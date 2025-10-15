Tîrgul Canton 2025: ediția a 138-a aduce un număr record de companii și inovații tehnologice

16:30

Astăzi, cabinetul de miniștri al Germaniei a aprobat un proiect de lege care încurajează munca după pensionare, permițînd celor care o practică să cîștige pînă la 2.000 de euro pe lună fără impozitare.În proiectul de lege, consultat de agenție, se menționează că această modificare va intra în vigoare la începutul anului 2026 și, conform previziunilor, va costa statul 890 de milioane de euro pe