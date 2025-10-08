R. Moldova trece la un nou model de securitate: Armată profesionistă, digitalizată și pregătită pentru amenințările moderne. Ce prevede noua Strategie militară pentru anii 2025–2035
Moldova1, 8 octombrie 2025 13:00
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă. Noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035, aprobată pe 8 octombrie de Guvern, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în anul 2034.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
13:10
Bursele studențești, condiționate de media academică. Guvernul aprobă o nouă formulă de acordare a alocațiilor # Moldova1
Doar studenții care vor avea o medie academică mai mare de 6,5 vor putea beneficia de bursă începând cu 1 ianuarie 2026. Guvernul a modificat, în ședința din 8 octombrie, Regulamentul privind acordarea burselor de studii în universitățile din Republica Moldova.
Acum 30 minute
13:00
R. Moldova trece la un nou model de securitate: Armată profesionistă, digitalizată și pregătită pentru amenințările moderne. Ce prevede noua Strategie militară pentru anii 2025–2035 # Moldova1
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă. Noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035, aprobată pe 8 octombrie de Guvern, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în anul 2034.
12:50
Noul jucător al echipei naționale de fotbal a României, Lisav Eissat, dezvăluie că a avut emoții mari când a aflat că este convocat de selecționerul Mircea Lucescu. Fotbalistul cu origini israeliene poate debuta chiar în meciul amical cu selecționata Republicii Moldova, care va fi transmis în direct și doar la Moldova 1.
Acum o oră
12:30
Andrei Bivol: Doar 17% dintre judecătorii în funcție mai trebuie supuși vetting-ului. Evaluarea externă va fi încheiată până la sfârșitul anului # Moldova1
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor din Republica Moldova, cunoscut cu denumirea de vetting, a intrat în etapa finală pentru magistrații aflați în funcție. Vicepreședintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Andrei Bivol, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că aproximativ 17% dintre judecătorii din instanțele de fond urmează să fie evaluați, iar toate verificările pentru judecătorii activi vor fi încheiate până la sfârșitul anului 2025.
12:30
Fotbalul și pizza este o combinație superbă. De această părere este italianul Mimmo Rossi, proprietarul unui restaurant din Glasgow, care a creat o pizza dedicată fotbaliștilor scoțieni Scott McTominay și Billy Gilmour.
12:30
Numele laureaților Premiului Național 2025: Personalitățile care vor primi câte 100.000 de lei de la stat # Moldova1
Unsprezece personalități din R. Moldova, printre care artiști plastici, muzicieni, sportivi, antrenori și scriitori, sunt laureații Premiului Național 2025. Lista câștigătorilor din acest an ai Premiului a fost aprobată miercuri, 8 octombrie, de Guvern.
12:20
Noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS au vizat în ultimele ore infrastructura IT guvernamentală a Republicii Moldova, a anunțat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Potrivit instituției, aceste acțiuni au avut drept scop perturbarea funcționării normale a serviciilor publice online și crearea de disconfort pentru utilizatori.
12:20
Chișinăul nu a fost notificat de Moscova despre blocarea lotului de mere din Republica Moldova # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova nu au fost notificate oficial de către Federația Rusă în legătură cu interzicerea importului unui lot de 20.5 tone de mere moldovenești. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Executivul tratează acest caz „cu prudență” și „acționează pe baza faptelor, nu a gesturilor politice”.
Acum 2 ore
12:00
Șeful de Cabinet al premierului Recean, numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor # Moldova1
Serghei Diaconu, șeful Cabinetului prim-ministrului Dorin Recean, a fost numit miercuri, 8 octombrie, în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Mandatul lui Serghei Diaconu la șefia CNMC este de cinci ani și va începe din data de 21 octombrie.
12:00
Guvernul va aloca 230 de milioane de lei pentru compensațiile la energia electrică în septembrie-octombrie # Moldova1
Guvernul va aloca 230 de milioane de lei pentru compensațiile la energia electrică în septembrie-octombrie. Prin decizia aprobată pe 8 octombrie, Executivul își reafirmă angajamentul de a acorda aceste compensații până la sfârșitul anului. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a amintit că programul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană, compensația fiind aplică pentru primii 110 kWh consumați.
11:50
A violat o copilă de 12 ani și a lăsat-o însărcinată: Un bărbat din nordul R. Moldova, condamnat la ani grei de pușcărie # Moldova1
A ademenit o fetiță de 12 ani pe rețelele de socializare și a violat-o de mai multe ori, victima rămânând însărcinată. Un bărbat de 35 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare.
Acum 4 ore
11:10
Programul de compensații pentru energie electrică a fost prelungit până la sfârșitul anului # Moldova1
Toți cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensații la energia electrică pentru primele 110 kWh consumați în lunile septembrie și octombrie. Măsura a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței de Guvern. Potrivit Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, programul, inițiat în februarie curent, este prelungit periodic, în funcție de resursele disponibile, și este sprijinit financiar de Uniunea Europeană.
10:50
Doi copii și trei adulți au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 octombrie, într-un bloc de locuințe de pe strada Nicolae Testemițanu.
10:50
Serghei Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 21 octombrie 2025. Proiectul privind numirea sa a fost aprobat în unanimitate de Guvern, în ședința Cabinetului de miniștri din 8 octombrie.
10:40
Primele cazuri de gripă din acest sezon rece, confirmate la Chișinău. ANSP amintește importanța vaccinării # Moldova1
Primele două cazuri de gripă sezonieră din acest sezon rece au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în ultima săptămână au fost înregistrate și peste 1.700 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor.
10:40
Guvernul anunță că Republica Moldova intră în sezonul rece cu rezervele de gaze, păcură și cărbune completate. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă, iar Energocom a finalizat toate achizițiile necesare pentru perioada 2025–2026.
10:20
Atac rusesc asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernigov: peste 4.500 de consumatori au rămas fără curent # Moldova1
Peste 4.500 de consumatori din raionul Nijîn, regiunea Cernigov, au rămas fără energie electrică în urma unui atac al Federației Ruse, a anunțat compania regională de distribuție și furnizare a energiei electrice.
10:10
Un caz de rabie înregistrat la Târzieni și risc crescut de gripă aviară: Recomandările ANSA pentru fermieri # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) raportează un caz de rabie confirmat, în ultima săptămână, la un câine din localitatea Târzieni, raionul Orhei. Autoritățile dau asigurări că au aplicat măsurile de carantină și control veterinar pentru prevenirea răspândirii virusului.
09:40
Au oferit mită electorală de câte 2.400 de lei unor susținători și acum vor trebui să plătească amenzi de câte 40.000 de lei. Două femei din raionul Sângerei au fost condamnate pentru corupere electorală, fapte comise la alegerile din toamna anului 2024.
09:30
Femeie stropită cu benzină și incendiată la Căușeni: Soțul victimei, acuzat de violență în familie # Moldova1
Un tânăr de 30 de ani din raionul Căușeni va compărea în fața instanței, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Procuratura din Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată.
09:30
Andrei Bivol: Doar 17% dintre judecători în funcție mai trebuie supuși vettingului. Evaluarea externă va fi încheiată până la sfârșitul anului # Moldova1
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor din Republica Moldova, cunoscut cu denumirea de vetting, a intrat în etapa finală pentru magistrații aflați în funcție. Vicepreședintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Andrei Bivol, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că toate verificările pentru judecătorii activi vor fi încheiate până la sfârșitul anului 2025.
Acum 6 ore
09:10
Și-ar fi stropit soția cu benzină și i-a dat foc: un bărbat din Căușeni, acuzat de violență în familie # Moldova1
Un tânăr de 30 de ani din raionul Căușeni va compărea în fața instanței, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Procuratura din Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată.
08:50
Ploile abundente au făcut ravagii în Chișinău. Serviciile municipale intervin pentru lichidarea consecințelor # Moldova1
Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au afectat capitala. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.
08:30
Votul consătenilor: Cum au fost susținuți „acasă” liderii de partide și blocuri electorale care au trecut pragul electoral # Moldova1
Au trecut pragul electoral cu partidele și blocurile electorale pe care le-au condus în campania electorală, însă nu toți au avut sprijinul masiv al oamenilor din localitățile lor de baștină. Excepție fac doar liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu și Dorin Recean.
08:10
Zelenski: „Petrolierele flotei din umbră a Rusiei” ar fi implicate în survolurile cu drone deasupra Europei # Moldova1
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei confirmă presupunerile potrivit cărora în provocările recente cu survolul dronelor deasupra unor obiective sensibile din Europa ar fi fost implicate petroliere din „flota din umbră” a Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video adresat marți seară, 7 octombrie, cetățenilor.
08:00
Ploi puternice în România: pompierii au intervenit în 42 de localități din 16 județe și în București # Moldova1
Ploile torențiale și vijeliile din România au provocat inundații și pagube materiale în mai multe zone ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), efecte au fost înregistrate în 42 de localități din 16 județe – printre care Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.
08:00
O zi cu semnificație istorică pentru știința din Republica Moldova. Doi laureați ai Premiului Nobel - fizicianul japonez Hiroshi Amano și profesorul american James Rothman - au vizitat Academia de Științe a Moldovei (AȘM), unde s-au întâlnit cu cercetători, profesori și tineri. Hiroshi Amano, distins în 2014 pentru inventarea diodelor cu lumină albastră, a susținut o prelegere publică. Cei doi savanți au fost desemnați membri de onoare ai AȘM și au primit medalia „Dimitrie Cantemir”.
07:30
Autoritarul prim-ministru maghiar Viktor Orbán a suferit o înfrângere în Parlamentul European, care a respins marți, 7 octombrie, cererea guvernului de la Budapesta de a ridica imunitatea a doi eurodeputați maghiari: Péter Magyar, din Partidul Popular European (liderul partidului Tisza, care îl depășește în prezent pe Orbán în sondajele dinaintea alegerilor de anul viitor), și Klára Dobrev, din Partidul Socialiștilor și Democraților.
Acum 24 ore
23:00
Blocaj în Autonomia Găgăuză: Expiră mandatul actualei Adunări Populare, dar nu pot fi organizate alegeri # Moldova1
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
21:50
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, conectate la agentul termic # Moldova1
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, au fost conectate la rețeaua de agent termic. Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat și administratorii de blocuri să solicite racordarea sistemelor de încălzire. Potrivit reprezentanților Termoelectrica, stocurile de combustibil sunt suficiente pentru a asigura căldura pe toată durata sezonului rece și că tarifele pentru consumatorii casnici vor rămâne neschimbate.
21:10
Doi ani de la războiul din Gaza, mărturiile unor moldoveni: „Am mers cu mâinile în sus, printre cadavre” # Moldova1
Au trecut doi ani de la izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel, un război care a devastat Fâșia Gaza și a forțat mii de oameni să-și abandoneze locuințele. Printre cei nevoiți să fugă din calea violențelor s-au numărat și cetățeni români. Moldova 1 a stat de vorbă cu câțiva dintre ei, iar poveștile pe care le-au împărtășit sunt tulburătoare.
21:00
Grup de persoane, printre care moldoveni, furau mașini de lux din Europa și le vindeau în Dubai # Moldova1
Furau mașini de lux din Europa și le vindeau în Dubai. O grupare transnațională, printre care și cetățeni moldoveni, ucraineni, români și ruși a fost destructurată de autoritățile italiene, spaniole și belgiene, informează carabinierii italieni.
20:40
O clădire din Madrid s-a prăbușit în timpul unor lucrări de reparație. Sunt victime și persoane dispărute # Moldova1
O clădire cu șase etaje din centrul Madridului s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reparație. Trei muncitori au fost răniți, iar alți patru nu au fost deocamdată găsiți, scrie DW. Căutările sub dărâmături continuă.
20:30
Grup de persoane, printre care moldoveni, furau mașini de elită din Europa și le vindeau în Dubai # Moldova1
Furau mașini de elită din Europa și le vindeau în Dubai. O grupare transnațională, printre care și cetățeni moldoveni, ucraineni, români și ruși a fost destructurată de autoritățile italiene, spaniole și belgiene, informează carabinierii italieni.
20:20
R. Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, progrese în ceea ce privește munca decentă, însă mai există provocări legate de condițiile în care sunt impuși să lucreze salariații. Totodată, munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova, au declarat specialiștii la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, ediția din 7 octombrie, când marcăm Ziua Mondială a Muncii Decente.
20:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu. În acțiune, consultată de G4Media, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de un leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională.
20:20
O nouă performanță fabuloasă a halterofilului moldovean Marin Robu. Acesta a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de resort, care se desfășoară la Forde, în Norvegia.
19:30
Cod roșu de ploi torențiale în România. Mesaj Ro-Alert: „Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire” # Moldova1
Cod roșu de ploi torențiale în România. Autoritățile române au emis primul mesaj Ro-Alert și au îndemnat cetățenii să evite deplasările mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile. În contextul vremii, școlile și grădinițele din București, dar și din alte județe, nu vor activa marți, 8 octombrie.
19:20
R. Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, progrese în ceea ce privește munca decentă, însă mai există provocări legate de condițiile în care sunt impuși să lucreze salariații. Totodată, munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova, au declarat specialiștii la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
18:50
Rusia a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova. Asta după ce, în urma controlului, s-a constatat că informațiile despre producător, indicate pe etichetele de marcaj, nu corespund datelor menționate în certificatul fitosanitar.
18:30
Cod galben de ploi puternice: Salvatorii recomandă adăpostirea în locuri sigure și supravegherea copiilor # Moldova1
Codul galben de ploi puternice va fi valabil și pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe tot teritoriul R. Moldova. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să se adăpostească în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și să-și supravegheze copiii ca să nu se afle în zone cu risc de inundații.
18:20
Fermierii investesc în infrastructura postrecoltare pentru a spori calitatea fructelor și a-și majora profitul # Moldova1
După recoltare, produsele agricole încep să piardă din calitate, iar pierderile pot ajunge la 10–15% din volum, în lipsa unor sisteme moderne, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Prin instalarea frigiderelor, a liniilor de sortare și de ambalare moderne, aceste pierderi pot fi reduse la 3–5%, iar producătorii pot păstra recolta mai mult timp, în condiții bune, pentru a o vinde atunci când piața oferă un preț mai avantajos.
18:10
Cod galben de ploi: salvatorii recomandă adăpostirea în locuri sigure și supravegherea copiilor # Moldova1
Adăpostirea în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și supravegherea copiilor pentru a nu se afla în zone cu risc de inundații, se numără printre principalele recomandări ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în contextul avertizării meteorologice de cod galben de ploi abundente.
18:00
Zeci de transplanturi de organe, efectuate de la începutul anului, în R. Moldova: „În fiecare an am două zile de naștere” # Moldova1
În Republica Moldova au avut loc, de la începutul anului curent, zece transplanturi de rinichi și ficat, intervenții care au oferit pacienților o a doua șansă la viață. Pe unii dintre beneficiarii de transplant i-am întâlnit, alături de medici și donatori, la Conferința națională dedicată Zilei europene a donării de organe, țesuturi și celule, organizată la Chișinău. Ei spun că au fost uniți de un mesaj simplu, dar puternic: donarea de organe înseamnă viață.
18:00
Expert: Rusia își modifică tactica de război. Ce s-a schimbat în atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei # Moldova1
Moscova adoptă o nouă tactică de război din moment ce își alege noi ținte pentru atacurile împotriva Ucrainei, deduce expertul Anatoli Hrapcinski, director adjunct al unei companii producătoare de echipamente de război electronic. Potrivit acestuia, Moscova și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii critice, în special a celei energetice. Atacurile inamice sunt acum nu doar combinate, ci și „mult mai dense”, spune expertul.
18:00
În Republica Moldova se efectuează transplanturi de ficat, rinichi și cornee, însă nevoia de organe rămâne critică, în special în contextul incidenței ridicate a hepatitelor virale. Chirurgul și profesorul Adrian Hotineanu a relatat, în platoul Moldova 1, că scăderea ratei de donare de organe voluntară și lista lungă de așteptare sunt printre provocările majore ale sistemului.
18:00
Stanislav Iuhnevici a adus în țară medalia de bronz cucerită la Campionatele Mondiale pentru tineret și juniori, care au avut loc în Indonesia. Această performanță îi dă speranțe sportivului originar din Bălți să obțină la anul și o cotă de participare la Jocurile Europene, proba de sambo având toate șansele să fie inclusă în competiție.
17:50
Blocaj în Găgăuzia: Expiră mandatul actualei Adunări Populare, dar nu pot fi organizate alegeri # Moldova1
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
17:40
Curțile de bloc din Chișinău au intrat în reparații: 89 urmează să fie reabilitate în prima etapă a proiectului „Curtea Europeană” # Moldova1
Proiectul „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău. După luni de pregătiri și selecții, programul a intrat în faza practică: 89 de curți de bloc din capitală vor fi reabilitate în prima etapă, cu un buget de 250 de milioane de lei, alocat de Guvern. În total, 472 de curți au fost declarate eligibile, iar recent Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Chișinău a publicat lista altor 381 de curți care urmează să fie modernizate până în 2027. Unele lucrări au început la 1 octombrie și trebuie finalizate până la sfârșitul anului.
17:30
ANALIZĂ // Presa de la Tiraspol promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău # Moldova1
Peste 42% din conținutul difuzat de așa-numita presă oficială din regiunea transnistreană are caracter propagandistic, potrivit unei note analitice publicate de Asociația Promo-LEX. Monitorizarea, realizată în perioada mai - august curent, arată că principalele instituții media controlate de administrația nerecunoscută de la Tiraspol: Novosti pmr, Pervîi Pridnestrovski și TSV, promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.