FSLC pune accent pe dezvoltarea managementului sindical

La solicitarea mea de angajare prin contract individul de muncă mi s-a explicat că poate fi acceptată doar încheie­rea unui contract de prestări servicii. Vă rog să ne spuneți în ce cazuri poate fi încheiat un contract de prestări ser­vicii și în ce constă delimitarea acestui contract de con­tractul individual de muncă? Alexandru Corman, Cahul […]