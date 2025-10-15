Investițiile în agricultură dau roade: peste 3 200 de locuri de muncă noi în mediul rural
Noi.md, 15 octombrie 2025 22:00
Sectorul agricol continuă să fie unul dintre principalii angajatori ai Republicii Moldova, asigurînd locuri de muncă pentru o mare parte din populația activă și reprezentînd baza economiei rurale.Investițiile în tehnologii moderne, infrastructură și produse de calitate contribuie la creșterea performanței sectorului agroalimentar și la dezvoltarea comunităților din mediul rural, prin crearea d
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
22:00
În perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) lansează campania națională „Prestații sociale în orice colț al lumii”, menită să aducă informațiile utile mai aproape de cetățeni, direct în raioanele țării, transmite Noi.md.Campania are scopul de a explica modalitățile sigure și accesibile prin care beneficiarii pot primi prestațiile sociale – fie prin cardu
22:00
Pakistanul a lansat un atac cu rachete asupra Kabulului. Potrivit surselor Amaj News, cel puțin patru rachete au fost lansate de aeronave militare asupra unor ținte din districtul Taimani al capitalei.Samaa TV, citînd surse, a clarificat că pozițiile talibanilor din districtul Spin Boldak au fost, de asemenea, atacate. În plus, armata pakistaneză a efectuat atacuri țintite asupra ascunzătorilo
22:00
Sectorul agricol continuă să fie unul dintre principalii angajatori ai Republicii Moldova, asigurînd locuri de muncă pentru o mare parte din populația activă și reprezentînd baza economiei rurale.Investițiile în tehnologii moderne, infrastructură și produse de calitate contribuie la creșterea performanței sectorului agroalimentar și la dezvoltarea comunităților din mediul rural, prin crearea d
Acum 2 ore
21:00
Australianul Henry Young și americanul Arthur Lind au stabilit un record de vîrstă pentru participanții la un meci internațional de tenis.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Federației Internaționale de Tenis.{{841954}}Vîrsta totală a participanților la meci a fost de 199 de ani. Yang, în vîrstă de 102 ani, și Lind, în vîrstă de 97 de an
21:00
Moldova, lider în cursa extinderii UE: Un eurodeputat anunță progres semnificativ și sprijin larg la nivel european # Noi.md
Republica Moldova este considerată în prezent țara cu cel mai mare potențial de a adera rapid la Uniunea Europeană, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în cadrul emisiunii „Noi și Europa” la Radio Moldova.Oficialul european a subliniat că Chișinăul a înregistrat un progres remarcabil în ultimele luni, fiind pregătit pentru lansarea negocierilor de aderare, transmite Noi.md cu referire la
21:00
Intervenții în lanț ale carabinierilor: mai mulți suspecți și persoane căutate, reținute în capitală # Noi.md
În ultimele 24 de ore, carabinierii au avut mai multe intervenții în Capitală și în raioane, soldate cu reținerea mai multor persoane aflate în urmărire penală și descoperirea unor posibile substanțe interzise, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, în timpul patrulării pe strada Sfîntul Andrei din Chișinău, un bărbat de 31 de ani, cu comportament suspect, a r
21:00
Astăzi, în cadrul procesului de evaluare externă, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat ședințe de audiere cu participarea judecătorilor Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Căușeni, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru.În ceea ce îl privește pe judecătorul Andrei Mocanu, Comisia nu a identificat dubii de integritate financiară sau etică. Acesta a fo
20:30
Tot mai multe femei din Republica Moldova demonstrează că agricultura nu mai este doar o lume a bărbaților, ci un domeniu al perseverenței, pasiunii și viziunii. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în ultimul an, 746 de antreprenoare au beneficiat de finanțări în valoare de peste 185 milioane de lei prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rura
20:30
Primăria Chișinău a extins programul prelungit pentru elevi, un serviciu unic la nivel național care oferă copiilor un mediu sigur și educativ după orele de curs, contribuind la prevenirea abandonului școlar și la sprijinirea familiilor, transmite Noi.md.Astfel, în anul de studii 2024–2025, activitatea GPP s-a desfășurat în 113 instituții de învățămînt, unde au fost organizate 1 076 de grupe/c
20:30
Olga Ursu: „Atunci cînd am ales să candidez, am considerat că am toate competențele și experiența necesarăt” # Noi.md
Viceprimara municipiului Chișinău, Olga Ursu, a venit cu o primă reacție după declarațiile primarului Ion Ceban, care a anunțat că atît ea, cît și viceprimara Angela Cutasevici, vor opta pentru mandatul de deputat obținut la alegerile parlamentare din septembrie, pe lista Blocului „Alternativa”.Dupăcum transmite Noi.md cu referire la NewsMaker, Olga Ursu a declarat că deține atît „experiența n
Acum 4 ore
20:00
Asasinarea lui Charlie Kirk: SUA au anulat mai multe vize din cauza comentariilor pe rețelele sociale # Noi.md
SUA au anulat vizele a cel puțin șase persoane din cauza comentariilor pe rețelele sociale despre asasinarea activistului radical Charlie Kirk. Despre acest lucru a anunțat Departamentul de Stat american pe rețeaua socială X.„Statele Unite nu sînt obligate să accepte străini care doresc moartea americanilor”, se arată în declarație, transmite rbc.{{837914}}Departamentul a subliniat că cont
20:00
A spus că s-a retras. Apoi, că va reveni. Apoi a dispărut din nou. Dar Tyson Fury nu pleacă niciodată definitiv. {{841680}} El doar așteaptă ca ringul să înceapă să-i ducă dorul.„Nu pot trăi fără haos”, a spus el cîndva. Probabil că această frază explică de ce „Regele țiganilor” în vîrstă de 37 de ani este din nou gata de luptă. Întoarcerea regeluiPotrivit promotoru
19:30
Are patruzeci de ani. Înscrie ca și cum totul abia începe.Cristiano Ronaldo nu este o vîrstă, nu este un nume, ci o provocare eternă la adresa gravitației, a timpului și statisticilor.În meciul împotriva Ungariei, portughezul a marcat două goluri și a devenit cel mai bun marcator din istoria turneelor de calificare la Cupa Mondială.Și acesta nu este doar un alt record. Este dovada fapt
19:30
Uniunea Europeană se pregătește să intervină decisiv asupra fenomenului închirierilor pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking, considerate o cauză majoră a crizei locuințelor în marile orașe.Comisia Europeană va anunța în decembrie un set de reguli care vizează limitarea efectelor negative ale închirierilor pe termen scurt, potrivit comisarului european pentru locuințe, Dan Jør
19:30
Ceremonia de lansare a volumului V al ediției engleze „Xi Jinping - Să vorbim despre buna guvernare”, a avut loc marți, la Frankfurt (Germania), în cadrul unui eveniment găzduit de Biroul de Presă al Consiliului de Stat, Ambasada Chinei în Germania și China International Publishing Group, scrie romanian.cgtn.com.Volumul cupridne 18 capitole și 91 de rapoarte, discursuri și articole prezentate
19:00
Azerbaidjanul desfășoară lucrări ample de reconstrucție și construcție în regiunile Karabah și Zangezurul de Est # Noi.md
Azerbaidjanul desfășoară lucrări ample de reconstrucție și construcție în regiunile Karabah și Zangezurul de Est, cu scopul de a crea o infrastructură durabilă pentru întoarcerea populației.Despre acest lucru a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în discursul său adresat participanților la cel de-al III-lea Forum Național pentru Urbanism, care se desfășoară în orașul Hankendi.
19:00
Chișinăul pregătește infrastructura pentru sezonul rece: fîntînile arteziene și plajele, conservate # Noi.md
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) a început lucrările de conservare a fîntînilor arteziene și a instalațiilor de pe plajele municipale, marcînd astfel încheierea sezonului cald, transmite Noi.md.Ultima zi de funcționare a havuzurilor a fost 14 octombrie, iar începînd cu 15 octombrie, echipele AGSV au demarat operațiunile tehnice necesare pentru prote
18:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a luat act de informațiile, apărute în spațiul public, referitoare la situația transportului rutier de pasageri spre orașul Leova și a venit cu precizări.ANTA reiterează că deciziile privind autorizarea sau modificarea rutelor regulate sînt adoptate exclusiv în baza legislației în vigoare, cu avizul autorităților publice locale, avînd ca obiectiv asigura
18:30
Londra a stabilit un record trist, devenind lider în ceea ce privește numărul de furturi de telefoane mobile.Amploarea criminalității observată pe străzile capitalei britanice a depășit limitele furturilor din buzunare. Cel mai adesea, hoții lucrează cu măști și pe biciclete electrice. {{837712}}Ei smulg telefoanele locuitorilor și turiștilor chiar din mers, relatează Noi.md, cu referire l
Acum 6 ore
18:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ieșit pentru prima dată din top 50 al celor mai populari politicieni ai țării, potrivit revistei Paris Match.Conform sondajului IFOP-Fiducial, realizat în rîndul a 1000 de francezi care au împlinit majoratul, 78% dintre respondenți au o părere negativă despre activitatea lui Macron. Cu o lună înainte, acest indicator era de 70%. „Este un record. Nem
18:00
Republica Moldova a cîștigat 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria. Lotul național a fost format din elevii școlilor de sport nr. 6, 8 și 11 din Chișinău.Aceștia au obținut 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint și 14 medalii de bronz.{{842346}}Cîțiva sportivi din echipă sînt performeri: Alexandra Ablovatskaia a stabilit recordul național la ștafeta mixtă de tiner
18:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță o nouă sesiune de instruire online pentru operatorii de transport rutier internațional, dedicată utilizării Sistemului Digital CEMT (SD CEMT), dezvoltat de Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF). Evenimentul va avea loc la 28 octombrie 2025, ora 10:00, în limba engleză.Sesiunea are scopul de a sprijini tranziția completă la formatu
18:00
Guvernul aprobă transmiterea mai multor terenuri către autoritățile locale din șase localități # Noi.md
Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Agenției Proprietății Publice (APP), o hotărîre privind transmiterea mai multor terenuri între stat și autoritățile locale din Chetrosu, Codru, Ialoveni, Cricova, Băcioi și Roșu, transmite Noi.md.Documentul are ca scop valorificarea eficientă a patrimoniului public și oferirea administrațiilor locale a posibilității de a utiliza aceste terenuri în benef
18:00
Ministrul Alexei Buzu anunță modul de acordare a compensațiilor pentru căldură și energie electrică # Noi.md
Compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele universale pentru consumul de energie electrică vor fi reflectate direct în facturi.Precizările au fost făcute miercuri, 15 octombrie, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, informează Moldpres.{{841993}}Oficialul a subliniat că în luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pe platforma guvernam
17:30
În perioada 15-19 octombrie, nivelul apei în rîul Nistru pînă la barajul Dubăsari va crește cu 1,2-2,4 metri peste nivelul apei pe 15 octombrie (ora 8 dimineața).Despre acest lucru a comunicat centrul regional de hidrometeorologie din regiunea Transnistreană, menționînd că acest lucru are legătură cu creșterea debitului mediu zilnic al barajului inferior al centralei hidroelectrice Dnestrovsk
17:30
În Letonia, începînd cu 15 octombrie, a intrat în vigoare un sistem de cozi electronice cu plată pentru trecerea frontierei externe a țării cu Rusia și Belarus.Potrivit Report, acest lucru este menționat într-un comunicat al Comitetului Vamal de Stat al Letoniei.„În scopul creșterii siguranței la trecerea frontierei și al prevenirii cozilor de vehicule la frontiera de est a Letoniei, încep
17:30
Ministra Justiției a oferit detalii despre planurile de modernizare a sistemului penitenciar, menționând că noul penitenciar urmează să fie finalizat până în anul 2028.„Guvernul a întreprins toate măsurile necesare pentru a externaliza serviciile de construcție a noului penitenciar, proiect care a fost blocat timp de 10 ani. A fost contractată o organizație internațională cu experiență, iar te
17:30
Echipa Moldovei s-a calificat în play-off-ul Campionatului European de tenis de masă pe echipe.Potrivit Media Sport, în al doilea meci din faza grupelor, echipa moldovenească a învins în mod surprinzător Austria cu 3:0. Vladislav Ursu, Andrei Puțuntica și Denis Țernă și-au învins adversarii cu același scor - 3:2.În clasament, Moldova ocupă locul 24, iar Austria – locul 12.„A fost un me
17:00
La 13 octombrie, polițiștii din Cimișlia au fost anunțați de un bărbat despre faptul că i-a fost sustrasă suma de 39 300 de lei și telefonul.Oamenii legii au stabilit că victima este un tînăr de 23 de ani, din Ucraina, care, la moment, locuiește într-o suburbie a capitalei. Acesta a relatat oamenilor legii că, în seara respectivă, se afla ca pasager într-un automobil, în orașul Cimișlia, după
17:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu un îndemn către toți consumatorii, notează Noi.md."Prin efortul fiecărui consumator de a reduce consumul de electricitate, în special, în intervalul orelor de vîrf 07:00-10:00 și 18:00-23:00, vom contribui la creșterea gradului de securitate energetică a țării și vom reduce costurile de procurare a energiei electrice", - scr
17:00
„Lipsa cadrelor medicale nu este critică, așa cum se spune frecvent”. Este declarația ministrei Sănătății, Ala Nemerenco după ședința Guvernului din 15 octombrie.Jurnaliștii au întrebat-o pe ministră care este situația în ceea ce privește lipsa cadrelor medicale în spitale, transmite realitatea.{{840774}}„Lipsa cadrelor medicale nu este critică, așa cum se spune frecvent, dar trebuie să re
17:00
În cadrul ședinței publice din 15 octombrie 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate prestate de Î.M. „Apă-Canal Căușeni”, precum și pentru serviciile auxiliare furnizate de S.A. „Apă-Canal Cahul”.Deciziile au fost adoptate în
16:30
Astăzi, cabinetul de miniștri al Germaniei a aprobat un proiect de lege care încurajează munca după pensionare, permițînd celor care o practică să cîștige pînă la 2.000 de euro pe lună fără impozitare.În proiectul de lege, consultat de agenție, se menționează că această modificare va intra în vigoare la începutul anului 2026 și, conform previziunilor, va costa statul 890 de milioane de euro pe
16:30
La propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a aprobat un nou Regulament pentru planificarea achizițiilor publice, care va înlocui cadrul normativ existent și va alinia procesul la legislația europeană și la realitățile actuale.Scopul principal al noului Regulament este de a stabili etapele esențiale ale planificării achizițiilor publice – de la identificarea necesităților, pînă la elaborar
16:30
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025, echipa de asistență medicală urgentă din cadrul PAMU Tomai, SAMU Ceadîr-Lunga a participat la o intervenție cu totul specială, marcată de emoții pozitive și profesionalism: asistarea unei nașteri la domiciliu.La ora 07:54, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei însărc
16:30
În scopul îmbunătățirii siguranței și fluidității traficului rutier în orașul Drochia, pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 32, echipele de muncitori desfășoară lucrări de amenajare a unui sens giratoriu.În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, după care va urma aplicarea stratului de uzură și amenajarea sensului gira
16:30
Există semne clare că vine sezonul rece, iar magazinele sînt tot mai căutate pentru schimbarea vestimentaţiei adecvate. Căciuli, mănuşi, paltoane și alte articole de iarnă sînt pe lista celor dispuși să cheltuiască pentru confortul termic.Frigul devine certitudine cînd cel ce probează o haină mai groasă nu o mai dă jos. O geacă costă, în medie, 2.200 de lei, iar un hanorac se vinde cam cu 600
Acum 8 ore
16:00
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și Fundația pentru Dezvoltarea și Susținerea Inițiativelor Sociale „ALT”, a anunțat finalizarea lucrărilor de restaurare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Vorniceni, raionul Strășeni. Evenimentul de inaugurare a avut loc miercuri, 17 septembrie curent.Ridicată, potrivit unor surse, în anul 1685
16:00
Comerțul internațional al Republicii Moldova înregistrează o nouă scădere, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) pentru luna august 2025. {{841640}}Atît exporturile, cît și importurile au coborît față de luna precedentă, semnalînd o încetinire accentuată a activității economice externe, transmite telegraph.Conform raportului BNS, în august 2025, comparativ c
16:00
„Moldoveanca din Madagascar”, Cynthia Elisoa nu are cetățenia RM: Apel public către Maia Sandu # Noi.md
Elisoa Cynthia, originară din Madagascar, trăiește de ani buni în Republica Moldova, vorbește fluent limba de stat, muncește, face voluntariat și promovează cultura locală.Deși se consideră moldoveancă cu sufletul, nu are cetățenie, iar jurnalistul Dorin Galben lansează un apel public pentru ca aceasta să o obțină prin decret prezidențial. „Ea a făcut și face multe pentru această palmă de pămî
16:00
Alexandru Romanov, originar din Comrat, a cîștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Grappling, care s-a desfășurat în perioada 14-16 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Noi.md, cu referire la Media Sport pe rețelele sociale, sportivul în vîrstă de 34 de ani i-a învins încrezător pe toți adversarii din categoria de greutate pînă la 130 kg. În drumul său spre finală, el i-a învins pe
15:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.În perioada 06.10.2025-12.10.2025, au fost înregistrate 1725 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratrorii majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 1,3% față de săptămîna precedentă, notează
15:30
Pașaportul Republicii Moldova s-a situat pe locul 48 în clasamentul actualizat de pașapoarte Henley & Partners. Deținătorii acestuia pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de țări, ceea ce reprezintă un avans de o poziție față de anul precedent.Conform datelor Henley Passport Index, Republica Moldova și-a îmbunătățit indicatorii de mobilitate internațională, menținînd un nivel sta
15:30
Monitorizarea resurselor de apă: În capitală, au fost lansate astăzi două platforme de profil # Noi.md
Lansarea platformelor naționale de coordonare pentru implementarea Directivei-cadru privind apa a Uniunii Europene în Armenia, Moldova și UcrainaAstăzi, la Chișinău, are loc lansarea oficială a platformelor naționale de coordonare pentru implementarea Directivei-cadru privind apa (DCA) a Uniunii Europene în Republica Moldova, Ucraina și Armenia.Platformele naționale de coordonare urmăresc
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) va fi reorganizată și redenumită în Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (ANRC). Proiectul respectiv a fost aprobat de Executiv în cadryl ședinței de astăzi, transmite Noi.md.Decizia are scopul de a alinia legislația națională la Codul european al comunicațiilor electronice, mar
15:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) nu va mai verifica averea fostului șef al întreprinderii "Calea Ferată din Moldova" (CFM), Iurie Topală.ANI a decis să nu inițieze controlul averii și al intereselor personale în privința lui Iurie Topală, fost director general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), după ce a constatat că termenul legal pentru verificare a expirat
15:30
Elena Druță a anunțat că a plecat din funcția de consilieră a Președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora, notează Noi.md."Să am ocazia de a munci în interesul cetățenilor noștri aflați departe de casă, a fost o mare responsabilitate și onoare.{{840253}}Am cunoscut, în acești ani, persoane și istorii care îmi vor rămâne în suflet – oameni care promovează cu mândrie imaginea
15:30
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv. Bursa reprezintă o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a țării. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni.Noua bursă va permite companiilor
15:00
Trump spune că Putin l-a dezamăgit din cauză că nu opreşte războiul: „Ar putea să-i pună capăt rapid” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit” de liderul rus Vladimir Putin, cu doar c îteva zile înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează miercuri DPA.„Sînt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir aveam o relație foarte bună. Probabil încă o mai avem. Nu știu de ce el continuă acest război”, a afirmat Donald Trump marți
15:00
În luna octombrie 2025, Chișinăul nu are încă un buget pentru anul curent. Proiectul a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței CMC, ca urmare a votului fracțiunilor PAS și PSRM.Documentul urma să fie examinat și votat în ambele lecturi, însă consilierii socialiști au propus excluderea de pe ordinea de zi, inițiativa fiind susținută de PAS.{{841985}}Consilierii socialiști au invocat necl
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.