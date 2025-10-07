Moldoveni implicați într-o rețea de furturi de mașini de lux în Italia și Spania
Albasat, 7 octombrie 2025 21:10
Autoritățile italiene au descins marți, 7 octombrie, într-o amplă operațiune care vizează o rețea de furturi de mașini de lux, coordonată de 24 de cetățeni originari din Europa de Est, în principal moldoveni, dar și ruși, români și ucraineni. Zece dintre figuranți au fost plasați în arest preventiv, iar alți... The post Moldoveni implicați într-o rețea de furturi de mașini de lux în Italia și Spania appeared first on ALBASAT.
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 10 minute
21:30
Liderii de asociații, inițiatorii grupurilor civice și fondatorii centrelor educaționale din diaspora sunt încurajați să participe la cea de-a doua ediție a Programului „Diaspora Impact: creștem, consolidăm, capacităm”, dedicat dezvoltării competențelor necesare pentru gestionarea eficientă a proiectelor locale și din diaspora, transmite IPN. Programul este organizat de Biroul Relații cu... The post Program de mentorat pentru diasporă: Înscrierile sunt deschise până pe 10 octombrie appeared first on ALBASAT.
Acum 30 minute
21:10
Autoritățile italiene au descins marți, 7 octombrie, într-o amplă operațiune care vizează o rețea de furturi de mașini de lux, coordonată de 24 de cetățeni originari din Europa de Est, în principal moldoveni, dar și ruși, români și ucraineni. Zece dintre figuranți au fost plasați în arest preventiv, iar alți... The post Moldoveni implicați într-o rețea de furturi de mașini de lux în Italia și Spania appeared first on ALBASAT.
Acum 4 ore
17:50
Menținerea unei cooperări strânse în avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost convenită în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi cu noua ambasadoare a UE în Moldova, Iwona Piórko. Părțile au stabilit să consolideze parteneriate în domeniile politic, economic și de securitate, transmite IPN.... The post Moldova va consolida cooperarea cu UE în domenii economice, politice și de securitate appeared first on ALBASAT.
17:50
Elevii din București nu vor frecventa lecțiile de miercuri, 8 octombrie, din cauza ploilor torențiale. Autoritățile au anunțat că prezența fizică la ore în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din capitala României va fi suspendată din cauza codului roșu de precipitații, transmite IPN. Într-o intervenție la postul român de televiziune... The post Școli închise din cauza ploilor torențiale, la București appeared first on ALBASAT.
Acum 8 ore
13:50
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, care a menționat că această majorare este necesară pentru a compensa parțial decizia... The post Alocări mai mari pentru Moldova din UE, propuse în bugetul pentru 2026 appeared first on ALBASAT.
Acum 12 ore
12:50
Meteorologii din România au emis mai multe avertizări de vreme severă, ce vizează aproape jumătate din țară. Bucureștiul, alături de alte cinci județe, se află sub cod roșu de ploi torențiale, în timp ce zeci de județe sunt vizate de coduri portocalii și galbene pentru precipitații abundente, vânt puternic și... The post Un nou ciclon în România. Cod roșu de ploi în București și alte cinci județe appeared first on ALBASAT.
11:40
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sunt laureații Premiului Nobel pentru Medicină, anunțat luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia. Distincția le-a fost acordată pentru cercetările privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, transmite IPN. „Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului... The post Premiul Nobel pentru Medicină, acordat anul acesta la trei laureați appeared first on ALBASAT.
09:40
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Șor și banca de stat rusă PSB # Albasat
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de oligarhul fugar Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN. Potrivit sursei, blocul comunitar a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat... The post UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Șor și banca de stat rusă PSB appeared first on ALBASAT.
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6493 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8468 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4076 Leu romanesc 946 RON 1 3.8610 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2027 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8082 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6316 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 07.10.2025 appeared first on ALBASAT.
Ieri
21:00
Povestea Valentinei Buhnă este un exemplu viu de cum pasiunea personală și inițiativa antreprenorială se pot transforma într-o afacere sustenabilă, cu impact asupra comunității. În urmă cu cinci ani, în perioada concediului de maternitate, Valentina a început să experimenteze rețete de gustări sănătoase pentru copilul și familia sa, iar astăzi... The post De la maternitate la antreprenoriat: Cum a pornit afacerea Valentinei Buhnă din Nisporeni appeared first on ALBASAT.
20:10
Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi # Albasat
În municipiul Chișinău, 113 instituții de învățământ primar și secundar organizează grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31 de mii de elevi, transmite IPN. Potrivit Primăriei Chișinău, numărul instituțiilor care oferă program prelungit s-a menținut neschimbat în ultimii doi ani, însă numărul elevilor beneficiari este în continuă creștere. Majoritatea... The post Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi appeared first on ALBASAT.
19:30
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni numirea unor noi consilieri care își vor prelua responsabilitățile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie. Printre aceștia se numără și cetățeni ai Republicii Moldova, transmite IPN. Eurodeputatul Eugen Tomac, care deține și cetățenia Republicii Moldova, va ocupa, începând cu... The post Eugen Tomac și Marius Lazurca, noi consilieri în Administrația Prezidențială a României appeared first on ALBASAT.
19:30
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși, transmite IPN. Potrivit CEC, dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și raportul general privind desfășurarea scrutinului. Curtea Constituțională... The post CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru validarea alegerilor parlamentare appeared first on ALBASAT.
16:40
Peste 150 de mii de vizitatori au participat, timp de două zile, la Ziua Națională a Vinului, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, evenimentul a atras oaspeți din peste 30 de țări. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare menționează că au fost vândute 9 100... The post Ziua Națională a Vinului a atras în PMAN peste 150 de mii de vizitatori din 30 de țări appeared first on ALBASAT.
14:20
Timp de trei luni, Poliția Moldovei va desfășura pentru cetățeni o amplă campanie despre riscul escrocheriilor online, despre investițiile false, prevenirea și combaterea lor, transmite IPN. Datele oficiale, prezentate de IGP, arată că în primele nouă luni ale acestui an au fost comise 1 200 de infracțiuni cibernetice, cu prejudicii... The post „Stop investițiilor false”, o nouă campanie a poliției împotriva escrocilor online appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6428 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7372 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4058 Leu romanesc 946 RON 1 3.8566 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2036 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8092 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6307 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 06.10.2025 appeared first on ALBASAT.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
The post LIVE Nisporeni: Cum construim echilibrul în educația timpurie? appeared first on ALBASAT.
3 octombrie 2025
14:00
Ninge în continuare în zonele montane din România. La altitudini de peste 1 500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de aproximativ jumătate de metru, iar traseul Transalpina rămâne închis circulației. Drumarii au intervenit pe timpul nopții pentru a curăța zăpada și pentru a menține drumurile cât... The post Ninsoarea continuă în munții din România appeared first on ALBASAT.
11:50
Raionul Nisporeni anunță o ofertă de peste 320 de locuri de muncă vacante în diverse domenii, conform datelor actualizate furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nisporeni. Această gamă variată de posturi este adresată atât lucrătorilor calificați, cât și celor necalificați, cu cereri în sectoare precum comerț, servicii,... The post Peste 320 de locuri de muncă vacante în raionul Nisporeni appeared first on ALBASAT.
11:30
Liderii Uniunii Europene au salutat planul de pace propus de președintele american Donald Trump, privind încetarea războiului din Fâșia Gaza, transmite IPN. Într-o declarație comună, Consiliul European a salutat angajamentul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza – un demers care oferă o cale de... The post Uniunea Europeană susține planul de pace propus de Trump pentru Fâșia Gaza appeared first on ALBASAT.
11:10
Consumatorii de gaze vor începe să primească, de luni, 6 octombrie, primele facturi emise de SA Energocom, pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Potrivit unui comunicat emis de companie, procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor fi livrate prin poștă sau email, în funcție de opțiunea aleasă anterior de... The post Facturile pentru consumul de gaze vor fi emise de Energocom din 6 octombrie appeared first on ALBASAT.
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6237 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6982 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4045 Leu romanesc 946 RON 1 3.8611 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2053 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8092 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6282 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 03.10.2025 appeared first on ALBASAT.
2 octombrie 2025
16:50
Televiziunea ALBASAT caută un expert editorial care să dezvolte un plan de conținut în conformitate cu angajamentele și prioritățile editoriale ale instituției. Responsabilități: Cerințe: Procesul de aplicare:Documente necesare: Perioada de desfășurare: Octombrie -Noiembrie 2025Termen limită: 12 octombrie 2025 Cum aplici?Trimite documentele la adresa: albasat.nisporeni@gmail.com The post ALBASAT angajează: Expert editorial appeared first on ALBASAT.
10:50
Valentina Buhnă din Nisporeni: de la ideea născută în concediul de maternitate la o afacere cu gustări sănătoase # Albasat
Valentina Buhnă, antreprenoare din Nisporeni, a pornit în urmă cu cinci ani o afacere inspirată din dorința de a oferi copilului său gustări naturale și sănătoase. Astăzi, produce marmeladă doar din fructe, crackers din semințe încolțite fără gluten și chipsuri de fructe apreciate atât de copii, cât și de adulți.... The post Valentina Buhnă din Nisporeni: de la ideea născută în concediul de maternitate la o afacere cu gustări sănătoase appeared first on ALBASAT.
09:30
Integrarea în SEPA și parcursul european, discutate de guvernatoarea BNM cu vicepreședintele PE # Albasat
Sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova și rolul pe care îl are Banca Națională a Moldovei în procesul de integrare în Uniunea Europeană au fost discutate de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles, transmite IPN. În cadrul întrevederii,... The post Integrarea în SEPA și parcursul european, discutate de guvernatoarea BNM cu vicepreședintele PE appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5837 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7039 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4054 Leu romanesc 946 RON 1 3.8532 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2061 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8070 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6232 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 02.10.2025 appeared first on ALBASAT.
1 octombrie 2025
17:50
Integrarea europeană și democrația se completează reciproc, deschizând pentru Republica Moldova noi perspective de dezvoltare și consolidare a statului de drept. În cadrul acestui podcast realizat în studioul ALBASAT, discutăm despre modul în care parcursul european sprijină respectarea drepturilor fundamentale, transparența instituțională și implicarea activă a cetățenilor. Invitații ediției sunt... The post Democrația și integrarea europeană: Căi comune pentru progres (Emisiune TV) appeared first on ALBASAT.
16:10
Foști lideri ai Partidului Șor, condamnați la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Albasat
Doi președinți ai oficiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic Șor au fost condamnați la 5 ani în penitenciar de tip semiînchis. Ambii au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul... The post Foști lideri ai Partidului Șor, condamnați la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală appeared first on ALBASAT.
10:10
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la depunerea jurământului de către noul cabinet de miniștri, Guvernul în exercițiu rămâne în funcție, dar doar cu rol de administrare a treburilor curente. Precizările... The post Mandatul actualului Guvern încetează odată cu validarea alegerilor parlamentare appeared first on ALBASAT.
09:50
Președinta Maia Sandu va participa, în perioada 1-2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern, transmite IPN.... The post Șefa statului participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga appeared first on ALBASAT.
09:40
1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice: Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste # Albasat
Un sfert din populația Republicii Moldova, mai exact 25,9%, are vârsta de 60 de ani și peste. În cifre absolute, aceasta înseamnă peste 616 mii de persoane, potrivit datelor de la începutul acestui an. Femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații – anul trecut diferența a fost de 4... The post 1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice: Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste appeared first on ALBASAT.
09:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6008 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6886 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4059 Leu romanesc 946 RON 1 3.8580 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2028 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8053 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6259 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 01.10.2025 appeared first on ALBASAT.
30 septembrie 2025
17:30
Vitalie Lazari: „Investițiile europene au schimbat fața agriculturii și a antreprenoriatului din raionul Nisporeni” # Albasat
Directorul Incubatorului de Afaceri din Nisporeni, Vitalie Lazari, a evidențiat impactul investițiilor europene asupra dezvoltării agriculturii și a mediului de afaceri local. Potrivit acestuia, sectorul agricol a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani datorită proiectelor de susținere și granturilor oferite antreprenorilor din regiune. „Cea mai mult au avut de câștigat... The post Vitalie Lazari: „Investițiile europene au schimbat fața agriculturii și a antreprenoriatului din raionul Nisporeni” appeared first on ALBASAT.
17:20
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu # Albasat
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat performanțe academice deosebite, s-au implicat în cercetare și au contribuit activ la viața socială... The post 15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu appeared first on ALBASAT.
14:10
Acoperișul care rămâne frumos fără bătăi de cap! El este prima linie de apărare a casei. Nimănui nu-i place să vadă pete de rugină, fisuri sau plăci care alunecă după o furtună. Dacă vrei liniște pe termen lung și un aspect care rămâne impecabil ani la rând, țigla metalică este... The post Țiglă metalică cu întreținere minimă și aspect impecabil appeared first on ALBASAT.
13:20
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclusiv premierul Dorin Recean. De asemenea, în noul Parlament ar... The post Cine intră în noul Parlament: deputați, miniștri, primari, artiști și sportivi appeared first on ALBASAT.
10:00
Au loc noi descinderi într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, concurenților electorali și spălarea banilor. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sprijiniți de mascații de la BPDS „Fulger”, desfășoară în aceste momente percheziții în mai multe locații din țară. Contactată de IPN ofițerul de presă a Inspectoratului... The post Percheziții într-o cauză de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani appeared first on ALBASAT.
29 septembrie 2025
20:10
Federația Rusă a ieșit din Convenția europeană contra torturii. Decretul în acest sens a fost semnat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, transmite IPN. Prin urmare, Moscova nu va mai fi obligată să permită accesul în închisorile sale inspectorilor internaționali, iar prizonierii din închisorile rusești nu vor mai putea... The post Rusia a ieșit din Convenția europeană contra torturii appeared first on ALBASAT.
18:10
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Potrivit autorităților letone, măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport din... The post Letonia interzice transportul ocazional spre Belarus și Rusia din 15 octombrie appeared first on ALBASAT.
14:10
LIVE: Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Albasat
The post LIVE: Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on ALBASAT.
12:00
După ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale după alegerile parlamentare, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a reiterat că formațiunea din nou va deține majoritatea în Parlament. Politicianul a subliniat că victoria aparține nu doar PAS, ci și cetățenilor care au ales viitorul european al Republicii Moldova, transmite... The post Președintele PAS: Avem pe umeri o mare responsabilitate oferită de moldoveni appeared first on ALBASAT.
11:50
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare din 28 septembrie și pentru votul în direcția europeană, transmite IPN. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au... The post Premierul României felicită moldovenii pentru votul în direcția europeană appeared first on ALBASAT.
11:40
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele finale pentru raionul Nisporeni după procesarea a 100% din procesele-verbale, respectiv toate cele 42 de secții de votare. Numărul total al voturilor valabil exprimate este de 21.202. Rezultatele obținute de concurenții electorali: Rezultatele sunt prezentate conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală. The post Rezultatele alegerilor la Nisporeni: PAS 57,56% din voturi appeared first on ALBASAT.
11:10
Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare în municipiul Chișinău, obținând 52,68% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală. Formațiunea s-a impus în toate sectoarele capitalei și în suburbii, cu aproximativ 195 de mii de voturi dintr-un total de peste 370 de mii de voturi exprimate,... The post PAS a obținut peste 52% din voturi în municipiul Chișinău appeared first on ALBASAT.
10:50
Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că victoria pro-europeană în alegerile parlamentare din 28 septembrie va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Potrivit oficialului european, va fi impulsionată, de asemenea, absorbția fondurilor europene și creșterea nivelului de trai al oamenilor, transmite IPN. În opinia lui Siegfried Mureșan, guvernarea pro-europeană a înregistrat... The post Siegfried Mureșan: Victoria pro-europeană în alegeri va accelera drumul Moldovei către UE appeared first on ALBASAT.
28 septembrie 2025
13:30
Alegeri parlamentare 2025: Cei mai activi alegători din Nisporeni sunt între 36 și 45 de ani # Albasat
Astăzi, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege reprezentanții în viitorul Parlament. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 13:00, în raionul Nisporeni au votat 11.173 de alegători,... The post Alegeri parlamentare 2025: Cei mai activi alegători din Nisporeni sunt între 36 și 45 de ani appeared first on ALBASAT.
13:10
Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale # Albasat
Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale în contextul alegerilor parlamentare. Prim-ministrul Dorin Recean a menționat că infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. Potrivit premierului, că este vorba, în special, de site-ul Comisiei Electorale... The post Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale appeared first on ALBASAT.
26 septembrie 2025
16:40
Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC # Albasat
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început să aplice modificările legislative operate în ultimii ani privind finanțarea partidelor și a identificat deja un total de 124 de mii de lei donații făcute în actuala campanie electorală, dar pe care donatorii nu le-au putut justifica. Astfel, banii au fost transferați statului. Moldova... The post Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC appeared first on ALBASAT.
15:30
„Mergeți la vot – pentru voi și pentru Moldova” este mesajul transmis de președinta Maia Sandu în ajunul alegerilor parlamentare. Șefa statului i-a îndemnat pe cetățeni să își exprime votul și să susțină în continuare parcursul democratic și european al țării, subliniind că „Moldova merită salvată de fiecare dată”, transmite... The post Maia Sandu, apel către cetățeni. „Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova” appeared first on ALBASAT.
15:20
Campania electorală pentru alegerile parlamentare a fost marcată de confruntarea a două proiecte geopolitice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și implicarea Federației Ruse în procesul electoral. Este constatarea inclusă în al patrulea raport al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare, prezentat vineri de Asociația Promo-LEX. În cadrul unei... The post Promo-LEX despre campania electorală: confruntarea a două proiecte geopolitice appeared first on ALBASAT.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.