/INVESTIGAȚIE/ Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni
TV Nord, 10 octombrie 2025 11:50
Inaugurat cu fast, discursuri oficiale și promisiuni despre viitorul eficient al educației, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir" din Bălți a fost prezentat ca un exemplu de succes al investițiilor europene în Republica Moldova. În spatele declarațiilor însă, se ascund lucrări neterminate, neconformități tehnice și un sistem fotovoltaic care nu funcționează nici la doi ani de la […]
• • •
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni", în apropierea satului Iabloana. În urma impactului dintre un Mercedes și o Dacia Duster, un bărbat a murit, iar mai multe persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite. „Potrivit datelor preliminare, o tânără de 21 de ani, […]
Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de flăcări: cel puțin 12 răniți. Pană majoră de curent în capitală # TV Nord
La Kiev, un incendiu a izbucnit într-o clădire cu 17 etaje în urma unui atac al dronelor rusești. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență, iar 12 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene, citate de Ukrainska Pravda. De asemenea, mai multe părți din oraș au rămas fără alimentare cu energie electrică, potrivit digi24.ro. ACTUALIZARE […]
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, a zguduit în dimineața zilei de vineri, 10 octombrie, sudul Filipinelor, potrivit Institutului de Seismologie (Phivolcs). Seismul s-a produs în largul coastei, în apropierea localității Manay, din provincia Davao Oriental, regiunea Mindanao, la o adâncime de aproximativ 23 de kilometri. Autoritățile au emis inițial o […]
Te-ai gândit vreodată dacă merită să iei un credit pentru a-ți realiza visul? Creditarea a devenit o parte firească a vieții noastre – atât în familie, cât și în afaceri. Accesarea unui credit poate deveni un pas important în realizarea planurilor la momentul oportun: de la procurarea unui automobil și dezvoltarea afacerii, până la reparație […]
Număr record de studenți străini admiși în universitățile din Republica Moldova în anul de studii 2025–2026 # TV Nord
În anul de studii 2025–2026, instituțiile de învățământ superior publice din Republica Moldova au înregistrat un record istoric de studenți străini. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, 1.113 tineri din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din țară — cu 376 mai mult decât în anul academic precedent. Cei […]
România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București # TV Nord
Selecționata Republicii Moldova a pierdut cu scorul de 2-1 în fața României, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București. Golurile partidei au fost marcate de Louis Munteanu (12′) și Ianis Hagi (44′) pentru România, în timp ce golul echipei noastre a venit în urma unui autogol al portarului Ionuț Radu (38′). Partida de […]
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, în timp ce părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, sperând că în cel mai apropiat timp va veni și căldura promisă. „Este foarte greu, undeva […]
/VIDEO/ Biblioteca Științifică a USARB se transformă: tradiție, inovație și acces digital la patrimoniul scris # TV Nord
Biblioteca Științifică a USARB trece printr-un amplu proces de modernizare și digitalizare, în cadrul a două proiecte finanțate de DRRM. TATIANA PRIAN, directoarea adjunctă USARB: „În esență proiectul este o punte între trecut și prezent, aducând Patrimoniul scris românesc în spațiul digital, pentru a fi cunoscut și cercetat de publicul larg. La această etapă sala […]
Râul Răut se află într-o stare critică de poluare, potrivit datelor prezentate de Direcția Patrimoniu Natural și Biodiversitate a Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi". Analizele realizate în octombrie 2025 indică o depășire alarmantă a normelor bacteriologice și chimice în sectorul mijlociu al râului, în special în zona localităților Furceni, Trebujeni și Morovaia. Rezultatele analizelor: În amonte […]
Poliția din municipiul Bălți solicită sprijinul cetățenilor pentru a stabili locul aflării unui bărbat de 51 de ani, care a dispărut la data de 13 ianuarie. Acesta a plecat de la domiciliu și, până în prezent, nu a revenit. Semnalmente:• Înălțime – aproximativ 1,70 m• Corpolență – medie• Păr – negru cu fire cărunte, tuns […]
/FOTO/ Construcție ilegală a unui bazin acvatic, depistată în localitatea Vasilcău, raionul Soroca # TV Nord
Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu reprezentanții administrației publice locale Vasilcău, au efectuat acțiuni de verificare a legalității utilizării resurselor acvatice pe teritoriul localității. În urma controalelor, a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe un teren aflat în proprietate privată. Persoana fizică vizată a executat lucrările fără […]
/VIDEO/ Proiect european pentru îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în școlile din Moldova # TV Nord
AO SinergyHub, în parteneriat cu Caritas Czech Republic și LDA Moldova, continuă implementarea proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în școlile rurale din Republica Moldova", realizat cu sprijinul financiar al Delegației Uniunii Europene. Pe parcursul lunii septembrie, echipa mobilă de formatori a vizitat Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru" din Cobîlea, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din […]
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au documentat trei tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea centrală a țării. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Leușeni, unde, într-un microbuz de model Mercedes Sprinter, condus de un conațional în vârstă de 43 de ani, au fost depistate produse […]
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unei femei de 35 de ani, originară din raionul Nisporeni, pentru trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală. Potrivit anchetei, inculpata a recrutat, transportat și adăpostit o femeie adultă fără consimțământul acesteia, exploatând-o sexual în mai multe apartamente din Chișinău. Totul s-a întâmplat prin înșelăciune, abuz de vulnerabilitate […]
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 16 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru achiziționarea a 240 de mii de doze de vaccin antigripal, destinate campaniei de imunizare din sezonul rece 2025–2026. Lotul de vaccin a fost deja recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru […]
În fiecare an, la data de 9 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Poștei, o zi dedicată recunoașterii rolului esențial pe care serviciile poștale îl joacă în conectarea oamenilor, comunităților și economiilor din întreaga lume. Această zi a fost instituită în anul 1969, în cadrul Congresului Uniunii Poștale Universale (UPU), pentru a comemora înființarea organizației […]
Funcționarii vamali din punctul de trecere Costești au descoperit un nou caz de tentativă de transport ilicit de medicamente și fiole peste frontieră. La pista de control de ieșire din țară, pentru verificări de specialitate, s-a prezentat un autocar de rută regulată cu destinația Cehia, condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani, […]
Ursula von der Leyen își păstrează mandatul: ambele moțiuni de cenzură au fost respinse în Parlamentul European # TV Nord
Parlamentul European a respins joi cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Comisiei Europene, conduse de Ursula von der Leyen. Eurodeputații au respins mai întâi inițiativa extremei drepte, iar la scurt timp și moțiunea depusă de grupul Stângii, marcând astfel a treia tentativă eșuată din acest an de demitere a Executivului european. Cea de-a doua […]
Mai multe instituții de învățământ din municipiul Bălți rămân, deocamdată, neconectate la sistemul de încălzire, potrivit declarațiilor făcute de viceprimarul Vitalie Balan. Conform informațiilor oferite de autorități, 13 din cele 32 de grădinițe din oraș nu au fost încă racordate la căldură. Situația este similară și în cazul școlilor, unde 6 din 23 de instituții […]
Polițiștii din Nisporeni sunt în căutarea unui bărbat de 45 de ani din satul Boldurești, care a dispărut de câteva zile. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Nisporeni, acesta a plecat de la domiciliu în data de 4 octombrie, în jurul orei 10:30, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în prezent. […]
Putin recunoaște: avionul companiei AZAL, cu 67 de pasageri la bord, a fost doborât de rachete rusești # TV Nord
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a recunoscut, în cadrul unei întâlniri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, că avionul de pasageri al companiei aeriene AZAL, care s-a prăbușit în decembrie 2024, a fost doborât de rachete rusești, transmite portalul Meduza Potrivit declarațiilor lui Putin, tragedia s-a produs în urma unei erori a sistemului rus de apărare […]
Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului național de apărare al Republicii Moldova. Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate. Direcțiile prioritare de modernizare a Forțelor Armate includ modernizarea capacităților de apărare aeriană, consolidarea apărării cibernetice și […]
La data de 7 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei de stat „Lipcani – Rădăuți Prut", în cooperare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transport ilicit de bunuri în cantități comerciale, nedeclarate controlului vamal. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul […]
Din martie 2026, concediile medicale vor fi eliberate în format digital în Republica Moldova # TV Nord
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital de către medicii de familie sau specialiștii de profil, măsură ce marchează un pas important spre digitalizarea serviciilor medicale în Republica Moldova. Conform noii instrucțiuni aprobate de Guvern, pacienții vor putea accesa certificatul online, iar la solicitare, îl vor […]
Guvernul a aprobat Programul Național de Transformare Digitală a domeniului Energetic 2026–2030 # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința de astăzi Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030, elaborat de Ministerul Energiei cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Italiei. Programul vizează o schimbare profundă în modul de gestionare a energiei, prin digitalizarea completă a rețelelor și introducerea pe scară largă a contoarelor inteligente, […]
S.A. „CET-Nord” a anunțat că sezonul de încălzire 2025–2026 în municipiul Bălți a început mai devreme decât în anii precedenți, în contextul temperaturilor scăzute și al solicitărilor venite din partea populației. Decizia a fost luată pentru a asigura confortul termic al consumatorilor, în special în instituțiile educaționale și medicale. Potrivit informațiilor prezentate de companie, până […] Acest articol Câte blocuri au fost deja conectate la agentul termic. Precizările CET-Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un moment istoric pentru fotbalul din Republica Moldova și România va avea loc pe 9 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Arena Națională din București, unde se va disputa prima partidă oficială UEFA dintre cele două selecționate naționale. Deși meciul are caracter amical, evenimentul este prezentat drept o sărbătoare a prieteniei și unității culturale […] Acest articol România – Moldova, meci istoric pe Arena Națională a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un accident rutier grav s-a produs în după-amiaza zilei de 7 octombrie, în jurul orei 14:00, pe traseul R14, în apropierea sensului giratoriu din raionul Florești. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unui Kia Sorento, a pierdut […] Acest articol Accident în lanț la Florești. Trei persoane au ajuns la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Lecții printre pereți umezi. Școala din Singureni, afectată de ploile abundente și lucrările întârziate # TV Nord
La Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, ploile abundente din ultimele zile au transformat procesul de învățământ într-o provocare. Deși lucrările de reparație a acoperișului sunt în desfășurare, apa s-a infiltrat în podul instituției, iar pereții și tavanele mai multor clase s-au umezit. Elevii continuă să vină la ore, însă cadrele didactice se plâng că […] Acest articol /VIDEO/ Lecții printre pereți umezi. Școala din Singureni, afectată de ploile abundente și lucrările întârziate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ Incendiu la azilul de bătrâni din Căprești. Pompierii au intervenit în regim de alertă sporită # TV Nord
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 8 octombrie 2025 pe teritoriul azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, mobilizând forțele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) în regim de intervenție sporită. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24, după ce martorii au observat fum dens ieșind […] Acest articol /FOTO/ Incendiu la azilul de bătrâni din Căprești. Pompierii au intervenit în regim de alertă sporită a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ajutor guvernamental pentru familiile care au avut de suferit în urma intemperiilor din această vară la Aluniș, Rîșcani # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 8 octombrie 2025, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 513.400 de lei din Fondul de intervenție al Guvernului, pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale, grindinei și vântului puternic din data de 25 iulie 2025. Sprijinul financiar este destinat localității Aluniș, raionul Rîșcani, unde urmează să beneficieze de […] Acest articol Ajutor guvernamental pentru familiile care au avut de suferit în urma intemperiilor din această vară la Aluniș, Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ Valize pline cu țigări spre Londra, oprite pe Aeroportul Chișinău: doi tineri prinși de vameși # TV Nord
Doi tineri care urmau să zboare spre Marea Britanie au fost opriți pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce vameșii și polițiștii de frontieră au descoperit în bagajele lor peste 380 de pachete de țigări nedeclarate. Potrivit Serviciului Vamal, ambele cazuri au fost înregistrate pe ruta Chișinău–Londra. În primul caz, un pasager în vârstă de 29 […] Acest articol /FOTO/ Valize pline cu țigări spre Londra, oprite pe Aeroportul Chișinău: doi tineri prinși de vameși a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un cuplu din regiunea Krasnodar, Federația Rusă, a fost amendat cu 60 de mii de ruble pentru că a cântat melodii în limba ucraineană în propria locuință. Despre acest caz a anunțat serviciul de presă al instanțelor din Kuban, potrivit novayagazeta.eu. Potrivit deciziei Judecătoriei din raionul Slavianski, Anton și Svetlana Petrenko au fost recunoscuți vinovați […] Acest articol /VIDEO/ Soț și soție din Rusia, amendați pentru că au cântat melodii în ucraineană acasă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Bani pentru „NU” la referendum– două femei din Sîngerei, condamnate pentru corupere electorală # TV Nord
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, anunță că, prin sentința pronunțată la 07 octombrie 2025 de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, două femei au fost recunoscute vinovate de comiterea infracțiunii de corupere electorală, adică de darea de bani în scopul influențării votului alegătorilor. Potrivit anchetei, în luna septembrie 2024, inculpatele au oferit câte 2 400 de lei unor […] Acest articol Bani pentru „NU” la referendum– două femei din Sîngerei, condamnate pentru corupere electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță pe durata ploilor îndelungate prognozate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitațiile abundente pot provoca acumulări de apă care afectează circulația și pot pune în pericol viața și bunurile oamenilor. Pentru a preveni situațiile de risc, salvatorii și pompierii recomandă: Echipele IGSU […] Acest articol IGSU avertizează cetățenii. Respectați regulile de siguranță în timpul ploilor abundente a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un bărbat de 46 de ani din municipiul Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis o tentativă de tâlhărie asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, incidentul s-a produs în seara zilei de 6 octombrie, când o femeie de 30 de ani a sesizat poliția […] Acest articol /VIDEO/ Bărbat din Bălți reținut pentru tentativă de tâlhărie asupra unei vânzătoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Moldova ar putea beneficia de fonduri suplimentare din bugetul UE 2026: Propunerea unui europarlamentar # TV Nord
UE ar putea aloca fonduri suplimentare de 25 de milioane de euro Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Propunerea, înaintată în Parlamentul European de europarlamentarul Siegfried Mureșan, vizează modificări ce urmează să fie incluse în bugetul UE pentru anul 2026, potrivit tv8.md. Potrivit eurodeputatului, Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat ieri seara un amendament […] Acest articol Moldova ar putea beneficia de fonduri suplimentare din bugetul UE 2026: Propunerea unui europarlamentar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Rusia amenință că va considera rachetele Tomahawk cerute de Zelenski arme nucleare: „Este o escaladare cu adevărat serioasă” # TV Nord
Kremlinul a amenințat, marți, că livrarea de rachete americane Tomahawk către Kiev ar putea fi considerată dotare cu arme nucleare a Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al lui Putin spune că „aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare”, scrie antena 3 cnn. „Aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare, care, în același timp, nu […] Acest articol Rusia amenință că va considera rachetele Tomahawk cerute de Zelenski arme nucleare: „Este o escaladare cu adevărat serioasă” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova va examina, pe 16 octombrie, documentele privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru joi, ora 10:00. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, la data de 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele scrutinului parlamentar, un document amplu de peste 190 […] Acest articol Curtea Constituțională va examina validarea alegerilor parlamentare pe 16 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat pentru descoperiri care fac vizibile fenomenele cuantice la scară macroscopică # TV Nord
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat că Premiul Nobel pentru Fizică 2025 este acordat cercetătorilor John Clarke (Universitatea din California, Berkeley, SUA), Michel H. Devoret (Universitatea Yale, New Haven, CT și Universitatea din California, Santa Barbara, SUA) și John M. Martinis (Universitatea din California, Santa Barbara, SUA). Cei trei sunt recompensați „pentru descoperirea tunelării […] Acest articol Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat pentru descoperiri care fac vizibile fenomenele cuantice la scară macroscopică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Edineț intră pe harta europeană a energiei verzi: parteneriat cu opt țări pentru un viitor sustenabil # TV Nord
Municipiul Edineț devine un exemplu regional de implicare în tranziția spre energie verde și neutralitate climatică. Prin proiectul internațional „Smartform”, administrația locală și partenerii din alte opt țări își unesc eforturile pentru a reduce emisiile de carbon și a promova inovația în domeniul sustenabilității. RODELEA VASILCOV, manageră proiectului: „Este un proiect de reducerea emisiilor de […] Acest articol /VIDEO/ Edineț intră pe harta europeană a energiei verzi: parteneriat cu opt țări pentru un viitor sustenabil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Peste 200 de cercetători din 18 țări participă la Conferința Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală – ICNBME 2025”, la Chișinău # TV Nord
Peste 200 de cercetători, doctoranzi și studenți din 18 țări participă, în perioada 7–10 octombrie, la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” (ICNBME-2025), desfășurată la Chișinău. Evenimentul reunește specialiști de renume internațional care abordează teme moderne de cercetare precum nanotehnologiile și nanomaterialele, biomaterialele și medicina regenerativă, bioinformatica, e-sănătatea, telemedicina, tehnologiile […] Acest articol Peste 200 de cercetători din 18 țări participă la Conferința Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală – ICNBME 2025”, la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Permis de conducere contra 2500 de euro. Un bărbat reținut de CNA pentru trafic de influență # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit anchetei, suspectul ar fi pretins și primit 2500 de euro de la o persoană, promițând că va interveni pe lângă funcționari din cadrul Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto […] Acest articol Permis de conducere contra 2500 de euro. Un bărbat reținut de CNA pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Socialiștii nu recunosc rezultatele alegerilor. Bătrîncea anunță proteste, dacă CC va valida scrutinul # TV Nord
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și amenință cu proteste, dacă acestea vor fi validate de Curtea Constituțională. Vicepreședintele formațiunii, Vlad Bătrîncea, a declarat la TV8 că scrutinul ar fi fost marcat de nereguli și de folosirea resurselor administrative, ceea ce, potrivit socialiștilor, ar fi compromis corectitudinea […] Acest articol Socialiștii nu recunosc rezultatele alegerilor. Bătrîncea anunță proteste, dacă CC va valida scrutinul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ Două persoane, depistate cu valută nedeclarată pe Aeroportul Internațional Chișinău # TV Nord
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au înregistrat două tentative de scoatere ilegală a valutei din țară. Potrivit Serviciului Vamal, două persoane nerezidente, cu destinațiile Istanbul și Nice, au fost depistate în timp ce ascundeau sume mari de bani în bagajele de mână, încercând […] Acest articol /FOTO/ Două persoane, depistate cu valută nedeclarată pe Aeroportul Internațional Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj public de felicitare președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu prilejul zilei sale de naștere. În mesajul postat pe rețelele sociale, Dodon a vorbit despre „legăturile culturale și istorice” dintre Republica Moldova și Rusia, pe care le-a numit „un fundament solid pentru relansarea relațiilor bilaterale”. […] Acest articol Igor Dodon, mesaj de felicitare pentru Vladimir Putin a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ „Mai bine să plătim pentru confort decât pentru medicamente”. Locuitorii din Bălți așteptă conectarea căldurii # TV Nord
Locuitorii din Bălți spun că nu văd o problemă că autoritățile vor porni mai devreme încălzirea în acest an „Este o părere bună, fiind-că este frig acum, vedeți timpul de afară, ar fi foarte bine la grădinițe și la școli, este de dorit, dar așa este normal.” „Noi foarte tare înghețăm, de aceea sunt de […] Acest articol /VIDEO/ „Mai bine să plătim pentru confort decât pentru medicamente”. Locuitorii din Bălți așteptă conectarea căldurii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere, produse în ultimele ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Într-un interval de doar o oră și jumătate, dispeceratul 112 a înregistrat până la 40 de apeluri de urgență legate de accidente rutiere. Potrivit autorităților, majoritatea incidentelor au fost […] Acest articol Haos pe drumuri din cauza ploilor: 40 de accidente în doar 90 de minute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În următoarele ore, România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara. Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi, inclusiv pentru București. Astfel, avertizarea care intră în vigoare la ora 21.00, vizează Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. Fenomenele meteo extreme vor fi mai puternice decât cele de zilele trecute. Ar […] Acest articol Ciclonul Barbara lovește România. Va ploua în 24 de ore cât pentru o lună a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
