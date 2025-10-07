Ceban cere daune morale în valoare de un leu de la ministra de externe a României

13:45

Dezvoltarea academică nu se termină în sala de curs. În luna octombrie, datorită oportunităților, ai ocazia să înveți, să explorezi și să te implici în proiecte relevante. Dacă ești student(ă) și ți-ai dori să înveți sau să experimentezi sistemul educațional internațional, să știi că poți să aplici pentru o bursă de masterat în Marea Britanie, în Germania sau pentru o vizită de studiu în Japonia. De asemenea, la nivel național, ai posibilitatea să primești un sprijin financiar pentru reușitele tale academice. Consultă lista de mai jos și completează formularul pentru înregistrare.