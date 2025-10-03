Ziua lucrătorului din învățământ, marcată împreună cu activul sindical al FSEȘ

09:00

Mă aflu într-un proces de judecată, ca urmare a concedierii mele ilegale. Consider că dreptatea îmi aparține și voi fi re­stabilit la locul de muncă cu plata cuvenită pentru perioada de absență forțată. Cât privește mărimea acestei plăți care, actualmente, este plafonată, am auzit despre sesizarea Curții Constituționale și hotărârea acesteia, prin care une­le reglementări […]