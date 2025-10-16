O tânără din Moldova, printre cele 50 de femei lideri care schimbă lumea
EA.md, 16 octombrie 2025 07:10
Ana-Maria Brînză, o tânără din Republica Moldova, a fost inclusă în prestigioasa listă globală „2025 Women of the Future – 50 Rising Stars in ESG". Ea se numără printre cele 50 de femei lider din peste 30 de țări, recunoscute pentru impactul lor pozitiv în domeniile social, de mediu și guvernanță. Ana-Maria este bursieră Chevening
• • •
Acum 15 minute
07:20
„Inima Moldovei” atacă decizia: Curtea Constituțională, sesizată pentru excluderea ilegală din alegeri # EA.md
Partidul Republican „Inima Moldovei" contestă excluderea din alegeri: Curtea Constituțională sesizată pentru decizie arbitrară, fără hotărâre definitivă și fără probe clare. „Această limitare s-a aplicat în baza unei legi controversate, adoptate cu doar câteva luni înainte de alegeri (în vigoare din 14 iunie 2025), în contradicție cu standardele internaționale care interzic modificarea regulilor electorale în
07:20
„De la speranță la muncă la negru”: o badantă din Moldova povestește cum plătea 500€ pe o cameră cu baie comună în Italia # EA.md
O îngrijitoare din Republica Moldova, stabilită în Italia, la Milano, printr-una dintre ultimele ediții ale așa-numitului „decret al fluxurilor" pentru imigranți, descrie un parcurs în care intrarea legală în Italia a fost urmată de locuri de muncă „la negru", taxe informale plătite intermediarilor și nesiguranță locativă, scrie rotalianul.com. Mărturia moldovencei, apărută sub formă de interviu
07:20
Nicușor Dan: „Moldova nu se află în pericol de atac rusesc” – detaliile oferite de președintele României # EA.md
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română. „Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu
07:20
Zdg: Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca # EA.md
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited", o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie
07:20
Natalia Barbu sărbătorește 14 ani de căsnicie de poveste: cântăreața și milionarul Nicolae Sota și-au unit destinele la malul mării # EA.md
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș. Cântăreața și Nicolae Sota și-au unit destinele în urmă cu 14 ani, într-un cadrul spectaculos, la malul mării, scrie spynews.ro. Ce declarații emoționante a făcut Natalia Barbu. Zi specială pentru Natalia Barbu și Nicolae Sota! Cei doi sărbătoresc nunta de fildeș, mai exact 14 ani de când au spus
07:20
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a comentat, pentru presa rusă,demisia premierului Dorin Recean, afirmând că aceasta reflectă dificultățile tot mai mari cu care se confruntă actuala guvernare, în contextul unui declin economic și al creșterii nemulțumirii sociale. „Criza se va adânci, deoarece țara trăiește practic în datorii, pentru care nepoții și strănepoții
07:20
A crezut că vizita la Saharna e doar un spectacol, dar a fost ținută de șase oameni: femeia povestește experiența terifiantă a unui exorcism # EA.md
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, povestește cum viața i-a fost marcată de încercări încă din adolescență: o sarcină la doar 16 ani, un accident rutier și, mai recent, o experiență tulburătoare în timpul unei slujbe de exorcizare la Mănăstirea Saharna, care, spune ea, a lăsat urme adânci în sufletul și mintea ei. „Am crezut
07:20
(Video) „Interpretare greșită”: Primăria Chișinău reacționează după scandalul de Hramul orașului cu Adriana Ochișanu # EA.md
Primăria Chișinău respinge acuzațiile Adrianei Ochișanu, care susținea că a fost exclusă din concertul de Hramul orașului. Viceprimara Angela Cutasevici precizează că artista „nu a făcut parte niciodată" din programul oficial al evenimentului, scrie UNIMEDIA. „Adriana Ochișanu nici nu a fost inclusă în acest concert. Există regia care a stabilit festivitățile și cântecele care urmează
07:20
Fostul ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu sunt strâns legate, întrucât formațiunea a fost fondată și condusă de actuala șefă a statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. „Trebuie să fie clar, și cred că toată lumea
07:20
Un sondaj în rândul ucrainenilor a încercat să răspundă la întrebarea: ce lideri politici v-ați dori după încheierea războiului, scrie digi24.ro. Conform sondajului, circa 45% dintre ucraineni nu ar dori să-l vadă pe actualul președinte, Volodimir Zelenski, sau pe predecesorul său, figura opoziției Petro Poroșenko, în politică după încheierea războiului. În sondajul realizat de Institutul
Acum 30 minute
07:10
Proprietarul firmei de catering care ar fi livrat mâncarea la masa de pomenire din Telenești, unde peste 60 de persoane au ajuns la spital și una a murit, neagă orice vină. Între timp, victimele spun că, pe lângă suferință, s-au ales și cu datorii mari după internare. Responsabilii de la Primăria Ciocâlteni, raionul Orhei,
07:10
„Deoarece există deja o sentință de condamnare, Ministerul Justiției va iniția procedura de extrădare imediat ce va fi informat oficial despre confirmarea locului unde se află, în Federația Rusă." Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul emisiunii „La 360 de grade" de la TRM. Întrebată dacă s-a mai solicitat recent extrădarea
07:10
Serviciul 112 testează un sistem inovator care anunță automat dispeceratul în caz de accident rutier grav, chiar și atunci când victimele nu pot vorbi. Apelul va fi însoțit de informații esențiale – locația exactă, numărul de pasageri și detalii despre vehicul. „Este un pas major spre intervenții mai rapide și salvarea de vieți", afirmă operatorii
07:10
Tot mai mulți șoferi din Chișinău își schimbă deja pneurile de iarnă. Deocamdată, la atelierele de vulcanizare e liniște, iar mecanicii spun că pot lucra fără grabă. Cei care vin acum preferă să evite aglomerația de la sfârșitul lunii și să fie pregătiți din timp pentru primele zile reci. Mecanicii spun că aglomerația crește
07:10
Acum 12 ore
19:10
Deși folosim în medie 30 de condimente diferite în preparatele noastre culinare, există peste 100 de tipuri de condimente în lume. Iar pe multe dintre ele le recunoaștem doar în varianta în care le găsim la magazin. De exemplu, știai că susanul crește în păstăi, iar piperul sub formă de ciorchini? Iată cum arată în
19:10
Consumul zilnic de fructe şi legume proaspete este recomandat atât persoanelor sănătoase, dar mai ales, celor care suferă de diverse avitaminoze. Dar, te-ai gândit vreodată că acestea îţi pot pune sănătatea în pericol? Află care dintre ele conţin un nivel ridicat de pesticide şi cum să le speli corect înainte de a le mânca! Este
Acum 24 ore
17:50
Nu poți schimba trecutul, însă poți crea un viitor mai bun! Iată de ce trebuie să renunți la trecut # EA.md
Momentul în care începi să trăiești în trecut este exact momentul în care trebuie să îți dai seama că trebuie să lași totul în spate. Pentru a îngropa amintirile dureroase, a îți vindecă inima rănită și a merge mai departe pe drumul tău ai nevoie de timp, răbdare și multă iubire față de tine, de
10:00
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte şi întâlniri cu invitaţi speciali, printre care cunoscuţii cineaşti Igor Cobileanski şi Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediţiei a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chişinău, care are loc de
Ieri
07:30
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25–26 octombrie 2025, Moldova va trece la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni 3:00. Această ajustare anuală aduce o oră în plus de somn, dar poate afecta ușor ritmul nostru biologic. Ce se întâmplă cu ceasul biologic?
07:30
Din 12 octombrie, moldovenii care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană. EES este o soluție digitală modernă care înregistrează electronic datele privind intrarea și ieșirea cetățenilor din țările terțe la frontierele externe ale UE. Conform Poliției de
07:30
Președintele Parlamentului Moldovei, Igor Grosu, a afirmat că retragerea militarilor ruși și a depozitelor de muniții din Transnistria este esențială pentru o rezolvare durabilă a conflictului. „Fără această decizie, fără acest pas nu putem vorbi despre o soluționare pe termen lung", a declarat el într-un interviu pentru Agerpres, transmite point.md. Răspunzând la întrebarea despre probabilitatea
07:30
(Video)„Lucrare de top!” – Un chirurg estetician dezvăluie secretele transformării Maiei Sandu # EA.md
Președinta Maia Sandu este apreciată pentru aspectul său elegant și stilul vestimentar rafinat, consolidate de-a lungul celor două mandate. Totuși, ea nu a arătat întotdeauna impecabil. Specialiștii observă o schimbare vizibilă în înfățișarea sa, atribuind această transformare unor posibile proceduri estetice. Un chirurg estetician de renume a analizat evoluția feței șefei statului. Ludmila Constantinov, chirurg
07:20
„Cu tartine și ceai în Parlament” – Fostul deputat „fustangiu” și-a găsit jumătatea chiar la birou! # EA.md
Poveste cu „tartine și ceai" în Parlament: Ina Sîrbu, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a povestit cum s-a născut relația lor chiar la locul de muncă. Tânăra consilieră, abia ieșită de pe băncile facultății, nu a fost deloc impresionată de „băiețelul slăbuț într-un costum mai mare ca el", despre care se spunea că era
07:20
(Video) „Cer și pământ ce se postează și ce e într-adevăr” – O TikTok-eriță îl face praf pe afaceristul Dan Meșină! # EA.md
Tiktokerița și modela de pe OnlyFans, Vlada Korykova, l-a făcut praf pe afaceristul Dan Meșină în cadrul emisiunii „Arde" de pe YouTube. Tânăra susține că Meșină ar fi amenințat-o să nu-i păteze imaginea, însă ea nu s-a lăsat intimidată. Fără a oferi detalii concrete, Korykova l-a acuzat pe Dan Meșină de duplicitate și a spus
07:20
(Video) „Acum vedeți voi colb în Dubai” – Emilian Crețu livrează o nouă doză de umor pentru Tany Vander! # EA.md
Nu a trecut mult de când Tany Vander a plecat la Dubai, iar Emilian Crețu deja îi resimte lipsa. Tany fusese muza lui pentru parodii, iar acum actorul sugerează că Dubai va suferi din „colbului magic" al acesteia. Ce să spun, plâng. Până acum se spunea ca orașul Dubai este un oraș luxos, perfect
07:20
„Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa", a declarat pentru agenţia de stat
07:20
În spatele imaginii de politician, fosta deputată PAS, Olesea Stamate, ascunde o latură sensibilă și creativă. De 14 ani, pictura îi oferă un refugiu, ajutând-o să se desprindă de rigorile vieții politice. „Pasiunea mea pentru pictură a pornit, de fapt, de la copiii mei”, a mărturisit Stamate, scrie UNIMEDIA. „De multe ori credem că noi […] Articolul „Totul a început cu copiii mei”: Olesea Stamate dezvăluie pasiunea secretă apare prima dată în ea.md.
07:20
„Fosta lui soție m-a avertizat, dar nu am crezut”: Povestea unei mame cu 5 copii care a scăpat de soți violenți aproape omorâtă # EA.md
O tânără din raionul Călărași a ajuns în reanimare după ce a fost bătută cu cruzime de către soț. Este vorba de Elena Muhamadeev, mama a 5 fetițe. „Atât de tare m-a bătut, că eu m-am trezit la spital”, a povestit femeia printre lacrimi în cadrul emisiunii Destine. Mama fetelor spune că a îndurat multe […] Articolul „Fosta lui soție m-a avertizat, dar nu am crezut”: Povestea unei mame cu 5 copii care a scăpat de soți violenți aproape omorâtă apare prima dată în ea.md.
07:20
Meseria de profesor joacă un rol esențial în formarea generațiilor viitoare, iar în contextul globalizării misiunea devine mai complexă: conectează culturi, dezvoltă gândirea critică și pregătesc elevii pentru o societate interconectată, în care adaptabilitatea și comunicarea sunt cheia viitorului. Un exemplu relevant este cel al Valentinei Cebotari, originară din Republica Moldova, care predă limba engleză […] Articolul „Mă simt ca acasă aici”: Povestea unei tinere moldovence care predă în Coreea de Sud apare prima dată în ea.md.
07:20
Descoperire șocantă în localitatea Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia: cadavrul unei femei de 46 de ani, dispărută de peste două săptămâni, a fost găsit la groapa de gunoi. Principalul suspect este soțul victimei, care ar fi recunoscut că a ucis-o după un conflict. Potrivit surselor Pulsmedia.md, în dimineața zilei de sâmbătă, un bărbat a alertat Poliția […] Articolul Găgăuzia în șoc: Femeie dispărută, descoperită fără viață la groapa de gunoi apare prima dată în ea.md.
07:20
Sondaj: Majoritate românilor nu susțin trimiterea de trupe în ajutorul a Republicii Moldova în caz de atac # EA.md
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, dar și lipsa apetitului pentru a ajuta militar Republica Moldova într-un astfel de scenariu. Doar 35% dintre respondenți cred că Armata Română ar putea rezista 48 de […] Articolul Sondaj: Majoritate românilor nu susțin trimiterea de trupe în ajutorul a Republicii Moldova în caz de atac apare prima dată în ea.md.
14 octombrie 2025
12:20
Foto: adevarul.ro Un caz incredibil zguduie Italia: un bărbat de 70 de ani din provincia Vicenza este anchetat pentru fraudă, după ce autoritățile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător timp de jumătate de secol. În tot acest timp, el a primit o pensie de invaliditate care a însumat peste un milion de euro. Timp de […] Articolul Un bărbat s-a prefăcut nevăzător timp de 50 de ani și a încasat peste un milion de euro apare prima dată în ea.md.
12:00
Ultimele amintiri cu Andreea Cuciuc: visuri frânte, râsete care răsună încă și două inimi zdrobite de durere # EA.md
Tragedia în care și-a pierdut viața Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, a lăsat în urmă un gol uriaș. Tânăra artistă, plină de visuri și energie, este plânsă de toți cei care au cunoscut-o. Printre cei care și-au găsit cu greu cuvintele se numără Cristian Botgros și fosta sa iubită, Alexandra Cuhuteac — două persoane […] Articolul Ultimele amintiri cu Andreea Cuciuc: visuri frânte, râsete care răsună încă și două inimi zdrobite de durere apare prima dată în ea.md.
12:00
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, continuă lupta în instanță după respingerea cererii privind anularea scrutinului. Avocata sa, Elena Radu, a oferit detalii despre următoarea etapă a procesului – recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Potrivit acesteia, termenul limită pentru depunerea recursului este 6 ianuarie 2025, iar motivarea deciziei Curții de […] Articolul Bucurie mare pentru Călin Georgescu. Anunțul avocaților: „Este unanim recunoscut!” apare prima dată în ea.md.
11:50
Vasile Tofan a refuzat funcția de premier al Republicii Moldova. Adrian Băluțel: „Ne-a informat că nu este disponibil” # EA.md
Investitorul Vasile Tofan, unul dintre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a refuzat propunerea de a prelua șefia Guvernului. Potrivit șefului cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, Tofan a invocat motive profesionale care nu îi permit să accepte această responsabilitate. „Vasile Tofan s-a aflat în lista scurtă a persoanelor analizate […] Articolul Vasile Tofan a refuzat funcția de premier al Republicii Moldova. Adrian Băluțel: „Ne-a informat că nu este disponibil” apare prima dată în ea.md.
11:40
Cristela Georgescu a vorbit recent despre suferința prin care trece familia sa, de când soțul ei, Călin Georgescu – fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 – se confruntă cu probleme legale. Într-un interviu acordat postului Realitatea Plus, ea a povestit cum viața lor s-a schimbat complet și cum, spune ea, adevărul a fost înlocuit […] Articolul Cristela Georgescu: „Călin nu are dreptul de a se apăra. Este un om nevinovat” apare prima dată în ea.md.
11:40
Reacția Prințului Harry după criticile aduse lui Meghan Markle: „Moartea mamei mele este folosită ca armă împotriva ei” # EA.md
Prințul Harry trece printr-un nou moment dificil, după ce soția sa, Meghan Markle, a fost criticată în mediul online pentru un videoclip filmat la Paris. Mulți internauți au acuzat-o pe ducesă că ar fi trecut nepăsătoare prin zona în care Prințesa Diana și-a pierdut viața, în 1997. Totul a pornit de la o postare pe […] Articolul Reacția Prințului Harry după criticile aduse lui Meghan Markle: „Moartea mamei mele este folosită ca armă împotriva ei” apare prima dată în ea.md.
08:00
Stilul de viață are un impact semnificativ asupra riscului de a dezvolta boala Alzheimer, conform numeroaselor studii în domeniul neurologiei și sănătății publice. Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă caracterizată prin pierderea progresivă a memoriei, a abilităților cognitive și a funcțiilor zilnice, iar factorii de mediu și obiceiurile zilnice joacă un rol major în modul în […] Articolul Cum afectează stilul de viață riscul de Alzheimer? apare prima dată în ea.md.
08:00
Cititul nu este doar o activitate plăcută sau educativă, ci are și efecte semnificative asupra sănătății și longevității. Studiile din domeniul neuroștiinței și epidemiologiei sugerează că persoanele care citesc regulat prezintă un risc mai mic de deces prematur și beneficiază de o stare mentală și fizică mai bună pe termen lung. Un studiu publicat în […] Articolul De ce oamenii care citesc regulat trăiesc mai mult? apare prima dată în ea.md.
08:00
De câțiva ani, ideea că „fericirea este o alegere” a devenit un slogan motivațional folosit frecvent în cărți de dezvoltare personală, discursuri inspiraționale și chiar în mediul online. Însă această afirmație, deși bine intenționată, poate fi problematică. Neurobiologia, psihologia și știința comportamentală arată că fericirea este rezultatul unei combinații complexe de factori interni și externi, […] Articolul De ce fericirea nu e doar o alegere – ce ne arată neurobiologia apare prima dată în ea.md.
08:00
Productivitatea nu depinde întotdeauna de orele petrecute la birou, ci de modul în care ne organizăm timpul și energiile. Studiile în psihologie și neuroștiințe arată că schimbări mici în rutină pot avea efecte semnificative asupra performanței zilnice. Primul obicei este planificarea zilei în avans. Cercetările realizate de Universitatea din Harvard arată că persoanele care își […] Articolul 5 obiceiuri aparent mici care îți cresc productivitatea zilnică apare prima dată în ea.md.
07:50
Magneziul este un mineral esențial implicat în peste 300 de procese biochimice din organism, inclusiv în funcționarea mușchilor, a sistemului nervos și a inimii. Deficitul de magneziu poate apărea din cauza unei diete sărace în alimente bogate în acest mineral, a stresului cronic, a consumului excesiv de alcool sau a unor afecțiuni medicale care afectează […] Articolul Simți oboseală constantă? S-ar putea să ai deficit de magneziu și nu știi apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Călătoriile devin mai simple atunci când ai libertatea de a decide singur traseul și ritmul. Cu chirie auto Chișinău, oferită de compania RENTO, ai acces la o flotă modernă de mașini pentru toate gusturile și bugetele — de la automobile compacte, ideale pentru oraș, până la SUV-uri premium sau modele business pentru deplasări oficiale. Închiriere […] Articolul RENTO — lider în chirie auto în Moldova: confort, siguranță și libertate de mișcare apare prima dată în ea.md.
18:00
Pe o piață în continuă schimbare, unde fiecare brand concurează pentru atenția consumatorului, creativitatea a devenit diferențiatorul principal. Nu mai este suficient să ai un site sau o pagină pe rețelele sociale – clienții caută povești autentice, experiențe memorabile și campanii care ies din tipare. În Moldova, tot mai multe companii aleg să colaboreze cu […] Articolul Soluții creative pentru afacerea ta: cum te ajută o agenție digitală să ieși în evidență apare prima dată în ea.md.
11:50
Dorin Recean se retrage din politică: „Nu voi mai face parte din viitorul Guvern și nici din viața publică” # EA.md
Dorin Recean își încheie mandatul de premier și nu va mai conduce viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Igor Grosu a precizat că PAS intenționa să-l propună din nou pe Recean pentru funcția de prim-ministru, însă acesta a ales să […] Articolul Dorin Recean se retrage din politică: „Nu voi mai face parte din viitorul Guvern și nici din viața publică” apare prima dată în ea.md.
07:10
Dosarul „Kuliok” se complică: Plahotniuc ar putea fi audiat, iar procesul rămâne blocat la Curtea Supremă de Justiție # EA.md
După extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, tot mai multe voci susțin că fostul lider democrat ar putea fi chemat să depună mărturie în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este acuzat că ar fi primit mită de la oligarh. Deși procesul este suspendat din vară, eventuala audiere a lui Plahotniuc readuce în prim-plan […] Articolul Dosarul „Kuliok” se complică: Plahotniuc ar putea fi audiat, iar procesul rămâne blocat la Curtea Supremă de Justiție apare prima dată în ea.md.
07:10
Platforma de „investiții” TUX, care a atras zeci de mii de moldoveni promițând câștiguri rapide de până la 4% pe zi, se află acum în vizorul autorităților. Potrivit informațiilor confirmate de Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), a fost inițiat un proces penal privind activitatea […] Articolul Scandalul TUX escaladează: Poliția a inițiat un dosar penal apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) O fetiță din Uganda cucerește Internetul: vorbește fluent româna și visează să ajungă în Republica Moldova la 18 ani # EA.md
Romi a emoționat milioane de internauți cu povestea ei. Născută în Uganda, fetița a învățat limba română de la misionarul care are grijă de ea și acum o vorbește fluent. Mai mult, Romi visează ca, într-o bună zi, să ajungă în Republica Moldova. Un cuplu de travel bloggeri din Moldova, Cristina Nicolai și Vitalie Maftei, a […] Articolul (Video) O fetiță din Uganda cucerește Internetul: vorbește fluent româna și visează să ajungă în Republica Moldova la 18 ani apare prima dată în ea.md.
07:10
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a reacționat la investigația publicației „Cu Sens”, potrivit căreia un tânăr de 21 de ani, implicat anterior în activități ale partidelor afiliate fostului condamnat Ilan Șor, ar face parte din echipa sa. Costiuc susține că nu a mai reușit să ia legătura cu tânărul după alegeri, pentru că […] Articolul Costiuc, despre colaboratorul legat de Șor: „Și-a închis telefonul” apare prima dată în ea.md.
