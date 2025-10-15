Precizări despre transportul rutier de pasageri spre orașul Leova

13:00

Purtătorul de cuvînt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că se retrage din echipa de comunicare a Executivului. Anunțul a fost miercuri, 15 octombrie, la conferința de presă de după ședința Cabinetului de miniștri.„Acesta este și ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător de cuvînt al Guvernului. A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribun