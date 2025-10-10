USM promovează educația pentru Integrare. A fost lansat Concursul Național de Drept European
#diez
Astăzi, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), a fost lansat Concursul Național de Drept al Uniunii Europene, o inițiativă academică de anvergură națională dedicată studenților facultăților de drept din Republica Moldova. Evenimentul este conceput ca un exercițiu practic esențial, menit să pregătească tinerii juriști pentru integrarea țării în Uniunea Europeană.
„Promisiunile de câștiguri financiare rapide care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înșelătorii", a menționat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Mesajul său vine după ce mii de moldoveni au pierdut milioane de lei în urma investițiilor făcute într-o schemă piramidală, cunoscută ca TUX.
Astăzi, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), a fost lansat Concursul Național de Drept al Uniunii Europene, o inițiativă academică de anvergură națională dedicată studenților facultăților de drept din Republica Moldova. Evenimentul este conceput ca un exercițiu practic esențial, menit să pregătească tinerii juriști pentru integrarea țării în Uniunea Europeană. Сообщение USM promovează educația pentru Integrare. A fost lansat Concursul Național de Drept European появились сначала на #diez.
Kremlinul și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice din țara noastră vecină. Dronele ruse au lăsat în această noapte o parte din capitala Ucrainei fără lumină și apă, omorând și un copil de 7 ani în orașul Zaporojie.
UTM continuă modernizarea învățământului agricol prin cooperare internațională cu experți din Germania
Astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei, a avut loc o întâlnire productivă între un grup de profesori din Germania, condus de Hans Kordik, coordonatorul proiectului German-Moldovan Agricultural Policy Dialogue (APD), și conducerea universității. Rectorul UTM, Viorel Bostan, a fost însoțit de către decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului (FSASM), Sergiu Popa, și șefa Departamentului Managementul Academic și Asigurarea Calității, Irina Țutunaru.
Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din Moldova. La ce instituții au ales să învețe cei mai mulți
În anul de studii 2025/2026, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au admis un număr record de studenți străini. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), 1.113 studenți originari din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din țară, cu 376 mai mult față de anul academic 2024/2025.
Echipa de robotică a Moldovei a primit sprijin prezidențial după nominalizarea printre cei 10 finaliști ai competiției FIRST Global
Echipa națională de robotică a Republicii Moldova a fost desemnată una dintre cele 10 finaliste ale provocării „Eco Equilibrium – New Technology Experience (NTE)" în cadrul FIRST Global Challenge 2025. Competiția va avea loc în Panama, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie.
Adori bucătăria moldovenească, dar nu ai timp să gătești nici măcar tradiționalele plăcinte cu brânză? Te înțelegem, deseori suntem și noi în aceeași situație. Soluția, în acest caz, este să descoperi localurile cu specific autohton din Chișinău și, de fiecare dată când ți se va face poftă de o friptură, să mergi în vizită. Mai jos îți prezentăm câteva dintre ele.
Nouă modalități prin care poți obține mentorat sau susținere financiară pentru afacerea ta din partea Uniunii Europene
Gestionezi o afacere și vrei să contribui la dezvoltarea acesteia? Organizația EU Neighbours East a lansat un set de materiale explicative prin intermediul căruia poți descoperi nouă modalități de susținere a afacerilor din Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Oportunitățile sunt destinate atât femeilor care practică antreprenoriatul, persoanelor care dețin o afacere agricolă sau celor care au lansat un start-up tehnologic.
(video) Linella lansează o nouă campanie aniversară. O poveste despre oameni, momente și emoții
În această toamnă, Linella marchează o dublă aniversare – 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani de prezență în viața oamenilor din Republica Moldova. Cu acest prilej, a fost lansată campania „200 de motive să treci pe la Linella", o inițiativă menită să celebreze apropierea față de clienți, implicarea angajaților și sprijinul comunităților care au făcut posibilă această poveste de succes.
Anual, pe 14 octombrie, marcăm Hramul orașului Chișinău. Cu această ocazie, în capitală se organizează mai multe acțiuni și manifestări cultural-artistice. Anul acesta nu este o excepție, iar programul evenimentelor deja a fost publicat. Sărbătoarea va începe la ora 8:0 și se va încheia aproape de miezul nopții.
În Moldova a fost lansată o platformă care permite conectarea cu e-Factura și crearea facturilor direct de pe telefon
Antreprenorii și contabilii din Republica Moldova au acum acces la platforma Sirius, care permite conectarea directă cu sistemul e-Factura al Serviciului Fiscal de Stat și crearea facturilor electronice de pe telefon.
Mastercard lansează serviciul de retragere a numerarului la plata cu cardul, disponibil la stațiile de alimentare Vento din Moldova
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, lansează în premieră pe piața din Republica Moldova serviciul „Cash la casă", în parteneriat cu maib, liderul sectorului bancar, și rețeaua de stații PECO Vento. Noua soluție le permite clienților să retragă numerar direct de la casa de marcat, în momentul achitării cumpărăturilor cu un card Mastercard, fără necesitatea de a căuta un bancomat.
Maib a primit premiul Top Innovation in Finance pentru Europa Centrală și de Est la World's Best Digital Bank Awards Ceremony
Maib a fost distinsă cu premiul Top Innovation in Finance pentru Europa Centrală și de Est în cadrul prestigioasei ceremonii World's Best Digital Bank Awards 2025, organizată de Global Finance Magazine. Ceremonia a avut loc pe 7 octombrie, la Londra, într-un un loc emblematic unde istoria întâlnește inovația. Evenimentul a reunit lideri din domeniul bancar digital, experți în tehnologie și reprezentanți ai industriei financiare globale.
Să vând sau să nu vând? Artiștii vizuali debutanți sunt invitați să participe la o licitație silențioasă
Young Artist Auction, platformă dedicată artiștilor plastici emergenți, a ajuns la a treia ediție. Aceasta oferă tinerilor din Republica Moldova șansa de a-și arăta lucrările, de a fi văzuți și apreciați, dar și de a-și vinde creațiile într-un format accesibil – licitație silențioasă. Astfel, dacă ai o operă de artă care are potențial, îți povestesc mai jos cum te poți înscrie.
(video) METRO Moldova continuă să inspire antreprenorii locali prin campania „Vis de antreprenor"
METRO Moldova își reafirmă angajamentul de a susține antreprenorii din industria HoReCa prin campania „Vis de Antreprenor", care promovează poveștile inspiraționale ale celor care transformă visurile în afaceri de succes. Campania, lansată în ianuarie 2025, aduce în prim-plan parcursurile unice ale antreprenorilor locali, subliniind valori precum pasiunea, perseverența și sprijinul reciproc.
Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost acordat unui scriitor maghiar. De ce a fost selectat
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a fost desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025. Academiei suedeze i-a atras atenția „opera sa convingătoare și vizionară, care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei".
Șase jocuri de societate au fost create cu ajutorul manufacturii digitale în cadrul programului FabLab 2025
FabGame, concursul final al programului FabLab 2025, a reunit pe 4 octombrie, la Orange Digital Center, șase echipe de absolvenți ai programului, care și-au prezentat proiectele, dezvoltate după finalizarea sesiunilor de instruire, aplicând cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul FabLab.
În 195 de instituții de învățământ din Republica Moldova, lecțiile vor deveni mai interactive cu ajutorul platformei digitale MozaWeb. După ce a fost pilotată o perioadă, platforma se extinde în cadrul proiectului EDU Interactiv. Astfel, profesorii vor putea folosi în cadrul orelor simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat.
(video) Hai la film! Șase producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex pe 16 și 23 octombrie
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc șase premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 16 și 23 octombrie.
Danemarca vrea să interzică rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani, fiindcă acestea ar „fura copilăria"
Premiera Danemarcei, Mette Frederiksen, a anunțat că țara va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, acuzând telefoanele mobile și platformele online că „fură copilăria", scrie The Guardian.
Moldovenii vor beneficia de compensații la energia electrică pentru lunile septembrie și octombrie. Guvernul a alocat în acest scop 230 de milioane de lei, banii venind din fonduri europene.
Elevii din Moldova, în premieră, își pot evalua competențele digitale. Unde trebuie să se înregistreze
Ministerul Educației și Cercetării a lansat procesul național de evaluare a competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a. Inițiativă este o premieră pentru Moldova și le va oferi tinerilor o recunoaștere oficială a nivelului lor de alfabetizare digitală.
Produsul de finanțare „Facem Investiții Sustenabile BGK" sprijină IMM-urile din Moldova să facă tranziția spre eficiență energetică și proiecte verzi. Produsul oferă antreprenorilor credite preferențiale de până la 375.000 de euro, granturi prin business vouchere pentru consultanță și elaborarea planurilor de afaceri, instruiri tematice și vizite de studiu în Europa pentru antreprenorii care vor să-și inoveze afacerile sustenabil.
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie au creat materiale care pot colecta apă din aerul deșertului
Câștigătorii
Conexiunile adevărate se simt în viața de zi cu zi: pagini care se încarcă instant, apeluri video stabile, streaming fără întreruperi. Potrivit Barometrului conexiunilor la Internet fix în Republica Moldova realizat de compania internațională independentă nPerf pentru primul semestru al anului 2025, Orange este operatorul cu cea mai bună performanță la Internet fix din țară. Сообщение Orange oferă cel mai performant Internet prin Fibră din Moldova, conform nPerf 2025 появились сначала на #diez.
45 de tineri din Moldova, Georgia și Ucraina au devenit antreprenori încă din timpul studiilor. Acest lucru a fost posibil grație proiectului „Dezvoltare Mai Bună prin Antreprenoriat Social”, implementat de Junior Achievement în cadrul programului EU4Youth. În cadrul proiectului, peste 2.200 de elevi și aproape 300 de profesori au fost instruiți privitor la antreprenoriatul social, iar 45 dintre ei au câștigat granturi pentru a-și lansa propriile afaceri. În total, au fost lansate 45 întreprinderi sociale: 15 – în Moldova, 15 – în Georgia și 15 – în Ucraina. Сообщение Din sala de clasă în comunitate: dezvoltarea tinerilor antreprenori sociali prin EU4Youth появились сначала на #diez.
Începând cu 1 ianuarie 2026, studenții care au media academică mai mică de 6,5 nu vor putea beneficia de burse. Modificarea, aprobată de Guvern, vine să stimuleze excelența academică a tinerilor. Сообщение Studenții cu note mici nu vor mai primi burse. Care este media limită появились сначала на #diez.
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale. Unele servicii ar putea fi temporar indisponibile # #diez
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat că, în ultimele ore, infrastructura guvernamentală a fost vizată de atacuri cibernetice de tip DDoS, ceea ce ar putea provoca indisponibilitatea temporară a unor servicii publice. Сообщение Atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale. Unele servicii ar putea fi temporar indisponibile появились сначала на #diez.
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine # #diez
Farmacia Familiei Group a relansat platforma online www.ff.md, pentru tine – ca să ai parte de o experiență de cumpărături care îți economisește timpul, îți aduce cele mai bune prețuri și transformă fiecare comandă într-un gest de grijă pentru tine și familia ta. Сообщение Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine появились сначала на #diez.
Pe 6 octombrie 2025, Comitetul Sindical al Salariaților Universității Tehnice a Moldovei, în colaborare cu Administrația UTM, a organizat Ediția a VI-a a Premiului „Avangarda Academică”, un eveniment devenit deja o frumoasă tradiție de recunoaștere a performanțelor și devotamentului cadrelor didactice și personalului universitar. Manifestarea a fost dedicată Zilei Internaționale a Educației, sărbătoare ce aduce în prim-plan valoarea profesorului și rolul esențial al educației în dezvoltarea societății. Сообщение Premiul „Avangarda Academică” – excelență și recunoaștere la UTM появились сначала на #diez.
Visa și maib anunță lansarea înscrierilor pentru cea de-a treia ediție a programului She’s Next în Moldova # #diez
Visa (NYSE: V), lider global în plăți digitale, a anunțat lansarea unei noi ediții a inițiativei globale She’s Next în Moldova, cu sprijinul maib, partener-cheie al programului. Inițiativa are ca obiectiv susținerea antreprenoriatului feminin și se desfășoară în Moldova pentru al treilea an consecutiv. Сообщение Visa și maib anunță lansarea înscrierilor pentru cea de-a treia ediție a programului She’s Next în Moldova появились сначала на #diez.
Când vor fi validate alegerile și ce spun experții despre anularea mandatelor lui Vasile Costiuc # #diez
Pe 16 octombrie 2025, Curtea Constituțională urmează să confirme sau nu rezultatele alegerilor parlamentare. Tot atunci, judecătorii vor decide dacă validează mandatele noilor deputați, inclusiv cele obținute de Partidul „Democrația Acasă” (PPDA). Сообщение Când vor fi validate alegerile și ce spun experții despre anularea mandatelor lui Vasile Costiuc появились сначала на #diez.
La data de 10 noiembrie, Guvernul a aprobat lista personalităților desemnate câștigătoare ale Premiului Național, ediția 2025. Distincția a fost oferită unui număr de 11 persoane care s-au remarcat prin contribuții deosebite în domenii precum cultura, arta, știința și sportul. Сообщение Cine sunt cei 11 câștigători ai Premiului Național 2025, care vor primi câte 100.000 de lei появились сначала на #diez.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dat-o în judecată pe Oanei Țoia, ministra afacerilor externe al României, la Tribunalul București. Acțiunea vizează daune morale de un leu și solicită ca șefa diplomației române să înceteze orice declarații considerate defăimătoare la adresa primarului. În cazul în care instanța îi va da câștig de cauză, Ceban cere ca hotărârea să fie publicată pe cheltuiala Oanei Țoiu. Сообщение Ceban cere daune morale în valoare de un leu de la ministra de externe a României появились сначала на #diez.
Mulți tineri din Moldova au idei de produse, aplicații sau proiecte, dar nu știu care e următorul pas. Ce faci când ideea ta e promițătoare, dar nu ai echipă, investiție sau experiență? Aici intervine preacceleratorul, un tip de program popular la nivel internațional, creat exact pentru faza de început. Сообщение Ce este un preaccelerator și de ce tot mai mulți tineri aleg să participe появились сначала на #diez.
AUTOMOTIVE FORUM MOLDOVA 2025: platformă internațională de cunoștințe și inovații în industria serviciilor auto # #diez
Pe 20 septembrie, la Chișinău Arena, a avut loc cea de-a șasea ediție AUTOMOTIVE FORUM MOLDOVA – o platformă internațională de referință care reunește liderii industriei serviciilor auto. Сообщение AUTOMOTIVE FORUM MOLDOVA 2025: platformă internațională de cunoștințe și inovații în industria serviciilor auto появились сначала на #diez.
Maib a lansat ediția a V-a a programului de internship: peste 300 de aplicări pentru 22 de locuri # #diez
Maib a dat startul celei de-a V-a ediții a programului de internship, în cadrul unui eveniment de lansare desfășurat la maib park. Programul a atras un interes deosebit în rândul studenților și absolvenților, înregistrând peste 300 de aplicări, dintre care 22 de participanți au fost selectați. Сообщение Maib a lansat ediția a V-a a programului de internship: peste 300 de aplicări pentru 22 de locuri появились сначала на #diez.
Ziua Națională a Vinului 2025: o ediție de referință pentru Vinul Moldovei și o rampă de lansare pentru aniversarea de 25 de ani # #diez
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului a consolidat poziția evenimentului drept cea mai amplă platformă de promovare a Vinului Moldovei și a tradițiilor în vinificație. Performanțele înregistrate în acest an marchează o etapă de referință în evoluția industriei vitivinicole și deschid drumul către ediția aniversară din 3 – 4 octombrie 2026, care se anunță a fi un moment strategic de reafirmare a brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun.” Сообщение Ziua Națională a Vinului 2025: o ediție de referință pentru Vinul Moldovei și o rampă de lansare pentru aniversarea de 25 de ani появились сначала на #diez.
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor, este căutată internațional. Inspectoratul General al Poliției a transmis astăzi, 7 octombrie, dosarul de căutare către Interpol. Сообщение Dosarul Marinei Tauber a fost transmis la Interpol появились сначала на #diez.
Cod roșu de ploi în România: școlile din Călărași, Constanța și Ialomița vor fi închise miercuri # #diez
Autoritățile din județele Călărași, Constanța și Ialomița au decis suspendarea cursurilor pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, din cauza avertizărilor de cod roșu de ploi abundente și vijelii. Сообщение Cod roșu de ploi în România: școlile din Călărași, Constanța și Ialomița vor fi închise miercuri появились сначала на #diez.
Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost câștigat de trei cercetători americani. Ce au descoperit aceștia # #diez
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat că Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat lui John Clarke (Universitatea din California, Berkeley), Michel H. Devoret (Universitatea Yale și UC Santa Barbara) și John M. Martinis (UC Santa Barbara) „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și cuantizarea energiei într-un circuit electric”. Сообщение Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost câștigat de trei cercetători americani. Ce au descoperit aceștia появились сначала на #diez.
Echipa Bully Chișinau a fost recent premiată la Telly Awards, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din industria producțiilor media și publicitare. Distincția a venit ca recunoaștere pentru colaborarea lor la un proiect de animație 3D realizat pentru Lumen Technologies. Сообщение Echipa Bully Chișinău, premiată la Telly Awards pentru un proiect de animație 3D появились сначала на #diez.
Prin dialog, o rețea de colaborare și creativitate se poate construi o Moldovă mai rezilientă și mai unită # #diez
Înaintea alegerilor parlamentare din 2025, Republica Moldova a fost scena unei campanii masive și coordonate de dezinformare pe platformele TikTok și Telegram, menite să influențeze percepțiile alegătorilor, să submineze valorile democratice, dar și parcursul european al țării. Aceste constatări se conțin în raportul „Radiografia spațiului informațional înainte de alegerile parlamentare din 2025”, prezentat în cadrul unei conferințe de presă, de Artur Gurău, directorul agenției Granat și cofondator RAM Impact. Сообщение Prin dialog, o rețea de colaborare și creativitate se poate construi o Moldovă mai rezilientă și mai unită появились сначала на #diez.
Un nou val de solidaritate și implicare civică prinde contur în rândul tinerilor din Republica Moldova. Pentru prima dată, inițiativa internațională Solidarity Action Day (SAD) ajunge și la noi în țară, oferind oportunitatea tinerilor să combine experiența practică cu spiritul civic. Сообщение Solidarity Action Day ajunge pentru prima dată în Republica Moldova появились сначала на #diez.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat că, începând cu 12 octombrie 2025, în toate punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene va fi pus în aplicare Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Acest mecanism face parte din procesul de modernizare și digitalizare a controlului la frontierele externe ale statelor UE și Schengen. Sistemul va înregistra automat datele privind intrările, ieșirile și refuzurile de intrare pentru cetățenii țărilor terțe (non-UE), inclusiv Republica Moldova. Сообщение Ce trebuie să știi despre noul Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene появились сначала на #diez.
Index.dev, un startup din Chișinău cu HQ în Londra, a finalizat achiziția Codemotion, o firmă de dezvoltare software cu sediul în Statele Unite. Сообщение Index.dev achiziționează o agenție de software din Statele Unite появились сначала на #diez.
Maib anunță lansarea plăților internaționale în euro prin SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro) – sistemul european care asigură transferuri rapide, sigure și eficiente. Această etapă importantă marchează conectarea Republicii Moldova la rețeaua de plăți a Uniunii Europene. Сообщение Maib lansează transferurile SEPA prin maibank și maib business появились сначала на #diez.
Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a anunțat lansarea unei legături feroviare directe între Kiev, Ungheni și București Nord. Noul tren va fi pus în circulație începând cu 10 octombrie 2025, asigurând astfel conexiunea între România și Ucraina. Сообщение CFR lansează trenul direct Kiev-București Nord. Prima cursă pornește pe 10 octombrie появились сначала на #diez.
Asociația Obștească „ATU” lansează cea de-a V-a ediție a concursului de scurtmetraje pentru tineri „Arta de la geamul meu”, cu tema „Eminescu Inspiră”. Concursul se adresează tinerilor cu vârsta între 12 și 19 ani din municipiul Chișinău, care sunt provocați să valorifice opera lui Mihai Eminescu printr-o viziune cinematografică modernă. Participanții trebuie să realizeze scurtmetraje de maximum șapte minute, inspirate dintr-un vers, citat sau concept eminescian, reinterpretat într-o cheie contemporană. Сообщение Concurs de scurtmetraje dedicat operei lui Eminescu. Poți câștiga până la 8.000 de lei появились сначала на #diez.
Procurorul general din România a cerut Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Aceasta este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid, menționează Radio Europa Liberă. Сообщение Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni, riscă să piardă imunitatea de eurodeputată появились сначала на #diez.
