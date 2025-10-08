R. Moldova trece la un nou model de securitate: Armată profesionistă, digitalizată și pregătită pentru amenințările moderne. Ce prevede noua Strategie militară pentru anii 2025–2035

17:40

Proiectul „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău. După luni de pregătiri și selecții, programul a intrat în faza practică: 89 de curți de bloc din capitală vor fi reabilitate în prima etapă, cu un buget de 250 de milioane de lei, alocat de Guvern. În total, 472 de curți au fost declarate eligibile, iar recent Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Chișinău a publicat lista altor 381 de curți care urmează să fie modernizate până în 2027. Unele lucrări au început la 1 octombrie și trebuie finalizate până la sfârșitul anului.