Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 16 octombrie 2025 07:10
Odată ce Luna face un pătrar cu Uranus se vor vedea schimbări ale dispoziției pentru mai mulți dintre nativi. Energia celor din jur îi inspiră să se dedice proiectelor de viitor. E important să cultive conexiunile adevărate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 […]
• • •
Acum 30 minute
07:10
Acum o oră
07:00
Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS la funcția de premier dezminte mai multe informații vehiculate în spațiul public # Observatorul de Nord
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a dezmințit mai multe informații vehiculate în spațiul public privind activitatea sa. El a menționat că cetățenii merită cât mai multă onestitate și deschidere, adăugând că „va fi prezent în fața cetățenilor care merită să primească răspunsuri direct, bazate pe fapte […]
Acum 2 ore
06:30
Prima platformă modulară pentru colectarea deșeurilor menajere din Soroca a ars în totalitate / VIDEO # Observatorul de Nord
La doar câteva luni de la inaugurare, la Soroca a ars prima platformă modulară pentru colectarea deșeurilor menajere. Incendiul a avut loc aseară, în preajma blocurilor locative de pe strada Constantin Negruzzi din centru municipiului. Pompierii au localizat incendiul și l-au stins, dar focul a mistuit totul până a rămas doar carcasa de metal. Specialiștii […]
06:20
Carburanții se ieftinesc simțitor – benzina cu 14 bani, iar motorina cu 12 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru ziua de astăzi, 16 octombrie 2025 – benzina se va ieftini cu 14 bani, iar motorina cu 12 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 54 de bani, iar un litru de motorină va ajunge […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 16 octombrie 2025, nu vom avea precipitații, iar valorile termice rămân scăzute, pentru această perioadă. Astfel, temperatura aerului va fi de la +6 până la +11 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 57 procente, iar […]
Acum 12 ore
20:30
Seminarul bibliotecarilor din raionul Soroca – Eficiență digitală și implicare civică # Observatorul de Nord
Astăzi, 15 octombrie 2025, la Soroca s-a desfășurat seminarul bibliotecarilor din rețeaua raională, cu genericul „Pagina bibliotecii: colectarea și analiza datelor statistice. Gestionarea eficientă a resurselor". Evenimentul a reunit specialiști din domeniul biblioteconomic, care au discutat despre modalități moderne de administrare și promovare a instituțiilor de lectură în mediul online. Viorica Gaja, director al Bibliotecii […]
20:10
Diminețile ei încep devreme, chiar dacă nu mai are de mers nicăieri. Deschide ușa, privește spre grădina mică din fața casei și mulțumește Domnului că a mai venit o zi. Așa trăiește Nina Antonovna, femeia care a dus pe umeri șaptezeci de ani de viață grea și frumoasă deopotrivă. S-a născut în satul Băxani, într-o […]
Acum 24 ore
15:50
La Soroca, recent s-a deschis un nou magazin care promite să cucerească iubitorii de gusturi rafinate. La Premium-Nuts pot fi găsite fructe uscate exotice, dulciuri orientale, ceaiuri aromate, sucuri naturale, baclava proaspătă și multe alte delicii. Fructele uscate sunt aduse din diferite colțuri ale lumii, iar dulciurile orientale sunt preparate după rețete tradiționale. Persoanele care […]
15:40
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural, o zi dedicată celor care duc pe umeri viața de zi cu zi a satului. În Republica Moldova, peste 56% din populație trăiește în mediul rural, iar femeile sunt inima acestor comunități. Ele lucrează în agricultură, cresc copii, păstrează tradiții și conduc localități. Datele arată […]
13:30
Drumarii au început lucrări de amenajareun a unui nou sens giratoriu la Drochia, proiect în valoare de 2,9 milioane lei # Observatorul de Nord
Administraţia de Stat a Drumurilor informează că drumarii au început lucrări de amenajare a unui sens giratoriu pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la kilometrul 32, pentru sporirea siguranței și fluidității traficului rutier. În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, urmând ca în etapa […]
12:50
Cel puțin 20 de mii de moldoveni vor beneficia de pensii și alte prestații sociale # Observatorul de Nord
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a decis inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale, informează moldpres.md Astfel, persoanele vizate de Acord vor putea beneficia de pensii […]
12:20
Consiliul raional Soroca informează că, evenimentul va celebra roada toamnei, tradițiile populare și gustul autentic al mărului moldovenesc, prin expoziții, târguri cu produse locale, spectacole artistice și diverse activități culturale. Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună o zi plină de culoare, tradiție și bun gust! Intrarea este liberă.
12:10
Un nou „dealer de voturi”, reținut. Riscă opt ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie, atunci când a fost reținut, transmite anticoruptie.md „Fiind membrul și simpatizantul unei formațiuni politice interzise pe teritoriul țării, cu […]
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre confirmarea unui caz de Pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei. La data de 7 octombrie 2025, prin testări de laborator, a fost depistată prezența virusului în probele recoltate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională situată în localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Comisia pentru Situații Excepționale […]
11:30
Consiliul Raional Soroca a rezolvat o problemă importantă… pe care singur a creat-o / VIDEO # Observatorul de Nord
La începutul lunii septembrie Consiliul Raional Soroca a refuzat să mai aducă la Gimnaziul Vărăncău elevii din satul Târgul-Vertiujeni, raionul Florești. De fapt, timp de mai mulți ani, școlarii din această localitate învățau în acest Gimnaziu, astfel că banii pentru fiecare elev veneau implicit în raionul Soroca. Așa a fost și anul acesta, dar conducerea […]
11:30
După parastas la spital: 60 de persoane s-au intoxicat cu salmonella, iar patru au decedat # Observatorul de Nord
Patru persoane au murit după ce ar fi participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești, unde ar fi fost rezervate 120 de locuri, iar mâncarea ar fi fost livrată prin catering. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat […]
11:10
De la Chișinău la Soroca: povestea doctoriței care a ales să rămână aproape de oameni # Observatorul de Nord
După ani de studii, gărzi și nopți nedormite în capitală, medicul de familie Parascovia Robu a ales să lase în urmă confortul unui spital din Chișinău pentru a reveni la baștină. Din luna ianuarie, ea își dedică fiecare zi pacienților din Soroca, demonstrând că adevărata chemare a unui medic nu se măsoară în dotări moderne, […]
11:10
Sculeni-Sculeni: cel de-al patrulea punct de trecere a frontierei în care va fi implementat conceptul de control coordonat # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a Guvernului, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Sculeni-Sculeni va deveni cel de-al patrulea punct de trecere a frontierei în care unde va fi implementat conceptul de control coordonat. nControlul coordonat este definit ca fiind controlul la trecerea frontierei efectuat separat de către personalul de control al statului de […]
10:50
Pașaportul Republicii Moldova, tot mai puternic: locul 48 în clasamentul global Henley & Partners # Observatorul de Nord
Pașaportul Republicii Moldova a urcat pe locul 48 în cel mai recent clasament al companiei Henley & Partners, care evaluează libertatea de călătorie oferită de documentele de identitate la nivel mondial. Deținătorii pașaportului moldovenesc pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de țări, marcând o ușoară îmbunătățire față de anul trecut. […]
09:30
Viitorul potențial prim-ministru, Alexandru Munteanu, gata să exploreze statutul de persoană publică: „Mulțumesc pentru încredere” # Observatorul de Nord
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, omul de afaceri Alexandru Munteanu, a comentat presupusele legături cu politiceni din fosta guvernare democrată, dat și prezența unei firme care-i aparține în documentele Panama/Pandora Papers. Munteanu spune că această companie „a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale" […]
09:30
Cum să relatezi profesionist și responsabil despre violența împotriva femeilor – un program de instruire pentru jurnaliști și jurnaliste din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Recent, în perioada 9-10 octombrie curent, am avut prilejul să asistăm cu colegele de la „Observatorul de Nord" la un program de instruire, organizat de Centrul de Drept al Femeilor și Centrul pentru Jurnalism Independent, cu genericul „Dincolo de senzațional: Cum relatăm profesionist despre violența împotriva femeilor?", împreună cu experți în domeniu: Angelina Zaporojan-Pîrgari, Nadine […]
08:10
Curs valutar, 15 octombrie 2025: Euro și dolarul s-au ieftinit, cu un și, respectiv, doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 15 octombrie 2025, euro scade la valoarea de 19 lei și 69 de bani, cu un ban mai puțin decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu 2 bani și va avea valoarea de 17 lei și 00 de bani. Leul românesc […]
Ieri
07:10
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe măsură ce timpul trece, nativii simt nevoia să crească din punct de vedere personal și profesional. Călătoria acestora are potențial de împrăștia bucurie în jur. Autenticitatea de care dau dovadă este mult mai vizibilă în acest punct al vieții. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 octombrie, vom avea o zi mai răcoroasă, decât în mod obișnuit, în această perioadă, dar fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între +4 și +10 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 61 procente, […]
14 octombrie 2025
20:20
Licitație cu dedicație la Consiliul Raional Soroca: „Șefa Direcției Finanțe poate merge cu autobuzul” # Observatorul de Nord
Acum o lună, Direcția Finanțe a Consiliului Raional Soroca a început procedura de licitație pentru achiziționarea unui automobil de serviciu. Pentru aceasta s-a planificat suma de 340 mii de lei, cam 17 mii de euro. Și chiar dacă la prima vedere totul pare legal și corect, în realitate situația este mai complexă. De fapt, aceasta […]
19:20
19:10
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie curent și care se eschiva de la executarea pedepsei penale, a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Bărbatul de 43 de ani a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto […]
18:30
În diasporă, dar cu gândul la satul de baștină: fântâni și izvoare renovate la Rublenița Nouă / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi în satul Rublenița Nouă, zi în care se sărbătorește hramul localității, a avut loc sfințirea a două izvoare și fântâni. Acestea au fost renovate la inițiativa și cu suportul financiar al unei femei originare din sat, care de ani buni este plecată în Italia. Oamenii din Rublenița Nouă au susținut inițiativa consătencei și au […]
18:10
Primarul de Soroca, Lilia Pilipețchi, se află într-o vizită de studiu la Bruxelles # Observatorul de Nord
În cadrul „Săptămânii europene a regiunilor și orașelor 2025", la Bruxelles are loc evenimentul "Modelăm viitorul, Împreună", organizat de Comitetul European al Regiunilor. Acesta reunește lideri locali din întreaga Europă pentru a discuta politici, finanțări și inițiative ce susțin dezvoltarea regională. Totodată, pe lângă sesiunile oficiale, programul include și vizite tematice, organizate la Comitetul Regiunilor, […]
17:20
A refuzat oferta – antreprenorul Vasile Tofan nu este disponibil pentru a ocupa funcția de premier # Observatorul de Nord
Despre aceasta a declarat, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV, șeful Cabinetului președintei Republicii Moldova, Adrian Băluțel. „Vasile Tofan a fost în rândul persoanelor care, la etapa preliminară, au fost considerate pentru funcția de prim-ministru. El ne-a informat că nu este disponibil din considerente și angajamente profesionale pe care le are, dar mai mult […] Post-ul A refuzat oferta – antreprenorul Vasile Tofan nu este disponibil pentru a ocupa funcția de premier apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
Serviciul meteorologic de stat anunță Cod Galben pentru 15 și a6 octombrie. În timpul nopții și dimineții, se vor înregistra temperaturi scăzute în aer, cu intensitatea de -1°Celsius. Pentru a diminua eventualele pierderi, specialiștii recomandă fermierilor să ia măsuri de protecție pentru culturile sensibile la frig. Post-ul Cod Galben de înghețuri, pentru 15 și 16 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Preotul Andrei Boian: „Dacă uităm de sărbătoarea Maicii Domnului, facem o greșeală foarte mare” # Observatorul de Nord
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre cele mai îndrăgite sărbători religioase de toamnă. Ziua este prăznuită pe stil vechi și este dedicată ocrotirii și mijlocirii Maicii Domnului pentru întreaga lume. Sărbătoarea amintește de o minune din secolul al X-lea, când, în Biserica „Preasfânta Maică a lui Dumnezeu” din Vlaherne, Constantinopol, […] Post-ul Preotul Andrei Boian: „Dacă uităm de sărbătoarea Maicii Domnului, facem o greșeală foarte mare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
PAS propune candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat astăzi că va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Maia Sandu, urmând ca, după constituirea fracțiunilor parlamentare, să înainteze candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, transmite moldpres.md Alexandru Munteanu, economist, profesor universitar și om de afaceri, […] Post-ul PAS propune candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Fotografia zilei. Post-ul Fericit este omul care dă fără să aștepte… apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Consiliile Școlare din Soroca și-au ales liderii pentru următorii doi ani / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În 21 de instituții de învățământ din raionul Soroca au avut loc, pe 10 octombrie, alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Tinerii și-au desemnat reprezentanții care vor vorbi în numele lor și vor colabora cu administrațiile școlare în următorii doi ani. Evenimentul face parte dintr-o inițiativă națională, aflată la al doilea […] Post-ul Consiliile Școlare din Soroca și-au ales liderii pentru următorii doi ani / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
13:10
13:00
12:00
Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică # Observatorul de Nord
Felicia GANEV, zdg.md Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a […] Post-ul Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
11:10
11:00
Bărbat din Drochia, condamnat la nouă ani de închisoare pentru o schemă piramidală de investiții # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie. Curtea Supremă de Justiție a confirmat că el a pus la cale o schemă piramidală prin care a înșelat mai multe persoane, obținând peste 118.000 de euro. Potrivit anchetei, între anii 2014 și 2015, bărbatul le promitea oamenilor câștiguri […] Post-ul Bărbat din Drochia, condamnat la nouă ani de închisoare pentru o schemă piramidală de investiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Recent, orașul Drochia a găzduit o discuție publică aparte, dedicată unui subiect de actualitate și, totodată, de profunzime – promovarea gândirii critice și a educației media în comunitățile locale. Evenimentul a fost moderat de experta în educație media și pedagogie Natalia Grîu, care, prin măiestrie și profesionalism, a reușit să transforme o întâlnire de […] Post-ul Biblioteca și comunitatea, unite pentru promovarea gândirii critice apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
O școală mică, o viziune mare: cum Irina Tighineanu aduce digitalizarea în satul Sofia # Observatorul de Nord
Într-o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză impresionantă, școala are datoria de a ține pasul cu noile tendințe și de a pregăti elevii pentru viitor. În condițiile, când educația trece tot mai mult din sala de clasă în spațiul digital, gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia se remarcă printr-o transformare exemplară. […] Post-ul O școală mică, o viziune mare: cum Irina Tighineanu aduce digitalizarea în satul Sofia apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Aflându-se într-o vizită canonică în Eparhia de Soroca și Drochia, în zilele de 12–13 octombrie, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, însoțit de Chiriarhul Eparhiei, Înaltpreasfințitul Ioan, de secretarul eparhial, prot. Nicolae Craveț, și de chelarul Catedralei, prot. Alexandru Ilescu, a efectuat o vizită la Cetatea Soroca – unul dintre cele mai importante simboluri ale credinței și ale […] Post-ul Mitropolitul Vladimir, în vizită la Cetatea Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca au desfășurat recent o serie de activități de informare în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din raion. Scopul acestor acțiuni este de a promova un mod de viață sănătos, de a preveni consumul de substanțe nocive și de a consolida cunoștințele copiilor despre siguranța personală în diverse situații cotidiene […] Post-ul Polițiștii din Soroca, alături de cei mici și cei mari apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Festivalul „Hangul de la Sofia” – o sărbătoare a dansului, cântecului și tradițiilor populare # Observatorul de Nord
Recent, satul Sofia din raionul Drochia s-a transformat într-o adevărată capitală a folclorului, găzduind cea de-a V-a ediție a Festivalului „Hangul de la Sofia”, un eveniment dedicat dansului, cântecului și tradițiilor populare autentice. Scuarul Casei de Cultură a devenit neîncăpător pentru numeroșii oaspeți, artiști și locuitori veniți să se bucure de atmosfera de sărbătoare, de […] Post-ul Festivalul „Hangul de la Sofia” – o sărbătoare a dansului, cântecului și tradițiilor populare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie # Observatorul de Nord
Pe 14 octombrie 2025, întreaga Românie își îndreaptă privirea spre Iași, locul unde se află moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Considerate făcătoare de minuni, pentru mulți moaștele reprezintă o sursă de speranță și alinare în momente dificile. De aceea, pelerinii stau ore întregi […] Post-ul Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor # Observatorul de Nord
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut luni magistraţilor Curţii de Apel declaraţii prin teleconferință. Ele sunt în închisoare și ambele susţin că sunt nevinovate, transmite tvrmoldova.md Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședința de astăzi prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut […] Post-ul La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri. Ce rugăciune se spune astăzi # Observatorul de Nord
De sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului se spune că este bine să se țină post, pentru a fi feriți de rele, boli și dușmani. Pentru cei care optează să țină acest post, este bine de știut că se mănâncă doar covrigi sau se bea doar apă ori ceai. Pentru gospodari, tradiția spune că este bine ca […] Post-ul Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri. Ce rugăciune se spune astăzi apare prima dată în Observatorul de Nord.
