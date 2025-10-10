Ambasadorul României, Cristian-Leon Turcanu, a înmânat Bibliotecii Universității Alecu Russo din Bălți 180 de volume în limba română
Radio Chisinau, 10 octombrie 2025 19:45
În contextul participării la evenimentele dedicate aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Ambasadorul Cristian-Leon Turcanu a vizitat Biblioteca Universității, un veritabil spațiu al cunoașterii și dialogului academic, precizează un comunicat al Ambasadei României la Chișinău.
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
20:05
Dor de izvor | Ionela Flood: Un punct din programul taberei literare „Sublim” a fost livrarea și instalarea bustului lui Victor Crăciun (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
Acum 30 minute
19:45
Ambasadorul României, Cristian-Leon Turcanu, a înmânat Bibliotecii Universității Alecu Russo din Bălți 180 de volume în limba română
În contextul participării la evenimentele dedicate aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Ambasadorul Cristian-Leon Turcanu a vizitat Biblioteca Universității, un veritabil spațiu al cunoașterii și dialogului academic, precizează un comunicat al Ambasadei României la Chișinău.
Acum o oră
19:25
R. Moldova consolidează cooperarea cu ONU pentru construcția mai multor locuințe accesibile și dezvoltare urbană durabilă # Radio Chisinau
Republica Moldova face un nou pas în direcția dezvoltării urbane durabile și a asigurării locuințelor accesibile pentru cetățeni. Secretarul de stat în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Veaceslav Șipitca, a reprezentat țara la cea de-a 86-a sesiune a Comitetului pentru Dezvoltare Urbană, Locuințe și Administrarea Terenurilor al Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE), desfășurată la Geneva, în perioada 8–10 octombrie 2025, transmite MOLDPRES.
19:10
Letonia ordonă ca peste 800 de cetățeni ruși să părăsească țara până la jumătatea lunii octombrie. Cei care nu se conformează riscă deportarea # Radio Chisinau
Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și că acceptă verificările de securitate obligatorii, relatează Politico.
Acum 2 ore
18:45
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 12:00-16.00, va fi organizată o grevă a personalului angajat în cadrul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino, transmite News.ro.
18:25
Doi candidați au fost admiși la etapa interviului pentru funcția de director general al Î.S. „Moldelectrica” # Radio Chisinau
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Î.S. „Moldelectrica”, Consiliul de administrație anunță că, în urma evaluării dosarelor, au fost admiși doi candidați pentru etapa interviului.
Acum 4 ore
18:05
Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În Republica Moldova, persoanele pot beneficia gratis de asistență specializată # Radio Chisinau
Comunitatea mondială marchează astăzi Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În anul curent, aceasta are genericul „Sănătatea mintală în situații de urgență umanitară” și pune accent pe nevoia de a sprijini sănătatea mintală și psihosocială ale persoanelor afectate de situații de urgență umanitară, informează MOLDPRES.
17:45
Igor Grosu, pentru presa din România:„ Modelul economic din regiunea transnistreană a dat faliment. Reintegrarea este inevitabilă, este o chestiune de timp” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat într-un interviu acordat Agerpres că reintegrarea regiunii transnistrene în Republica Moldova e o chestiune de timp, având în vedere că modelul economic impus de Tiraspol a dat faliment.
17:25
Pelerinajul religios de la Iași. O slujbă a fost oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teofan, Episcopul Basarabiei de Sud, PS Veniamin și Episcopul de Bălți, PS Antonie # Radio Chisinau
Aproape 9.000 de oameni așteaptă la rând, vineri după-amiază, pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, transmite News.ro.
17:05
Ceremonia de decernare a Premiului Național 2025.
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine.
16:30
Cetățenii și instituțiile publice sau private pot verifica online adresa de domiciliu sau reședința temporară a unei persoane, prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md, transmite IPN.
16:10
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de astăzi. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, spune că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite, transmite IPN.
Acum 6 ore
15:45
Model european de cooperare aplicat în Republica Moldova. Proiectul pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca a fost lansat # Radio Chisinau
Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca — o inițiativă cu semnificație strategică pentru modernizarea managementului frontierei Republicii Moldova.
15:25
NATO începe luni exercițiul nuclear anual Steadfast Noon. Vor participa 17 avioane din 14 țări # Radio Chisinau
NATO va începe exercițiul militar nuclear anual Steadfast Noon luni, 13 octombrie, a anunțat vineri secretarul general al alianței, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele, transmit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.
15:15
„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”. Reacția de nemulțumire a Casei Albă după ce Trump nu a câștigat premiul # Radio Chisinau
Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace șefei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, și nu președintelui american Donald Trump, transmite News.ro.
14:55
„Future Banking Summit 2025”. Anca Dragu: Republica Moldova este parte integrantă a Europei financiare și un exemplu de inovație „dincolo de digital” # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi la Future Banking Summit 2025, cel mai important eveniment regional dedicat inovației și transformării sectorului financiar, desfășurat la Brașov, România.
14:40
Momentul în care Forțele speciale ucrainene distrug un grup inamic de sabotaj și recunoaștere în Iampil, regiunea Donețk # Radio Chisinau
În regiunea Donețk, forțele speciale ucrainene (SOF) au distrus un grup inamic de sabotaj și recunoaștere (SRG) în Iampil, împiedicând înaintarea inamicului.
14:15
Președinta FTB din România: Parcursul european al Republicii Moldova determină tot mai mulți tineri să se întoarcă acasă # Radio Chisinau
Integrarea europeană a Republicii Moldova contribuie inclusiv la consolidarea relațiilor bilaterale cu România, iar studiile în România le oferă tinerilor basarabeni instrumentele necesare pentru a participa în acest proces după revenirea acasă. În același timp, tot mai mulți români își doresc să descopere Republica Moldova, au spus astăzi președinții unor organizații de studenții și tinerii basarabeni din România, la o dezbatere IPN, transmite Radio Chișinău.
Acum 8 ore
14:00
CCIA atenționează: Autoritățile nu au eliminat lacunele legislative și instituționale care au permis „furtul mliardului” # Radio Chisinau
După frauda bancara de proporții de acum zece ani, când sistemul bancar moldovenesc a fost devalizat cu peste un miliard de dolari, autoritățile nu au eliminat, pe deplin, toate pericolele care pot duce la repetarea unor noi astfel de cazuri, atenționează Comitetul Consultativ Independent Anticorupție.
13:45
Directorul Termoelectrica, Iurie Razlovan: Doar 3% din blocurile din Chișinău au solicitat conectarea la agentul termic până în prezent # Radio Chisinau
Majoritatea grădinițelor din Chișinău s-au conectat deja la căldură. Instituțiile reabilitate termic deocamdată nu simt nevoia de a porni căldura. Doar 3% din blocurile din Chișinău au solicitat conectarea la agentul termic, transmite Radio Chișinău.
13:25
Vladimir Voronin: PCRM se va retrage din blocul „Patriotic” și va forma o fracțiune separată în Parlament # Radio Chisinau
Partidul Comuniștilor, care a ajuns în Legislativ pe listele Blocului Patriotic, va forma în noul Parlament o fracțiune separată, a declarat liderul PCRM, Vladimir Voronin, pentru agenția rusă de stat RIA Novosti.
13:05
Guvernul atenționează cetățenii: „Nu vă lăsați atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte” # Radio Chisinau
Guvernul a transmis astăzi un mesaj de avertizare către cetățenii Republicii Moldova în privința fraudelor financiare online, îndemnându-i să fie precauți și să nu se lase atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte.
12:50
Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost câștigat de Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela # Radio Chisinau
Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri după-amiaza că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.
12:35
MAE al Republicii Moldova condamnă atacurile lansate de armata rusă asupra Ucrainei: „Ne exprimăm întreaga solidaritate” # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă cu fermitate atacurile masive lansate noaptea trecută de Rusia asupra capitalei Ucrainei, Kiev, și altor localități, soldate cu victime și distrugeri grave. Autoritățile de la Chișinău își reafirmă sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării vecine.
12:20
Benzina și motorina vor fi mai ieftine cu 7 bani în acest weekend. ANRE: „Prețurile carburanților auto se mențin pe un trend ușor descendent” # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 11-13 octombrie.
Acum 12 ore
12:00
Un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor. Alerta de tsunami, ridicată la câteva ore după seism # Radio Chisinau
Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC) a ridicat vineri alerta de tsunami emisă pentru Filipine, Palau și Indonezia, la câteva ore după ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor, informează AFP.
11:40
Ordinul Republicii pentru Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, la 80 de ani de la fondare # Radio Chisinau
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost decorată cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Decretul în aceste sens, semnat de șefa statului, Maia Sandu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
11:20
Premierul Belgiei, ținta unui atac. Țara se confruntă cu amenințare teroristă, declară Guvernul # Radio Chisinau
Un grup care planifica un atac terorist cu caracter jihadist asupra prim-ministrului belgian, Bart de Wever, și a mai multor politicieni belgieni, a fost dejucat, a anunțat Parchetul Federal. Vicepremierul Maxime Prévot a calificat vestea despre atac drept „extrem de șocantă”. Oficialul a menționat că Belgia se confruntă cu o amenințare teroristă reală și a făcut apel la vigilență, transmite IPN.
11:05
Consumatorii din trei raioane vor fi deconectați câteva zile de la alimentarea cu gaze naturale. Explicațiile Energocom # Radio Chisinau
Mai multe localități din raioanele Strășeni, Anenii Noi și Criuleni vor rămâne timp de câteva zile fără gaze naturale, în contextul lucrărilor programate de „Ialoveni-gaz”. Anunțul a fost făcut de compania Energocom, care a explicat că sistările sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor tehnice la rețeaua de distribuție.
10:45
Centrele multifuncționale din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Varnița din raionul Anenii Noi nu vor activa marți, 14 octombrie, transmite IPN.
10:30
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează o expoziție dedicată Reginei Maria, la 150 de ani de la naștere # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția cu genericul „Regina Maria – singura regină a României Mari”, pentru a marca 150 de ani de la nașterea reginei. Expoziția cuprinde circa 40 de documente (monografii, albume, ediții periodice) și poate fi vizitată în perioada 8 octombrie - 8 noiembrie 2025, în spațiul expozițional din blocul central al Bibliotecii Naționale.
10:10
Situația la frontieră: 24 de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 279 de traversări.
09:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: nouă răniți la Kiev și un copil ucis la Zaporojie # Radio Chisinau
Trupele Federației Ruse au lansat în noaptea de 10 octombrie un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. În urma loviturilor, la Kiev au fost rănite cel puțin nouă persoane, iar în Zaporojie a murit un copil de șapte ani, transmite MOLDPRES.
09:35
Moneda unică europeană încheie săptămâna curentă cu o cotație oficială de 19 lei și 70 de bani, după o apreciere cu un ban, informează MOLDPRES.
09:15
Gazul pentru Tiraspol, pe terminate: după 16 octombrie – risc de îngheț (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa publică noi dezvăluiri privind implicarea Federației Ruse în politica moldovenească, prin intermediul Victoriei Furtună și al partidului „Moldova Mare”, creat pe bani rusești și coordonat direct de la Kremlin. Un alt subiect ține de criza energetică din regiunea transnistreană, unde livrările de gaz ar putea fi sistate după 16 octombrie. Situația este interpretată de experți drept un semn că Moscova își retrage sprijinul pentru regimul separatist, iar populația de acolo își pierde încrederea în promisiunile Rusiei.
09:00
Dorin Junghietu: Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m3 de gaze. Livrările sunt gestionate de Moldovagaz și monitorizate de ANRE # Radio Chisinau
Regiunea transnistreană continuă să primească 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi, echivalentul volumelor din timpul verii. Acest nivel de aprovizionare, deși limitat, permite menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de funcționarea intensificată a Hidrocentralei de la Dubăsari, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea „Punctul pe Azi” din această seară de la TVR Moldova, transmite MOLDPRES.
08:40
Israel și Hamas au semnat acordul de încetare a focului în Gaza și de eliberare a ostaticilor # Radio Chisinau
Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord vizând încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a inițiativei președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, conform AFP, citată de News.ro.
08:20
Clădirile noi, cele supuse renovării, precum și cele care urmează a fi vândute sau închiriate vor trece obligatoriu prin procedura de certificare energetică. Metodologia de calcul a performanței energetice a imobilelor a fost aprobată și publicată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pe portalul documentelor normative în construcție.
08:05
Meteorologii anunță cer noros și ploi slabe izolate. Ce temperaturi vom avea astăzi, 10 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 10 octombrie, vremea va fi caracterizată de cer variabil spre noros, cu posibile ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova.
Acum 24 ore
23:05
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Final de meci, cu o victorie la limită a naționalei României (FOTO) # Radio Chisinau
România a învins Republica Moldova, 2-1, în partida amicală jucată pe Arena Națională din București.
22:15
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Repriza a doua a început cu modificări în ambele echipe (FOTO) # Radio Chisinau
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:55
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Pauză pe Arena Națională, după o primă repriză cu 3 goluri (FOTO) # Radio Chisinau
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:50
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Naționala Republicii Moldova restabilește egalitatea (FOTO) # Radio Chisinau
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:20
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. România deschide scorul în minutul 12 # Radio Chisinau
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:10
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Naționala Republicii Moldova a avut lovitura de start # Radio Chisinau
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
20:50
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Echipele de start care se vor confrunta pe Arena Națională # Radio Chisinau
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
20:45
Republica Moldova se alătură Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță # Radio Chisinau
Republica Moldova se alătură Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC), devenind astfel cel de-al 37-lea stat participant la EuroHPC, rețeaua europeană care dezvoltă infrastructura de supercomputing, inteligență artificială și tehnologii cuantice.
20:30
Două mii de fermieri cu venituri reduse vor primi granturi în valoare de 10 mii de lei pentru echipamente agricole # Radio Chisinau
Granturi a câte 10 mii de lei vor fi acordate la 2 000 de agricultori cu venituri reduse, pentru a-și cumpăra echipamente agricole, la alegere, – sere agricole, folie pentru mulcire sau cultivatoare electrice cu acumulator. Beneficiarul va trebui să contribuie cu 10% din costul total al echipamentului. Totodată, cel puțin 2 400 de agricultori vor fi instruiți despre metodele de adaptare la vremea extremă, transmite IPN.
20:10
Cetățenii din Republica Moldova sunt avertizați în privința unui „val de fraude cu investiții online pe platforme dubioase” # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii asupra numeroaselor scheme de fraudă prin pretinse investiții pe platforme dubioase și promovarea agresivă a acestora.
