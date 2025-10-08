Primarul de Comrat: Organizarea cât mai rapidă a alegerilor este soluția pentru depășirea impasului din Autonomia Găgăuză

18:20

După recoltare, produsele agricole încep să piardă din calitate, iar pierderile pot ajunge la 10–15% din volum, în lipsa unor sisteme moderne, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Prin instalarea frigidere­lor, a liniilor de sortare și de ambalare moderne, aceste pierderi pot fi reduse la 3–5%, iar producătorii pot păstra recolta mai mult timp, în condiții bune, pentru a o vinde atunci când piața oferă un preț mai avantajos.