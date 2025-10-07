CNPF – Tot mai mulți moldoveni se adâncesc în datorii din neatenție și lipsă de educație financiară – Soluțiile propuse

19:20

Curtea de Apel Chișinău Centru a decis, joi, 2 octombrie, ca măsură asiguratorie, limitarea temporară a activității Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și a Partidului Moldova Mare (PMM). Această măsură se va aplica până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzelor în care aceste formațiuni sunt implicate. Decizia instanței survine ca urmare a ... Două partide din Moldova vor fi limitate temporar în activitățile lor – Decizia adoptată de Curtea de Apel Chișinău