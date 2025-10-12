Nou sistem de intrare pe teritoriul UE, începând cu 12 octombrie

Vocea Poporului, 12 octombrie 2025 08:40

Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie curent, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intra­rea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE. Poliția de Frontieră informează că EES […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Poporului

Acum o oră
08:40
Nou sistem de intrare pe teritoriul UE, începând cu 12 octombrie Vocea Poporului
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie curent, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intra­rea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE. Poliția de Frontieră informează că EES […]
Acum 24 ore
13:50
Chișinăul recapătă dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa Vocea Poporului
După ani de litigii și eforturi juridice, Republica Moldova își recapătă oficial dreptul de proprietate asupra complexului balnear „Sanatoriul Moldova” din Odesa. Agenția Proprietății Publice  a anunțat că, printr-o hotărâre emisă la 24 septem­brie 2025, Curtea de Apel Sud–Vest a Ucrainei a admis parțial apelul înaintat de autoritățile moldovenești, recunoscând ast-fel dreptul de proprietate al […]
Ieri
09:20
Moldova s-a integrat oficial în Zona unică de plăți în euro Vocea Poporului
Începând de pe 6 octombrie curent, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei unice de plăți în euro (SEPA) – sistemul care reunește 41 de țări europene și permite cetățenilor și com­paniilor să efectueze transferuri în euro rapid, în siguranță și cu costuri reduse, uneori chiar zero. Despre aceasta a anunțat într-un comunicat de presă […]
10 octombrie 2025
15:10
ETUC: O zi de acțiune pentru a amplifica vocile lucrătorilor Vocea Poporului
Pe 7 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Muncii Decente și, cu această ocazie, Confederația Euro­peană a Sindicatelor (ETUC) a orga­nizat o zi de acțiune pentru a am­plifica vocile lucrătorilor și pentru a apăra nevoia de locuri de muncă decente și de calitate. La începutul mandatului, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat viitoarea […]
15:00
Ziua Muncii Decente: „Lucrătorii de pe platforme digitale operează adesea în condiții netransparente” Vocea Poporului
Anual, la 7 octombrie, în lume este marcată Ziua Muncii Decente. Cu acest prilej, CNSM a desfășurat la Institutul Muncii o masă rotundă, la care au fost abordate probleme privind piața mun­cii și căi de soluționare a acestor pro­bleme. Ziua Mondială a Muncii Decente este instituită la propunerea Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) și în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Sindicatele și garanția respectării drepturilor salariaților Vocea Poporului
Vă rog să ne spuneți ce tipuri de drepturi și interese ale salariaților membri de sindicat sunt apărate de către sin­dicate și dacă respectarea acestora, ca urmare a protejă­rii lor de către sindicate, constituie o garanție? Boris Graur, Rezina În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 42 din Constituția țării, sindicatele se constituie și […]
16:10
Pierderi uriașe pentru Moldova, lecții vitale pentru viitor Vocea Poporului
În fiecare an, în Republica Moldova se aruncă peste 231 de mii de tone de alimente, ceea ce înseamnă aproape 71 de ki­lograme pe cap de locuitor. Problema, departe de a fi doar una economică, are implicații grave asupra mediului și a securității alimentare. De la gospodării, restaurante și magazine, până la ferme, fiecare verigă […]
8 octombrie 2025
12:00
Liderii sindicali din Basarabeasca, în dialog cu specialiștii de la CNSM Vocea Poporului
În cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă”, miercuri, 1 octombrie, în raionul Basarabeasca a avut loc o activi­tate cu liderii sindicali din raion din toate ramurile. Obiectivul trasat al evenimen­tului a fost susținerea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru lucrătorii și […]
08:50
Iarna bate la ușă, iar autoritățile promit sprijin pentru cetățeni Vocea Poporului
Se apropie sezonul rece, iar odată cu el, revin temerile le­gate de facturile la energie și costurile pentru încălzirea locuințelor. Guvernul promite că, la fel ca în anii precedenți, va fi alături de cetățeni. Minis­trul Muncii și Protecției Soci­ale, Alexei Buzu, a declarat că și în acest an vor fi acordate compensații pentru căldură. Potrivit […]
7 octombrie 2025
12:40
Campania „Fii vocea echității la locul de muncă!”, la Hâncești Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a orga­nizat, pe 30 septembrie 2025, în incinta sălii de conferințe „Con­stantin Stere” a Consiliului Raional Hâncești, o activitate de informa­re în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, dedi­cată subiectului egalității de trata­ment pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale, un pas important în promovarea […]
08:30
Persoanele vârstnice în Republica Moldova, tot mai multe Vocea Poporului
În Republica Moldova, fiecare al pa­trulea locuitor are 60 de ani și peste. La începutul anului curent, populația vârstnică a ajuns la peste 600 de mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total și confirmă un nivel înalt de îmbătrânire demografică. Statisticile relevă și alte tendințe im­portante: femeile trăiesc mai mult, […]
6 octombrie 2025
15:20
Centrală și de Est, instruite la Școala pentru femei PERC Vocea Poporului
În perioada 25-26 septem­brie, la Budapesta, Ungaria, s-a desfășurat o nouă ediție a Școlii pentru femei a Consi­liului Regional Pan–European (PERC) a Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC). Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova a fost reprezentată la această acti­vitate de Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM. Tema principala a Școlii pen­tru femei din […]
12:20
Cahul a găzduit o nouă activitate, cu genericul „Fii vocea echității la locul de muncă!” Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) a organizat, la data de 25 septem­brie 2025, la Primăria Municipiu­lui Cahul, o activitate de informa­re dedicată egalității de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale, parte a campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”. La eveniment au participat cu mesaje de salut: Lilia Franț, […]
08:10
Federaţia „Sindenergo” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani Vocea Poporului
Miercuri, 1 octombrie, la Institutul Muncii, și-a desfășurat lucră-rile Congresul VII al Federaţiei Sin­dicale a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „Sindenergo”, la care au participat 62 de dele-gați. Printre invitații de onoare s-au numărat: Igor Zubcu, președintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vice-președinte al CNSM, Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, Cristina Pereteatcu, secretar de stat la Ministerul […]
4 octombrie 2025
09:20
Ghenadie Donos: „Educația trebuie susținută prin politici coerente. Este vorba, în ultimă instanță, de viitorul țării” Vocea Poporului
Interviu cu Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei. – Se știe, o societate este lipsită de viitor fără o școală bună, fără investiții în educație. Puteți să ne spuneți, suc­cint, care este astăzi situația în do­meniul educației și cum stăm la acest capitol pe plan internațional, hai, să spunem, în comparație cu […]
3 octombrie 2025
17:00
Din lipsă de pedagogi, aceștia sunt nevoiți să predea câte două obiecte Vocea Poporului
Din sala de calculatoare în cea de sport, de la muzică, la istorie – așa arată o zi obișnuită pentru profe­sorii din mai multe școli din țară, care sunt nevoiți să predea câte două discipline. Din lipsă de cadre didactice, la gimnaziul din localitatea Fundul Galbenei, raionul Hân-cești, de exemplu, sunt trei astfel de profesoare. […]
16:10
Ziua lucrătorului din învățământ, marcată împreună cu activul sindical al FSEȘ Vocea Poporului
La 1 octombrie 2025, Federația Sindicală a Educației și Științei a desfășurat, în incinta Institutului Muncii, o întrunire de lucru cu caracter festiv, dedicată Zilei Lucrătorului din Învățământ. În cadrul evenimentului, au fost adresate mesaje de felicitare și aprecieri din partea lui Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, a Valentinei Olaru, secretar de stat la Ministerul  Educației […]
2 octombrie 2025
16:40
Respectarea drepturilor tinerilor la locul de muncă, o condiție indispensabilă Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, a desfășurat, pe 19 septembrie, la Fălești, semi­narul de informare cu ge­nericul „Drepturile tineri­lor la locul de muncă”. Activitatea a avut drept scop sporirea nivelului de cunoaștere și informarea tinerilor din raionul Fălești privind drepturile și obligațiile pe care le au în […]
14:30
Consiliul Federației „SINDASP” s-a întrunit în ședință Vocea Poporului
Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Pub-lice (SINDASP) s-au întrunit în ședință ordinară la 18 septembrie. La eveniment a fost prezentă Lilia Franț, vicepreședintă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Ea le-a înmânat Insigna de Onoare a CNSM, în semn de recunoștință și apreciere în activitatea sin­dicală, următorilor președinți ai centrelor sindicale ramural-teritoriale: […]
12:30
Silvicultorii moldoveni, în prim-plan la manifestări din România Vocea Poporului
Delegația Federației Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” din Re­publica Moldova a obținut performanțe remarcabile și a venit cu propuneri importante pentru viito­rul sectorului forestier, la o reuniu­ne care a avut loc în România. Cu mândrie și cu privirea îndrepta­tă spre viitor, Biroul Executiv al Federației „Sindsilva” anunță rezultatele deosebite ale delegației Republicii Moldova la ma­nifestările internaționale […]
09:10
Regimul de muncă și formele acestuia, prevăzute de contractul colectiv de muncă Vocea Poporului
Ce însemnă regim de muncă redus, parțial, comprimat sau flexibil? Cum se repartizează timpul de muncă în unitățile economice? Putem negocia regimul de muncă cu angajato­rul și stabili în contractul colectiv de muncă prevederi con­crete? Tamara S., Leova Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în con­formitate cu regulamentul intern al unității,  cu contractul […]
1 octombrie 2025
15:20
Promovarea Convenției OIM nr. 156, un deziderat indispensabil al echității Vocea Poporului
În contextul consolidării eforturilor pentru pro­movarea egalității de șanse și susținerea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pen­tru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familia­le, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu OIM, a dat startul campa­niei naționale de informare și sensibilizare „Fii […]
12:10
Tratamentul egal pentru salariații cu responsabilități familiale, un drept inalienabil Vocea Poporului
CNSM a desfășurat, pe 24 septembrie curent, o nouă activitate de informare în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de mun­că!”, având ca temă egali­tatea de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale. La eveniment au participat Li­lia Franț, vicepreședintă a CNSM, Silvia Voloșciuc, reprezentanta CNSM în raionul Fălești, și Lilia Garnauțan, șefa […]
08:40
Diferența între salariile femeilor și cele ale bărbaților crește în Republica Moldova Vocea Poporului
Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că, în anul 2024, femeile au încasat, în medie, cu aproape 17% mai puțin decât bărbații, chiar dacă ocupă poziții similare. Cele mai mari discrepanțe sunt în domeniul finanțelor și în IT, unde bărbații ridică lefuri chiar și de două ori mai mari în comparație cu femeile. Autoritățile […]
30 septembrie 2025
15:20
Extinderea cunoștințelor liderilor de sindicat pentru un parteneriat mai eficient Vocea Poporului
Peste 50 de lideri sindicali din cadrul Federației „SINDLEX” s-au reunit vineri, 19 septem­brie, în cadrul unui seminar cu genericul: „Consolidarea capacităților și cunoștințelor liderilor de sindicat pentru un parteneriat mai eficient”. Eve­nimentul a avut loc la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, de la Ungheni. Angela Secrieru, specialist principal în managementul documentelor din cadrul […]
12:00
Inițiativele CNSM pentru lucrătorii casnici Vocea Poporului
Hub-ul educațional „South4Care: Promovarea muncii decente în economia îngrijirii” a fost organizat de Centrul Internațional de Formare al OIM (ITCILO) în parteneriat cu Biroul Regio­nal al OIM pentru Statele Arabe, în colaborare cu echipa pen­tru Egalitate de Gen, Diversitate și Incluziune (GEDI) din cadrul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) în perioada 1-18 sep­tembrie curent, în […]
08:20
Egalitatea cetățenilor în fața legii, un drept fundamental Vocea Poporului
Vă rog să ne spuneți ce presupune egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, inclusiv în domeniul muncii? Larisa Fedotova, Chișinău Egalitatea în fața legii și a autorităților publice presupune faptul că toate persoanele, fără deosebire, beneficiază de același tratament juridic și administrativ. Prin proclamarea suveranității și independenței sale statale, Repu­blica Moldova și-a […]
29 septembrie 2025
16:00
O oportunitate valoroasă pentru tineri de a-și consolida cunoștințele Vocea Poporului
Tinerii din cadrul Școlii Profesionale Hâncești au participat, la 23 sep­tembrie curent, la un seminar informativ dedicat aspectelor esențiale ale vieții profesionale, organizat de  Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova. La activitate au fost prezente Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, și Ana Cimpoieșu, reprezentantă a CNSM în […]
15:50
Marta Kos: „Putem realiza, împreună, visul unei Moldove sigure și prospere în UE” Vocea Poporului
Republica Moldova a înche­iat procesul de screening al legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene (UE), iar următorul pas este deschiderea primului cluster de negocieri, denumit „funda­mentele aderării la UE”, care se referă la statul de drept, guvernanță și drepturile fun­damentale. Marta Kos, comisar european pentru Extindere, a felicitat marți, 23 septembrie, R. […]
08:20
Târgul locurilor de muncă: oportunități pentru angajați, dar și pentru angajatori Vocea Poporului
Peste 50 de angajatori din di­verse sectoare au propus mai mult de 2000 de locuri de mun­că pentru persoane cu sau fără experiență profesională la Târgul locurilor de muncă, ce a avut loc în una din zilele trecute, la Pala­tul Republicii. Evenimentul  a fost organizat de către Agenția Națională pentru Ocu­parea Forței de Muncă (ANOFM).De […]
27 septembrie 2025
08:40
Duminică e o zi de răscruce în destinul nostru Vocea Poporului
Există în istoria unui po­por momente cruciale, când sunt luate decizii majore, care îi marchează soarta pentru o perioadă îndelungată, sau, mai trist, liderii acestuia eșuează lamentabil, iar consecințele poziției celor care au abilita­tea și căderea de a fi în frun­tea maselor sunt dureroase și lasă răni adânci în conștiința neamului. Că rănile trupești se […]
26 septembrie 2025
16:30
Apel public al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova către cetățenii Republicii Moldova Vocea Poporului
Stimați cetățeni, Stimați membri de sindicat, Duminică, 28 septembrie 2025, Republica Moldova va organiza alegeri parlamentare. Acest exercițiu democratic este un moment de maximă responsabilitate pentru fiecare dintre noi. Prin votul nostru putem decide cum va arăta viitorul țării, cum vor fi apărate drepturile noastre sociale și economice și ce direcție va urma societatea noastră. Confederația […]
08:10
Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic începător Vocea Poporului
Care sunt drepturile şi garanţiile sociale ale  perso­nalului didactic începător în carieră? Ce acte normative stipulează aceste drepturi? Galina Tertea, Bălți Conform prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova, personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul să aleagă şi să utilizeze atât teh­nologiile didactice, manualele şi materialele didactice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, cât şi […]
25 septembrie 2025
19:20
FSLC pune accent pe dezvoltarea managementului sindical Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC), în cooperare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Institutul Muncii, au organizat miercuri, 17 septembrie, atelierul de lucru cu genericul „Mana­gementul sindical – realități actuale și perspective de dezvoltare”. Scopul evenimentului a fost consolida­rea instituțională a FSLC prin îmbunătățirea mecanismelor de conducere internă, cla­rificarea direcțiilor strategice […]
12:00
Fișa de post vs. prevederile Codului muncii Vocea Poporului
Care sunt aspectele juridice ale fișei de post care o de­osebesc de reglementările Codul muncii? În ce cazuri se aplică fișa postului și care este scopul acesteia? Constantin Dulgheru,  Bălți Fișa postului este un instrument juridic care se aplică, cu anumite particularități, în cazul reglementării raporturilor de serviciu. Rapor­turile de serviciu constituie obiectivul principal ale […]
10:00
CFM a mai achitat din datoriile către angajați și înregistrează o evoluție pozitivă Vocea Poporului
În ciuda contextului financiar dificil, în ultimele luni, Calea Ferată din Mol­dova (CFM) a obținut încasări operaționale consistente – veniturile luna­re au depășit pragul de 60 de milioane lei, fapt ce a permis achitarea datori­ilor restante. În lunile iulie și august anul curent, restanțele la plata salarii­lor au scăzut de la 7-8 luni la 4 […]
24 septembrie 2025
14:40
Tinerii trebuie să fie nu numai viitorul, ci și prezentul societății noastre Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert”, a lansat Campania națională „Tinerii și Munca”, având ca scop principal informarea ti­nerilor despre drepturile lor în câm­pul muncii, modificările recente ale legislației muncii și încurajarea implică­rii acestora în procesul decizional. Cam­pania se desfășoară la nivel național și include seminare, ateliere și […]
12:30
O voce care se face tot mai auzită de partenerii sociali din spațiul nostru Vocea Poporului
În cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la Consiliul Raional Leova,  a avut loc luni, 15 septembrie curent, un seminar de informare cu genericul „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale”. Evenimentul a reunit lideri și activiști sin­dicali din mai […]
08:40
Un nou Program de Țară sprijină transformarea pieței muncii din Moldova Vocea Poporului
Piața muncii din Republica Mol­dova trece printr-o transformare esențială și nu mai este doar o aspirație, ci un proces în plină desfășurare. Noul Program de Țară pentru Muncă Decentă 2025–2027, elaborat de Organizația Internațională a Muncii (OIM), îm­preună cu partenerii sociali, aduce soluții concrete pentru provocări­le din acest sector important. Po­trivit Alei Lipciu, coordonatoare națională […]
23 septembrie 2025
08:20
Zilele de concediu nefolosite și concediul după șase luni de activitate Vocea Poporului
Sunt părinte a doi copii gemeni, unul dintre care are deza­bilitate. Lucrez de șase luni la o întreprindere privată și am ne­voie să merg la mare cu copiii. Câte zile are dreptul salariatul să-și ia concediu după șase luni de activitate la întreprindere? La secția resurse umane mi s-a spus că am dreptul numai la […]
22 septembrie 2025
14:10
Eveniment important pentru ramura energetică Vocea Poporului
Federația Sindicală a Lucrătorilor din Energetică „Sindenergo” a semnat marți, 16 septembrie curent, împreună cu Mi­nisterul Energiei din Republica Moldova, noua Convenție Colectivă la nivel de ra­mură pentru anii 2025–2030. Documentul consolidează parteneriatul so­cial dintre reprezentanții lucrătorilor din sec­toarele electroenergetic și termoenergetic și organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii. Prin acest […]
12:10
CNSM promovează dialogul social și crearea CES din Moldova Vocea Poporului
În cadrul Forumului Economic România-Republica Moldova, desfășurat la Chișinău, pe 17 septembrie curent, Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM, a avut o în­trevedere cu Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social (CES) din România, și cu Lorena Stoian, secretar ge­neral al CES România. Pe parcursul discuțiilor, părțile au efectuat un amplu schimb de opinii privind situația […]
08:30
Congresul Federației „SINDICONS” a făcut bilanțul activității pentru ultimii cinci ani Vocea Poporului
Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a desfășurat vineri, 12 septembrie, Con­gresul VIII al organizației. La eveni­ment au mai participat sindicaliști din Suedia, Danemarca, România, de la Internaționala Constructorilor și Industria Lemnului (BWI). Kim Soderstrom, președintele Sindicatu­lui din Construcții din Suedia, a menționat că este pentru prima dată în Republica Moldo­va […]
19 septembrie 2025
14:40
Lucrătorii medicali și-au demonstrat măiestria la mai multe probe sportive Vocea Poporului
În perioada 12–14 septembrie 2025, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a organizat, la Tabăra „Camping” din Vadul lui Vodă, cea de-a 37-a ediție a Spartachiadei lu­crătorilor din domeniul sănătății. Evenimentul, care a devenit deja o tradiție, a reunit peste 500 de participanți din 33 de colective me­dicale din R. Moldova și a promovat un mod […]
11:40
Comitetul Confederal al CNSM a adoptat hotărâri cu impact asupra mișcării sindicale Vocea Poporului
Întruniți în ședință ordinară joi, membrii Comitetului Confederal au examinat mai multe chestiuni și au aprobat hotărâri pe marginea aces­tora. În debutul ședinței, Igor Zubcu, președintele CNSM, i-a felicitat pe noii lideri de sindicat aleși (realeși) la congresele desfășurate recent: Iurie Pleșco, Gheorghe Gan­gură și Victor Talmaci. Printre chestiunile importante, pe care le-a prezentat Sergiu […]
08:40
Igor Zubcu a pledat, la CESE, pentru consolidarea rolului sindicatelor în procesul de aderare la UE Vocea Poporului
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a participat, la 17 septembrie,  la sesiunea ple­nară a Comitetului Economic și So­cial European (CESE), desfășurată la Bruxelles, în hemiciclul Parla­mentului European. Evenimentul a marcat încheie­rea mandatului președintelui CESE, Oliver Röpke, și a inclus sesiunea specială „From Kyiv to Tirana: Civil Society Shaping Europe’s Future”, […]
18 septembrie 2025
15:10
Salariul mediu brut în Moldova se apropie de 15.500 de lei Vocea Poporului
Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a atins în trimestrul II al anului 2025 va­loarea de 15.470 de lei, potri­vit celor mai recente date pu­blicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Această cifră marchează o creștere de 10% comparativ cu trimestrul II din 2024 și de 6,2% față de trimestrul I din 2025. Discrepanțe […]
12:10
Circa 29% din tinerii cu vârsta între 15 și 34 de ani nici nu învață, nici nu lucrează Vocea Poporului
În Republica Moldova, aproape 1 din 3 tineri cu vârsta cuprinsă în­tre 15 și 34 de ani nu au un loc de muncă, nu sunt încadrați la studii și nici nu urmează cursuri de formare profesională. Potrivit specialiștilor, dacă toți acești tineri ar munci ofi­cial, bugetul statului ar avea de câștigat 12 miliarde de lei […]
08:50
Suspendarea contractului de muncă vs. menținerea locului de lucru Vocea Poporului
Spuneți-mi, vă rog, dacă angajatorul, în perioada află­rii mele în concediu neplătit, poate să reducă funcția pe care o dețin și cum să procedez în cazul în care în perioada concediului respectiv locul meu de muncă va fi redus și, prin urmare, din acest motiv, voi fi concediată? În ce cazuri acordarea concediului neplătit nu […]
17 septembrie 2025
14:50
Federația SINDASP va avea un nou statut Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice va avea un nou statut, iar odată ce statutul va fi aprobat la Congre­sul SINDASP din noiembrie anul curent, federația va avea și un vicepreședinte. Varianta de pro­iect a noului statut al federației a fost examinată la 5 septembrie, în cadrul ședinței Comitetului Execu­tiv al SINDASP. Vlad Canțîr, președintele […]
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.