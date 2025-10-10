Peste 100 de persoane au primit distincții de la Maia Sandu. În listă se află un fost deputat PAS și o actuală ministră

16:45

Mii de palestinieni se întorc în aceste momente spre casele lor din Gaza, după ce a intrat în vigoare o încetare a focului între Israel și Hamas. În același timp, armata israeliană se retrage din unele zone ale enclavei. Reuters scrie că acordul semnat săptămâna aceasta de către cele două forțe ar fi „cel mai important pas de până acum spre încheierea războiului de doi ani", care a dus la moartea a zeci de mii de civili, foamete și distrugerea orașului Gaza.