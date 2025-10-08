VIDEO// Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, după ce a atacat o vânzătoare
Sinteza, 8 octombrie 2025 11:20
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 octombrie, când o femeie de 30 de ani a sesizat poliția, anunțând că un individ în stare de […]
14:30
VIDEO// Olesea Stamate acuză PAS de abuzuri și intimidare: „Am simțit pe pielea mea instrumentele guvernării” # Sinteza
Fostul deputat PAS, Olesea Stamate, acuză foștii colegi de utilizarea unor „instrumente abuzive” împotriva celor care încearcă să se implice în viața politică. În cadrul unei emisiuni, Stamate afirmă că a fost martoră directă la presiuni exercitate asupra persoanelor care au dorit să se alăture echipei sale politice. „Am simțit, cum se spune, pe pielea […]
1 octombrie 2025
17:50
Doi președinți ai organizațiilor teritoriale ale fostului Partid „Șor”, condamnați la câte 5 ani de închisoare # Sinteza
La data de 1 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoarepe […]
17:50
Ministerul Justiției solicită limitarea activității partidului „Moldova Mare”, acuzat de finanțare externă ilegală # Sinteza
Ministerul Justiției (MJ) a cerut instanței măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Autoritatea solicită judecătorilor să limiteze activitatea formațiunii, până când va exista decizia privind restricționarea activității pentru 12 luni. Chestiunea urmează să fie examinată pe 2 octombrie, începând cu ora 9:00, scrie Realitatea.md. Solicitarea de chemare în judecată a partidului a fost înaintată de […]
17:30
Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor, aprobă procedura de constatare a mediului concurențial # Sinteza
La propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a aprobat procedura privind constatarea dacă o activitate desfășurată de entitățile contractante, în cadrul achizițiilor sectoriale, este sau nu expusă direct concurenței pe o piață cu acces nerestricționat, în sensul art. 261 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. În baza acestei proceduri, autoritățile, […]
17:20
Fosta deputată Mariana Lucrețeanu și-a anunțat plecarea din PAS: ”Din păcate nu mai rezonăm pe unele valori” # Sinteza
Fosta deputată și ex-secretară de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Mariana Lucrețeanu, a anunțat oficial că se retrage din Partidul Acțiune și Solidaritate. Decizia vine, potrivit declarației sale, ca urmare a faptului că „nu mai rezonează” cu direcția actuală a formațiunii. Într-un mesaj public, Lucrețeanu a explicat că a intrat în PAS „din diaspora, cu […]
14:00
Un cercetător de la Cambridge a prezentat cinci alternative naturale pentru afecțiunile stomacului # Sinteza
Simon Mills, cercetător la Cambridge, a enumerat cinci alternative pe bază de plante la medicamente puternice pentru afecțiunile stomacului, fără efectele secundare neplăcute. Simon Mills, cercetător la Cambridge, a prezentat cinci soluții naturale pe bază de plante pentru afecțiunile stomacului, ca alternativă la utilizarea pe termen lung a omeprazolului, unul dintre cele mai prescrise medicamente […]
13:50
Traian Chebeleu, diplomat și reprezentant al României la ONU și Viena, a încetat din viață la 86 de ani # Sinteza
Traian Chebeleu, unul dintre cei mai distinși diplomați ai României, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Cariera sa, întinsă pe mai multe decenii, a avut un impact semnificativ asupra politicii externe românești și asupra instituțiilor pe care le-a slujit. Fundația Europeană Titulescu a transmis un comunicat prin care și-a exprimat profunda […]
13:50
Substanță cu efect psihotrop descoperită asupra unui cetățean moldovean la punctul de frontieră Leușeni # Sinteza
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni” au identificat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop. Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar ce venea […]
13:50
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), a demarat consultări cu mediul artistic din ţară în vederea potenţialei participări la Eurovision Song Contest în anul 2026. Discuţiile s-au concentrat pe aspecte cheie: formatul selecţiei naţionale, posibile modificări de regulament, strategii de promovare şi măsuri de sprijin pentru participanţi. Au fost enunţate preocupări şi provocări ale mediului creativ, precum şi […]
12:10
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, în perioada 1-2 octombrie 2025 # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri […]
12:10
Observatorii OSCE și APCE: ”Excluderea partidelor „Inima Moldovei” și „Moldova Mare” a afectat corectitudinea alegerilor din Republica Moldova” # Sinteza
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, au afectat aplicarea […]
12:00
PAS a obținut 55 de mandate, dar pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari aleg independența # Sinteza
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Informația a fost confirmată pentru News Maker de către Dinu […]
11:50
Peste 37.000 de familii din Moldova au beneficiat de programul EcoVoucher pentru electrocasnice # Sinteza
Încă 2.217 de familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 a acestui an, desfășurate în perioada 12-29 septembrie, 2.217 de vouchere au fost valorificate de către beneficiari. Cele mai multe vouchere au ajuns la familii cu […]
11:50
Guvernul limitează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamente electrice și electronice # Sinteza
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Proiectul elaborat are ca scop reducerea impactului negativ al acestor substanțe asupra mediului și sănătății umane. Principalele reglementări stabilesc condițiile stricte de utilizare a zece substanțe periculoase (plumb, […]
11:40
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei. Preparatul, atât în formă de comprimate filmate, cât și soluție injectabilă, va fi parțial compensat. Astfel, va fi […]
11:40
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la închisoare pentru trafic de influență în obținerea permisului auto # Sinteza
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, care urmează […]
11:40
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă # Sinteza
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a deține funcții publice […]
