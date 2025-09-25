FSLC pune accent pe dezvoltarea managementului sindical
Vocea Poporului, 25 septembrie 2025 19:20
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC), în cooperare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Institutul Muncii, au organizat miercuri, 17 septembrie, atelierul de lucru cu genericul „Managementul sindical – realități actuale și perspective de dezvoltare”. Scopul evenimentului a fost consolidarea instituțională a FSLC prin îmbunătățirea mecanismelor de conducere internă, clarificarea direcțiilor strategice […]
Care sunt aspectele juridice ale fișei de post care o deosebesc de reglementările Codul muncii? În ce cazuri se aplică fișa postului și care este scopul acesteia? Constantin Dulgheru, Bălți Fișa postului este un instrument juridic care se aplică, cu anumite particularități, în cazul reglementării raporturilor de serviciu. Raporturile de serviciu constituie obiectivul principal ale […]
CFM a mai achitat din datoriile către angajați și înregistrează o evoluție pozitivă # Vocea Poporului
În ciuda contextului financiar dificil, în ultimele luni, Calea Ferată din Moldova (CFM) a obținut încasări operaționale consistente – veniturile lunare au depășit pragul de 60 de milioane lei, fapt ce a permis achitarea datoriilor restante. În lunile iulie și august anul curent, restanțele la plata salariilor au scăzut de la 7-8 luni la 4 […]
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert”, a lansat Campania națională „Tinerii și Munca”, având ca scop principal informarea tinerilor despre drepturile lor în câmpul muncii, modificările recente ale legislației muncii și încurajarea implicării acestora în procesul decizional. Campania se desfășoară la nivel național și include seminare, ateliere și […]
În cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la Consiliul Raional Leova, a avut loc luni, 15 septembrie curent, un seminar de informare cu genericul „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale”. Evenimentul a reunit lideri și activiști sindicali din mai […]
Piața muncii din Republica Moldova trece printr-o transformare esențială și nu mai este doar o aspirație, ci un proces în plină desfășurare. Noul Program de Țară pentru Muncă Decentă 2025–2027, elaborat de Organizația Internațională a Muncii (OIM), împreună cu partenerii sociali, aduce soluții concrete pentru provocările din acest sector important. Potrivit Alei Lipciu, coordonatoare națională […]
Sunt părinte a doi copii gemeni, unul dintre care are dezabilitate. Lucrez de șase luni la o întreprindere privată și am nevoie să merg la mare cu copiii. Câte zile are dreptul salariatul să-și ia concediu după șase luni de activitate la întreprindere? La secția resurse umane mi s-a spus că am dreptul numai la […]
Federația Sindicală a Lucrătorilor din Energetică „Sindenergo” a semnat marți, 16 septembrie curent, împreună cu Ministerul Energiei din Republica Moldova, noua Convenție Colectivă la nivel de ramură pentru anii 2025–2030. Documentul consolidează parteneriatul social dintre reprezentanții lucrătorilor din sectoarele electroenergetic și termoenergetic și organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii. Prin acest […]
În cadrul Forumului Economic România-Republica Moldova, desfășurat la Chișinău, pe 17 septembrie curent, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a avut o întrevedere cu Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social (CES) din România, și cu Lorena Stoian, secretar general al CES România. Pe parcursul discuțiilor, părțile au efectuat un amplu schimb de opinii privind situația […]
Congresul Federației „SINDICONS” a făcut bilanțul activității pentru ultimii cinci ani # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a desfășurat vineri, 12 septembrie, Congresul VIII al organizației. La eveniment au mai participat sindicaliști din Suedia, Danemarca, România, de la Internaționala Constructorilor și Industria Lemnului (BWI). Kim Soderstrom, președintele Sindicatului din Construcții din Suedia, a menționat că este pentru prima dată în Republica Moldova […]
În perioada 12–14 septembrie 2025, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a organizat, la Tabăra „Camping” din Vadul lui Vodă, cea de-a 37-a ediție a Spartachiadei lucrătorilor din domeniul sănătății. Evenimentul, care a devenit deja o tradiție, a reunit peste 500 de participanți din 33 de colective medicale din R. Moldova și a promovat un mod […]
Comitetul Confederal al CNSM a adoptat hotărâri cu impact asupra mișcării sindicale # Vocea Poporului
Întruniți în ședință ordinară joi, membrii Comitetului Confederal au examinat mai multe chestiuni și au aprobat hotărâri pe marginea acestora. În debutul ședinței, Igor Zubcu, președintele CNSM, i-a felicitat pe noii lideri de sindicat aleși (realeși) la congresele desfășurate recent: Iurie Pleșco, Gheorghe Gangură și Victor Talmaci. Printre chestiunile importante, pe care le-a prezentat Sergiu […]
Igor Zubcu a pledat, la CESE, pentru consolidarea rolului sindicatelor în procesul de aderare la UE # Vocea Poporului
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a participat, la 17 septembrie, la sesiunea plenară a Comitetului Economic și Social European (CESE), desfășurată la Bruxelles, în hemiciclul Parlamentului European. Evenimentul a marcat încheierea mandatului președintelui CESE, Oliver Röpke, și a inclus sesiunea specială „From Kyiv to Tirana: Civil Society Shaping Europe’s Future”, […]
Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a atins în trimestrul II al anului 2025 valoarea de 15.470 de lei, potrivit celor mai recente date publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Această cifră marchează o creștere de 10% comparativ cu trimestrul II din 2024 și de 6,2% față de trimestrul I din 2025. Discrepanțe […]
Circa 29% din tinerii cu vârsta între 15 și 34 de ani nici nu învață, nici nu lucrează # Vocea Poporului
În Republica Moldova, aproape 1 din 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani nu au un loc de muncă, nu sunt încadrați la studii și nici nu urmează cursuri de formare profesională. Potrivit specialiștilor, dacă toți acești tineri ar munci oficial, bugetul statului ar avea de câștigat 12 miliarde de lei […]
Spuneți-mi, vă rog, dacă angajatorul, în perioada aflării mele în concediu neplătit, poate să reducă funcția pe care o dețin și cum să procedez în cazul în care în perioada concediului respectiv locul meu de muncă va fi redus și, prin urmare, din acest motiv, voi fi concediată? În ce cazuri acordarea concediului neplătit nu […]
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice va avea un nou statut, iar odată ce statutul va fi aprobat la Congresul SINDASP din noiembrie anul curent, federația va avea și un vicepreședinte. Varianta de proiect a noului statut al federației a fost examinată la 5 septembrie, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al SINDASP. Vlad Canțîr, președintele […]
Membrii Biroului Executiv ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări (SIBA) s-au reunit, recent, într-o ședință ordinară. Ei au examinat și au aprobat proiecte de hotărâri cu privire la unele modificări în componența Biroului Executiv al Federației SIBA, convocarea ședinței în plen a Consiliului Federației SIBA cu privire la desfășurarea Congresului VI al […]
În 2024, numărul mediu de salariați din Republica Moldova a atins cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani, marcând o etapă semnificativă pentru piața muncii. Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, la sfârșitul anului trecut erau angajate 740,9 mii de persoane, cu 1% mai mult decât în 2023 și cu peste 10 […]
Membrii din partea Republicii Moldova a Platformei Societății Civile Republica Moldova – Uniunea Europeană, inclusiv Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, au semnat vineri, 5 septembrie, Memorandumul de Înțelegere privind crearea Comitetului Economic și Social din Moldova (CESM). Evenimentul marchează un pas important în consolidarea dialogului social și civic, în contextul procesului de integrare europeană […]
Biroul Executiv al FSEȘ a aprobat documente importante pentru sindicaliștii din educație # Vocea Poporului
Biroul Executiv al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) s-a întrunit, în una din zilele trecute, în ședință, în care a aprobat și examinat două documente de importanță majoră pentru membrii de sindicat din educație și cercetare. Este vorba de Convenția Colectivă pentru anii 2026–2030, semnată recent, și de Instrucțiunea privind activitatea de mentorat […]
Tradițional, în ajunul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sistemul gaze și petrol”, marcată anual în prima duminică a lunii septembrie, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), în parteneriat cu SA „Moldovagaz”, organizează Spartachiada salariaților din ramura gaze. La deschiderea evenimentului, Margareta Strestian, preşedinta FSCRE, a adresat un mesaj de felicitare tuturor […]
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a lansat oficial, marți, 9 septembrie, la Rezina, prima activitate de informare din cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”. Evenimentul a avut ca temă centrală promovarea egalității de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale. Această inițiativă marchează începutul unui amplu program de […]
Salarii mici și cerințe mari la locul de muncă, birocrație, programe de studii care nu corespund cerințelor pieței muncii – acestea sunt doar câteva probleme care au fost abordate în cadrul campusului sindical „Incluziunea tinerilor în lumea muncii. Provocări și oportunități”. Evenimentul, organizat de CNSM, cu susținerea Fundației „Friedrich Ebert”, s-a desfășurat timp de două […]
Salariații din agricultură, industria alimentară și ramurile conexe vor primi lefuri mai mari. La 1 august, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară au semnat Protocolul-acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2023-2026. […]
Cum și cui s-a acordat suportul financiar în mărime de 1500 de lei și 5000 de lei în luna mai a anului acesta? În baza cărui act normativ? Am îndoieli privind acordarea suportului pentru unele persoane. Copilul cu dizabilități născut peste hotare, dar înregistrat și în Republica Moldova, are dreptul la suport financiar? Dacă copilul […]
Recent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindidncomservice” a dat startul celei de-a III-a ediții a proiectului „Rucsacuri pline de oportuni-tăți: sprijinind educația prin sindicalism”. Evenimentul a avut loc la Casa Sindicatelor. Proiectul își propune să transforme emoțiile începutului de școală în amintiri frumoase și pline de încredere, oferindu-le celor […]
Inspectorii CNSM au desfășurat instruiri privind securitatea și sănătatea în muncă # Vocea Poporului
Centrul Sindical Ramural Teritorial Anenii Noi din domeniul Educației și Științei, în parteneriat cu Centrul Național pentru Securitatea Muncii, a organizat recent o serie de instruiri dedicate securității și sănătății în muncă. În acele zile, orașul Anenii Noi s-a transformat într-un centru de dialog și învățare despre un subiect vital: securitatea și sănătatea în muncă. […]
Părinții, îngrijitoarele și toți cei interesați de serviciile alternative de îngrijire a copiilor au acum la dispoziție o resursă esențială. Luni, 25 august, a fost lansat Centrul de Suport (Help Desk), o platformă de informare, care oferă răspunsuri clare la toate întrebările privind inaugurarea și funcționarea creșelor de tip familial. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției […]
Când era elev, visa să se facă jurist. Dar așa a fost să fie că a absolvit facultatea de istorie, a lucrat o perioadă în calitate de pedagog, iar în ultimii 40 de ani, adică mai mult de jumătate din viață, luptă pentru drepturile și interesele membrilor de sindicat. La 13 august, Nicolae Garaz, președintele […]
Mă aflu într-un proces de judecată, ca urmare a concedierii mele ilegale. Consider că dreptatea îmi aparține și voi fi restabilit la locul de muncă cu plata cuvenită pentru perioada de absență forțată. Cât privește mărimea acestei plăți care, actualmente, este plafonată, am auzit despre sesizarea Curții Constituționale și hotărârea acesteia, prin care unele reglementări […]
Circa 30 de lideri și activiști sindicali, dar și membri de sindicat din diferite domenii, s-au reunit la Institutul Muncii în perioada 3-5 septembrie, pentru a participa la sesiunea a III-a a Școlii Sindicale din Moldova, ediția a XI-a. În cadrul sesiunii curente, cursanții învață politicile CNSM în domeniul securității și sănătății în muncă, despre […]
Pe 22 august 2025, în incinta Școlii Profesionale nr. 9 din Chișinău, s-au desfășurat lucrările Congresului VIII al Federației Sindicate-lor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole. În cadrul Congresului a fost prezentat și examinat raportul de activitate al Federației pentru perioada 2020–2025, precum și raportul Comisiei de cenzori. În raportul de activitate […]
Și acest an școlar începe cu insuficiență de profesori. Este vorba de cel puțin 1500 de cadre didactice. Cel mai mult se simte lipsa de profesori de matematică, fizică, limba și literatura română. Totuși, situația pare să fie mai bună în comparație cu ultimii doi ani, când lipseau peste 2000 de profesori. Cel mai mare […]
Pe 28 august, la Arena Chișinău, reprezentanții Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au participat la Moldova Youth Forum 2025, un eveniment dedicat dialogului, implicării civice și formării liderilor tineri. În cadrul forumului, sindicaliștii au desfășurat o activitate de informare și sensibili-zare a participanților privind rolul și importanța sindicatelor în […]
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut, recent, o întrevedere cu Kemal Özkan, secretar general adjunct al Uniunii Globale IndustriALL – organizație sindicală internațională care reprezintă interesele lucrătorilor din industriile de bază la nivel global. La discuții a participat și Margareta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și […]
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) au semnat Convenția Colectivă la nivel de ramură în domeniile educației și științei pentru anii 2026-2030. Documentul stabilește drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților, având drept scop protejarea intereselor personalului din sistem și crearea unui mediu echitabil în cadrul instituțiilor din […]
Mecanismul 2% din impozitul pe venit: cum funcționează și cine poate fi beneficiar # Vocea Poporului
Ce înseamnă Legea 2%? Am citit pe rețelele de socializare că, datorită acestei legi, în anul acesta, circa 20 de milioane de lei au fost direcționate organizațiilor non-profit. Care organizații au dreptul de a beneficia de 2%? De când și cum funcționează acest mecanism, se ia 2% din cele 12% ale impozitului pe venit și […]
Dragi elevi și studenți, Distinși profesori, Stimați părinți, În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și al meu personal, vă aduc sincere felicitări cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor, care dă startul unui nou an de învățământ. Dragi elevi și studenți, în acest frumos început de toamnă, vă dorim succese, multă […]
Stimați concetățeni, Stimați membri de sindicat, În mod tradițional, la data de 31 august, Republica Moldova celebrează una dintre cele mai importante sărbători naționale – Ziua Limbii Române. Această zi reprezintă un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim – limba care ne leagă de rădăcini, de istorie, de tradițiile și valorile noastre, […]
La solicitarea mea de angajare prin contract individul de muncă mi s-a explicat că poate fi acceptată doar încheierea unui contract de prestări servicii. Vă rog să ne spuneți în ce cazuri poate fi încheiat un contract de prestări servicii și în ce constă delimitarea acestui contract de contractul individual de muncă? Alexandru Corman, Cahul […]
