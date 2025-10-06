Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi
Albasat, 6 octombrie 2025 20:10
În municipiul Chișinău, 113 instituții de învățământ primar și secundar organizează grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31 de mii de elevi, transmite IPN. Potrivit Primăriei Chișinău, numărul instituțiilor care oferă program prelungit s-a menținut neschimbat în ultimii doi ani, însă numărul elevilor beneficiari este în continuă creștere. Majoritatea...
Acum 2 ore
19:30
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni numirea unor noi consilieri care își vor prelua responsabilitățile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie. Printre aceștia se numără și cetățeni ai Republicii Moldova, transmite IPN. Eurodeputatul Eugen Tomac, care deține și cetățenia Republicii Moldova, va ocupa, începând cu...
19:30
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși, transmite IPN. Potrivit CEC, dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și raportul general privind desfășurarea scrutinului. Curtea Constituțională...
Acum 6 ore
16:40
Peste 150 de mii de vizitatori au participat, timp de două zile, la Ziua Națională a Vinului, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, evenimentul a atras oaspeți din peste 30 de țări. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare menționează că au fost vândute 9 100...
Acum 8 ore
14:20
Timp de trei luni, Poliția Moldovei va desfășura pentru cetățeni o amplă campanie despre riscul escrocheriilor online, despre investițiile false, prevenirea și combaterea lor, transmite IPN. Datele oficiale, prezentate de IGP, arată că în primele nouă luni ale acestui an au fost comise 1 200 de infracțiuni cibernetice, cu prejudicii...
Acum 12 ore
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6428 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7372 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4058 Leu romanesc 946 RON 1 3.8566 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2036 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8092 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6307 Coroana islandeza 352 ISK...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
The post LIVE Nisporeni: Cum construim echilibrul în educația timpurie? appeared first on ALBASAT.
3 octombrie 2025
14:00
Ninge în continuare în zonele montane din România. La altitudini de peste 1 500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de aproximativ jumătate de metru, iar traseul Transalpina rămâne închis circulației. Drumarii au intervenit pe timpul nopții pentru a curăța zăpada și pentru a menține drumurile cât...
11:50
Raionul Nisporeni anunță o ofertă de peste 320 de locuri de muncă vacante în diverse domenii, conform datelor actualizate furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nisporeni. Această gamă variată de posturi este adresată atât lucrătorilor calificați, cât și celor necalificați, cu cereri în sectoare precum comerț, servicii,...
11:30
Liderii Uniunii Europene au salutat planul de pace propus de președintele american Donald Trump, privind încetarea războiului din Fâșia Gaza, transmite IPN. Într-o declarație comună, Consiliul European a salutat angajamentul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza – un demers care oferă o cale de...
11:10
Consumatorii de gaze vor începe să primească, de luni, 6 octombrie, primele facturi emise de SA Energocom, pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Potrivit unui comunicat emis de companie, procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor fi livrate prin poștă sau email, în funcție de opțiunea aleasă anterior de...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6237 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6982 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4045 Leu romanesc 946 RON 1 3.8611 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2053 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8092 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6282 Coroana islandeza 352 ISK...
2 octombrie 2025
16:50
Televiziunea ALBASAT caută un expert editorial care să dezvolte un plan de conținut în conformitate cu angajamentele și prioritățile editoriale ale instituției. Responsabilități: Cerințe: Procesul de aplicare:Documente necesare: Perioada de desfășurare: Octombrie -Noiembrie 2025Termen limită: 12 octombrie 2025 Cum aplici?Trimite documentele la adresa: albasat.nisporeni@gmail.com
10:50
Valentina Buhnă din Nisporeni: de la ideea născută în concediul de maternitate la o afacere cu gustări sănătoase # Albasat
Valentina Buhnă, antreprenoare din Nisporeni, a pornit în urmă cu cinci ani o afacere inspirată din dorința de a oferi copilului său gustări naturale și sănătoase. Astăzi, produce marmeladă doar din fructe, crackers din semințe încolțite fără gluten și chipsuri de fructe apreciate atât de copii, cât și de adulți....
09:30
Integrarea în SEPA și parcursul european, discutate de guvernatoarea BNM cu vicepreședintele PE # Albasat
Sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova și rolul pe care îl are Banca Națională a Moldovei în procesul de integrare în Uniunea Europeană au fost discutate de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles, transmite IPN. În cadrul întrevederii,...
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5837 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7039 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4054 Leu romanesc 946 RON 1 3.8532 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2061 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8070 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6232 Coroana islandeza 352 ISK...
1 octombrie 2025
17:50
Integrarea europeană și democrația se completează reciproc, deschizând pentru Republica Moldova noi perspective de dezvoltare și consolidare a statului de drept. În cadrul acestui podcast realizat în studioul ALBASAT, discutăm despre modul în care parcursul european sprijină respectarea drepturilor fundamentale, transparența instituțională și implicarea activă a cetățenilor. Invitații ediției sunt...
16:10
Foști lideri ai Partidului Șor, condamnați la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Albasat
Doi președinți ai oficiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic Șor au fost condamnați la 5 ani în penitenciar de tip semiînchis. Ambii au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul...
10:10
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la depunerea jurământului de către noul cabinet de miniștri, Guvernul în exercițiu rămâne în funcție, dar doar cu rol de administrare a treburilor curente. Precizările...
09:50
Președinta Maia Sandu va participa, în perioada 1-2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern, transmite IPN....
09:40
1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice: Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste # Albasat
Un sfert din populația Republicii Moldova, mai exact 25,9%, are vârsta de 60 de ani și peste. În cifre absolute, aceasta înseamnă peste 616 mii de persoane, potrivit datelor de la începutul acestui an. Femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații – anul trecut diferența a fost de 4...
09:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6008 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6886 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4059 Leu romanesc 946 RON 1 3.8580 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2028 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8053 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6259 Coroana islandeza 352 ISK...
30 septembrie 2025
17:30
Vitalie Lazari: „Investițiile europene au schimbat fața agriculturii și a antreprenoriatului din raionul Nisporeni” # Albasat
Directorul Incubatorului de Afaceri din Nisporeni, Vitalie Lazari, a evidențiat impactul investițiilor europene asupra dezvoltării agriculturii și a mediului de afaceri local. Potrivit acestuia, sectorul agricol a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani datorită proiectelor de susținere și granturilor oferite antreprenorilor din regiune. „Cea mai mult au avut de câștigat...
17:20
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu # Albasat
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat performanțe academice deosebite, s-au implicat în cercetare și au contribuit activ la viața socială...
14:10
Acoperișul care rămâne frumos fără bătăi de cap! El este prima linie de apărare a casei. Nimănui nu-i place să vadă pete de rugină, fisuri sau plăci care alunecă după o furtună. Dacă vrei liniște pe termen lung și un aspect care rămâne impecabil ani la rând, țigla metalică este...
13:20
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclusiv premierul Dorin Recean. De asemenea, în noul Parlament ar...
10:00
Au loc noi descinderi într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, concurenților electorali și spălarea banilor. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sprijiniți de mascații de la BPDS „Fulger", desfășoară în aceste momente percheziții în mai multe locații din țară. Contactată de IPN ofițerul de presă a Inspectoratului...
29 septembrie 2025
20:10
Federația Rusă a ieșit din Convenția europeană contra torturii. Decretul în acest sens a fost semnat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, transmite IPN. Prin urmare, Moscova nu va mai fi obligată să permită accesul în închisorile sale inspectorilor internaționali, iar prizonierii din închisorile rusești nu vor mai putea...
18:10
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Potrivit autorităților letone, măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport din...
14:10
LIVE: Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Albasat
The post LIVE: Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on ALBASAT.
12:00
După ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale după alegerile parlamentare, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a reiterat că formațiunea din nou va deține majoritatea în Parlament. Politicianul a subliniat că victoria aparține nu doar PAS, ci și cetățenilor care au ales viitorul european al Republicii Moldova, transmite...
11:50
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare din 28 septembrie și pentru votul în direcția europeană, transmite I
11:40
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele finale pentru raionul Nisporeni după procesarea a 100% din procesele-verbale, respectiv toate cele 42 de secții de votare. Numărul total al voturilor valabil exprimate este de 21.202. Rezultatele obținute de concurenții electorali: Rezultatele sunt prezentate conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală. The post Rezultatele alegerilor la Nisporeni: PAS 57,56% din voturi appeared first on ALBASAT.
11:10
Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare în municipiul Chișinău, obținând 52,68% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală. Formațiunea s-a impus în toate sectoarele capitalei și în suburbii, cu aproximativ 195 de mii de voturi dintr-un total de peste 370 de mii de voturi exprimate,... The post PAS a obținut peste 52% din voturi în municipiul Chișinău appeared first on ALBASAT.
10:50
Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că victoria pro-europeană în alegerile parlamentare din 28 septembrie va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Potrivit oficialului european, va fi impulsionată, de asemenea, absorbția fondurilor europene și creșterea nivelului de trai al oamenilor, transmite IPN. În opinia lui Siegfried Mureșan, guvernarea pro-europeană a înregistrat... The post Siegfried Mureșan: Victoria pro-europeană în alegeri va accelera drumul Moldovei către UE appeared first on ALBASAT.
28 septembrie 2025
13:30
Alegeri parlamentare 2025: Cei mai activi alegători din Nisporeni sunt între 36 și 45 de ani # Albasat
Astăzi, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege reprezentanții în viitorul Parlament. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 13:00, în raionul Nisporeni au votat 11.173 de alegători,... The post Alegeri parlamentare 2025: Cei mai activi alegători din Nisporeni sunt între 36 și 45 de ani appeared first on ALBASAT.
13:10
Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale # Albasat
Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale în contextul alegerilor parlamentare. Prim-ministrul Dorin Recean a menționat că infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. Potrivit premierului, că este vorba, în special, de site-ul Comisiei Electorale... The post Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale appeared first on ALBASAT.
26 septembrie 2025
16:40
Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC # Albasat
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început să aplice modificările legislative operate în ultimii ani privind finanțarea partidelor și a identificat deja un total de 124 de mii de lei donații făcute în actuala campanie electorală, dar pe care donatorii nu le-au putut justifica. Astfel, banii au fost transferați statului. Moldova... The post Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC appeared first on ALBASAT.
15:30
„Mergeți la vot – pentru voi și pentru Moldova” este mesajul transmis de președinta Maia Sandu în ajunul alegerilor parlamentare. Șefa statului i-a îndemnat pe cetățeni să își exprime votul și să susțină în continuare parcursul democratic și european al țării, subliniind că „Moldova merită salvată de fiecare dată”, transmite... The post Maia Sandu, apel către cetățeni. „Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova” appeared first on ALBASAT.
15:20
Campania electorală pentru alegerile parlamentare a fost marcată de confruntarea a două proiecte geopolitice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și implicarea Federației Ruse în procesul electoral. Este constatarea inclusă în al patrulea raport al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare, prezentat vineri de Asociația Promo-LEX. În cadrul unei... The post Promo-LEX despre campania electorală: confruntarea a două proiecte geopolitice appeared first on ALBASAT.
15:10
Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost scos din cursa electorală pentru parlamentare. Hotărârea a fost aprobată astăzi de către Comisia Electorală Centrală după ce Curtea de Apel Centru a admis solicitarea Ministerului Justiției de a suspenda, pentru o perioadă de 12 luni, activitatea formațiunii. Blocul electoral Patriotic... The post Partidul Irinei Vlah, scos din cursa electorală appeared first on ALBASAT.
15:00
Fost vicepremier și ex-consilier prezidențial, Constantin Oboroc s-a remarcat printr-o carieră marcată de profesionalism, integritate și devotament față de Republica Moldova. Patriot convins, Oboroc a rămas de-a lungul timpului o voce puternică a demnității naționale și un susținător ferm al drumului european al țării. În mesajele sale publice, el reamintește... The post Apelul lui Constantin Oboroc: „Cu fruntea sus, pentru țară și neam” appeared first on ALBASAT.
10:40
Astăzi este ultima zi în care este permisă agitația electorală, atât pentru candidați, cât și pentru susținătorii acestora. Odată cu încheierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, de mâine intră în vigoare „ziua tăcerii” – valabilă, inclusiv și duminică, transmite IPN. Concurenții electorali înregistrați mai au doar astăzi posibilitatea să convingă... The post Ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor appeared first on ALBASAT.
10:30
Alertă cu bombă a fost anunțată în această dimineața la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să fie examinat un dosar în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN. Toate persoanele au fost evacuate din sediul judecătoriei. La fața locului au sosite serviciile specializate, care... The post Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc appeared first on ALBASAT.
25 septembrie 2025
15:40
Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză # Albasat
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului... The post Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză appeared first on ALBASAT.
10:40
Mai mulți susținători ai fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, s-au adunat la ieșirea din Aeroport cu pancarte. Aceștia au cerut eliberarea politicianului, transmite IPN. Unul dintre bărbații veniți în fața aerogării a declarat că întâi de toate este necesar să fie prezentate probe. Potrivit lui, „orice persoană incomodă guvernării devine... The post Mai multă lume s-a adunat în fața Aeroportului, unde a sosit Vlad Plahotniuc appeared first on ALBASAT.
10:10
Vlad Plahotniuc a fost coborât din avion în cătușe. Acesta a fost escortat de mascații de la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”. La fața locului au fost prezenți și ofițerii de la Inspectoratul Național de Investigații și reprezentanți Interpol, transmite IPN. Acesta a fost extrădat din Grecia cu... The post Vlad Plahotniuc a fost coborât din avion în cătușe și preluat de mascați appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6279 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7018 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4031 Leu romanesc 946 RON 1 3.8641 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1992 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8076 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6298 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 25.09.2025 appeared first on ALBASAT.
24 septembrie 2025
14:40
Cel puțin cinci candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea partidelor cu retorică anti-românească și anti-europeană beneficiază de plăți – indemnizații sau pensii – din partea României sau dețin conturi bancare acolo. Niciunul dintre ei nu vede vreo contradicție în această situație, în timp ce unii experți... The post Disonanță antiromânească: indemnizații și pensii din România, dar retorică pro-rusă appeared first on ALBASAT.
12:20
„Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți.... The post „Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților appeared first on ALBASAT.
