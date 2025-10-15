„Chișinăul meu”, cursul opțional pentru elevi care va fi extins în toate școlile din capitală

17:40

Economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu a venit cu primul său mesaj public după anunțarea candidaturii sale la funcția de premier. El a confirmat că poartă discuții cu formațiunea de guvernare pentru preluarea mandatului și a declarat că va acționa cu transparență, oferind toate clarificările necesare odată cu finalizarea procedurilor legale privind constituirea noului Parlament. Acesta a reacționat și la unele informații apărute în presă despre activitatea sa în mediul investițional, negând orice legătură cu politicianul Marian Lupu și precizând că firmele pe care le-a administrat au fost înființate și operate legal, în conformitate cu normele internaționale.