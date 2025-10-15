„Chișinăul meu”, cursul opțional pentru elevi care va fi extins în toate școlile din capitală
Radio Moldova, 15 octombrie 2025 12:30
Elevii din capitală vor avea un curs opțional, intitulat „Chișinăul meu”, în cadrul căruia vor putea studia istoria, cultura și identitatea orașului. Noua disciplină, deja aplicată experimental în mai multe instituții, va fi extinsă în toate școlile din municipiu, cu scopul de a cultiva și de a promova valorile locale, susține istoricul Sergiu Musteață.
Premierul Dorin Recean este încrezător că Alexandru Munteanu, pe care partidul de guvernământ îl va propune pentru conducerea noului Guvern, va mișca lucrurile „în direcția corectă”, subliniind totodată că experiența acestuia îl face potrivit și pentru „cele două aspecte pe care a trebuit să le rezolvăm în această perioadă – securitatea și reforma justiției, pe care se bazează dezvoltarea unei economii sănătoase”.
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră ar putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat miercuri, 15 octombrie, o decizie privind inițierea negocierilor pe marginea viitorului acord.
După 118 briefinguri, Daniel Vodă își încheie activitatea de purtător de cuvânt al Guvernului: „Toți cei din instituțiile publice sunt în slujba cetățenilor” # Radio Moldova
„A fost o onoare deosebită să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul și pentru deschiderea cu care ați urmărit fiecare briefing de presă, fiecare conferință”. Mesajul de rămas-bun a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, miercuri, 15 octombrie, după ultima ședință a Cabinetului de miniștri, înainte de validarea rezultatelor alegerilor parlamentare.
Autoritățile dublează capacitatea de sprijin pentru mediul de afaceri: patru miliarde de lei – investiții în regiuni # Radio Moldova
Guvernul a decis dublarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, de la două miliarde la patru miliarde de lei. Măsura a fost aprobată miercuri, în cadrul ultimei ședințe înainte de constituirea noului Parlament, ales pe 28 septembrie, care urmează să învestească un nou Executiv.
SA „Bursa Internațională a Moldovei” va avea un capital social inițial de 30 mln. de lei: Ce cotă deține statul # Radio Moldova
Societatea pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a R. Moldova, a fost creată miercuri, 15 octombrie, de Guvern.
Echipa națională de tineret a Republicii Moldova a suferit a 4 înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din 2027 # Radio Moldova
Tinerii "tricolori" au pierdut de această dată în fața reprezentativei Slovaciei. Echipa antrenată de Sergiu Cebotari a fost învinsă la Kosice cu scorul de 0-2.
Percheziții la Călărași, soldate cu reținerea a trei persoane: Examene de obținere a permiselor de conducere, măsluite contra bani # Radio Moldova
Peste 50 de persoane ar fi achitat sume între 500 și 700 de euro pentru a promova mai ușor examenele teoretice și practice la Călărași, în vederea obținerii permiselor de conducere. Oamenii legii au efectuat peste 50 de percheziții și anunță reținerea pentru 72 de ore a trei persoane implicate în această schemă de corupție. Totodată, persoanele care ar fi achitat bani riscă să rămână fără permisele de conducere obținute contra bani.
Două persoane au decedat după ce s-au electrocutat în timpul unor lucrări neautorizate efectuate în zonele de protecție a rețelelor electrice. Cazurile au fost înregistrate recent în localitatea Colonița, suburbie a Chișinăului, și în municipiul Cahul.
Guvernul de la Chișinău inițiază negocieri pentru aplicarea controlului coordonat la Sculeni # Radio Moldova
Punctul rutier de trecere a frontierei de stat de la Sculeni va deveni al patrulea în care va fi aplicat controlul coordonat împreună cu autoritățile române. Guvernul de la Chișinău a aprobat, în ședința de miercuri, inițierea negocierilor cu autoritățile de la București privind un acord în acest sens.
Cristina Gherasimov: „Cetățenii R. Moldova merită să trăiască într-un stat în care legea este aplicată corect, iar instituțiile lucrează pentru oameni” # Radio Moldova
Progresele Republicii Moldova în domeniul justiției, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice au fost subiectele discutate, la Bruxelles, de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu Michael McGrath, comisarul european pentru Democrație, Justiție și Stat de drept.
Revista presei internaționale // Trump avertizează asupra colapsului Rusiei; SUA presează Hamas să respecte prevederile acordului de pace în Gaza # Radio Moldova
Publicațiile internaționale urmăresc evoluțiile din mai multe zone de criză globală. Printre cele mai importante se numără tensiunile politice și economice provocate de războiul ruso-ucrainean și negocierile problematice de pace în Gaza.
Alexandru Munteanu, propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de premier, „are experiența profesională, energia, precum și înțelepciunea de viață pentru a fi un prim-ministru remarcabil”. Opinia îi aparține antreprenorului Vasile Tofan, al cărui nume a fost vehiculat intens în spațiul public pentru preluarea funcției de premier, după anunțul lui Dorin Recean de a renunța la șefia Guvernului.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, la Washington: Inflația se menține pe o traiectorie descendentă, iar creșterea economică depășește prognozele # Radio Moldova
Inflația din Republica Moldova continuă să urmeze o traiectorie descendentă, iar creșterea economică în 2025 a depășit prognozele inițiale. Aceste evoluții pozitive au fost evidențiate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul întrevederilor desfășurate în marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, la Washington.
Un depozit de producere a brichetelor din localitatea Zaim, raionul Căușeni, a fost mistuit de flăcări în dimineața zilei de 14 octombrie. Flăcările au cuprins utilajele folosite pentru producerea brichetelor, precum și o cantitate semnificativă de rumeguș de lemn depozitat în interior.
Corespondență Dan Alexe // Fonduri UE pentru Ungaria: Parlamentul European dă în judecată Comisia # Radio Moldova
Parlamentul European a intentat încă de anul trecut o acțiune în justiție solicitând Curții de Justiție a Uniunii Europene (UE) să se pronunțe în legătură cu legalitatea eliberării de către Comisie a zece miliarde de euro pentru Budapesta, bani care fuseseră blocați ca un mijloc de presiune asupra Ungariei.
Revista presei // După o perioadă în care securitatea a dominat agenda, economia urcă pe primul loc # Radio Moldova
Presa națională are în vizor candidatura lui Alexandru Munteanu, anunțată marți de către liderul PAS, Igor Grosu, pentru funcția de șef al Guvernului. Analiștii politici comentează competențele acestei candidaturi, dar și contextul economic complicat pe care ar urma să îl gestioneze, în caz că va fi confirmat în funcția de șef al executivului.
Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei: raport critic despre spitalele psihiatrice românești # Radio Moldova
Într-un raport pe cale de a fi publicat astăzi, 15 octombrie, Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei revelează, încă o dată, deficiențele grave în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele psihiatrice medico-legale din România, identificate în timpul unei vizite efectuate în cursul anului 2024. Concluzia principală a raportului este că tratamentul unor pacienți din spitalele psihiatrice este cel puțin neglijent și, în anumite cazuri, ar putea constitui un tratament inuman și degradant, precum și o încălcare continuă a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Simpatizantul unui partid interzis la Chișinău va compărea pe banca acuzaților pentru coruperea alegătorilor înaintea scrutinului parlamentar din acest an. Procuratura Bălți a finalizat ancheta și a trimis dosarul în instanța de fond pentru examinare.
Primarul de Odesa, fără cetățenie ucraineană: Pierde și postul de primar și ar putea fi deportat # Radio Moldova
Primarul orașului-port Odesa din Ucraina, Ghennadi Truhanov, a rămas fără cetățenia ucraineană. Aceasta i-a fost retrasă de președintele Volodimir Zelenski, care a semnat decretul pe 14 octombrie, transmit Reuters și dpa.
Marea Britanie va trimite experți militari antidronă în R. Moldova, în contextul intensificării sprijinului pentru Ucraina și a amenințărilor rusești în Europa # Radio Moldova
Marea Britanie va trimite în Republica Moldova un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor, pentru a sprijini eforturile țării de consolidare a apărării într-un context regional tot mai tensionat. Decizia, care urmează să fie anunțată oficial la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, reflectă angajamentul Londrei de a sprijini securitatea flancului estic și de a ajuta țările vulnerabile din vecinătatea Ucrainei să facă față amenințărilor aeriene moderne.
Imagini șocante din Gaza: Hamas a împușcat mai mulți prizonieri acuzați de colaborare cu Israelul, în fața unei mulțimi # Radio Moldova
Mișcarea islamistă Hamas a organizat o serie de execuții publice în Fâșia Gaza, la scurt timp după retragerea forțelor israeliene din principalele zone urbane, transmite The Telegraph. În imagini apărute online pot fi văzuți aproximativ opt bărbați, legați la ochi și vizibil bătuți, fiind împușcați în fața unei mulțimi.
Noi confruntări armate între Pakistan și Afganistan: zeci de morți și acuzații reciproce de încălcare a graniței # Radio Moldova
Noi confruntări armate au avut loc marți, 14 octombrie, între forțele pakistaneze și afgane într-o zonă de frontieră izolată, relatează agenția Associated Press, citată de DW. Potrivit presei de stat din Pakistan, militarii afgani ar fi deschis focul „fără provocare”, iar atacul a fost respins de trupele pakistaneze.
Festivalul Internațional Shakespeare a fost inaugurat cu spectacolul „Visul unei nopți de vară” # Radio Moldova
Chișinăul devine, pentru câteva zile, capitala teatrului european, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional Shakespeare. Evenimentul, organizat de Teatrul „Fără Nume”, a fost inaugurat cu spectacolul „Visul unei nopți de vară” și promite să aducă regizori și actori din Spania, Italia, dar și din Marea Britanie - țara natală a lui William Shakespeare, considerat cel mai important dramaturg al literaturii engleze.
Primul punct acumulat de naționala Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a acumulat primul ei punct în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. "Tricolorii" au remizat în deplasare cu selecționata Estoniei, scor 1-1.
LIVE TEXT. Fotbal. Estonia - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă meciul cu selecționata Estoniei în preliminariile Cupei Mondiale. Partida de la Tallinn a început la ora 19 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
O grevă generală a blocat la sol majoritatea avioanelor de pe cele două aeroporturi principale din Belgia și a paralizat transportul public din Bruxelles. Toate zborurile care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Bruxelles și aproximativ jumătate dintre cele care trebuiau să aterizeze au fost anulate, după ce personalul de securitate responsabil cu verificările cu raze X a intrat în grevă.
Hramul Chișinăului a fost sărbătorit cu voie bună, must proaspăt, bucate tradiționale și dansuri populare, în inima orașului - Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Atât locuitorii capitalei, cât și turiștii veniți de peste hotare s-au bucurat de evenimentele organizate de autorități. Mulți dintre participanți au declarat că, în ciuda ambuteiajelor din orele de vârf sau a micilor probleme cotidiene, orașul rămâne unul frumos și primitor.
Premierul Franței propune suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027 # Radio Moldova
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu propune suspendarea unui plan contestat de creștere a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o măsură menită să evite răsturnarea imediată a fragilului său guvern minoritar, scrie The Guardian.
Economist and businessman Alexandru Munteanu has issued his first public statement since being nominated for the post of Prime Minister of the former Soviet republic of Moldova.
De la an la an, municipiul Chișinău devine tot mai verde, mai curat și mai frumos – aceasta este părerea locuitorilor capitalei, intervievați de Radio Moldova cu prilejul sărbătorii Hramului. Centrul orașului, precum și parcurile sunt locurile preferate de chișinăuieni, au spus aceștia la emisiunea „Zi de Zi”.
Alexandru Munteanu confirmă discuțiile cu PAS pentru funcția de premier și reacționează la acuzațiile din Pandora Papers # Radio Moldova
Economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu a venit cu primul său mesaj public după anunțarea candidaturii sale la funcția de premier. El a confirmat că poartă discuții cu formațiunea de guvernare pentru preluarea mandatului și a declarat că va acționa cu transparență, oferind toate clarificările necesare odată cu finalizarea procedurilor legale privind constituirea noului Parlament. Acesta a reacționat și la unele informații apărute în presă despre activitatea sa în mediul investițional, negând orice legătură cu politicianul Marian Lupu și precizând că firmele pe care le-a administrat au fost înființate și operate legal, în conformitate cu normele internaționale.
Oana Țoiu și Johann Wadephul: sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina în drumul spre UE # Radio Moldova
Sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene, „atât în privința Republicii Moldova și Ucrainei, cât și a Balcanilor de Vest, pe baza meritelor proprii și a asumării valorilor europene”, a fost reiterat de șefa diplomației române, Oana Țoiu, în cadrul consultărilor bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, aflat marți, 14 octombrie, într-o vizită oficială la București.
Specialiști, la Radio Moldova: Legătura emoțională dintre părinți și copii contribuie la o dezvoltare armonioasă # Radio Moldova
Fiecare copil are nevoie de un spațiu sigur în care să se simtă acceptat și iubit necondiționat. Pentru o dezvoltare armonioasă a copilului, legătura emoțională cu părinții este fundamentală, spun invitații emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, de Ziua europeană a părinților.
Pentru a-i urmări în acțiune pe Donnarumma, Tonali, Barella sau Raspadori trebuie să scoateți din buzunar între 200 și 1000 de lei # Radio Moldova
Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Italia din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul acestora variază între 200 și 1000 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre, cu verificarea codului la sistemul de acces pe stadion.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis o alertă pentru trei siropuri de tuse contaminate, identificate în India, solicitând autorităților sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a acestor medicamente în țările lor.
„E o chestiune absolut politică”: Ion Ceban, despre interdicția de intrare în spațiul Schengen și motivele pentru care a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României # Radio Moldova
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține în continuare că interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen este o decizie motivată politic și afirmă că a cerut despăgubiri morale de 1 leu pentru a demonstra că acționează „din principiu”, nu pentru bani. Invitat la emisiunea „Pe față”, de la Moldova 1, el a declarat că măsura autorităților române nu are justificare reală de securitate și că declarațiile ministrei de Externe a României, Oana Țoiu, i-au afectat imaginea publică în plină campanie electorală.
Analiști: Alexandru Munteanu este o alegere neașteptată, dar promițătoare pentru conducerea Guvernului # Radio Moldova
„O candidatură neașteptată, dar cu potențial” – așa au comentat analiștii de la Chișinău propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a-l înainta pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Cunoștințele și experiențele sale în business și economie, inclusiv pe plan internațional, ar putea fi un avantaj pentru activitatea noului Guvern, consideră experții.
„O încălcare brutală a dreptului internațional”. Două camioane ale ONU, lovite de o dronă rusească în sudul Ucrainei # Radio Moldova
Forțele ruse au lovit marți, 14 octombrie, un convoi umanitar al ONU în regiunea Herson din Ucraina, distrugând și avariind mai multe vehicule care transportau ajutoare umanitare, potrivit autorităților locale.
CtEDO obligă Kremlinul să plătească 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 din Georgia # Radio Moldova
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) a condamnat marți, 14 octombrie, Federația Rusă, obligând-o să plătească peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
