Rusia interzice importul a peste 20 de tone de mere din Moldova
Politik, 7 octombrie 2025 22:30
Federația Rusă a interzis importul a 20,5 tone de mere proaspete din Republica Moldova. Decizia a fost luată pe 6 octombrie de Serviciul Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară, după ce ar fi depistat, în urma unui control la frontiera ruso-letonă, neconcordanțe în acte. Reprezentanții Rosselhoznadzor susțin că datele despre producătorul indicat pe etichetele fructelor ... Rusia interzice importul a peste 20 de tone de mere din Moldova The post Rusia interzice importul a peste 20 de tone de mere din Moldova appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum o oră
22:30
Federația Rusă a interzis importul a 20,5 tone de mere proaspete din Republica Moldova. Decizia a fost luată pe 6 octombrie de Serviciul Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară, după ce ar fi depistat, în urma unui control la frontiera ruso-letonă, neconcordanțe în acte. Reprezentanții Rosselhoznadzor susțin că datele despre producătorul indicat pe etichetele fructelor ... Rusia interzice importul a peste 20 de tone de mere din Moldova The post Rusia interzice importul a peste 20 de tone de mere din Moldova appeared first on Politik.
22:30
CNPF – Tot mai mulți moldoveni se adâncesc în datorii din neatenție și lipsă de educație financiară – Soluțiile propuse # Politik
Foarte mulți moldoveni se afundă în datorii din cauza nepăsării și ignoranței lor, iar această problemă a devenit foarte răspândită, a declarat Dumitru Budianschi, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare la emisiunea „Factor Economic”, de la NEXT TV, notează info1.md Potrivit lui Budeanschi, de cele mai multe ori, oamenii contractează credite și împrumuturi fără a ... CNPF – Tot mai mulți moldoveni se adâncesc în datorii din neatenție și lipsă de educație financiară – Soluțiile propuse The post CNPF – Tot mai mulți moldoveni se adâncesc în datorii din neatenție și lipsă de educație financiară – Soluțiile propuse appeared first on Politik.
Acum 6 ore
17:40
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul fără viză pentru statele care prezintă riscuri de securitate # Politik
Parlamentul European sprijină legislația care facilitează retragerea dreptului de a călători fără viză în UE al celor din țări care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului. În cadrul votului de marți, eurodeputații au aprobat o reformă a mecanismului UE de suspendare a vizelor pentru 61 de țări ai căror cetățeni pot călători în ... Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul fără viză pentru statele care prezintă riscuri de securitate The post Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul fără viză pentru statele care prezintă riscuri de securitate appeared first on Politik.
17:40
Piața imobiliară din Chișinău, în declin – Vânzările de apartamente în scădere, iar prețul rămâne ridicat # Politik
Potrivit datelor Cadastrului Imobiliar, în trimestrul III al anului 2025, în municipiul Chișinău au fost înregistrate 1.275 de tranzacții de vânzare-cumpărare a apartamentelor, cu 69% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, când au fost raportate 4.098 de tranzacții, transmite Logos Press. Totodată, în comparație cu trimestrul II al acestui an, s-a observat ... Piața imobiliară din Chișinău, în declin – Vânzările de apartamente în scădere, iar prețul rămâne ridicat The post Piața imobiliară din Chișinău, în declin – Vânzările de apartamente în scădere, iar prețul rămâne ridicat appeared first on Politik.
17:40
Sistemul medical din Moldova renunță la specialitatea de medic narcolog – Cine va prelua serviciile # Politik
Republica Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog, în cadrul reformei sistemului de sănătate mintală și al modernizării spitalelor de psihiatrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni radio, notează MOLDPRES. „Este important să înțelegem că narcologia este o specialitate inventată în Uniunea Sovietică, în perioada în care ... Sistemul medical din Moldova renunță la specialitatea de medic narcolog – Cine va prelua serviciile The post Sistemul medical din Moldova renunță la specialitatea de medic narcolog – Cine va prelua serviciile appeared first on Politik.
17:40
A fost stabilită ziua în care Curtea Constituțională va examina confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților și a spleanților # Politik
Sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie va fi examinată de Curtea Constituțională (CC) joi, 16 octombrie, la ora 10:00. În cadrul aceleași ședințe, Înalta Curte urmează să adopte decizia privind validarea mandatelor deputaților aleși. Amintim că, CEC a transmis către CC, 6 octombrie, toate documentele și materialele necesare ... A fost stabilită ziua în care Curtea Constituțională va examina confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților și a spleanților The post A fost stabilită ziua în care Curtea Constituțională va examina confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților și a spleanților appeared first on Politik.
Acum 12 ore
11:30
Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal – Va fi distribuit instituțiilor medico-sanitare din țară # Politik
Republica Moldova a recepționat un lot de 240.000 de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doză de 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit Ministerului Sănătății, compoziția vaccinului corespunde recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare în emisfera de nord, în sezonul gripal 2025–2026. Vaccinul ... Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal – Va fi distribuit instituțiilor medico-sanitare din țară The post Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal – Va fi distribuit instituțiilor medico-sanitare din țară appeared first on Politik.
11:30
Vasile Costiuc – Guvernarea vrea invalidarea mandatelelor noastre pentru a le redistribui ca să obțină majoritate constituțională # Politik
Liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încât să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament, notează IPN. „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi ... Vasile Costiuc – Guvernarea vrea invalidarea mandatelelor noastre pentru a le redistribui ca să obțină majoritate constituțională The post Vasile Costiuc – Guvernarea vrea invalidarea mandatelelor noastre pentru a le redistribui ca să obțină majoritate constituțională appeared first on Politik.
11:30
Membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, a declarat în cadrul emisiunii „Територия свободы” că sistemul prin care regiunea transnistreană primea gaz fără plată este aproape de colaps. Potrivit acestuia, dificultățile legate de procesarea tranzacțiilor prin băncile europene au dus la eșuarea schemelor folosite pentru achitarea gazului, iar companiile intermediare din Emiratele Arabe Unite, implicate în astfel ... Slusari – Sistemul energetic din stânga Nistrului aproape de colaps The post Slusari – Sistemul energetic din stânga Nistrului aproape de colaps appeared first on Politik.
Acum 24 ore
10:00
Autoritățile britanice urmează să decidă în noiembrie dacă Veaceslav Platon poate fi extrădat în Republica Moldova. Anterior, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon declara că, din punct de vedere juridic, extrădarea sa în Republica Moldova nu ar fi posibilă. Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie pe data de 14 martie. Procuratura Generală anunța ... Marea Britanie va decide în noiembrie extrădarea lui Veaceslav Platon The post Marea Britanie va decide în noiembrie extrădarea lui Veaceslav Platon appeared first on Politik.
10:00
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei, relatează luni DPA. „El duce un război informaţional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor”, a declarat Merz luni pentru postul german de televiziune ntv. Cancelarul german ... Cancelarul Merz – Putin vrea să răstoarne ordinea politică în Europa The post Cancelarul Merz – Putin vrea să răstoarne ordinea politică în Europa appeared first on Politik.
10:00
Cursa internațională feroviară Kiev-Ungheni-București va fi reintrodus în circulație internațională începând cu 10 octombrie. Prima cursă va porni din capitala Ucrainei la ora 06:30. Va ajunge la București Nord a doua zi, la orele 06:47. Trenul va porni din Kiev și va trece prin Vinița, Jmerinka, Moghiliov-Podilski, Ocnița, Bălți, Ungheni și Iași, destinația finală fiind ... Cursa feroviară Kiev-București își reia circulația din 10 octombrie The post Cursa feroviară Kiev-București își reia circulația din 10 octombrie appeared first on Politik.
Ieri
21:30
Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Rusia și Belarus, din 15 octombrie – Anunțul făcut de ANTA # Politik
Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Rusia și Belarus. Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane că, începând cu 15 octombrie, accesul vehiculelor la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki” va fi permis doar în baza înregistrării prealabile în Sistemul electronic de rezervare a ... Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Rusia și Belarus, din 15 octombrie – Anunțul făcut de ANTA The post Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Rusia și Belarus, din 15 octombrie – Anunțul făcut de ANTA appeared first on Politik.
21:30
Copiii din 136 de grădinițe din țară se vor bucura de pavilioane noi, complexe de joacă moderne, tobogane, leagăne, scrânciobe și balansoare. Valoarea totală a bunurilor achiziționate este de 1 336 800 dolari. În unele instituții echipamentele au fost deja instalate. Potrivit MEC, fiecare instituție beneficiază de bunuri în valoare de aproximativ 118 000 lei. ... Copiii din 136 de grădinițe din țară vor beneficia de complexe de joacă moderne The post Copiii din 136 de grădinițe din țară vor beneficia de complexe de joacă moderne appeared first on Politik.
21:30
Un partid politic cere Guvernului să facă public prețul de livrare a gazelor pentru sezonul rece # Politik
Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Guvernului Republicii Moldova să publice fără întârziere prețul de livrare a gazelor naturale pentru populație și agenții economici în sezonul rece 2025–2026. „Conform informațiilor oficiale, SA Energocom a achiziționat deja peste 90% din volumele necesare pentru acoperirea consumului intern. În aceste condiții, Guvernul nu are nicio justificare pentru a ... Un partid politic cere Guvernului să facă public prețul de livrare a gazelor pentru sezonul rece The post Un partid politic cere Guvernului să facă public prețul de livrare a gazelor pentru sezonul rece appeared first on Politik.
21:30
Cinci companii și-au depus ofertele în cadrul licitației internaționale pentru instalarea a 203 Puncte Termice Individuale din Chișinău # Politik
Cinci companii din Italia, Cehia, Ucraina, România și Republica Moldova și-au depus ofertele în cadrul licitației internaționale pentru instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) destinate instituțiilor publice din Chișinău conectate la Termoelectrica S.A.. Proiectul vizează modernizarea sistemului centralizat de termoficare, iar peste 170 de instituții publice din capitală vor beneficia de servicii mai eficiente ... Cinci companii și-au depus ofertele în cadrul licitației internaționale pentru instalarea a 203 Puncte Termice Individuale din Chișinău The post Cinci companii și-au depus ofertele în cadrul licitației internaționale pentru instalarea a 203 Puncte Termice Individuale din Chișinău appeared first on Politik.
21:30
Aprobarea bugetului Chișinăului în vizorul Consiliului Municipal – Anunțul făcut de primarul Ion Ceban # Politik
Primarul General, Ion Ceban, a informat că în perioada următoare va fi convocată ședința Consiliului Municipal Chișinău, având în vedere numeroasele subiecte de pe ordinea de zi, inclusiv aprobarea bugetului municipiului pentru anul 2025. Luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Ceban a precizat că proiectul de buget a fost prezentat de 7 ori, ... Aprobarea bugetului Chișinăului în vizorul Consiliului Municipal – Anunțul făcut de primarul Ion Ceban The post Aprobarea bugetului Chișinăului în vizorul Consiliului Municipal – Anunțul făcut de primarul Ion Ceban appeared first on Politik.
21:30
Peste 150.000 de vizitatori, inclusiv oaspeți din 30 de țări au participat la Ziua Națională a Vinului # Politik
Peste 150 000 de vizitatori, printre care și oaspeți din peste 30 de țări au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată în 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. În cadrul evenimentului s-au vândut 9 100 de carnete ale degustătorului, înregistrându-se o creștere de 82% ... Peste 150.000 de vizitatori, inclusiv oaspeți din 30 de țări au participat la Ziua Națională a Vinului The post Peste 150.000 de vizitatori, inclusiv oaspeți din 30 de țări au participat la Ziua Națională a Vinului appeared first on Politik.
14:10
Marina Tauber nu a fost încă anunțată în căutare internațională prin Interpol. Asta întrucât IGP nu a primit deocamdată mandatul instanței în acest sens. Declarațiile au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus” de la TV8. Totuși, Cernăuțeanu spune că „acest proces va fi, cu siguranță”, notează info1.md „Anunțarea ... Șeful IGP – Tauber nu a fost încă anunțată în căutare internațională – Care ar fi motivul The post Șeful IGP – Tauber nu a fost încă anunțată în căutare internațională – Care ar fi motivul appeared first on Politik.
14:10
Trecerea la ora de iarnă 2025 va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie, conform tradiției anuale, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. Astfel, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar la ora 04:00 dimineața vom reveni la ora 03:00. Aceasta înseamnă că vom beneficia de o ... Moldova trece la ora de iarnă 2025 – Când dăm ceasurile cu o oră înapoi The post Moldova trece la ora de iarnă 2025 – Când dăm ceasurile cu o oră înapoi appeared first on Politik.
13:30
Putin a avertizat că livrarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei ar rupe relațiile cu SUA # Politik
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că o eventuală livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina de către Statele Unite ar duce la ruperea relațiilor diplomatice dintre Moscova și Washington. Liderul de la Kremlin a afirmat că o astfel de decizie ar marca ”o escaladare majoră a conflictului” și ar transforma Statele Unite ”într-un ... Putin a avertizat că livrarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei ar rupe relațiile cu SUA The post Putin a avertizat că livrarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei ar rupe relațiile cu SUA appeared first on Politik.
13:30
Camera de Comerț și Industrie a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”- Cine sunt laureații # Politik
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat vinificatorilor amatori din întreaga țară. Peste 450 de participanți au concurat cu mostre de vin de casă, iar cei mai buni au fost premiați pentru pasiunea și măiestria lor în arta ... Camera de Comerț și Industrie a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”- Cine sunt laureații The post Camera de Comerț și Industrie a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”- Cine sunt laureații appeared first on Politik.
13:30
Ion Ceban, despre demisiile de la primărie: „Au fost iniţiate mai multe procese interne de reorganizare” # Politik
Edilul Capitalei, Ion Ceban, a declarat luni, 6 octombrie, că Primăria Chișinău trece printr-un proces de „reorganizare”, precizările fiind făcute în cadrul ședinței săptămânale a instituției. Declarația survine după ce, săptămâna trecută, mai mulți angajați ai primăriei au plecat din funcții, ca parte a acestor schimbări interne. „La moment, după cum am menționat și săptămâna ... Ion Ceban, despre demisiile de la primărie: „Au fost iniţiate mai multe procese interne de reorganizare” The post Ion Ceban, despre demisiile de la primărie: „Au fost iniţiate mai multe procese interne de reorganizare” appeared first on Politik.
13:30
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană din nou în impas – Băncile europene blochează tranzacțiile # Politik
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană sunt din nou în impas, a declarat reprezentantul Energocom, Alexandr Slusari. Potrivit lui, băncile europene blochează tranzacțiile după un anumit număr de operațiuni, pe motiv că plățile efectuate sub formă de „donații” nu au un sens economic clar. „Se schimbă din nou compania-plătitor. Acum a patra companie din ... Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană din nou în impas – Băncile europene blochează tranzacțiile The post Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană din nou în impas – Băncile europene blochează tranzacțiile appeared first on Politik.
13:30
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat la 6 octombrie 2025 o serie de numiri importante în cadrul Administrației Prezidențiale, care vor intra în vigoare în lunile octombrie și noiembrie. Noii consilieri prezidențiali, de stat și onorifici vor gestiona domenii-cheie precum politica externă, afacerile europene, comunicarea publică, mediul și relația cu românii de pretutindeni. „Aceste numiri ... Nicușor Dan și-a desemnat noii consilieri prezidențiali la Cotroceni The post Nicușor Dan și-a desemnat noii consilieri prezidențiali la Cotroceni appeared first on Politik.
13:30
Transferuri în euro mai rapid, sigur și la costuri mult mai mici – Moldova a aderat la Zona Unică de Plăți în Euro, SEPA # Politik
Republica Moldova a devenit de luni, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area). Asta înseamnǎ cǎ de astǎzi, cetățeni și familiile din diaspora vor putea face transferuri în euro mai rapid, sigur și la costuri mult mai mici, uneori chiar și cu comision zero, ... Transferuri în euro mai rapid, sigur și la costuri mult mai mici – Moldova a aderat la Zona Unică de Plăți în Euro, SEPA The post Transferuri în euro mai rapid, sigur și la costuri mult mai mici – Moldova a aderat la Zona Unică de Plăți în Euro, SEPA appeared first on Politik.
13:30
O nouă criză politică majoră în Franța – Premierul Lecornu și-a dat demisia după doar 27 de zile # Politik
Noul premier francez a demisionat, anunță luni Sky News. Sebastien Lecornu a renunțat la funcție la mai puțin de o lună de la nominalizarea sa de către președintele Franței, Emmanuel Macron. Criza politică din Franța se agravează. Informația a fost confirmată luni de Palatul Élysée și a zguduit scena politică de la Paris. Lecornu, numit ... O nouă criză politică majoră în Franța – Premierul Lecornu și-a dat demisia după doar 27 de zile The post O nouă criză politică majoră în Franța – Premierul Lecornu și-a dat demisia după doar 27 de zile appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator, încă 30 de zile – Curtea de Apel București a prelungit arestul # Politik
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă la solicitarea DIICOT, care instrumentează un dosar ce vizează ... Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator, încă 30 de zile – Curtea de Apel București a prelungit arestul The post Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator, încă 30 de zile – Curtea de Apel București a prelungit arestul appeared first on Politik.
18:50
Un europarlamentar solicită UE deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova – Scrisoarea a fost adresată șefului Consiliului European # Politik
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. ”Alegerile libere şi corecte desfăşurate duminica trecută nu lasă loc de îndoială: poporul Moldovei şi-a reafirmat ... Un europarlamentar solicită UE deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova – Scrisoarea a fost adresată șefului Consiliului European The post Un europarlamentar solicită UE deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova – Scrisoarea a fost adresată șefului Consiliului European appeared first on Politik.
18:10
Alegerile din 28 septembrie, declarate valabile – CEC a transmis Curții Constituționale procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor, iar CC în 10 zile, va confirma sau infirma legalitatea scrutinului # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis, astăzi, Curții Constituționale procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, raportul cu privire la rezultatele scrutinului, listele de deputați aleși și de candidați supleanți. „În termen de 10 zile, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite ... Alegerile din 28 septembrie, declarate valabile – CEC a transmis Curții Constituționale procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor, iar CC în 10 zile, va confirma sau infirma legalitatea scrutinului The post Alegerile din 28 septembrie, declarate valabile – CEC a transmis Curții Constituționale procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor, iar CC în 10 zile, va confirma sau infirma legalitatea scrutinului appeared first on Politik.
4 octombrie 2025
21:50
Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Cehia – Miliardarul eurosceptic, Andrej Babiš și partidul său, ANO, a câștigat scrutinul legislativ # Politik
Miliardarul eurosceptic Andrej Babiš și partidul său, „Acțiunea cetățenilor nemulțumiți”(ANO) sunt pe cale să câștige alegerile parlamentare din Republica Cehă, un rezultat care ar putea submina sprijinul occidental pentru Ucraina. Potrivit Comisiei Electorale Naționale, după numărarea a 99% din voturi, partidul ANO conduce cu 35%, devansând alianța de centru-dreapta Spolu, condusă de premierul Petr Fiala, ... Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Cehia – Miliardarul eurosceptic, Andrej Babiš și partidul său, ANO, a câștigat scrutinul legislativ The post Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Cehia – Miliardarul eurosceptic, Andrej Babiš și partidul său, ANO, a câștigat scrutinul legislativ appeared first on Politik.
20:30
Proteste violente în capitala Georgiei. La Tbilisi, opoziția georgiană ptotestează în ziua alegerilor locale. Protestatarii au rupt gardul Președinției și au intrat în curtea palatului prezidențial din Tbilisi. Georgienii sunt chemați la urne sâmbătă pentru alegerile locale, într-un context politic extrem de tensionat. Liderii opoziției intenționează să mobilizeze populația pentru proteste, asumându-și riscul unui nou ... Proteste violente la Tbilisi – Opoziția georgiană ptotestează în ziua alegerilor locale The post Proteste violente la Tbilisi – Opoziția georgiană ptotestează în ziua alegerilor locale appeared first on Politik.
20:30
Fostul deputat Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile – „Am intrat legal în țară, cum intră orice om” # Politik
IMAGINE:TV8 Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată, sâmbǎtǎ, 4 octombrie 2025, de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite PCCOCS. Potrivit Procurorului Dorel Zatic, Țuțu este învinuit de corupere activă și trecere ilegală a frontierei de stat. Pe de altă parte, ... Fostul deputat Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile – „Am intrat legal în țară, cum intră orice om” The post Fostul deputat Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile – „Am intrat legal în țară, cum intră orice om” appeared first on Politik.
20:30
Președintele Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o ... Președintele Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” The post Președintele Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” appeared first on Politik.
12:30
LIVE: La Chișinău s-a dat startul Zilei Naționale a Vinului – Peste 100 de companii vinicole și crame s-au adunat la cea de-a 24-a ediție # Politik
Chișinăul a dat start Zilei Naționale a Vinului, una dintre cele mai așteptate sărbători ale toamnei. Timp de două zile, vizitatorii vor avea parte de spectacole de muzică și dans, activități interactive și degustări de vinuri, iar pe scena principală vor evolua colective folclorice din întreaga țară. Peste 100 de companii vinicole și crame s-au ... LIVE: La Chișinău s-a dat startul Zilei Naționale a Vinului – Peste 100 de companii vinicole și crame s-au adunat la cea de-a 24-a ediție The post LIVE: La Chișinău s-a dat startul Zilei Naționale a Vinului – Peste 100 de companii vinicole și crame s-au adunat la cea de-a 24-a ediție appeared first on Politik.
3 octombrie 2025
21:40
Alexandru Tănase – Curtea Constituțională verifică legalitatea scrutinului dar nu poate anula mandate de deputat # Politik
Curtea Constituțională nu poate exclude acum candidați din cursa electorală, ci se poate expune doar pe legitimitatea scrutinului electoral din 28 septembrie. Asta susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Opinia vine în contextul în care vineri, 3 octombrie, CEC a cerut Înaltei Curți să anuleze cele șase mandate de deputat, obținute de Partidul ... Alexandru Tănase – Curtea Constituțională verifică legalitatea scrutinului dar nu poate anula mandate de deputat The post Alexandru Tănase – Curtea Constituțională verifică legalitatea scrutinului dar nu poate anula mandate de deputat appeared first on Politik.
21:40
Start sezonului de încălzire în Chișinău -Locuințele, școlile și spitalele vor fi conectate la agentul termic # Politik
Începând cu ziua de vineri, 3 octombrie 2025, municipiul Chișinău demarează sezonul de încălzire 2025–2026 pentru toți consumatorii din Capitală. Potrivit primăriei, S.A. „Termoelectrica”, împreună cu S.A. „Apă-Canal Chișinău”, vor asigura conectarea la sistemul centralizat de încălzire a clădirilor din fondul locativ, a instituțiilor de învățământ și a unităților medicale, conform contractelor încheiate și în ... Start sezonului de încălzire în Chișinău -Locuințele, școlile și spitalele vor fi conectate la agentul termic The post Start sezonului de încălzire în Chișinău -Locuințele, școlile și spitalele vor fi conectate la agentul termic appeared first on Politik.
21:40
Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă” – CEC a privat formațiunea de finanțare de la buget pe un an de zile # Politik
Suspansul politic în cazul partidului „Democrașia Acasă” se păstrează. Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI) prin care s-a solicitat anularea înregistrării partidului „Democrația Acasă” în cursa electorală. Instituția a anunțat că va transmite toate materialele Curții Constituționale, care urmează să decidă ... Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă” – CEC a privat formațiunea de finanțare de la buget pe un an de zile The post Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă” – CEC a privat formațiunea de finanțare de la buget pe un an de zile appeared first on Politik.
21:40
Criza energetică se amplifică în stânga Nistrului – Apa caldă oprită în mai multe orașe, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # Politik
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul ... Criza energetică se amplifică în stânga Nistrului – Apa caldă oprită în mai multe orașe, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz The post Criza energetică se amplifică în stânga Nistrului – Apa caldă oprită în mai multe orașe, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz appeared first on Politik.
13:50
Constantin Țuțu plasat în izolator pentru 72 de ore pentru „traversare ilegală a frontierei” – Ce spun procurorii # Politik
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut ieri, 2 octombrie, la vama Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost confirmate de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur, notează unimedia.info „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, cu asigurarea ... Constantin Țuțu plasat în izolator pentru 72 de ore pentru „traversare ilegală a frontierei” – Ce spun procurorii The post Constantin Țuțu plasat în izolator pentru 72 de ore pentru „traversare ilegală a frontierei” – Ce spun procurorii appeared first on Politik.
13:50
Decizia CFM de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri ar putea împinge fluxurile comerciale către transportul rutier # Politik
Decizia CFM de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie 2025, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, acest lucru va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești și va împinge fluxurile comerciale către transportul rutier, notează bani.md Noile tarife prevăd o creștere medie de 7%, iar reducerea aplicată transporturilor ... Decizia CFM de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri ar putea împinge fluxurile comerciale către transportul rutier The post Decizia CFM de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri ar putea împinge fluxurile comerciale către transportul rutier appeared first on Politik.
13:50
Moldsilva pune la dispoziția populației lemne pentru foc în sezonul rece 2025-2026 – Care sunt prețurile # Politik
Agenția „Moldsilva” a anunțat că, pentru sezonul rece 2025–2026, populația va avea acces la 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Din această cantitate, 137 de mii de metri steri sunt deja disponibili, iar restul de 117 mii vor fi pregătiți și livrați treptat în lunile următoare. Prețurile variază în funcție de ... Moldsilva pune la dispoziția populației lemne pentru foc în sezonul rece 2025-2026 – Care sunt prețurile The post Moldsilva pune la dispoziția populației lemne pentru foc în sezonul rece 2025-2026 – Care sunt prețurile appeared first on Politik.
13:50
Acorduri anticoncurențiale pe piața de import a cărnii – Consiliul Concurenței a inițiat mai multe verificări # Politik
Mai multe întreprinderi active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii au fost verificate de Consiliul Concurenței, în urma depistării semnelor unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne. Consiliul Concurenței precizeazǎ cǎ are motive de îngrijorare că respectivele companii ar fi putut încălca normele legale prevăzute la ... Acorduri anticoncurențiale pe piața de import a cărnii – Consiliul Concurenței a inițiat mai multe verificări The post Acorduri anticoncurențiale pe piața de import a cărnii – Consiliul Concurenței a inițiat mai multe verificări appeared first on Politik.
13:50
Fostul președinte român Klaus Iohannis, în vizorul ANAF – A fost obligat să achite statului bani obținuți din închirierea unui imobil # Politik
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a ajuns în atenția opiniei publice după ce ANAF ar fi început procedurile de executare silită împotriva sa, notează G4Media. Una dintre casele sale din Sibiu ar urma să fie scoasă la licitație, pentru a acoperi sumele datorate statului. Conform informațiilor, statul român ar putea intenta și un proces ... Fostul președinte român Klaus Iohannis, în vizorul ANAF – A fost obligat să achite statului bani obținuți din închirierea unui imobil The post Fostul președinte român Klaus Iohannis, în vizorul ANAF – A fost obligat să achite statului bani obținuți din închirierea unui imobil appeared first on Politik.
13:50
Energocom va începe, din 6 octombrie, facturarea consumului de gaze naturale pentru luna septembrie # Politik
Sucursala „Furnizare” a Energocom anunță că, începând de luni, 6 octombrie, va începe emiterea primelor facturi pentru consumul de gaze naturale din luna septembrie. Potrivit companiei, facturile vor avea un design nou, modern, conceput pentru a fi mai ușor de înțeles. Procesul de facturare rămâne același, iar documentele vor fi transmise consumatorilor prin poștă sau ... Energocom va începe, din 6 octombrie, facturarea consumului de gaze naturale pentru luna septembrie The post Energocom va începe, din 6 octombrie, facturarea consumului de gaze naturale pentru luna septembrie appeared first on Politik.
13:50
Liderul PAS, Igor Grosu, îl vede și în continuare pe Dorin Recean în funcția de premier. Grosu spune că nu ar exista motive pentru care actualul premier ar trebui schimbat. Subiectul a fost abordat în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, notează info1.md „Eu nu văd de ce n-ar rămâne Dorin Recean în funcția ... Rămâne sau nu Dorin Recean premier după alegerile parlamentare – Ce spune Igor Grosu The post Rămâne sau nu Dorin Recean premier după alegerile parlamentare – Ce spune Igor Grosu appeared first on Politik.
2 octombrie 2025
21:20
Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera moldo-ucraineană – Fostul deputat ar fi revenit benevol în Moldova # Politik
Constantin Țuțu a fost reținut în această seară de Poliția de Frontieră, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Potrivit unui comunicat oficial, reținerea a avut loc la ora 19:50, în urma unei acțiuni desfășurate în baza unor informații operative. Potrivit șefului IGPF, Constantin Țuțu a revenit benevol în Republica Moldova. Declarația a fost făcută ... Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera moldo-ucraineană – Fostul deputat ar fi revenit benevol în Moldova The post Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera moldo-ucraineană – Fostul deputat ar fi revenit benevol în Moldova appeared first on Politik.
19:20
Președintele Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. „Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționat ... Președintele Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” The post Președintele Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” appeared first on Politik.
19:20
Două partide din Moldova vor fi limitate temporar în activitățile lor – Decizia adoptată de Curtea de Apel Chișinău # Politik
Curtea de Apel Chișinău Centru a decis, joi, 2 octombrie, ca măsură asiguratorie, limitarea temporară a activității Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și a Partidului Moldova Mare (PMM). Această măsură se va aplica până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzelor în care aceste formațiuni sunt implicate. Decizia instanței survine ca urmare a ... Două partide din Moldova vor fi limitate temporar în activitățile lor – Decizia adoptată de Curtea de Apel Chișinău The post Două partide din Moldova vor fi limitate temporar în activitățile lor – Decizia adoptată de Curtea de Apel Chișinău appeared first on Politik.
19:20
Partidul „Inima Moldovei” nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie – Decizia luată de CEC # Politik
Comisia Electorală Centrală a actualizat joi, 2 octombrie, lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În urma modificării, Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Valh, a fost revocat de pe lista formațiunilor eligibile. Decizia survine după ce ministerul Justiției a informat CEC despre cererea de chemare în ... Partidul „Inima Moldovei” nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie – Decizia luată de CEC The post Partidul „Inima Moldovei” nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie – Decizia luată de CEC appeared first on Politik.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.