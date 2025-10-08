Atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale – STISC anunță măsuri de protecție

13:30

Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie 2025. Dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care se vor desfășura alegeri locale […]