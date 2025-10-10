Ambasadorul României, Cristian-Leon Turcanu, a înmânat Bibliotecii Universității Alecu Russo din Bălți 180 de volume în limba română

20:30

Granturi a câte 10 mii de lei vor fi acordate la 2 000 de agricultori cu venituri reduse, pentru a-și cumpăra echipamente agricole, la alegere, – sere agricole, folie pentru mulcire sau cultivatoare electrice cu acumulator. Beneficiarul va trebui să contribuie cu 10% din costul total al echipamentului. Totodată, cel puțin 2 400 de agricultori vor fi instruiți despre metodele de adaptare la vremea extremă, transmite IPN.