbește fluent româna și visează să ajungă în Republica Moldova la 18 ani apare prima dată în ea.md.
07:10
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a reacționat la investigația publicației „Cu Sens”, potrivit căreia un tânăr de 21 de ani, implicat anterior în activități ale partidelor afiliate fostului condamnat Ilan Șor, ar face parte din echipa sa. Costiuc susține că nu a mai reușit să ia legătura cu tânărul după alegeri, pentru că […] Articolul Costiuc, despre colaboratorul legat de Șor: „Și-a închis telefonul” apare prima dată în ea.md.
07:10
Trăsătura lui Plahotniuc care i-a dat bătăi de cap actorului din „Plaha”: „Am încercat, dar m-am frustrat enorm” # EA.md
Actorul Iulian Postelnicu, interpretul lui Vladimir Plahotniuc în serialul „Plaha”, a dezvăluit care a fost cea mai dificilă parte a transformării sale. Deși a studiat ore întregi gesturile și comportamentul fostului deputat, o trăsătură i-a dat mari bătăi de cap – rânjetul. „M-am uitat până când am fost mult prea frustrat de incapacitatea asta de […] Articolul Trăsătura lui Plahotniuc care i-a dat bătăi de cap actorului din „Plaha”: „Am încercat, dar m-am frustrat enorm” apare prima dată în ea.md.
07:10
În mai multe grădinițe din Bălți, copiii învață în condiții de frig, iar părinții se străduiesc să găsească soluții pentru a-i feri de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, sperând că în cel mai apropiat timp va veni și căldura promisă, transmite tvn.md. […] Articolul Copiii tremură de frig în grădinițe: Părinți nevoiți să aducă plăpumi de iarnă acasă apare prima dată în ea.md.
07:10
Un moldovean a uimit antrenorii de la „Vocea României”: a cântat în două limbi străine, a schimbat genul muzical și le-a dat planurile peste cap # EA.md
Moldoveanul Daniel Șveț a cucerit scena Vocea României cu piesa „Perfect”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Ed Sheeran. Concurentul a avut o abordare diferită, care l-a dus în etapa următoare, scrie protv.ro. Daniel a început să iubească muzica încă din clasa I, când a intrat în corul școlii. Sportul a fost o […] Articolul Un moldovean a uimit antrenorii de la „Vocea României”: a cântat în două limbi străine, a schimbat genul muzical și le-a dat planurile peste cap apare prima dată în ea.md.
07:10
Câți bani ar putea primi un soldat ucrainean aflat pe front: Kievul anunță majorări importante pentru militari # EA.md
Ucraina intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să ofere sprijin suplimentar personalului militar. Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte un proiect de lege până la 1 noiembrie pentru a asigura plățile la timp și finanțarea armatei, iar Ministerul Finanțelor pregătește deja modificările bugetare necesare, scrie adevărul.ro. Șeful comitetului bugetar, Roksolana Pidlasa, a […] Articolul Câți bani ar putea primi un soldat ucrainean aflat pe front: Kievul anunță majorări importante pentru militari apare prima dată în ea.md.
07:10
Iubitul Vladei Boțan, reacție după ce s-a aflat că influencerița nu a dat BAC-ul: „Sun eu la Minister și-l dă imediat!” # EA.md
Iubitul Vladei Boțan, Vladislav Chirilic, reacționează după ce s-a aflat că influencerița nu a dat BAC-ul: „Aveți prea multă grijă de noi!” „Atât vă faceți griji că Vlada nu a dat BAC, că ea săraca, când ajunge la BAC, sincer, se emoționează. Nu vă gândiți atâta (…) Eu mâine sun la minister și Vlada […] Articolul Iubitul Vladei Boțan, reacție după ce s-a aflat că influencerița nu a dat BAC-ul: „Sun eu la Minister și-l dă imediat!” apare prima dată în ea.md.
07:10
„Dragostea trece și de zidurile închisorii”: un tânăr deținut de la Goian și-a unit destinul cu iubita sa, chiar în penitenciar # EA.md
Un tânăr aflat în detenție la Penitenciarul nr. 10 Goian și-a unit destinul cu aleasa inimii, aflată în libertate. Ceremonia a avut loc chiar în incinta centrului pentru minori și tineri, în prezența reprezentantului Agenției Servicii Publice și a angajaților instituției. „Dragostea nu cunoaște gratii. Prin acest pas important, cei doi au ales să […] Articolul „Dragostea trece și de zidurile închisorii”: un tânăr deținut de la Goian și-a unit destinul cu iubita sa, chiar în penitenciar apare prima dată în ea.md.
07:00
Tragedie la Glodeni: O tânără șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit o Dacia — un bărbat a murit, iar cinci persoane, inclusiv un bebeluș, au ajuns la spital # EA.md
Accident cumplit pe traseul Bălți–Glodeni: O tânără șoferiță a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens — un bărbat a murit, iar cinci persoane, printre care trei copii, au ajuns la spital „La 9 octombrie 2025, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni”, în apropierea satului Iabloana, s-a produs un accident rutier. […] Articolul Tragedie la Glodeni: O tânără șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit o Dacia — un bărbat a murit, iar cinci persoane, inclusiv un bebeluș, au ajuns la spital apare prima dată în ea.md.
07:00
Tragedie la Vulcănești: O femeie de 36 de ani a fost găsită fără suflare în propria casă — poliția a deschis o anchetă # EA.md
Tragedie la Vulcănești: O femeie de 36 de ani a murit intoxicată cu gaze provenite de la o centrală termică. „Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel mai probabil în urma inhalării gazelor toxice provenite de la o centrală […] Articolul Tragedie la Vulcănești: O femeie de 36 de ani a fost găsită fără suflare în propria casă — poliția a deschis o anchetă apare prima dată în ea.md.
07:00
(Video) „Am fost unul dintre cei mai bogați…” — Vlad Filat, despre primul milion la 25 de ani și de ce astăzi nu mai are mașină # EA.md
Vlad Filat, despre viața după închisoare: „Am fost unul dintre cei mai bogați, dar azi n-am nici mașină”. Fostul premier, filmat în casa părintească din Lăpușna, a vorbit deschis despre primul milion făcut la 25 de ani, averea pierdută și motivele pentru care a ales să nu fugă atunci când a fost reținut. Într-un episod […] Articolul (Video) „Am fost unul dintre cei mai bogați…” — Vlad Filat, despre primul milion la 25 de ani și de ce astăzi nu mai are mașină apare prima dată în ea.md.
12 octombrie 2025
17:00
Discuția despre modul în care oamenii foarte bogați reușesc să plătească mai puține impozite decât restul populației revine constant în atenția publică. Studiile economice și rapoartele fiscale arată că nu este vorba, de cele mai multe ori, despre ilegalitate, ci despre folosirea unor instrumente financiare și a legislației în favoarea lor. Diferența esențială dintre contribuabilii […] Articolul Cum reușesc bogații lumii să plătească mai puține impozite – explicații simple apare prima dată în ea.md.
17:00
Tot mai multe studii economice arată că oamenii care se bazează pe o singură sursă de venit sunt mai vulnerabili în fața crizelor financiare. Un raport realizat de Bankrate arată că aproape jumătate dintre angajații din Statele Unite au deja o activitate suplimentară, iar tendința este similară și în Europa. Ideea de a construi mai […] Articolul Cum să-ți construiești multiple surse de venit fără să renunți la jobul de bază apare prima dată în ea.md.
10:40
Despărțirile nu sunt niciodată ușoare, însă pentru unele persoane procesul de a trece peste o relație pare să fie mult mai complicat și mai de durată decât pentru altele. Psihologii au analizat acest fenomen și au identificat o serie de factori emoționali, cognitivi și biologici care explică de ce unii oameni rămân ancorați mult timp […] Articolul Psihologii explică de ce unele persoane uită mult mai greu un fost partener apare prima dată în ea.md.
11 octombrie 2025
17:30
A apărut o înregistrare video care arată momentul impactului produs joi seara, 9 octombrie, la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu strada Calea Orheiului din Chișinău, scrie realitatea.md. Imaginile, filmate de o cameră de bord, surprind cum un automobil de marca Mercedes circula cu viteză, iar șoferul pierde controlul într-o curbă și lovește alte mașini aflate […] Articolul (Video) Momentul accidentului de pe Calea Orheiului, surprins de o cameră de bord apare prima dată în ea.md.
17:20
O tragedie cutremurătoare a avut loc în New York, unde două fete de 12 și 13 ani și-au pierdut viața în timp ce încercau o provocare extrem de riscantă, cunoscută sub numele de subway surfing — urcatul pe trenurile de metrou în mișcare. Zemfira Mukhtarov, o fată de 12 ani din Brooklyn, pasionată de filmulețele […] Articolul New York: Două adolescente au murit într-un joc periculos devenit viral pe TikTok apare prima dată în ea.md.
17:20
Opt părinți și două educatoare, amendați pentru colectarea ilegală de bani la o grădiniță din Chișinău # EA.md
foto simbol Opt părinți și două educatoare de la o grădiniță din Chișinău au fost amendați pentru colectarea ilegală de bani. Potrivit Asociației Obștești „Părinți Solidari”, valoarea totală a sancțiunilor depășește 25.000 de lei. Banii ar fi fost strânși pentru a cumpăra „cadouri” pentru angajații instituției. Amenzile aplicate variază între 2.500 și 3.000 de lei […] Articolul Opt părinți și două educatoare, amendați pentru colectarea ilegală de bani la o grădiniță din Chișinău apare prima dată în ea.md.
17:10
Viața fostului lider sirian Bashar al-Assad s-ar desfășura în prezent la Moscova, unde el și familia sa trăiesc sub protecția Serviciului Federal de Securitate (FSB), potrivit unei anchete publicate de jurnaliștii germani de la Die Zeit. După înlăturarea sa de la putere în decembrie 2024, Kremlinul ar fi organizat evacuarea de urgență a clanului Assad […] Articolul Viața secretă a lui Bashar al-Assad la Moscova: izolare, jocuri online și protecția FSB apare prima dată în ea.md.
17:10
Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a publicat pe rețelele sociale un mesaj plin de emoție adresat fiului său, Cristian Botgros, care se află internat în spital. Artista lasă să se înțeleagă că starea acestuia s-a îmbunătățit, vorbind despre o „nouă șansă” oferită de Dumnezeu. „Dragul meu Cristi, minunea mea, azi scriu cu lacrimi de […] Articolul Adriana Ochișanu, mesaj emoționant pentru fiul ei: „Dumnezeu mi te-a adus înapoi” apare prima dată în ea.md.
17:00
Din 12 octombrie — noi reguli la intrarea în spațiul Schengen: rămas bun, ștampila în pașaport # EA.md
Din 12 octombrie 2025 intră în vigoare noi reguli pentru cei care călătoresc în spațiul Schengen. Statele europene vor renunța la ștampilele din pașapoarte și vor introduce un sistem digital de evidență la frontieră, numit EES (Entry/Exit System). Acesta se va aplica tuturor cetățenilor din afara Uniunii Europene, indiferent dacă țările lor beneficiază sau nu […] Articolul Din 12 octombrie — noi reguli la intrarea în spațiul Schengen: rămas bun, ștampila în pașaport apare prima dată în ea.md.
16:50
Turcia a anunțat o operațiune internațională de amploare: autoritățile au reușit extrădarea din Emiratele Arabe Unite a lui Abdullah Alp Ustun, liderul grupării criminale internaționale CHROOKE, cunoscut sub porecla „Don Vito”. Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat pentru agenția Haberler (citată de Gazeta.ru) că Ustun era căutat la nivel global printr-un aviz roșu […] Articolul Turcia a extrădat din Emiratele Arabe Unite pe celebrul traficant de droguri „Don Vito” apare prima dată în ea.md.
