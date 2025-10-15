Filmul „Shenzhou 13”, lansat la Tîrgul de Turism China 2025
Noi.md, 16 octombrie 2025 00:30
Filmul documentar chinezesc „Shenzhou 13”, primul documentar filmat în spațiu cu tehnologie 8K, a rulat la Centrul Cultural Chinez la București, în cadrul Tîrgului de Turism China 2025, fiind un important eveniment cultural organizat în marja tîrgului, scrie romanian.cgtn.com. Prin perspectiva deosebită din stația spațială, filmul prezintă splendoarea și diversitatea Pămîntului, casa noastră c
Acum 30 minute
01:00
Aproape unul din trei copii din Europa și Asia Centrală este disciplinat prin violență fizică în familie, iar pînă la doi din trei sînt supuși agresiunii psihologice – forme de abuz care continuă să marcheze copilăria a milioane de minori din regiune, potrivit unui nou raport al UNICEF „Unde trăim și învățăm: Violența împotriva copiilor în Europa și Asia Centrală”.După cum transmite Noi.md, ra
Acum o oră
00:30
Tîrgul Canton 2025: ediția a 138-a aduce un număr record de companii și inovații tehnologice # Noi.md
În 15 octombrie s-a deschis, la Guangzhou, cea de-a 138-a ediție a Tîrgului de Import-Export din China, cunoscut sub numele de Tîrgul Canton, scrie romanian.cgtn.com.Evenimentul atrage, pînă în prezent, peste 240.000 de achizitori din 218 țări și regiuni, înregistrînd o creștere de 10% față de edițiile anterioare. Actuala ediție se desfășoară pe o suprafață totală de 1,55 milioane de metri păt
00:30
Breșă majoră de securitate la nivelul Sistemului Penitenciar din România. Un deținut de la Penitenciarul Tîrgu-Jiu a reușit să intre în sistemul informatic și să modifice modul de executare al pedepselor, condițiile de detenție și alte drepturi pentru alți 15 deținuți. Vulnerabilitatea, aparent exploatată și în alte penitenciare de cel puțin trei luni, a fost descoperită de o funcționară de la con
00:30
Acum 2 ore
00:00
În numărul 20 al revistei Qiushi, care va apărea pe 16 octombrie 2025, va fi publicat un articol semnat de președintele Xi Jinping, intitulat „Promovarea implementării Inițiativei de dezvoltare globală, Inițiativei de securitate globală, Inițiativei de civilizație globală și a Inițiativei de guvernanță globală”, scrie romanian.cgtn.com.În articol se subliniază că, în lumea de astăzi, deficitul
00:00
Poliția investighează furtul unor bijuterii din aur din epoca bronzului dintr-un muzeu popular din Țara Galilor.Potrivit poliției din sudul Țării Galilor, informația privind jaful de la Muzeul Național de Istorie din St Fagans, Cardiff, a fost recepționată luni, în jurul orei 00:30.{{841281}}Polițiștii britanici au informat că doi infractori au pătruns în clădirea principală, de unde au fu
15 octombrie 2025
23:30
Furtuna solară ia amploare: astronomii avertizează asupra apropierii unui vîrf al erupțiilor # Noi.md
Pe Soare a avut loc a doua erupție ca intensitate din ultimele patru luni, iar oamenii de știință avertizează asupra unui vîrf al intensității erupțiilor solare pe 15 octombrie, care va dura mai multe luni.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, despre acest lucru a anunțat Laboratorul de Astronomie Solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe și de Institutul de Fiz
Acum 4 ore
23:00
Masca postumă a actorului, poetului și bardului Vladimir Vysotsky va fi vîndută pe 21 octombrie la o licitație în Monaco. Despre acest lucru se menționează pe site-ul Hermitage Fine Art.Masca scoasă la licitație a fost turnată din bronz în 1980 după un model original din ipsos, realizat de sculptorul sovietic Yuri Vasilyev. Pe reversul acesteia sînt scrise cu vopsea roșie literele M și V — ini
23:00
O internaută a stîrnit valuri de reacții pe rețelele sociale după ce a comparat prețul unei curse de taxi în oraș cu cel pînă la Odesa.Potrivit acesteia, o călătorie de la Aeroportul Internațional Chișinău pînă în sectorul Buiucani ar costa aproximativ 350 de lei, sumă aproape identică cu tariful de 400 de lei pentru o cursă spre Odesa.„E mai ușor să pleci la Odesa decît la Buiucani”, s-a
22:30
Continentele Pămîntului arau „încinse de flăcări”: o nouă descoperire a oamenilor de știință # Noi.md
Pe parcursul a a miliarde de ani, continentele Pămîntului au rămas surprinzător de stabile, creînd baza pentru munți, ecosisteme și civilizații. Cu toate acestea, motivele acestei stabilități au rămas mult timp neclare.Potrivit Oxu.Az, un nou studiu realizat de Universitățile din Pennsylvania și Columbia (SUA), publicat în Nature Geoscience, a arătat că un rol-cheie a jucat-o căldura - anume e
22:30
Începînd cu ziua de astăzi, 15 octombrie, lecțiile în școlile din Tiraspol au fost scurtate la 30 de minute din cauza vremii reci, relatează Noi.md.Această decizie a fost luată din cauza scăderii bruște a temperaturilor.Sezonul de încălzire în regiunea transnistreană a fost anunțat pentru 17 octombrie, în instituțiile de învățămînt - școli și grădinițe - agentul termic va fi livrat pe 21 o
22:30
Avertisment privind suplimentele proteice: niveluri alarmante de plumb descoperite în produse populare # Noi.md
O investigație recentă realizată de Consumer Reports (CR) arată că multe suplimente proteice aflate pe piață conțin niveluri de plumb care depășesc limitele considerate sigure pentru consumul zilnic. Din 23 de produse analizate, peste două treimi aveau o cantitate de plumb mai mare decît pragul recomandat.Analiza arată că produsele pe bază de plante au cele mai mari concentrații de plumb
22:00
În perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) lansează campania națională „Prestații sociale în orice colț al lumii”, menită să aducă informațiile utile mai aproape de cetățeni, direct în raioanele țării, transmite Noi.md.Campania are scopul de a explica modalitățile sigure și accesibile prin care beneficiarii pot primi prestațiile sociale – fie prin cardu
22:00
Pakistanul a lansat un atac cu rachete asupra Kabulului. Potrivit surselor Amaj News, cel puțin patru rachete au fost lansate de aeronave militare asupra unor ținte din districtul Taimani al capitalei.Samaa TV, citînd surse, a clarificat că pozițiile talibanilor din districtul Spin Boldak au fost, de asemenea, atacate. În plus, armata pakistaneză a efectuat atacuri țintite asupra ascunzătorilo
22:00
Sectorul agricol continuă să fie unul dintre principalii angajatori ai Republicii Moldova, asigurînd locuri de muncă pentru o mare parte din populația activă și reprezentînd baza economiei rurale.Investițiile în tehnologii moderne, infrastructură și produse de calitate contribuie la creșterea performanței sectorului agroalimentar și la dezvoltarea comunităților din mediul rural, prin crearea d
Acum 6 ore
21:00
Australianul Henry Young și americanul Arthur Lind au stabilit un record de vîrstă pentru participanții la un meci internațional de tenis.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Federației Internaționale de Tenis.{{841954}}Vîrsta totală a participanților la meci a fost de 199 de ani. Yang, în vîrstă de 102 ani, și Lind, în vîrstă de 97 de an
21:00
Moldova, lider în cursa extinderii UE: Un eurodeputat anunță progres semnificativ și sprijin larg la nivel european # Noi.md
Republica Moldova este considerată în prezent țara cu cel mai mare potențial de a adera rapid la Uniunea Europeană, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în cadrul emisiunii „Noi și Europa” la Radio Moldova.Oficialul european a subliniat că Chișinăul a înregistrat un progres remarcabil în ultimele luni, fiind pregătit pentru lansarea negocierilor de aderare, transmite Noi.md cu referire la
21:00
Intervenții în lanț ale carabinierilor: mai mulți suspecți și persoane căutate, reținute în capitală # Noi.md
În ultimele 24 de ore, carabinierii au avut mai multe intervenții în Capitală și în raioane, soldate cu reținerea mai multor persoane aflate în urmărire penală și descoperirea unor posibile substanțe interzise, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, în timpul patrulării pe strada Sfîntul Andrei din Chișinău, un bărbat de 31 de ani, cu comportament suspect, a r
21:00
Astăzi, în cadrul procesului de evaluare externă, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat ședințe de audiere cu participarea judecătorilor Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Căușeni, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru.În ceea ce îl privește pe judecătorul Andrei Mocanu, Comisia nu a identificat dubii de integritate financiară sau etică. Acesta a fo
20:30
Tot mai multe femei din Republica Moldova demonstrează că agricultura nu mai este doar o lume a bărbaților, ci un domeniu al perseverenței, pasiunii și viziunii. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în ultimul an, 746 de antreprenoare au beneficiat de finanțări în valoare de peste 185 milioane de lei prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rura
20:30
Primăria Chișinău a extins programul prelungit pentru elevi, un serviciu unic la nivel național care oferă copiilor un mediu sigur și educativ după orele de curs, contribuind la prevenirea abandonului școlar și la sprijinirea familiilor, transmite Noi.md.Astfel, în anul de studii 2024–2025, activitatea GPP s-a desfășurat în 113 instituții de învățămînt, unde au fost organizate 1 076 de grupe/c
20:30
Olga Ursu: „Atunci cînd am ales să candidez, am considerat că am toate competențele și experiența necesarăt” # Noi.md
Viceprimara municipiului Chișinău, Olga Ursu, a venit cu o primă reacție după declarațiile primarului Ion Ceban, care a anunțat că atît ea, cît și viceprimara Angela Cutasevici, vor opta pentru mandatul de deputat obținut la alegerile parlamentare din septembrie, pe lista Blocului „Alternativa”.Dupăcum transmite Noi.md cu referire la NewsMaker, Olga Ursu a declarat că deține atît „experiența n
20:00
Asasinarea lui Charlie Kirk: SUA au anulat mai multe vize din cauza comentariilor pe rețelele sociale # Noi.md
SUA au anulat vizele a cel puțin șase persoane din cauza comentariilor pe rețelele sociale despre asasinarea activistului radical Charlie Kirk. Despre acest lucru a anunțat Departamentul de Stat american pe rețeaua socială X.„Statele Unite nu sînt obligate să accepte străini care doresc moartea americanilor”, se arată în declarație, transmite rbc.{{837914}}Departamentul a subliniat că cont
20:00
A spus că s-a retras. Apoi, că va reveni. Apoi a dispărut din nou. Dar Tyson Fury nu pleacă niciodată definitiv. {{841680}} El doar așteaptă ca ringul să înceapă să-i ducă dorul.„Nu pot trăi fără haos”, a spus el cîndva. Probabil că această frază explică de ce „Regele țiganilor” în vîrstă de 37 de ani este din nou gata de luptă. Întoarcerea regeluiPotrivit promotoru
19:30
Are patruzeci de ani. Înscrie ca și cum totul abia începe.Cristiano Ronaldo nu este o vîrstă, nu este un nume, ci o provocare eternă la adresa gravitației, a timpului și statisticilor.În meciul împotriva Ungariei, portughezul a marcat două goluri și a devenit cel mai bun marcator din istoria turneelor de calificare la Cupa Mondială.Și acesta nu este doar un alt record. Este dovada fapt
19:30
Uniunea Europeană se pregătește să intervină decisiv asupra fenomenului închirierilor pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking, considerate o cauză majoră a crizei locuințelor în marile orașe.Comisia Europeană va anunța în decembrie un set de reguli care vizează limitarea efectelor negative ale închirierilor pe termen scurt, potrivit comisarului european pentru locuințe, Dan Jør
19:30
Ceremonia de lansare a volumului V al ediției engleze „Xi Jinping - Să vorbim despre buna guvernare”, a avut loc marți, la Frankfurt (Germania), în cadrul unui eveniment găzduit de Biroul de Presă al Consiliului de Stat, Ambasada Chinei în Germania și China International Publishing Group, scrie romanian.cgtn.com.Volumul cupridne 18 capitole și 91 de rapoarte, discursuri și articole prezentate
Acum 8 ore
19:00
Azerbaidjanul desfășoară lucrări ample de reconstrucție și construcție în regiunile Karabah și Zangezurul de Est # Noi.md
Azerbaidjanul desfășoară lucrări ample de reconstrucție și construcție în regiunile Karabah și Zangezurul de Est, cu scopul de a crea o infrastructură durabilă pentru întoarcerea populației.Despre acest lucru a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în discursul său adresat participanților la cel de-al III-lea Forum Național pentru Urbanism, care se desfășoară în orașul Hankendi.
19:00
Chișinăul pregătește infrastructura pentru sezonul rece: fîntînile arteziene și plajele, conservate # Noi.md
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) a început lucrările de conservare a fîntînilor arteziene și a instalațiilor de pe plajele municipale, marcînd astfel încheierea sezonului cald, transmite Noi.md.Ultima zi de funcționare a havuzurilor a fost 14 octombrie, iar începînd cu 15 octombrie, echipele AGSV au demarat operațiunile tehnice necesare pentru prote
18:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a luat act de informațiile, apărute în spațiul public, referitoare la situația transportului rutier de pasageri spre orașul Leova și a venit cu precizări.ANTA reiterează că deciziile privind autorizarea sau modificarea rutelor regulate sînt adoptate exclusiv în baza legislației în vigoare, cu avizul autorităților publice locale, avînd ca obiectiv asigura
18:30
Londra a stabilit un record trist, devenind lider în ceea ce privește numărul de furturi de telefoane mobile.Amploarea criminalității observată pe străzile capitalei britanice a depășit limitele furturilor din buzunare. Cel mai adesea, hoții lucrează cu măști și pe biciclete electrice. {{837712}}Ei smulg telefoanele locuitorilor și turiștilor chiar din mers, relatează Noi.md, cu referire l
18:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ieșit pentru prima dată din top 50 al celor mai populari politicieni ai țării, potrivit revistei Paris Match.Conform sondajului IFOP-Fiducial, realizat în rîndul a 1000 de francezi care au împlinit majoratul, 78% dintre respondenți au o părere negativă despre activitatea lui Macron. Cu o lună înainte, acest indicator era de 70%. „Este un record. Nem
18:00
Republica Moldova a cîștigat 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria. Lotul național a fost format din elevii școlilor de sport nr. 6, 8 și 11 din Chișinău.Aceștia au obținut 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint și 14 medalii de bronz.{{842346}}Cîțiva sportivi din echipă sînt performeri: Alexandra Ablovatskaia a stabilit recordul național la ștafeta mixtă de tiner
18:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță o nouă sesiune de instruire online pentru operatorii de transport rutier internațional, dedicată utilizării Sistemului Digital CEMT (SD CEMT), dezvoltat de Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF). Evenimentul va avea loc la 28 octombrie 2025, ora 10:00, în limba engleză.Sesiunea are scopul de a sprijini tranziția completă la formatu
18:00
Guvernul aprobă transmiterea mai multor terenuri către autoritățile locale din șase localități # Noi.md
Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Agenției Proprietății Publice (APP), o hotărîre privind transmiterea mai multor terenuri între stat și autoritățile locale din Chetrosu, Codru, Ialoveni, Cricova, Băcioi și Roșu, transmite Noi.md.Documentul are ca scop valorificarea eficientă a patrimoniului public și oferirea administrațiilor locale a posibilității de a utiliza aceste terenuri în benef
18:00
Ministrul Alexei Buzu anunță modul de acordare a compensațiilor pentru căldură și energie electrică # Noi.md
Compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele universale pentru consumul de energie electrică vor fi reflectate direct în facturi.Precizările au fost făcute miercuri, 15 octombrie, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, informează Moldpres.{{841993}}Oficialul a subliniat că în luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pe platforma guvernam
17:30
În perioada 15-19 octombrie, nivelul apei în rîul Nistru pînă la barajul Dubăsari va crește cu 1,2-2,4 metri peste nivelul apei pe 15 octombrie (ora 8 dimineața).Despre acest lucru a comunicat centrul regional de hidrometeorologie din regiunea Transnistreană, menționînd că acest lucru are legătură cu creșterea debitului mediu zilnic al barajului inferior al centralei hidroelectrice Dnestrovsk
17:30
În Letonia, începînd cu 15 octombrie, a intrat în vigoare un sistem de cozi electronice cu plată pentru trecerea frontierei externe a țării cu Rusia și Belarus.Potrivit Report, acest lucru este menționat într-un comunicat al Comitetului Vamal de Stat al Letoniei.„În scopul creșterii siguranței la trecerea frontierei și al prevenirii cozilor de vehicule la frontiera de est a Letoniei, încep
17:30
Ministra Justiției a oferit detalii despre planurile de modernizare a sistemului penitenciar, menționând că noul penitenciar urmează să fie finalizat până în anul 2028.„Guvernul a întreprins toate măsurile necesare pentru a externaliza serviciile de construcție a noului penitenciar, proiect care a fost blocat timp de 10 ani. A fost contractată o organizație internațională cu experiență, iar te
17:30
Echipa Moldovei s-a calificat în play-off-ul Campionatului European de tenis de masă pe echipe.Potrivit Media Sport, în al doilea meci din faza grupelor, echipa moldovenească a învins în mod surprinzător Austria cu 3:0. Vladislav Ursu, Andrei Puțuntica și Denis Țernă și-au învins adversarii cu același scor - 3:2.În clasament, Moldova ocupă locul 24, iar Austria – locul 12.„A fost un me
Acum 12 ore
17:00
La 13 octombrie, polițiștii din Cimișlia au fost anunțați de un bărbat despre faptul că i-a fost sustrasă suma de 39 300 de lei și telefonul.Oamenii legii au stabilit că victima este un tînăr de 23 de ani, din Ucraina, care, la moment, locuiește într-o suburbie a capitalei. Acesta a relatat oamenilor legii că, în seara respectivă, se afla ca pasager într-un automobil, în orașul Cimișlia, după
17:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu un îndemn către toți consumatorii, notează Noi.md."Prin efortul fiecărui consumator de a reduce consumul de electricitate, în special, în intervalul orelor de vîrf 07:00-10:00 și 18:00-23:00, vom contribui la creșterea gradului de securitate energetică a țării și vom reduce costurile de procurare a energiei electrice", - scr
17:00
„Lipsa cadrelor medicale nu este critică, așa cum se spune frecvent”. Este declarația ministrei Sănătății, Ala Nemerenco după ședința Guvernului din 15 octombrie.Jurnaliștii au întrebat-o pe ministră care este situația în ceea ce privește lipsa cadrelor medicale în spitale, transmite realitatea.{{840774}}„Lipsa cadrelor medicale nu este critică, așa cum se spune frecvent, dar trebuie să re
17:00
În cadrul ședinței publice din 15 octombrie 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate prestate de Î.M. „Apă-Canal Căușeni”, precum și pentru serviciile auxiliare furnizate de S.A. „Apă-Canal Cahul”.Deciziile au fost adoptate în
16:30
Astăzi, cabinetul de miniștri al Germaniei a aprobat un proiect de lege care încurajează munca după pensionare, permițînd celor care o practică să cîștige pînă la 2.000 de euro pe lună fără impozitare.În proiectul de lege, consultat de agenție, se menționează că această modificare va intra în vigoare la începutul anului 2026 și, conform previziunilor, va costa statul 890 de milioane de euro pe
16:30
La propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a aprobat un nou Regulament pentru planificarea achizițiilor publice, care va înlocui cadrul normativ existent și va alinia procesul la legislația europeană și la realitățile actuale.Scopul principal al noului Regulament este de a stabili etapele esențiale ale planificării achizițiilor publice – de la identificarea necesităților, pînă la elaborar
16:30
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025, echipa de asistență medicală urgentă din cadrul PAMU Tomai, SAMU Ceadîr-Lunga a participat la o intervenție cu totul specială, marcată de emoții pozitive și profesionalism: asistarea unei nașteri la domiciliu.La ora 07:54, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei însărc
16:30
În scopul îmbunătățirii siguranței și fluidității traficului rutier în orașul Drochia, pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 32, echipele de muncitori desfășoară lucrări de amenajare a unui sens giratoriu.În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, după care va urma aplicarea stratului de uzură și amenajarea sensului gira
16:30
Există semne clare că vine sezonul rece, iar magazinele sînt tot mai căutate pentru schimbarea vestimentaţiei adecvate. Căciuli, mănuşi, paltoane și alte articole de iarnă sînt pe lista celor dispuși să cheltuiască pentru confortul termic.Frigul devine certitudine cînd cel ce probează o haină mai groasă nu o mai dă jos. O geacă costă, în medie, 2.200 de lei, iar un hanorac se vinde cam cu 600
16:00
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și Fundația pentru Dezvoltarea și Susținerea Inițiativelor Sociale „ALT”, a anunțat finalizarea lucrărilor de restaurare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Vorniceni, raionul Strășeni. Evenimentul de inaugurare a avut loc miercuri, 17 septembrie curent.Ridicată, potrivit unor surse, în anul 1685
