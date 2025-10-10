Un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor. Alerta de tsunami, ridicată la câteva ore după seism
Radio Chisinau, 10 octombrie 2025 12:00
Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC) a ridicat vineri alerta de tsunami emisă pentru Filipine, Palau și Indonezia, la câteva ore după ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor, informează AFP.
• • •
Acum 30 minute
12:00
Un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor. Alerta de tsunami, ridicată la câteva ore după seism
Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC) a ridicat vineri alerta de tsunami emisă pentru Filipine, Palau și Indonezia, la câteva ore după ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor, informează AFP.
Acum o oră
11:40
Ordinul Republicii pentru Universitatea „Alecu Russo" din Bălți, la 80 de ani de la fondare
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost decorată cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Decretul în aceste sens, semnat de șefa statului, Maia Sandu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
11:20
Premierul Belgiei, ținta unui atac. Țara se confruntă cu amenințare teroristă, declară Guvernul
Un grup care planifica un atac terorist cu caracter jihadist asupra prim-ministrului belgian, Bart de Wever, și a mai multor politicieni belgieni, a fost dejucat, a anunțat Parchetul Federal. Vicepremierul Maxime Prévot a calificat vestea despre atac drept „extrem de șocantă”. Oficialul a menționat că Belgia se confruntă cu o amenințare teroristă reală și a făcut apel la vigilență, transmite IPN.
Acum 2 ore
11:05
Consumatorii din trei raioane vor fi deconectați câteva zile de la alimentarea cu gaze naturale. Explicațiile Energocom
Mai multe localități din raioanele Strășeni, Anenii Noi și Criuleni vor rămâne timp de câteva zile fără gaze naturale, în contextul lucrărilor programate de „Ialoveni-gaz”. Anunțul a fost făcut de compania Energocom, care a explicat că sistările sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor tehnice la rețeaua de distribuție.
10:45
Centrele multifuncționale din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Varnița din raionul Anenii Noi nu vor activa marți, 14 octombrie, transmite IPN.
10:30
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează o expoziție dedicată Reginei Maria, la 150 de ani de la naștere
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția cu genericul „Regina Maria – singura regină a României Mari”, pentru a marca 150 de ani de la nașterea reginei. Expoziția cuprinde circa 40 de documente (monografii, albume, ediții periodice) și poate fi vizitată în perioada 8 octombrie - 8 noiembrie 2025, în spațiul expozițional din blocul central al Bibliotecii Naționale.
Acum 4 ore
10:10
Situația la frontieră: 24 de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 279 de traversări.
09:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: nouă răniți la Kiev și un copil ucis la Zaporojie
Trupele Federației Ruse au lansat în noaptea de 10 octombrie un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. În urma loviturilor, la Kiev au fost rănite cel puțin nouă persoane, iar în Zaporojie a murit un copil de șapte ani, transmite MOLDPRES.
09:35
Moneda unică europeană încheie săptămâna curentă cu o cotație oficială de 19 lei și 70 de bani, după o apreciere cu un ban, informează MOLDPRES.
09:15
Gazul pentru Tiraspol, pe terminate: după 16 octombrie – risc de îngheț (Revista Presei)
Presa publică noi dezvăluiri privind implicarea Federației Ruse în politica moldovenească, prin intermediul Victoriei Furtună și al partidului „Moldova Mare”, creat pe bani rusești și coordonat direct de la Kremlin. Un alt subiect ține de criza energetică din regiunea transnistreană, unde livrările de gaz ar putea fi sistate după 16 octombrie. Situația este interpretată de experți drept un semn că Moscova își retrage sprijinul pentru regimul separatist, iar populația de acolo își pierde încrederea în promisiunile Rusiei.
09:00
Dorin Junghietu: Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m3 de gaze. Livrările sunt gestionate de Moldovagaz și monitorizate de ANRE
Regiunea transnistreană continuă să primească 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi, echivalentul volumelor din timpul verii. Acest nivel de aprovizionare, deși limitat, permite menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de funcționarea intensificată a Hidrocentralei de la Dubăsari, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea „Punctul pe Azi” din această seară de la TVR Moldova, transmite MOLDPRES.
08:40
Israel și Hamas au semnat acordul de încetare a focului în Gaza și de eliberare a ostaticilor
Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord vizând încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a inițiativei președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, conform AFP, citată de News.ro.
08:20
Clădirile noi, cele supuse renovării, precum și cele care urmează a fi vândute sau închiriate vor trece obligatoriu prin procedura de certificare energetică. Metodologia de calcul a performanței energetice a imobilelor a fost aprobată și publicată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pe portalul documentelor normative în construcție.
Acum 6 ore
08:05
Meteorologii anunță cer noros și ploi slabe izolate. Ce temperaturi vom avea astăzi, 10 octombrie
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 10 octombrie, vremea va fi caracterizată de cer variabil spre noros, cu posibile ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova.
Acum 24 ore
23:05
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Final de meci, cu o victorie la limită a naționalei României (FOTO)
România a învins Republica Moldova, 2-1, în partida amicală jucată pe Arena Națională din București.
22:15
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Repriza a doua a început cu modificări în ambele echipe (FOTO)
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:55
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Pauză pe Arena Națională, după o primă repriză cu 3 goluri (FOTO)
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:50
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Naționala Republicii Moldova restabilește egalitatea (FOTO)
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:20
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. România deschide scorul în minutul 12
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
21:10
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Naționala Republicii Moldova a avut lovitura de start
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
20:50
LIVE TEXT | Amical România - Republica Moldova, la București. Echipele de start care se vor confrunta pe Arena Națională
Naționalele de fotbal ale României și Republicii Moldova se înfruntă de la ora 21:00, pe Arena Națională, în cadrul unui meci amical. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe siteul Radio Chișinău.
20:45
Republica Moldova se alătură Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță
Republica Moldova se alătură Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC), devenind astfel cel de-al 37-lea stat participant la EuroHPC, rețeaua europeană care dezvoltă infrastructura de supercomputing, inteligență artificială și tehnologii cuantice.
20:30
Două mii de fermieri cu venituri reduse vor primi granturi în valoare de 10 mii de lei pentru echipamente agricole
Granturi a câte 10 mii de lei vor fi acordate la 2 000 de agricultori cu venituri reduse, pentru a-și cumpăra echipamente agricole, la alegere, – sere agricole, folie pentru mulcire sau cultivatoare electrice cu acumulator. Beneficiarul va trebui să contribuie cu 10% din costul total al echipamentului. Totodată, cel puțin 2 400 de agricultori vor fi instruiți despre metodele de adaptare la vremea extremă, transmite IPN.
20:10
Cetățenii din Republica Moldova sunt avertizați în privința unui „val de fraude cu investiții online pe platforme dubioase"
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii asupra numeroaselor scheme de fraudă prin pretinse investiții pe platforme dubioase și promovarea agresivă a acestora.
19:50
Partidele învingătoare la alegerile din Cehia negociază formarea unei coaliții de guvern
Cele șase partide care au intrat în noul Parlament de la Praga, în urma alegerilor de săptămâna trecută, poartă negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernare, întrucât niciuna nu a obținut majoritatea necesară de 101 mandate. Cel mai mare scor electoral, peste 34%, a fost obținut de Partidul ANO, condus de fostul premier Andrej Babiš, urmat de alianța Spolu, condusă de actualul prim-ministru Petr Fiala, care a acumulat puțin peste 23% din voturi, transmite IPN.
19:30
Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din Republica Moldova: Creștere cu peste 33% în ultimul an de studii
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au admis un număr record de studenți străini. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, 1113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii s-au înscris la universitățile din țară, cu 376 mai mult față de anul academic 2024-2025, ceea ce reprezintă o creștere de circa 33,7%.
19:10
CSM a lansat concurs pentru trei funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Centru
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță lansarea unui concurs pentru ocuparea, prin transfer temporar, a trei funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.
18:55
Dor de izvor | Ilie Caraș: Noi, bucovinenii, nu ne-am lăsat duși de valul asimilării (Audio)
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
18:35
Patru bărbați din Republica Moldova vor fi judecați la Paris pentru că au pictat sicrie și au inscripționat cuvintele „Soldați francezi în Ucraina!"
Patru bărbați originari din Republica Moldova vor fi judecați la 23 februarie la Paris pentru că în iunie 2024 au pictat sicrie și inscripționat cuvintele „Soldați francezi în Ucraina!”, într-o operațiune considerată drept un „act de demoralizare a armatei” franceze, informează joi agenția de știri AFP, citând surse apropiate dosarului, informație preluată de Agerpres.
18:15
VIDEO | Amplă operațiune de combatere a migrației ilegale, desfășurată de polițiști moldoveni, români, bulgari și eleni, sub coordonarea Europol
Poliția bulgară, împreună cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, precum și cu autoritățile din România și Grecia, a desfășurat o amplă operațiune internațională sub coordonarea Europol, în cadrul grupului operațional OTF ITER, specializat în combaterea traficului de migranți.
17:55
Vladimir Putin a recunoscut că Rusia este responsabilă de prăbușirea avionului azer în Kazahstan, în urma căreia au murit 38 de persoane
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care au murit 38 de persoane, recunoscând pentru prima dată că Moscova poartă vina pentru acest accident, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.
17:45
Naționala de fotbal U-17 a Republicii Moldova a pierdut în preliminariile Campionatului European
Naționala Moldovei de fotbal U-17 a debutat cu stângul la preliminariile Campionatului European, cedând în fața selecționatei Belgiei cu scorul de 1-0, transmite IPN.
17:40
Naționala de fotbal U-17 a Republicii Moldova pierdut în preliminariile Campionatului European # Radio Chisinau
Naționala Moldovei de fotbal U-17 a debutat cu stângul la preliminariile Campionatului European, cedând în fața selecționatei Belgiei cu scorul de 1-0, transmite IPN.
17:20
FOTO | Igor Grosu, întrevedere la București cu deputați români: „Sunt sigur că în următorii ani ne vom alătura României în familia europeană"
Speakerul Igor Grosu, alături de alți deputați de la Chișinău, a avut astăzi, 9 octombrie, o întrevedere la București cu cu liderul USR în Camera Deputaților, Bogdan-Ionel Rodeanu, liderul USR în Senatul României, Ștefan Pălărie, și senatorul USR Cristian Ghinea. Discuțiile au vizat cooperarea dintre Parlamentele Republicii Moldova și României și importanța menținerii unei legături trainice odată cu constituirea noului Parlament de la Chișinău.
17:00
Ministerul Justiției: Hotărârea CEDO în cazul Platon vizează situația din 2017, nu cea actuală
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea drepturilor lui Veaceslav Platon în perioada detenției. Instituția precizează că decizia pronunțată pe 9 octombrie se referă la acțiuni și circumstanțe petrecute în anul 2017, iar Curtea nu a constatat încălcări pentru perioada ulterioară, până la eliberarea acestuia din detenție, în 2020.
16:45
Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Experiența Republicii Moldovei oferă lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume"
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a avut o ședință de discuții cu membri ai Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova, în care au fost abordate rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
16:25
Partidul „Democrația Acasă" va putea primi alocații de stat. Sancțiunea CEC a fost casată
Partidul Democrația Acasă va continua să primească alocații de la bugetul de stat. Curtea de Apel Centru a casat parțial hotărârea Comisiei Electorale Centrale, care prevedea suspendarea acestui drept, transmite IPN.
16:05
Consilierii PAS cer convocarea CMC pe 16 octombrie. Vor vota bugetul, dar cu anumite condiții
Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău se declară gata să voteze bugetul pentru 2025, dar doar după ce vor primi explicații cu referire la cheltuielile care s-au făcut până acum. Totodată, aceștia solicită să fie inițiate consultări publice pe marginea proiectului de buget pentru anul viitor, iar toate propunerile lor să fie acceptate, transmite IPN.
16:05
Nicolae Osmochescu: Curtea Constituțională nu are competența de a anula sau de a invalida mandatele unei fracțiuni, unui partid
Curtea Constituțională nu are competența de a valida sau invalida mandatele unui concurent electoral, ci de a confirma rezultatele alegerilor și de a valida mandatele tuturor deputaților aleși. Aceste opinii au fost exprimate de către experți în drept constituțional în contextul unor informații apărute în spațiul public precum că mandatele Partidului „Democrația Acasă” ar urma să fie invalidate de către Curte în condițiile în care formațiunea a fost sancționată pentru nereguli financiare și alte încălcări. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale Pavel Postică a declarat ieri la o emisiune televizată că autoritatea electorală nu a cerut Curții Constituționale invalidarea mandatelor partidului condus de Vasile Costiuc.
16:05
Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Statul trebuie să-i achite despăgubiri pentru încălcarea unor drepturi când acesta se afla în penitenciar
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat încălcarea drepturilor lui Veaceslav Platon în perioada detenției la penitenciarul numărul 13 din Moldova, din cauza asistenței medicale insuficiente și a restricțiilor excesive pentru vizitele familiei. Conform deciziei, statul va trebui să-i achite 15 600 de euro pentru prejudiciu moral și 2 mii de euro pentru cheltuieli de judecată, transmite IPN.
16:05
Analiști politici, despre decizia lui Ion Ceban de a rămâne la primărie: „Va slăbi poziția blocului Alternativa în Parlament"
Primarul Chișinăului Ion Ceban a renunțat la mandatul de deputat pentru a păstra controlul asupra resurselor administrative din capitală, consideră analiștii politici. Decizia slăbește însă poziția Blocului Alternativa în Parlament, unde toți ceilalți lideri sunt „marginali” comparativ cu popularitatea edilului, transmite Radio Chișinău.
16:05
Activitatea Partidului Democrat Modern, limitată pentru un an. Curtea de Apel a admis integral cererea depusă de Ministerul Justiției
Curtea de Apel Chișinău a decis astăzi suspendarea pentru o perioadă de 12 luni a activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova”, afiliat lui Vladimir Plahotniuc. Instanța a admis astfel integral cererea depusă de Ministerul Justiției, după ce anterior a dispus limitarea activității doar în calitate de măsură asiguratorie.
16:05
Parlamentul European a respins moțiunile de cenzură împotriva șefei Comisiei UE, Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supraviețuit, joi, celor două moțiuni de cenzură votate în Parlamentul European, încercările extremei dreapta și respectiv a extremei stângi de a o demite fiind sortite eșecului, relatează POLITICO, preluat de News.ro.
16:05
Republica Moldova va avea un fond în valoare de un miliard de lei pentru renovarea blocurilor și creșterea eficienței energetice, până în 2027
Cu suportul partenerilor externi, în Republica Moldova va fi constituit un fond în valoare de un miliard de lei, destinat renovării și creșterii eficienței energetice a blocurilor până în 2027. Anunțul a fost făcut de către autorități în cadrul unui forum național dedicat eficienței energetice și modernizării blocurilor locative, transmite Radio Chișinău.
16:05
Șeful oficiului teritorial „Florești" al ex-partidului „Șor", trimis în judecată pentru complicitate la finanțare ilegală de milioane de lei
Procuratura Anticorupție anunță că a expediat în instanța de judecată cauza penală vizând președintele organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
16:05
VIDEO | Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al UE și NATO. Victor Negrescu: „Europa nu rămâne tăcută"
Parlamentul European a adoptat astăzi, 9 octombrie, cu o largă majoritate de 469 de voturi, o rezoluție referitoare la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Uniunii Europene și NATO, precum și la amenințările asupra infrastructurii critice. Documentul a fost inițiat de europarlamentarul român Victor Negrescu, cu sprijinul grupului social-democrat.
16:05
Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost decernat scriitorului maghiar László Krasznahorkai
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025, a anunțat Academia Suedeză.
Ieri
18:25
Cinci persoane, dintre care doi copii, s-au intoxicat cu gaz într-un bloc din Chișinău
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță că doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan.
18:05
Conturi blocate și bani dispăruți, după prăbușirea platformei de tranzacționare TUX. Ce mesaj au primit utilizatorii din Republica Moldova
Platforma de tranzacționare „Tux” a început să se destrame, după ce marți seara utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant prin aplicație. Potrivit notificării, pentru a-și menține conturile active, aceștia erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința cu blocarea definitivă a accesului. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea asupra utilizatorilor, transmite IPN.
17:45
Și Vladimir Plahotniuc a lipsit de la prima sa ședință de judecată după separarea dosarului „frauda bancară". Când va avea loc următoarea ședință
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la prima ședință de judecată după ce dosarul său a fost separat de cel al altor inculpați în cauza „frauda bancară”, transmite MOLDPRES.
