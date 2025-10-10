R. Moldova consolidează cooperarea cu ONU pentru construcția mai multor locuințe accesibile și dezvoltare urbană durabilă

19:50

Cele șase partide care au intrat în noul Parlament de la Praga, în urma alegerilor de săptămâna trecută, poartă negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernare, întrucât niciuna nu a obținut majoritatea necesară de 101 mandate. Cel mai mare scor electoral, peste 34%, a fost obținut de Partidul ANO, condus de fostul premier Andrej Babiš, urmat de alianța Spolu, condusă de actualul prim-ministru Petr Fiala, care a acumulat puțin peste 23% din voturi, transmite IPN.