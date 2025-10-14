Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier

16:40

Nu prezintă un pericol pentru Republica Moldova. Este reacția Guvernului de la Chișinău privind legea adoptată de Parlamentul European, care facilitează eliminarea dreptului de călătorie în UE fără vize pentru 61 de țări, inclusiv Republica Moldova, care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului. „Din punctul nostru de vedere nu este nicio îngrijorare pentru ... Reacția Guvernului la decizia UE de a suspenda vizele pentru 61 de state – Nu prezintă un pericol pentru Moldova