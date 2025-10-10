Un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor. Alerta de tsunami, ridicată la câteva ore după seism

16:05

Curtea Constituțională nu are competența de a valida sau invalida mandatele unui concurent electoral, ci de a confirma rezultatele alegerilor și de a valida mandatele tuturor deputaților aleși. Aceste opinii au fost exprimate de către experți în drept constituțional în contextul unor informații apărute în spațiul public precum că mandatele Partidului „Democrația Acasă” ar urma să fie invalidate de către Curte în condițiile în care formațiunea a fost sancționată pentru nereguli financiare și alte încălcări. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale Pavel Postică a declarat ieri la o emisiune televizată că autoritatea electorală nu a cerut Curții Constituționale invalidarea mandatelor partidului condus de Vasile Costiuc.