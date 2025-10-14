Zelenski se pregătește de întâlnirea strategică cu Trump la Washington: Apărarea antiaeriană și sprijinul energetic pe agenda discuțiilor
Ziarul National, 14 octombrie 2025 02:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că intenționează să meargă „săptămâna aceasta” la Washington pentru a se întâlni cu omolog...
Cadavrele a patru ostatici morți în captivitate în Gaza au fost predate luni de Hamas armatei israeliene, cu ajutorul Crucii Roșii, au anunțat forț...
Reforma justiției: măsuri cheie și progrese notabile anunțate de ministra Veronica Mihailov-Moraru # Ziarul National
Crearea unor noi organe de autoadministrare precum Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, reformarea Curții Sup...
Moldova va experimenta o răcire semnificativă în data de 14 octombrie 2025. Temperaturile vor scădea cu peste 10 grade comparativ cu ziua anterioar...
BNM își consolidează parteneriatele la reuniunile FMI și Băncii Mondiale din Washington # Ziarul National
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei participă la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, care au lo...
Dorin Recean renunță la politică și deschide drumul pentru un nou premier în Republica Moldova # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat luni decizia de a demisiona și de a renunța la viața politică. Acesta tocmai fusese ales depu...
Elevii din programul dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică beneficiază de un spațiu modern și renovat pentru un trai mai bun # Ziarul National
Elevii ce urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică beneficiază acum de un spațiu modernizat, sp...
Moldova face pași verzi: primele comunități de energie regenerabilă sprijinite internațional încep să prindă viață # Ziarul National
Comuna Logănești din raionul Hîncești, comuna Cociulia din raionul Cantemir și două blocuri locative din Chișinău vor fi pionieri în transformarea ...
Cine ar putea fi viitorul PRIM-MINISTRU al R. Moldova, după retragerea lui Recean: „Am putea să avem un premier cu pretenții de a deveni următorul președinte al R.Moldova” # Ziarul National
Omul de afaceri Vasile Tofan, care a absolvit Harvard Business School, ar putea fi fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, după ce Dorin Recean...
Localitățile din Moldova, invitate să aplice pentru sisteme avansate de apă potabilă # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează despre începutul concursului pentru identificarea, evaluarea și selectarea localităț...
Anatol Șalaru: Unirea depinde doar de români, nu de marile puteri. Integrarea în UE este doar un pas intermediar # Ziarul National
Reunificarea celor două state românești nu este influențată nici de Putin, nici de Bruxelles și nici de Washington. Ea depinde doar de românii de p...
Camion cu 991.300 de țigări de contrabandă, oprit la vamă: doi suspecți reținuți în Moldova # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au raportat o captură de aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui a...
Misiunea IMPOSIBILĂ a devenit posibilă cu Dorin Recean: „Vedem azi o Moldovă care a scăpat de oligarhi, curăță justiția, își întărește instituțiile și muncește ca să devină stat membru al UE” # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că nu va accepta un nou mandat în fruntea Guvernului și că va părăsi și Parlamentul, după ce va fi înv...
Trump anunță la Tel Aviv dezarmarea Hamasului și sfârșitul războiului: „Un nou început” în discursul său în Knesset # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat luni presei, la Tel Aviv, înaintea unui discurs în Parlamentul israelian (Knesset), că "Hamasul se va...
POZA ZILEI // Premierul Recean se RETRAGE din viața politică, după ce a CÂȘTIGAT alegerile parlamentare alături de echipa PAS. Cine va fi viitorul PREMIER: „Următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică” # Ziarul National
Dorin Recean va prezida săptămâna aceasta ultima ședință de Guvern în calitate de premier al R. Moldova. După câștigarea alegerilor parlamentare...
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, după ce premierul Dorin Recean a anunțat că se RETRAGE din viața politică: „Am încredere că vei fi alături când R. Moldova va avea nevoie” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean, pentru faptul că acum doi ani și jumătate s-a alăturat echipei sale și a pus umărul...
Tânără traficantă de minore condamnată la 10 ani de închisoare, după exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău # Ziarul National
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată în 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat ...
PDCM și Blocul Alternativa, pregătiri pentru o unire parlamentară în opoziție, în așteptarea validării alegilor # Ziarul National
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei urmează să activeze alături de partenerii din Blocul Alternativa, în aceeași fracțiune parlamentară. ...
ULTIMA ORĂ // Dorin Recean NU va continua încalitatea de prim-ministru al R. Moldova: „Mandatul premierului Recean se încheie aici”. Premierul actual renunță și la mandatul de deputat # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile din 28 septembrie, nu va mai continu...
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, rămâne fără doi viceprimari. Angela Cutasevici și Olga Ursu au fost delegați de Mișcarea Alternativa Nați...
Primii șapte ostatici israelieni eliberați de Hamas după 783 de zile de captivitate, printr-un acord de pace cu Israelul # Ziarul National
Hamas a predat luni Crucii Roșii primii șapte ostatici israelieni în viață, după 783 de zile de captivitate, a anunțat Israelul. Matan Angrest, Gal...
ULTIMA ORĂ // PAS anunță numele viitorului PRIM-MINISTRU al R. Moldova Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul ...
♈️ BerbecZiua de astăzi aduce oportunități neașteptate, care îți pot schimba perspectiva asupra unor aspecte importante ale vieții tale. Fii desch...
Uniunea Europeană dă undă verde Republicii Moldova pentru deschiderea primului cluster de negocieri # Ziarul National
Republica Moldova se află într-un moment extrem de important al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul c...
Încălzirea globală amenință recifele și pădurile tropicale înainte de COP30: alarmă din partea cercetătorilor! # Ziarul National
Încălzirea globală depășește pragurile de pericol mai rapid decât se anticipa, iar recifele de corali din întreaga lume sunt acum în proces de disp...
Ministrul sud-coreean sugerează sprijin rusesc pentru submarinele nord-coreene în cadrul unei audieri parlamentare # Ziarul National
Coreea de Nord a beneficiat probabil de sprijin tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a afirmat ministrul apărării sud-cor...
Hamas promite eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni: Cine sunt cei vizați? # Ziarul National
Hamas, gruparea militantă palestiniană, planifică eliberarea a zeci de ostatici deținuți în Gaza timp de doi ani. Eliberarea va avea loc în schimbu...
Trump amenință cu rachete Tomahawk pentru Ucraina dacă Rusia nu oprește războiul: Discuții intense cu Zelenski la bordul Air Force One # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a afirmat că ar putea să îl informeze pe liderul rus Vladimir Putin despre posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete To...
Avans semnificativ al trupelor ucrainene în Zaporojie: victorie importantă pentru Zelenski în contraofensiva din sud # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat progrese semnificative în contraofensiva ucraineană, în special în regiunea sudică Zaporojie și...
Kremlinul avertizează Chișinăul: Transformarea Rusiei în dușman este o greșeală riscantă pentru Moldova # Ziarul National
Actualele autorități din Republica Moldova comit o greșeală gravă prin transformarea Rusiei într-un adversar, pentru a construi relații cu Europa, ...
Prognoza meteo generală pentru Republica Moldova indică temperaturi moderate, cu tendințe de vreme parțial noros alternând cu perioade senine. Vânt...
Zelenski avertizează: Rusia intensifică atacurile în Ucraina, profitând de focusul global pe Orientul Mijlociu # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, atrage atenția că Rusia își intensifică atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei, în timp ce a...
Republica Moldova și Olanda își întăresc colaborarea în domeniul apărării prin proiecte strategice și sprijin internațional # Ziarul National
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, l-a întâmpinat astăzi la sediul instituției pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, afl...
Israel pregătește demararea operațiunii de distrugere a tunelurilor Hamas după eliberarea ostaticilor din Gaza # Ziarul National
Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că forțele armate israeliene se pregătesc să distrugă toate tunelurile Hamas din teritoriul ...
SUA sprijină Ucraina în atacurile asupra infrastructurii energetice ruse pentru a submina economia lui Putin # Ziarul National
SUA ajută Ucraina de mai multe luni să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort de a slăbi econo...
♈️ BerbecDebutul săptămânii aduce surprize plăcute în sfera profesională, impulsionându-te să-ți depășești limitele. Energia creatoare este la cot...
Tragedie la Nova: Supraviețuitorul unui masacru din Israel își ia viața, marcat de pierderea celor dragi. # Ziarul National
Cadavrul lui Roei Shalev, al cărui cei mai apropiați oameni au fost uciși pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost găsit vineri seara în maș...
Duminică, 12 octombrie 2025, se anunță o creștere semnificativă a temperaturilor cu până la 10 grade în unele regiuni ale Republicii Moldova. De as...
Moldova și drumul spre UE: Posibilitatea aderării până în 2029, un obiectiv accesibil cu voința politică și reforme consistente # Ziarul National
Extinderea Uniunii Europene nu este doar un proces birocratic acum, ci devine o problemă de securitate, afirmă Andrei Curăraru, expert al comunităț...
,,Sângele apă nu se face". România ar intervenit militar dacă R. Moldova ar fi atacată. Șeful Armatei Române: „Avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot R. a Moldova în caz de atac” # Ziarul National
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că, în cazul unui atac al Rusiei asupra Republicii Moldova, România va ...
ULTIMA ORĂ // R. Moldova are toate șansele să ADERE la Uniunea Europeană până în 2029. Un expert explică drumul scurt și ce avem de făcut pentru a face posibil acest lucru: ,,R. Moldova este parte din pachetul strategic de extindere" # Ziarul National
Republica noastră are toate șansele să adere la Uniunea Europeană până în 2029, mai ales că după summitul UE–R. Moldova mesajul politic transmi...
Digitalizarea justiției: Beneficii reale pentru profesioniști și cetățeni, discutate la nivel înalt în Republica Moldova # Ziarul National
Digitalizarea în sectorul judiciar trebuie să aducă beneficii reale atât profesioniștilor din domeniu, cât și cetățenilor implicați în sistemul de ...
Zelenski discută cu Trump despre întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei în fața atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire telefonică sâmbătă cu președintele american Donald Trump. Discuțiile au ...
Maia Sandu la Comisia de la Veneția: Moldova apără democrația în fața provocărilor moderne ale dezinformării și finanțării ilegale # Ziarul National
Apărarea democrației a devenit mai dificilă și urgentă ca niciodată, a transmis Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul dedicat a...
Avioane britanice în misiune de patrulare alături de SUA și NATO lângă granița cu Rusia, trecând prin România # Ziarul National
Marea Britanie a anunțat sâmbătă că două avioane ale Forțelor Aeriene Regale au desfășurat o misiune de 12 ore la începutul săptămânii. Această ope...
Maia Sandu solicită Comisiei de la Veneția redefinirea democrației în fața provocărilor moderne și avertizează asupra influenței Rusiei în Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a vorbit la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Ea a îndemnat instituția să se adapteze...
Recrudescență a tensiunilor în Odesa: Peste 40 de localități fără curent după un atac cu drone al Rusiei asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Rusia a lansat un atac cu drone de luptă asupra orașului Odesa și regiunii Odesa, vineri noaptea spre sâmbătă, țintind infrastructura energetică. M...
Interviu // Salome Samadașvili despre cum „Visul Georgian” a deturnat cursul european și cum rezistă opoziția pro-europeană în Georgia # Ziarul National
După 13 ani de guvernare, partidul „Visul Georgian”, condus discret de oligarhul Bidzina Ivanișvili, a transformat Georgia dintr-un model al Parten...
Putin critică pierderea credibilității Premiului Nobel pentru Pace, Trump îi adresează mulțumiri # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea, primind aprecierea președintelui american Donal...
