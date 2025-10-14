Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a confirmat că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, va fi propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Grosu a precizat că PAS va aștepta validarea alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței parlamentului de către președintele Maia ... Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier The post Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier appeared first on Politik.
Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă # Politik
Guvernul urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul de a crea ... Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă The post Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă appeared first on Politik.
Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară # Politik
Șoferii de autoturisme, SUV-uri și microbuze cu o greutate de până la 3,5 tone care vor circula sau tranzita Bulgaria pentru perioade scurte vor plăti, începând cu 1 ianuarie 2026, o taxă rutieră de 4,09 euro, potrivit unui decret emis de Guvernul de la Sofia,notează IPN. Noua taxă reprezintă o vinietă de o zi, introdusă ... Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară The post Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară appeared first on Politik.
CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei # Politik
Consiliul municipal Chișinău (CMC) urmează să se întrunească miercuri, 15 octombrie, pentru a discuta bugetul municipal pentru anul 2025, care va fi prezentat pentru a opta oară, anunțase anterior primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că activitatea Primăriei se desfășoară normal, iar proiectele și programele planificate sunt implementate conform calendarului stabilit. Aprobarea bugetului municipal ... CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei The post CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei appeared first on Politik.
Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante # Politik
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar disponibil, direcționate către proiecte care vizează atât modernizarea spațiului public, cât și consolidarea identității comunitare. ... Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante The post Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante appeared first on Politik.
Alexandru Tănase după retragerea din politică a premierului Recean – Ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil # Politik
Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase consideră că odată cu retragerea lui Recean din politică lucrurile în Moldova nu se vor înbunătăți, iar deciziile în continuare se vor lua la Președinție. Tănase mai spune că la două săptămâni de la alegeri, nu se simte niciun val de speranță, nicio presiune reală pentru schimbare, iar retragerea ... Alexandru Tănase după retragerea din politică a premierului Recean – Ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil The post Alexandru Tănase după retragerea din politică a premierului Recean – Ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil appeared first on Politik.
Valeriu Chițan – Introducerea TVA-ului de 20% la importul de automobile nu este o decizie rațională # Politik
Calculele celor care speră să alimenteze bugetul de stat prin introducerea unei cote de TVA de 20% la importurile de automobile sunt excesiv de optimiste, spune fostul ministru al Finanțelor, Valeriu Chițan. Într-un interviu acordat agenției Infotag, el a declarat că TVA-ul, ca atare, este cea mai mică cotă de colectare a impozitelor din țară, ... Valeriu Chițan – Introducerea TVA-ului de 20% la importul de automobile nu este o decizie rațională The post Valeriu Chițan – Introducerea TVA-ului de 20% la importul de automobile nu este o decizie rațională appeared first on Politik.
Mesajul Președintelui Sandu după ce premierul Recean și-a anunțat plecarea din Guvern și din politică # Politik
Președintel Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru munca depusă la cârma Executivului. Șefa statului a scris pe Facebook că are încredere că Recean „va fi alături când țara va avea nevoie”. „Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul. Și ... Mesajul Președintelui Sandu după ce premierul Recean și-a anunțat plecarea din Guvern și din politică The post Mesajul Președintelui Sandu după ce premierul Recean și-a anunțat plecarea din Guvern și din politică appeared first on Politik.
Republica Moldova se situează pe locul doi în Europa în privința celor mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare, potrivit clasamentului publicat de portalul internațional Global Property Guide pentru trimestrul II al anului 2025. Potrivit analizei, rata medie a dobânzilor ipotecare în Moldova este de 7,4%, fiind depășită doar de Ucraina, unde nivelul atinge 10%. Pe ... Moldova în topul clasamentului cu cele mai scumpe credite ipotecare din Europa The post Moldova în topul clasamentului cu cele mai scumpe credite ipotecare din Europa appeared first on Politik.
Ambasadorul UE la Chișinău: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu Moldova, războiul de la hotar are un efect dublu asupra procesului de extindere # Politik
Uniunea Europeană este gata să deschidă primul capitol de negocieri cu Republica Moldova, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Declarația a fost făcută de ambasadorul UE la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu pentru Moldova 1 Ambasadorul a remarcat importanța finalizării etapei de screening. „Aceasta este o piatră de hotar foarte importantă. Sună foarte ... Ambasadorul UE la Chișinău: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu Moldova, războiul de la hotar are un efect dublu asupra procesului de extindere The post Ambasadorul UE la Chișinău: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu Moldova, războiul de la hotar are un efect dublu asupra procesului de extindere appeared first on Politik.
Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici pleacă din primărie – Ambele urmează să devină deputați în Parlament # Politik
Viceprimarii municipiului Chișinău, Olga Ursu și Angela Cutasevici, urmează să devină deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, de primarul general Ion Ceban. „Sunt profesioniste de excepție. Cred că mai rar găsim oameni care să corespundă acelor calități profesionale, de integritate și de ... Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici pleacă din primărie – Ambele urmează să devină deputați în Parlament The post Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici pleacă din primărie – Ambele urmează să devină deputați în Parlament appeared first on Politik.
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va activa în aceeași fracțiune parlamentară cu Blocul Alternativa – Anunțul făcut de formațiune # Politik
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM),condus de Ion Chicu, a anunțat că va activa în cadrul aceleiași fracțiuni parlamentare cu partenerii din Blocul Alternativa, în cazul în care Curtea Constituțională (CC) va valida rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Decizia a fost făcută publică luni, 13 octombrie, de către Consiliul Politic Național (CPN) al PDCM, ... Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va activa în aceeași fracțiune parlamentară cu Blocul Alternativa – Anunțul făcut de formațiune The post Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va activa în aceeași fracțiune parlamentară cu Blocul Alternativa – Anunțul făcut de formațiune appeared first on Politik.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat plecarea premierului Recean din Guvern. Potrivit lui Grosu, PAS va propune un alt candidat împreună cu șeful statului. Astfel, Recean părăsește funcția de prim-ministru și cea de deputat și nu va conduce următorul Guvern. Anunțul a fost făcut alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de ... ULTIMA ORĂ: Premierul Dorin Recean demisionează – PAS va propune un alt șef al Guvernului The post ULTIMA ORĂ: Premierul Dorin Recean demisionează – PAS va propune un alt șef al Guvernului appeared first on Politik.
Din 12 octombrie, UE a introdus noul sistem digital de intrare/ieșire (EES) la frontierele externe ale blocului comunitar # Politik
Începând din 12 octombrie, statele membre introduc noul sistem de frontiere digitale al Europei, Sistemul de intrare/ieșire (EES), dincolo de frontierele lor externe. Cu alte cuvinte, țările din UE vor începe să înregistreze electronic datele resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale blocului pentru șederi de scurtă durată (90 de zile în orice perioadă ... Din 12 octombrie, UE a introdus noul sistem digital de intrare/ieșire (EES) la frontierele externe ale blocului comunitar The post Din 12 octombrie, UE a introdus noul sistem digital de intrare/ieșire (EES) la frontierele externe ale blocului comunitar appeared first on Politik.
Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos se află la Chișinău – Situația de securitate regională și parteneriatul bilateral în domeniul apărării au constituit subiectele principale ale discuțiilor # Politik
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi l-a primit duminicǎ, 12 octombrie, la sediul instituției, pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Potrivit Ministerului Apǎrǎrii, situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, reformele democratice implementate și integrarea europeană a țării, precum și realizările ... Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos se află la Chișinău – Situația de securitate regională și parteneriatul bilateral în domeniul apărării au constituit subiectele principale ale discuțiilor The post Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos se află la Chișinău – Situația de securitate regională și parteneriatul bilateral în domeniul apărării au constituit subiectele principale ale discuțiilor appeared first on Politik.
Energocom explică după ce a preluat facturarea de la Moldovagaz – Toate sumele plătite anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie # Politik
Compania Energocom a venit, duminicǎ, 12 octombrie, cu precizǎri dupǎ ce mai multe persoane din Republica Moldova au observat că plățile făcute în avans pentru gazele naturale nu apar în noile facturi. Într-o postare pe Facebook publicatǎ duminicǎ, compania explicǎ cǎ acest lucru este din cauza trecerii de la Moldovagaz, precizând că toate sumele plătite ... Energocom explică după ce a preluat facturarea de la Moldovagaz – Toate sumele plătite anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie The post Energocom explică după ce a preluat facturarea de la Moldovagaz – Toate sumele plătite anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie appeared first on Politik.
Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado. Femeia a câștigat premiul pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean. Dar și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație. „Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei ... Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost câștigat de venezueleanca Maria Corina Machado The post Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost câștigat de venezueleanca Maria Corina Machado appeared first on Politik.
La Răuțel, Fălești, va fi construit un pod nou – Administrația Națională a Drumurilor inițiază procedura de achiziție pentru lucrările de reparație # Politik
În localitatea Răuțel din raionul Fălești va fi construit un pod nou. Astfel, Administrația Națională a Drumurilor a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glijeni–Catranic–R16, km 1,73. Potrivit AND, termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 octombrie ... La Răuțel, Fălești, va fi construit un pod nou – Administrația Națională a Drumurilor inițiază procedura de achiziție pentru lucrările de reparație The post La Răuțel, Fălești, va fi construit un pod nou – Administrația Națională a Drumurilor inițiază procedura de achiziție pentru lucrările de reparație appeared first on Politik.
Orașul Fălești lansează procedura de achiziție pentru lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare – Ce spune primarul Alexandr Severin # Politik
Orașul Fălești pornește într-o nouă etapă importantă a dezvoltării sale. Primăria a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru lucrările de construcție a rețelelor moderne de apă și canalizare – o investiție vitală pentru viitorul comunității. Proiectul vizează realizarea rețelei de canalizare în mai multe porțiuni de pe străzile Mihai Viteazul, Bucovina și Răzeșilor, oferind astfel ... Orașul Fălești lansează procedura de achiziție pentru lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare – Ce spune primarul Alexandr Severin The post Orașul Fălești lansează procedura de achiziție pentru lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare – Ce spune primarul Alexandr Severin appeared first on Politik.
Iurie Razlovan, directorul general al Termoelectrica, a declarat astăzi că nu există motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor, menționând că, teoretic, există premise ca tariful să scadă. Decizia finală privind ajustarea tarifelor revine Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE),a subliniat Razlovan, transmite MOLDPRES. „Pentru moment, ținând cont de cifrele comunicate de ... Tarifele la căldură rămân neschimbate, deocamdată – Ce spune șeful Termoelectrica The post Tarifele la căldură rămân neschimbate, deocamdată – Ce spune șeful Termoelectrica appeared first on Politik.
Uniunea Europeană va lansa duminică, 12 octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) un instrument electronic modern de control la frontierele externe # Politik
Începând cu duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va deveni operațional Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) – un instrument electronic modern de control implementat la frontierele externe ale UE, inclusiv în punctele terestre, aeroporturi și porturi maritime. Noul sistem se va aplica doar cetățenilor statelor terțe – adică persoanelor care nu sunt cetățeni ai ... Uniunea Europeană va lansa duminică, 12 octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) un instrument electronic modern de control la frontierele externe The post Uniunea Europeană va lansa duminică, 12 octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) un instrument electronic modern de control la frontierele externe appeared first on Politik.
INI a inițiat un proces penal privind activitățile suspecte ale platformei de tranzacționare TUX – Ce spune CNPF # Politik
Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. Însă, deocamdată, nu există plângeri de la ... INI a inițiat un proces penal privind activitățile suspecte ale platformei de tranzacționare TUX – Ce spune CNPF The post INI a inițiat un proces penal privind activitățile suspecte ale platformei de tranzacționare TUX – Ce spune CNPF appeared first on Politik.
Vicepreședintele CEC – Numărul secțiilor de votare în diasporă ar putea fi redus la următoarele alegeri # Politik
Numărul secțiilor de votare din diasporă ar putea fi redus la următoarele alegeri, după ce la scrutinul recent s-a înregistrat o prezență mai mică a alegătorilor moldoveni de peste hotare, comparativ cu alegerile anterioare. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLive, notează agora.md ... Vicepreședintele CEC – Numărul secțiilor de votare în diasporă ar putea fi redus la următoarele alegeri The post Vicepreședintele CEC – Numărul secțiilor de votare în diasporă ar putea fi redus la următoarele alegeri appeared first on Politik.
Au mers în bloc la alegeri, dar vor crea propria fracțiune în parlament – Ce spune liderul PCRM # Politik
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova își va crea propria fracțiune parlamentară, a declarat liderul formațiunii, Vladimir Voronin care va avea 8 deputați. Deputații comuniști au fost aleși pe lista Blocului electoral Patriotic din care au mai făcut parte și PSRM, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, ultima fiind exclusă pe final de campanie electorală The post Au mers în bloc la alegeri, dar vor crea propria fracțiune în parlament – Ce spune liderul PCRM appeared first on Politik.
Aproximativ 50.000 de moldoveni au pătimit în urma prăbușirii platformei financiare TUX – IGP: Nu există nicio plângere din partea pretinșilor păgubiți # Politik
Numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane, potrivit TV8 care face referire la informații oferite de autoritățile din domeniul financiar, care și-au dorit să rămână anonime. Totuși, Inspectoratul General spune că nu are nicio plângere din partea pretinșilor păgubiți, astfel că nu ... Aproximativ 50.000 de moldoveni au pătimit în urma prăbușirii platformei financiare TUX – IGP: Nu există nicio plângere din partea pretinșilor păgubiți The post Aproximativ 50.000 de moldoveni au pătimit în urma prăbușirii platformei financiare TUX – IGP: Nu există nicio plângere din partea pretinșilor păgubiți appeared first on Politik.
Mesaje dure pe Arena Națională la amicalul România – Moldova – Naționala condusă de Lilian Popescu a pierdut în fața elevilor lui Mircea Lucescu scor 1-2 # Politik
Selecţionata Republicii Moldova a fost învinsǎ joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1, de România într-un meci amical. A fost primul meci disputat între cele două reprezentative în România, care va conta în palmaresul oficial. România a deschis scorul prin Louis Munteanu, în minutul 12, iar avantajul a fost dublat înainte de pauză ... Mesaje dure pe Arena Națională la amicalul România – Moldova – Naționala condusă de Lilian Popescu a pierdut în fața elevilor lui Mircea Lucescu scor 1-2 The post Mesaje dure pe Arena Națională la amicalul România – Moldova – Naționala condusă de Lilian Popescu a pierdut în fața elevilor lui Mircea Lucescu scor 1-2 appeared first on Politik.
Ministrul Junghietu – Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane de metri cubi de gaze – Acest volum îi permite să își asigure o producție limitată de curent # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că în prezent malului stâng al Nistrului îi sunt livrate zilnic între 1,2 și 1,5 milioane de metri cubi de gaze, echivalentul volumului furnizat în perioada verii. Potrivit oficialului, acest volum îi permite regiunii să își asigure o producție limitată de curent, volum de electricitate completat cu funcționarea sporită ... Ministrul Junghietu – Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane de metri cubi de gaze – Acest volum îi permite să își asigure o producție limitată de curent The post Ministrul Junghietu – Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane de metri cubi de gaze – Acest volum îi permite să își asigure o producție limitată de curent appeared first on Politik.
Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC) a ridicat vineri alerta de tsunami emisă pentru Filipine, Palau şi Indonezia, la câteva ore după ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor. „Acest seism nu mai prezintă risc de tsunami”, a declarat centrul într-un comunicat. Cutremurul s-a produs la circa 20 de kilometri ... Cutremur violent în sudul Filipinelor – A avut o magnitudine de 7,4 pe scara Richter The post Cutremur violent în sudul Filipinelor – A avut o magnitudine de 7,4 pe scara Richter appeared first on Politik.
Nicio anchetă oficială din partea autorităților în cazul presupuselor escrocherii prin platforma piramidală TUX # Politik
Nici Procuratura Generală, nici Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale nu au în gestiune un dosar legat de presupusele escrocherii desfășurate prin intermediul platformei de tranzacționare „Tux”, notează IPN. Conform informațiilor apărute online, mai mulți cetățeni și-au investit economiile prin intermediul acestei platforme, care ulterior s-a dovedit a fi o schemă piramidală clasică. ... Nicio anchetă oficială din partea autorităților în cazul presupuselor escrocherii prin platforma piramidală TUX The post Nicio anchetă oficială din partea autorităților în cazul presupuselor escrocherii prin platforma piramidală TUX appeared first on Politik.
Comuna Călugăr și satul Frumușica, Fălești își vor moderniza rețeaua de apeduct – Anunțul făcut de primarul Ina Harea, Partidul Nostru # Politik
Primarul comunei Călugăr, Ina Harea, a anunțat semnarea contractului de finanțare cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de apeduct din satul Călugăr. În același timp, proiectul de alimentare cu apă al satului Frumușica a fost inclus oficial la finanțare. „Odată cu semnarea contractului de finanțare pentru a continua ... Comuna Călugăr și satul Frumușica, Fălești își vor moderniza rețeaua de apeduct – Anunțul făcut de primarul Ina Harea, Partidul Nostru The post Comuna Călugăr și satul Frumușica, Fălești își vor moderniza rețeaua de apeduct – Anunțul făcut de primarul Ina Harea, Partidul Nostru appeared first on Politik.
Alexandru Tănase – Sancțiunile aplicate partidului „Democrația Acasă” nu afectează validarea alegerilor – CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin # Politik
Curtea Constituțională a R.Moldova cel mai probabil se va limita la adoptarea unei decizii tehnice care ar consta în validarea rezultatelor alegerilor, după care mandatele vor fi validate și atribuite fiecărui deputat. Sancțiunile aplicate Partidului ”Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin, Curtea ... Alexandru Tănase – Sancțiunile aplicate partidului „Democrația Acasă” nu afectează validarea alegerilor – CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin The post Alexandru Tănase – Sancțiunile aplicate partidului „Democrația Acasă” nu afectează validarea alegerilor – CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin appeared first on Politik.
Nivel sporit de poluare a râului Răut, în zona Orheiul Vechi – Analizele de laborator indică riscuri pentru sănătate și ecosistem # Politik
Râul Răut, în zona localităților Furceni, Trebujeni și Morovaia, a fost puternic poluat cu mase fecale provenite de la animale. Rezultatele de laborator prezentate de Centrul de Sănătate Publică Orhei și de Agenția de Mediu arată că apa conține cantități extrem de mari de Escherichia coli și bacterii coliforme – de până la 4.800 de ... Nivel sporit de poluare a râului Răut, în zona Orheiul Vechi – Analizele de laborator indică riscuri pentru sănătate și ecosistem The post Nivel sporit de poluare a râului Răut, în zona Orheiul Vechi – Analizele de laborator indică riscuri pentru sănătate și ecosistem appeared first on Politik.
Statul vrea să modernizeze grupurile sanitare din 30 de instituții publice din mediul rural # Politik
Mii de copii, profesori și lucrători medicali din localitățile rurale vor beneficia de condiții igienice moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare interioare în 30 de instituții publice din Republica Moldova. Secretarul de stat în domeniul dezvoltării regionale, Corneliu Cirimpei, a evaluat astăzi progresul lucrărilor în raioanele Briceni, Ocnița și Rîșcani, vizitând ... Statul vrea să modernizeze grupurile sanitare din 30 de instituții publice din mediul rural The post Statul vrea să modernizeze grupurile sanitare din 30 de instituții publice din mediul rural appeared first on Politik.
Mai multe grădinițe, școli și blocuri din Bălți nu au fost încă conectate la căldură – Primăria Bălți, de vină pe CET Nord # Politik
Mai multe instituții de învățământ din Bălți nu au fost încă conectate la sistemul de încălzire. Conform autorităților, 13 din cele 32 de grădinițe din oraș nu au fost racordate la agentul termic. Situația este similară și în cazul școlilor, unde 6 din 23 de instituții rămân deconectate din cauza unor lucrări tehnice efectuate de ... Mai multe grădinițe, școli și blocuri din Bălți nu au fost încă conectate la căldură – Primăria Bălți, de vină pe CET Nord The post Mai multe grădinițe, școli și blocuri din Bălți nu au fost încă conectate la căldură – Primăria Bălți, de vină pe CET Nord appeared first on Politik.
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au înregistrat un număr record de studenți străini. În total, 1 113 de tineri din 24 de țări s-au înscris la programele universitare din țară, cu 376 mai mulți față de anul academic 2024-2025. Cei mai mulți studenți străini au ales Universitatea de ... Peste o mie de tineri din 24 de ţări au ales să studieze în Moldova în anul 2025-2026 The post Peste o mie de tineri din 24 de ţări au ales să studieze în Moldova în anul 2025-2026 appeared first on Politik.
Exporturile de grâu moldovenesc la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani – Peste 483 mii tone în doar trei luni # Politik
Republica Moldova a exportat, în perioada iulie–septembrie 2025, un volum record de 483,4 mii tone de grâu, la un preț mediu de 3,53 lei/kg, potrivit datelor oficiale privind comerțul agricol. Este cel mai mare volum de export din ultimii patru ani, cu 42% peste nivelul din 2024 (340 mii tone) și cu aproape 19% peste ... Exporturile de grâu moldovenesc la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani – Peste 483 mii tone în doar trei luni The post Exporturile de grâu moldovenesc la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani – Peste 483 mii tone în doar trei luni appeared first on Politik.
Preşedintele francez Emmanuel Macron „va numi un nou prim-ministru în termen de 48 de ore”, a anunţat miercuri seară, 8 octombrie, Palatul Élysée, în urma consultărilor finale dintre şeful guvernului demisionar şi diferitele forţe politice franceze. Lecornu, a cărui demisie surprinzătoare înaintată luni, la doar 14 ore după anunţul guvernului său, a aruncat Franţa într-o ... Franța în așteptarea unui nou guvern – Macron va desemna noul premier în 48 de ore The post Franța în așteptarea unui nou guvern – Macron va desemna noul premier în 48 de ore appeared first on Politik.
Comisia Electorală Centrală infirmă că ar fi solicitat Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului „Democrația Acasă” – Ce spune Pavel Postică # Politik
Comisia Electorală Centrală nu a cerut Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului politic Democrația Acasă. Declarația a fost făcută de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, potrivit căruia entitatea electorală a solicitat magistraților Curții validarea mandatelor a cinci concurenți electorali, toți cei care au trecut pragul electoral, notează IPN. Pavel Postica a explicat faptul că instituția electorală a ... Comisia Electorală Centrală infirmă că ar fi solicitat Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului „Democrația Acasă” – Ce spune Pavel Postică The post Comisia Electorală Centrală infirmă că ar fi solicitat Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului „Democrația Acasă” – Ce spune Pavel Postică appeared first on Politik.
Evghenia Guțul rămâne în Penitenciarul 13, dupǎ ce Curtea de Apel Centru a respins recursurile avocaților care au cerut eliberarea din arest # Politik
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul rămâne în detenție în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Magistrații Curții de Apel Centru au respins recursurile avocaților care au cerut eliberarea din arest. Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, fiind recunoscută vinovată de acceptarea cu bună știință a finanțării unui concurent electoral și a fostului partid „Șor” ... Evghenia Guțul rămâne în Penitenciarul 13, dupǎ ce Curtea de Apel Centru a respins recursurile avocaților care au cerut eliberarea din arest The post Evghenia Guțul rămâne în Penitenciarul 13, dupǎ ce Curtea de Apel Centru a respins recursurile avocaților care au cerut eliberarea din arest appeared first on Politik.
Ion Ceban și-a respectat promisiunea – Va rămâne primar al Chișinăului și renunță la mandatul de deputat # Politik
Ion Ceban a anunțat, joi dimineațǎ, 9 octombrie curent, ca rămâne primar al municipiului Chișinǎu, renunțând astfel la mandatul de deputat, dupǎ ce formațiunea din care face parte, blocul „Alternativa” , a reușit sǎ obținǎ opt mandate în Parlament la alegerile legislative care au avut loc la data de 28 septembrie 2025. Ion Ceban spune ... Ion Ceban și-a respectat promisiunea – Va rămâne primar al Chișinăului și renunță la mandatul de deputat The post Ion Ceban și-a respectat promisiunea – Va rămâne primar al Chișinăului și renunță la mandatul de deputat appeared first on Politik.
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova au înregistrat o creștere modestă în primele trei luni ale sezonului curent, iulie–septembrie 2025, depășind nivelul din 2024, dar rămân sub volumele istorice din anii de vârf 2022 și 2023. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, Moldova a livrat în acest interval 4,4 mii tone de ulei, de ... Industria uleiului din Moldova, în declin – Exporturle au scăzut de 12 ori The post Industria uleiului din Moldova, în declin – Exporturle au scăzut de 12 ori appeared first on Politik.
Statul vrea să suplinească Fondul Rutier – Din 2028, șoferii vor plăti două taxe pentru mașină și pentru utilizarea drumurilor naționale # Politik
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pregătește o schimbare în modul de finanțare a reparației și modernizării drumurilor. Până în 2028, șoferii moldoveni vor achita două taxe distincte – una pentru posesia automobilului, colectată de primării pentru drumurile locale, și alta pentru utilizarea drumurilor naționale, gestionată printr-un sistem electronic de monitorizare, notează bani.md Secretarul de ... Statul vrea să suplinească Fondul Rutier – Din 2028, șoferii vor plăti două taxe pentru mașină și pentru utilizarea drumurilor naționale The post Statul vrea să suplinească Fondul Rutier – Din 2028, șoferii vor plăti două taxe pentru mașină și pentru utilizarea drumurilor naționale appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ: Curtea de Apel Centru a anulat parțial hotărârea CEC prin care Partidul „Democrația Acasă” a fost privat de alocații de la bugetul de stat # Politik
Curtea de Apel Centru a anulat parțial hotărârea CEC prin care Partidul „Democrația Acasă” a fost privat de de alocații de la bugetul de stat pentru performanțele obținute a alegerile parlamentare. La 3 octombrie CEC a aplicat concurentului electoral, Partidul Politic „Democrația Acasă”, sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de ... ULTIMA ORĂ: Curtea de Apel Centru a anulat parțial hotărârea CEC prin care Partidul „Democrația Acasă” a fost privat de alocații de la bugetul de stat The post ULTIMA ORĂ: Curtea de Apel Centru a anulat parțial hotărârea CEC prin care Partidul „Democrația Acasă” a fost privat de alocații de la bugetul de stat appeared first on Politik.
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova a fost limitată pentru un an – Hotărârea Curții de Apel Chișinău # Politik
Curtea de Apel Chișinău a dispus joi, 9 octombrie, limitarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) pentru o perioadă de 12 luni. Prin această hotărâre, instanța a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției (MJ). Amintim că, MJ a depus cererea în instanță pe 22 septembrie 2025, solicitând suspendarea activității formațiunii pe fondul unor ... Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova a fost limitată pentru un an – Hotărârea Curții de Apel Chișinău The post Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova a fost limitată pentru un an – Hotărârea Curții de Apel Chișinău appeared first on Politik.
Gaze naturale în stânga Nistrului pe sfârșite – Ajung doar până în 16 octombrie, anunță șeful Moldovagaz # Politik
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că volumele de gaze contractate și achitate de către Tiraspoltransgaz (TTG) sunt suficiente pentru consumul de pe malul stâng al Nistrului până la data de 16 octombrie 2025. Ceban a precizat că livrările continuă în baza contractului aflat în vigoare cu compania MET Gas and Energy Marketing AG, iar ... Gaze naturale în stânga Nistrului pe sfârșite – Ajung doar până în 16 octombrie, anunță șeful Moldovagaz The post Gaze naturale în stânga Nistrului pe sfârșite – Ajung doar până în 16 octombrie, anunță șeful Moldovagaz appeared first on Politik.
Instanța îi oferă lui Plahotniuc un termen limitat pentru studierea dosarului „frauda bancară” – Avocații cer două luni pentru studierea materialelor cauzei # Politik
După ce cauza fostului lider al PDM a fost separată de dosarul complex privind frauda bancară, procedură calificată drept nejustificată și irațională de avocații politicianului, acum instanța a oferit un termen restrâns, până pe 17 octombrie, pentru examinarea tuturor volumelor, 97 la număr, de către Vlad Plahotniuc și apărătorii săi. Anterior, avocații au subliniat faptul ... Instanța îi oferă lui Plahotniuc un termen limitat pentru studierea dosarului „frauda bancară” – Avocații cer două luni pentru studierea materialelor cauzei The post Instanța îi oferă lui Plahotniuc un termen limitat pentru studierea dosarului „frauda bancară” – Avocații cer două luni pentru studierea materialelor cauzei appeared first on Politik.
Reacția Guvernului la decizia UE de a suspenda vizele pentru 61 de state – Nu prezintă un pericol pentru Moldova # Politik
Nu prezintă un pericol pentru Republica Moldova. Este reacția Guvernului de la Chișinău privind legea adoptată de Parlamentul European, care facilitează eliminarea dreptului de călătorie în UE fără vize pentru 61 de țări, inclusiv Republica Moldova, care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului. „Din punctul nostru de vedere nu este nicio îngrijorare pentru ... Reacția Guvernului la decizia UE de a suspenda vizele pentru 61 de state – Nu prezintă un pericol pentru Moldova The post Reacția Guvernului la decizia UE de a suspenda vizele pentru 61 de state – Nu prezintă un pericol pentru Moldova appeared first on Politik.
Statul va oferi antreprenorilor 98 milioane de lei pentru compensații la energia electrică # Politik
Circa 1085 agenți economici din Republica Moldova au beneficiat până la sfârșitul lunii septembrie de sprijin financiar în cadrul Programului de compensare a 50% din creșterea tarifului la energia electrică, susținut de Uniunea Europeană și implementat de Guvern, transmite Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Din totalul beneficiarilor, 566 antreprenori, care au depus cereri prin ... Statul va oferi antreprenorilor 98 milioane de lei pentru compensații la energia electrică The post Statul va oferi antreprenorilor 98 milioane de lei pentru compensații la energia electrică appeared first on Politik.
Moldova în spatele Georgiei la atragerea investișiilor străine directe și de zece ori sub România # Politik
Republica Moldova a atras în 2024 investiții străine directe (ISD) de 344 mil. dolari, în scădere față de 357 mil. dolari în 2023 (-3,6%). Nivelul rămâne sub vârful post-pandemie din 2022 (591 mil. dolari, -41,8%) și sub media 2019–2024 (circa 395 mil. dolari, -12,9%), arată datele UNCTAD, notează bani.md Pe partea ieșirilor de capital (investiții ... Moldova în spatele Georgiei la atragerea investișiilor străine directe și de zece ori sub România The post Moldova în spatele Georgiei la atragerea investișiilor străine directe și de zece ori sub România appeared first on Politik.
Localitățile din stînga Nistrului intră în regim de economisire – În ce sate revin deconectările la energia electrică # Politik
În satul Varnița, situat în Zona de Securitate, vor avea loc întreruperi de energie electrică astăzi și mâine, din cauza regimului de economie a gazului instituit în data de 2 octombrie în regiunea transnistreană. Motivul acestor întreruperi este deficitul energetic de pe malul stâng al Nistrului, de unde Varnița primește electricitatea, potrivit jurnaliștilor de la ... Localitățile din stînga Nistrului intră în regim de economisire – În ce sate revin deconectările la energia electrică The post Localitățile din stînga Nistrului intră în regim de economisire – În ce sate revin deconectările la energia electrică appeared first on Politik.
