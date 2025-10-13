VIDEO// PAS va desemna un nou candidat pentru funcția de premier. Dorin Recean: „Mandatul meu se încheie aici”
Sinteza, 13 octombrie 2025 12:00
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) urmează să înainteze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, transmite alerta.md. „PAS a intenționat să-l înainteze la funcția de Prim-ministru pe dl […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 5 minute
12:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat public îngrijorarea față de implicațiile posibile ale Strategiei Uniunii Europene pentru Egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, avertizând că aceasta ar putea intra în conflict cu valorile morale, religioase și constituționale ale Republicii Moldova, transmite alerta.md. Într-o declarație oficială, PLDM critică inițiativa europeană, pe care o consideră „un risc pentru […]
12:20
Microplasticele, particule extrem de mici și aproape invizibile, ne înconjoară și ne afectează sănătatea în mod subtil, dar constant, transmite timpul.md. Aceste particule se găsesc în recipiente și sticle de plastic, alimente marine, produse cosmetice și chiar în praful din locuințe, iar expunerea pe termen lung poate influența sănătatea oaselor, echilibrul hormonal și funcțiile organismului. […]
Acum 15 minute
12:10
PDCM confirmă – deputații formațiunii vor face parte din fracțiunea comună a Blocului Alternativa în Parlament # Sinteza
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), formațiune componentă a Blocului Alternativa, a convocat Consiliul Politic Național (CPN), în cadrul căruia au fost analizate rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și discutat formatul de activitate al reprezentanților partidului în viitorul Parlament al Republicii Moldova, transmite libertv.md. Potrivit comunicatului formațiunii, membrii CPN au constatat în unanimitate […]
Acum 30 minute
12:00
VIDEO// PAS va desemna un nou candidat pentru funcția de premier. Dorin Recean: „Mandatul meu se încheie aici” # Sinteza
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) urmează să înainteze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, transmite alerta.md. „PAS a intenționat să-l înainteze la funcția de Prim-ministru pe dl […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:11
Peste 12.000 de moldoveni și-au recăpătat vederea datorită operațiilor gratuite de cataractă # Sinteza
Ziua Mondială a Vederii, marcată în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie, vine și acest an cu indemnul „Iubiți-vă ochii”. Tema respectivă este axată pe protecția ochilor, îngrijirea vederii și conștientizarea riscurilor asociate deficienței de vedere și orbirii. Peste un miliard de oameni de pe glob trăiesc cu o problemă de vedere […]
16:11
Secretarul de stat al MAI a avut o întrevedere cu expertul internațional în guvernanță digitală și e-Justiție # Sinteza
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a avut o întrevedere cu expertul internațional în guvernanță digitală și e-Justiție, Karl Laas, aflat într-o misiune de evaluare în Republica Moldova, în perioada 6–10 octombrie 2025. Scopul misiunii este de a analiza sprijinul sectorial pentru e-Justiție și de a identifica modalități prin care inițiativele digitale […]
16:11
Poliția de Frontieră a reținut un bărbat suspectat de furt de bani din bagaje, pe Aeroportul „Eugen Doga” # Sinteza
La data de 9 octombrie 2025, polițiștii de frontieră au reținut un bărbat în vârstă de 48 de ani, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, bănuit că ar fi sustras bani dintr-un bagaj al pasagerilor. Potrivit investigațiilor, la data de 27 septembrie 2025, același bărbat ar fi furat 250 de euro și 120 de […]
16:11
O femeie din Nisporeni a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unei femei, originare din raionul Nisporeni, în vârstă de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală. Acțiunile infracționale au fost săvârșite prin recrutarea, transportarea și adăpostirea unei persoane adulte, fără consimțământul acesteia, în scopul exploatării sexuale comerciale, prin răpire, înșelăciune și abuz […]
16:11
Doi tineri au fost condamnați la 11 ani pentru escrocherii prin metoda „ruda implicată în accident” # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a doi tineri, în vârstă de 23 și 22 de ani, din or. Bender, care, prin acțiuni coordonate, au acționat într-un grup criminal, specializat în comiterea a 6 episoade de escrocherie, utilizând schema „ruda implicată în accident”. Acțiunile infracționale au fost săvârșite cu intenție, prin inducerea și menținerea în eroare a […]
16:11
Procuratura Anticorupție a trimis în judecată președintele oficiului teritorial Florești al Partidului „Șor”, acuzat de finanțare ilegală # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Florești al Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023), fiindu-i incriminată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal […]
16:11
Ministerul Educației și UNICEF extind platforma MozaWeb în școlile din Moldova. 195 de școli au fost dotate cu panouri interactive # Sinteza
În 195 de instituții de învățământ din țară, lecțiile vor deveni mai interactive cu ajutorul platformei digitale MozaWeb. După ce a fost pilotată anterior, platforma se extinde în cadrul proiectului EDU Interactiv și le va permite profesorilor să utilizeze simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat, transformând lecțiile în experiențe mai atractive și mai […]
16:11
Serviciul Vamal a documentat trei cazuri de transport ilegal de mărfuri la Leușeni și Sculeni # Sinteza
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au documentat trei tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea centrală a țării. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Leușeni, unde într-un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter, condus de un conațional în vârstă de 43 ani, au fost depistate […]
16:11
Noua strategie LGBTIQ+, adoptată de Comisia Europeană, pe cinci ani, vorbește și despre dreptul copiilor la autodeterminare. Redăm pasaje din strategia LGBTIQ+ 2026 – 2030, cu referire la copii și drepturilor lor de gen și autodeterminare: ”De la adoptarea strategiei (anterioare n.r.), acceptarea socială a persoanelor LGBTIQ+ a crescut. Persoanele LGBTIQ+ sunt acum mai deschise […]
16:11
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în sectorul Centru al capitalei # Sinteza
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în sectorul Centru al capitalei. Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că una dintre mașini era descuiată, ar fi sustras bani și bunuri personale.Prejudiciul cauzat proprietarului este […]
8 octombrie 2025
15:00
Expert economic: „Piața imobiliară a municipiului Chișinău trece prin cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate” # Sinteza
Piața imobiliară a municipiului Chișinău trece prin cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate. Datele oficiale ale Cadastrului Bunurilor Imobile arată că în trimestrul III al anului 2025 s-au înregistrat doar 3.240 de tranzacții comerciale cu apartamente, cu puțin peste cele 3.250 din trimestrul II – ambele fiind minime istorice pentru această perioadă, scrie expertul economic Veaceslav Ioniță într-o analiză pe blogul […]
15:00
Poliția de Frontieră a desfășurat astăzi o acțiune de informare pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, dedicată pasagerilor care călătoresc spre Uniunea Europeană. Scopul acestei inițiative este de a informa cetățenii cu privire la implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), care va deveni operațional începând cu 12 octombrie 2025, în punctele […]
14:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții care au media academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă. Guvernul a aprobat astăzi o modificare importantă privind modul de acordare a burselor de studii în universitățile din țară. Noile reguli stabilesc trei categorii de burse. La categoria I sunt eligibili studenții cu media semestrială de […]
14:30
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a lansat critici vehemente la adresa guvernului condus de PAS, în urma aprobării Strategiei de apărare a Republicii Moldova pentru perioada 2024-2035. Potrivit lui Dodon, în condițiile în care țara se confruntă cu o criză economică severă, o migrație masivă a cetățenilor și o scădere a […]
14:20
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. În dimineața zilei de 8 octombrie, pompierii au intervenit, conform nivelului sporit de intervenție, în raionul Florești, satul Căprești, pentru stingerea incendiului. La fața locului au ajuns șapte autospeciale de intervenție cu un efectiv de 20 angajați ai IGSU. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că […]
13:20
TUX a picat: platforma „minune” din Canada s-a dovedit o capcană financiară pentru mii de investitori # Sinteza
Piramida financiară TUX a început să se destrame, după ce, în seara zilei de 7 octombrie, la ora 20:00, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj pe platformă: pentru a-și menține conturile active, sunt obligați să depună 100 USDT în 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. […]
13:00
Atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale – STISC anunță măsuri de protecție # Sinteza
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a informat că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS care vizează infrastructura IT guvernamentală. Potrivit autorității, aceste atacuri au ca scop perturbarea funcționării normale a serviciilor publice și generarea de disconfort pentru utilizatori. Din cauza intensității ridicate a acestor acțiuni […]
12:10
Ion Ceban a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu, după ce i-a fost interzis accesul în țară # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a intentat un proces la Tribunalul București împotriva ministrei de Externe a României, Oana Țoiu, acuzând-o de defăimare. Ceban cere daune morale simbolice de 1 leu, încetarea oricăror declarații publice care i-ar afecta imaginea și publicarea, pe cheltuiala ministrei, a unei dezmințiri într-un ziar cu acoperire națională, transmite libertv.md. Procesul […]
12:00
Aurul atinge un nou record istoric – peste 4.000 de dolari uncia, pe fondul incertitudinii economice din SUA # Sinteza
Prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.000 de dolari pe uncie, în contextul tensiunilor economice și politice tot mai mari din Statele Unite și la nivel global. Potrivit datelor publicate de Bloomberg, miercuri, 8 octombrie, aurul spot s-a apreciat cu 1,1%, ajungând la 4.026,69 dolari pe uncie, echivalentul a 129,89 […]
11:30
ANSA face un apel proprietarilor de animale – Protejați animalele în această perioadă cu risc de inundații # Sinteza
Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu ploi abundente și condiții meteorologice extreme, care pot pune în pericol siguranța și bunăstarea animalelor. În contextul avertizărilor hidrologice emise recent, care indică averse puternice, scurgeri de pe pante și inundații locale, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) face un apel urgent în adresa proprietarilor de animale. […]
11:20
VIDEO// Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, după ce a atacat o vânzătoare # Sinteza
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 octombrie, când o femeie de 30 de ani a sesizat poliția, anunțând că un individ în stare de […]
10:00
ANSP continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 29.09.2025-05.10.2025 (săptămâna 40/2025), au fost înregistrate 1747 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. În perioada nominaliză au fost înregistrate două cazuri […]
10:00
Bărbat din Căușeni, trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc # Sinteza
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie. Potrivit probatoriului administrat, la 21 iunie 2025, în timpul conflictului între învinuit și soția sa, acesta a luat o sticlă de benzină, […]
6 octombrie 2025
13:50
Săptămâna Europeană a Sportului 2025 s-a încheiat cu Gala #BeActive Awards organizată de Ministerul Educației și Cercetării # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat Săptămâna Europeană a Sportului 2025 printr-un eveniment festiv – #BeActive Awards, desfășurat pe 5 octombrie 2025, la Europe Café, în Chișinău. Gala a reunit organizatori, parteneri, voluntari și promotori ai sportului, care au fost distinși cu 8 plachete și o cupă de recunoștință pentru contribuția lor la promovarea mișcării, […]
13:40
VIDEO// Vlad Filat: ”Dacă alegerile ar fi fost o competiție autentică, PAS ar fi obținut un rezultat mult mai slab” # Sinteza
Fostul prim-ministru Vlad Filat a declarat că rezultatul alegerilor parlamentare ar fi fost considerabil mai prost pentru PAS, dacă scrutinul ar fi reprezentat o competiție autentică, bazată pe o dezbatere reală a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. „Dacă ar fi fost o competiție autentică într-un scrutin parlamentar, în care discuția trebuie să fie […]
13:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au desfășurat percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu în care este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”. Totodată, […]
13:30
CEC informează că termenul limită pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi expiră pe 7 octombrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie 2025. Dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale […]
13:30
Medicamente cu substanțe interzise, depistate de polițiștii de frontieră la Otaci, asupra unei pasagere cu ruta Chișinău–Kiev # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Otaci, în comun cu funcționarii Serviciului Vamal, au depistat asupra unui pasager o cantitate semnificativă de medicamente ce conțin substanțe cu regim de circulație restricționat. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul efectuării controlului de specialitate asupra bagajelor pasagerilor […]
13:20
Reparația edificiilor prestatorilor publici de servicii medicale constituie prioritatea de finanțare pentru anul 2026 din fondul de dezvoltare și modernizare, gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Această prioritate a fost stabilită de Consiliul coordonator responsabil de planificarea și implementarea resurselor financiare alocate acestui fond, fiind aprobată prin Ordinul comun nr. 840/291-A din 26 […]
13:20
Echipele mobile CNAM ajung în Anenii Noi, Cantemir și Ungheni cu consultații profilactice gratuite # Sinteza
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, pe 6 și 7 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Sănătate Ţânţăreni din raionul Anenii Noi. Tot în această […]
13:20
IGSU continuă măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile din țară # Sinteza
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă Campania de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon, în urma procesului de fermentare a vinului în toate regiunile țării. Activitățile de informare a cetățenilor au loc în gospodăriile proprii, unde cetățenii produc vin de casă. Astfel, angajații IGSU îndeamnă oamenii să fie prudenți, […]
13:20
O cetățeancă a Turciei, prinsă cu 240 de pachete de tutun nedeclarate pe cursa Chișinău–Istanbul # Sinteza
În acest weekend, polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au depistat 240 de pachete de rezerve de tutun, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, ascunse și nedeclarate, în bagajul de cală al unei pasagere. Incidentul a avut loc în timpul controlului de securitate, înaintea îmbarcării pe cursa „Chișinău-Istanbul”. Pasagera, o femeie în […]
13:20
Un bărbat de 63 ani din Drochia, condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei vitrege # Sinteza
Procuratura Drochia informează despre condamnarea unui bărbat din raionul Drochia pentru omorul mamei sale vitrege. Prin sentința recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, acesta a fost recunoscut vinovat și condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit învinuirii înainte, în dimineața lui 06 decembrie 2024, […]
12:50
Chișinăul va găzdui Forumul Asociațiilor de Locatari. Evenimentul este dedicat eficienței energetice și reorganizării condominiilor # Sinteza
La 9 octombrie, Chișinăul va găzdui Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova – un eveniment național dedicat procesului de reorganizare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu (APC), promovării soluțiilor de eficiență energetică și accesului la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Forumul este organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu […]
12:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 840,29 milioane lei în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025 # Sinteza
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 840,29 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 30,34 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%. Totodată, în perioada 29 septembrie […]
12:40
Muzeul Național de Artă al Moldovei invită publicul la evenimente speciale în luna octombrie # Sinteza
Muzeul Național de Artă al Moldovei pregătește, în luna octombrie, o serie de experiențe culturale menite să apropie vizitatorii de artă și să creeze spații de dialog și inspirație. 11 octombrie (sâmbătă) – „Cabinetul curiozităților” – ateliere de creație meditative inspirate din lucrările artistului mongol Otgonbayar Ershuu. Participanții vor explora expoziția personală a artistului și vor […]
3 octombrie 2025
17:30
Constantin Țuțu ar fi încercat să influențeze angajații IGPF pentru a trece ”fără probleme” pe teritoriul Republicii Moldova # Sinteza
Poliția Națională vine cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare și care figurează într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat. În ultima perioadă, acesta s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, iar după ce a aflat cǎ este vizat într-o cauza penală pornită pe acest […]
17:10
CEC a decis: Partidul ”Democrația Acasă” rămâne în Parlament, dar va fi lipsit de finanțare de stat # Sinteza
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, a solicitat aplicarea unei sancțiuni dure împotriva Partidului Democrația Acasă. Oficialul a declarat că formațiunea ar fi comis abateri grave care necesită intervenția imediată a autorităților electorale. „Se impune o măsură severă de sancțiune partidului Democrația Acasă. Solicităm lipsirea finanțării de stat”, a declarat Postică în cadrul ședinței […]
16:00
Șeful Poliției Naționale a avut o întrevedere cu șeful Diviziei Programe de Incluziune și Anti-Discriminare al Consiliului Europei # Sinteza
Şeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu a avut o întrevedere cu șeful Diviziei Programe de Incluziune și Anti-Discriminare al Consiliului Europei, Thorsten Afflerbach. Discuțiile au vizat progresele înregistrate de IGP în combaterea discriminării și promovarea egalității, precum și consolidarea cooperării internaționale în acest domeniu. „Respectarea drepturilor fundamentale și combaterea discriminării reprezintă piloni esențiali în activitatea Poliției […]
15:20
VIDEO// Rețea de droguri sintetice destructurată la Chișinău. 7 kg de PVP și mefedronă, evaluate la 4,5 milioane lei, scoase din circuit de polițiștii de la Botanica # Sinteza
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica, în comun cu procurorii, au destructurat o rețea de distribuție a drogurilor sintetice. Doi bărbați de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți fiind suspectați de deținere și transportare a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari, în scop de comercializare. În timpul operațiunii speciale, suspecții […]
15:00
ANSA și LAVES consolidează cooperarea pentru gestionarea deșeurilor de origine animală în Moldova # Sinteza
În săptămâna curentă, în Republica Moldova s-au aflat 2 misiuni de experți în cadrul proiectului implementat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) împreună cu experții Oficiului de Stat pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentelor din Saxonia Inferioară, Republica Federală Germană (LAVES). Misiunea dedicată dezvoltării capacităților Republicii Moldova de eliminare a subproduselor de origine animală […]
14:50
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-septembrie 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de peste 11 miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creştere cu 683 de milioane de lei sau cu 6,5% faţă de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor […]
14:50
Stadionul Orășenesc Călărași a fos gazda evenimentului #BeActive Outdoors din Săptămâna Europeană a Sportului # Sinteza
Stadionul Orășenesc din Călărași s-a transformat în epicentrul Săptămânii Europene a Sportului 2025 unde a fost organizat evenimentul #BeActive Outdoors. În cadrul acestuia peste 200 de elevi, voluntari și iubitori ai sportului au participat la probele de orientare sportivă în teren, pentru a dezvolta spiritul de echipă, abilitățile practice și gândirea strategică. „Chiar dacă suntem […]
14:50
Recent, douăzeci și cinci de funcționari publici debutanți au finalizat cu succes programul de instruire inițială, desfășurat timp de patru săptămâni, în cadrul Centrului de instruire al Serviciului Vamal. Programul de formare axat pe studiul desfășurat al legislației vamale, are drept obiectiv facilitarea integrăriii în sfera de activitate și dezvoltarea competențelor profesionale ale noilor angajați, în […]
14:50
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești # Sinteza
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești, în cadrul Programului de investițional al întreprinderii de distribuție a gazelor „Florești-gaz” pentru anul 2025. Rețeaua precedentă a fost construită pe timpul Uniunii Sovietice, iar până în anii 2000, când localitatea a fost conectată la […]
14:40
CEC a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, a fost revocată. Decizia a fost aprobată urmare a informării de către Ministerul Justiției […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.