Au mers în bloc la alegeri, dar vor crea propria fracțiune în parlament – Ce spune liderul PCRM
Politik, 10 octombrie 2025 11:50
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova își va crea propria fracțiune parlamentară, a declarat liderul formațiunii, Vladimir Voronin care va avea 8 deputați. Deputații comuniști au fost aleși pe lista Blocului electoral Patriotic din care au mai făcut parte și PSRM, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, ultima fiind exclusă pe final de campanie electorală The post Au mers în bloc la alegeri, dar vor crea propria fracțiune în parlament – Ce spune liderul PCRM appeared first on Politik.
