VIDEO// PAS va desemna un nou candidat pentru funcția de premier. Dorin Recean: „Mandatul meu se încheie aici”

14:50

Recent, douăzeci și cinci de funcționari publici debutanți au finalizat cu succes programul de instruire inițială, desfășurat timp de patru săptămâni, în cadrul Centrului de instruire al Serviciului Vamal. Programul de formare axat pe studiul desfășurat al legislației vamale, are drept obiectiv facilitarea integrăriii în sfera de activitate și dezvoltarea competențelor profesionale ale noilor angajați, în […]