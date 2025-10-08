De la ghișeu la online: Peste 70% dintre serviciile destinate antreprenorilor sunt disponibile în format digital
Accesul la serviciile publice pentru mediul de afaceri devine tot mai simplu și rapid, pe măsură ce procesul de digitalizare avansează. În prezent, peste 70% dintre serviciile destinate antreprenorilor sunt disponibile în format online. Această cifră reprezintă un pas important pe acest segment, având în vedere că serviciile răspund actualei tendințe „de a rezolva problemele la un click distanță”, a declarat Andrei Prisacari, director adjunct al Agenției pentru Guvernare Electronică (AGE), la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova1.
Fondul de Pensii din Rusia, în prag de colaps: s-a creat o „gaură” de aproape 800 de miliarde de ruble # Moldova1
Fondul de Pensii al Rusiei se clatină. O „gaură” bugetară estimată la 780 de miliarde de ruble îi obligă pe oficiali să caute bani de la micii întreprinzători și de la șomeri, scrie site-ul News-r.ru. Surse guvernamentale au declarat că în Fondul de Pensii al Federației Ruse a fost descoperit un deficit masiv – resursele proprii ale instituției ar acoperi doar 70% din plățile planificate.
Pictograme standardizate sau coduri QR pe sticlele de vin: Guvernul a aprobat reguli noi de etichetare # Moldova1
Consumatorii de vinuri moldovenești vor avea acces la informații mai clare despre băuturile pe care le aleg. Pe etichetele produselor vor fi indicate detaliat toate ingredientele, precum și substanțele care pot provoca alergii sau intoleranțe. Noile reguli de etichetare, aprobate de Guvern în ședința din 8 octombrie, urmăresc alinierea la standardele internaționale, protejarea consumatorilor și crearea unui cadru normativ mai coerent pentru producătorii din sectorul vitivinicol, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Înscrieri deschise pentru expoziția „Republica Moldova prezintă” la Iași: Anunțul CCI cu ocazia centenarului primului eveniment expozițional în Basarabia # Moldova1
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova a celebrat, pe 8 octombrie, un secol de la organizarea primei expoziții în Basarabia. Cu acest prilej, instituția a prezentat o retrospectivă a activităților sale expoziționale și a lansat două inițiative importante, menite să sprijine mediul de afaceri: o nouă ediție a expoziției „Republica Moldova prezintă”, la Iași și un program de stagii pentru tinerii manageri în România.
Vladimir Plahotniuc lipsește din nou din instanță. Magistrații i-au acordat timp pentru a studia dosarul „frauda bancară” # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să participe la ședințele de judecată. Acesta nu s-a prezentat nici miercuri, 8 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde s-a reluat examinarea dosarului „frauda bancară”. Potrivit magistraților, instanța a primit un proces-verbal de refuz și o cerere semnată de Plahotniuc, în care acesta a solicitat să nu fie escortat la ședința din 8 octombrie, „din motiv că trebuie să facă cunoștință cu materialele dosarului”.
Marin Robu a revenit în țară după ce a cucerit 3 medalii la Campionatele Mondiale de haltere # Moldova1
A fost întâmpinat cu flori și cu aplauze din abundență. Halterofilul Marin Robu a revenit în Republica Moldova după ce a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de resort, competiție ce a avut loc se în orașul norvegian Forde.
Expertul Grigore Guzun, la Moldova 1: Decizia UE care impune restricții pentru deplasările diplomaților ruși – o măsură împotriva atacurilor hibride # Moldova1
Decizia recentă a Parlamentului European, care impune restricții pentru deplasările diplomaților ruși, prin modificarea mecanismului de suspendare a regimului fără vize pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, reprezintă o poziție fermă împotriva atacurilor hibride orchestrate de Federația Rusă, susține expertul în relații internaționale Grigore Guzun. Potrivit acestuia, măsura reflectă o mobilizare la nivel continental pe teme de securitate.
Constantin Țuțu nu s-a prezentat în instanță, invocând „motive personale”. Urmează să fie adus forțat la următoarea ședință # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru 8 octombrie, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Nici avocatul său nu a fost prezent în instanță, motiv pentru care ședința a fost amânată pentru data de 20 octombrie. Potrivit procurorilor, la următoarea ședință Constantin Țuțu va fi adus forțat și va fi asistat de un avocat din oficiu, pentru a evita noi tergiversări în examinarea cauzei. În același timp, avocatul fostului deputat va fi amendat cu 2.000 de lei pentru absență nejustificată.
Daniel Vodă: Nu există motive de îngrijorare pentru moldoveni privind noul mecanism de suspendare a regimului fără vize în UE # Moldova1
Nu există motive de îngrijorare pentru cetățenii Republicii Moldova în privința regimului de vize cu Uniunea Europeană, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, în contextul noului mecanism de suspendare a regimului fără vize aprobat de Parlamentul European pe 7 octombrie.
Primarul de Comrat: Organizarea cât mai rapidă a alegerilor este soluția pentru depășirea impasului din Autonomia Găgăuză # Moldova1
Organizarea cât mai rapidă a alegerilor pentru constituirea noii Adunări Populare a Găgăuziei reprezintă, în opinia lui Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat, soluția principală pentru depășirea impasului în care se află regiunea. Serghei Anastasov a declarat, într-un interviu acordat jurnalistei Svetlana Bogatu de la Radio Moldova, că din noul legislativ local ar trebui să facă parte persoane integre, cu o reputație ireproșabilă din punct de vedere politic și fără legături cu oligarhul fugar Ilan Șor.
UE și SUA cer Belgiei să permită utilizarea activelor rusești înghețate pentru un „împrumut reparatoriu” destinat Ucrainei # Moldova1
După începutul războiului din Ucraina, în 2022, țările occidentale au înghețat aproximativ 300 de miliarde de euro din activele Băncii Rusiei. Din această sumă, circa 190 de miliarde de euro se află în centrul de procesare financiară Euroclear, cu sediul în Belgia. Potrivit Financial Times, UE și SUA insistă ca 140 de miliarde de euro din aceste fonduri să fie folosite pentru acordarea Ucrainei așa-numitului „împrumut reparatoriu”, transmite BBC News.
Mircea Lucescu cunoaște totul despre echipa națională a Republicii Moldova: Puteau câștiga meciul cu Italia # Moldova1
Elogii de la marele Mircea Lucescu! Antrenorul echipei naționale de fotbal a României a lăudat selecționata Republicii Moldova înaintea meciului amical programat pe Arena Națională din București. „Il Luce” i-a analizat în cele mai mici detalii pe discipolii lui Lilian Popescu.
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, de către medicii de familie sau specialiștii de profil, și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității.
Revin deconectările de energie electrică în regiunea transnistreană și Zona de Securitate # Moldova1
Mai multe gospodării din satului Varnița, aflat în Zona de Securitate, rămân din nou fără energie electrică. În următoarele două zile, pe mai multe străzi din localitate vor fi întreruper, cauzate de regimul de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană, de unde satul primește curentul electric, informează platforma Zona de Securitate pe Telegram.
În așteptarea unui miracol: zeci de oameni speră la un transplant care să-i readucă la viață # Moldova1
Viața a zeci de oameni depinde de un transplant de rinichi sau ficat, iar identificarea unui donator potrivit poate dura și până la aproape doi ani. Realitatea însă arată că moldovenii sunt reticenți atunci când e vorba de donare de organe și cel mai des, rudele pacienților aflați în moarte clinică ezită, din diverse motive. Așa că atunci când e posibil, salvarea vine de la cei apropiați.
Incendiu la un azil de bătrâni din Florești: șapte autospeciale și 20 de salvatori acționează la fața locului # Moldova1
Un azil de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, a fost cuprins de flăcări în dimineața zilei de 8 octombrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24, după ce martorii au observat un fum dens ieșind de sub acoperișul unei clădiri separate de pe teritoriul azilului.
Bursele studențești, condiționate de media academică. Guvernul aprobă o nouă formulă de acordare a alocațiilor # Moldova1
Doar studenții care vor avea o medie academică mai mare de 6,5 vor putea beneficia de bursă începând cu 1 ianuarie 2026. Guvernul a modificat, în ședința din 8 octombrie, Regulamentul privind acordarea burselor de studii în universitățile din Republica Moldova.
R. Moldova trece la un nou model de securitate: Armată profesionistă, digitalizată și pregătită pentru amenințările moderne. Ce prevede noua Strategie militară pentru anii 2025–2035 # Moldova1
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă. Noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035, aprobată pe 8 octombrie de Guvern, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în anul 2034.
Noul jucător al echipei naționale de fotbal a României, Lisav Eissat, dezvăluie că a avut emoții mari când a aflat că este convocat de selecționerul Mircea Lucescu. Fotbalistul cu origini israeliene poate debuta chiar în meciul amical cu selecționata Republicii Moldova, care va fi transmis în direct și doar la Moldova 1.
Andrei Bivol: Doar 17% dintre judecătorii în funcție mai trebuie supuși vetting-ului. Evaluarea externă va fi încheiată până la sfârșitul anului # Moldova1
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor din Republica Moldova, cunoscut cu denumirea de vetting, a intrat în etapa finală pentru magistrații aflați în funcție. Vicepreședintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Andrei Bivol, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că aproximativ 17% dintre judecătorii din instanțele de fond urmează să fie evaluați, iar toate verificările pentru judecătorii activi vor fi încheiate până la sfârșitul anului 2025.
Fotbalul și pizza este o combinație superbă. De această părere este italianul Mimmo Rossi, proprietarul unui restaurant din Glasgow, care a creat o pizza dedicată fotbaliștilor scoțieni Scott McTominay și Billy Gilmour.
Numele laureaților Premiului Național 2025: Personalitățile care vor primi câte 100.000 de lei de la stat # Moldova1
Unsprezece personalități din R. Moldova, printre care artiști plastici, muzicieni, sportivi, antrenori și scriitori, sunt laureații Premiului Național 2025. Lista câștigătorilor din acest an ai Premiului a fost aprobată miercuri, 8 octombrie, de Guvern.
Noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS au vizat în ultimele ore infrastructura IT guvernamentală a Republicii Moldova, a anunțat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Potrivit instituției, aceste acțiuni au avut drept scop perturbarea funcționării normale a serviciilor publice online și crearea de disconfort pentru utilizatori.
Chișinăul nu a fost notificat de Moscova despre blocarea lotului de mere din Republica Moldova # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova nu au fost notificate oficial de către Federația Rusă în legătură cu interzicerea importului unui lot de 20.5 tone de mere moldovenești. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Executivul tratează acest caz „cu prudență” și „acționează pe baza faptelor, nu a gesturilor politice”.
Șeful de Cabinet al premierului Recean, numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor # Moldova1
Serghei Diaconu, șeful Cabinetului prim-ministrului Dorin Recean, a fost numit miercuri, 8 octombrie, în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Mandatul lui Serghei Diaconu la șefia CNMC este de cinci ani și va începe din data de 21 octombrie.
Guvernul va aloca 230 de milioane de lei pentru compensațiile la energia electrică în septembrie-octombrie # Moldova1
Guvernul va aloca 230 de milioane de lei pentru compensațiile la energia electrică în septembrie-octombrie. Prin decizia aprobată pe 8 octombrie, Executivul își reafirmă angajamentul de a acorda aceste compensații până la sfârșitul anului. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a amintit că programul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană, compensația fiind aplică pentru primii 110 kWh consumați.
A violat o copilă de 12 ani și a lăsat-o însărcinată: Un bărbat din nordul R. Moldova, condamnat la ani grei de pușcărie # Moldova1
A ademenit o fetiță de 12 ani pe rețelele de socializare și a violat-o de mai multe ori, victima rămânând însărcinată. Un bărbat de 35 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare.
Programul de compensații pentru energie electrică a fost prelungit până la sfârșitul anului # Moldova1
Toți cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensații la energia electrică pentru primele 110 kWh consumați în lunile septembrie și octombrie. Măsura a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței de Guvern. Potrivit Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, programul, inițiat în februarie curent, este prelungit periodic, în funcție de resursele disponibile, și este sprijinit financiar de Uniunea Europeană.
Doi copii și trei adulți au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 octombrie, într-un bloc de locuințe de pe strada Nicolae Testemițanu.
Serghei Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 21 octombrie 2025. Proiectul privind numirea sa a fost aprobat în unanimitate de Guvern, în ședința Cabinetului de miniștri din 8 octombrie.
Primele cazuri de gripă din acest sezon rece, confirmate la Chișinău. ANSP amintește importanța vaccinării # Moldova1
Primele două cazuri de gripă sezonieră din acest sezon rece au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în ultima săptămână au fost înregistrate și peste 1.700 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor.
Guvernul anunță că Republica Moldova intră în sezonul rece cu rezervele de gaze, păcură și cărbune completate. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă, iar Energocom a finalizat toate achizițiile necesare pentru perioada 2025–2026.
Atac rusesc asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernigov: peste 4.500 de consumatori au rămas fără curent # Moldova1
Peste 4.500 de consumatori din raionul Nijîn, regiunea Cernigov, au rămas fără energie electrică în urma unui atac al Federației Ruse, a anunțat compania regională de distribuție și furnizare a energiei electrice.
Un caz de rabie înregistrat la Târzieni și risc crescut de gripă aviară: Recomandările ANSA pentru fermieri # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) raportează un caz de rabie confirmat, în ultima săptămână, la un câine din localitatea Târzieni, raionul Orhei. Autoritățile dau asigurări că au aplicat măsurile de carantină și control veterinar pentru prevenirea răspândirii virusului.
Au oferit mită electorală de câte 2.400 de lei unor susținători și acum vor trebui să plătească amenzi de câte 40.000 de lei. Două femei din raionul Sângerei au fost condamnate pentru corupere electorală, fapte comise la alegerile din toamna anului 2024.
Femeie stropită cu benzină și incendiată la Căușeni: Soțul victimei, acuzat de violență în familie # Moldova1
Un tânăr de 30 de ani din raionul Căușeni va compărea în fața instanței, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Procuratura din Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată.
Ploile abundente au făcut ravagii în Chișinău. Serviciile municipale intervin pentru lichidarea consecințelor # Moldova1
Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au afectat capitala. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.
Votul consătenilor: Cum au fost susținuți „acasă” liderii de partide și blocuri electorale care au trecut pragul electoral # Moldova1
Au trecut pragul electoral cu partidele și blocurile electorale pe care le-au condus în campania electorală, însă nu toți au avut sprijinul masiv al oamenilor din localitățile lor de baștină. Excepție fac doar liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu și Dorin Recean.
Zelenski: „Petrolierele flotei din umbră a Rusiei” ar fi implicate în survolurile cu drone deasupra Europei # Moldova1
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei confirmă presupunerile potrivit cărora în provocările recente cu survolul dronelor deasupra unor obiective sensibile din Europa ar fi fost implicate petroliere din „flota din umbră” a Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video adresat marți seară, 7 octombrie, cetățenilor.
Ploi puternice în România: pompierii au intervenit în 42 de localități din 16 județe și în București # Moldova1
Ploile torențiale și vijeliile din România au provocat inundații și pagube materiale în mai multe zone ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), efecte au fost înregistrate în 42 de localități din 16 județe – printre care Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.
O zi cu semnificație istorică pentru știința din Republica Moldova. Doi laureați ai Premiului Nobel - fizicianul japonez Hiroshi Amano și profesorul american James Rothman - au vizitat Academia de Științe a Moldovei (AȘM), unde s-au întâlnit cu cercetători, profesori și tineri. Hiroshi Amano, distins în 2014 pentru inventarea diodelor cu lumină albastră, a susținut o prelegere publică. Cei doi savanți au fost desemnați membri de onoare ai AȘM și au primit medalia „Dimitrie Cantemir”.
Autoritarul prim-ministru maghiar Viktor Orbán a suferit o înfrângere în Parlamentul European, care a respins marți, 7 octombrie, cererea guvernului de la Budapesta de a ridica imunitatea a doi eurodeputați maghiari: Péter Magyar, din Partidul Popular European (liderul partidului Tisza, care îl depășește în prezent pe Orbán în sondajele dinaintea alegerilor de anul viitor), și Klára Dobrev, din Partidul Socialiștilor și Democraților.
Blocaj în Autonomia Găgăuză: Expiră mandatul actualei Adunări Populare, dar nu pot fi organizate alegeri # Moldova1
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, conectate la agentul termic # Moldova1
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, au fost conectate la rețeaua de agent termic. Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat și administratorii de blocuri să solicite racordarea sistemelor de încălzire. Potrivit reprezentanților Termoelectrica, stocurile de combustibil sunt suficiente pentru a asigura căldura pe toată durata sezonului rece și că tarifele pentru consumatorii casnici vor rămâne neschimbate.
Doi ani de la războiul din Gaza, mărturiile unor moldoveni: „Am mers cu mâinile în sus, printre cadavre” # Moldova1
Au trecut doi ani de la izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel, un război care a devastat Fâșia Gaza și a forțat mii de oameni să-și abandoneze locuințele. Printre cei nevoiți să fugă din calea violențelor s-au numărat și cetățeni români. Moldova 1 a stat de vorbă cu câțiva dintre ei, iar poveștile pe care le-au împărtășit sunt tulburătoare.
Grup de persoane, printre care moldoveni, furau mașini de lux din Europa și le vindeau în Dubai # Moldova1
Furau mașini de lux din Europa și le vindeau în Dubai. O grupare transnațională, printre care și cetățeni moldoveni, ucraineni, români și ruși a fost destructurată de autoritățile italiene, spaniole și belgiene, informează carabinierii italieni.
O clădire din Madrid s-a prăbușit în timpul unor lucrări de reparație. Sunt victime și persoane dispărute # Moldova1
O clădire cu șase etaje din centrul Madridului s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reparație. Trei muncitori au fost răniți, iar alți patru nu au fost deocamdată găsiți, scrie DW. Căutările sub dărâmături continuă.
