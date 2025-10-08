Samoil, prima reacție despre TUX: Nu sunt administrator! Nu fug din țară! Sunt gata să răspund
Realitatea.md, 8 octombrie 2025 18:40
Antonina Samoil, fostă angajată a Ministerului Afacerilor Interne și una dintre persoanele vizate în discuțiile publice privind platforma TUX, a venit cu o reacție fermă în urma acuzațiilor care i se aduc. Într-un mesaj public, aceasta a respins informațiile potrivit cărora ar fi implicată în conducerea sau administrarea platformei. „Eu nu fac parte din conducerea […]
• • •
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
18:30
Țesuturi și celule umane, stocate legal în biobănci: Noi reglementări în domeniul sănătății # Realitatea.md
Biobăncile vor deveni parte integrantă a sistemului de sănătate din Republica Moldova, după ce, pe 8 octombrie, Guvernul a aprobat un cadru legal clar pentru organizarea și funcționarea acestora. Noile reglementări vizează colectarea, păstrarea și utilizarea țesuturilor și celulelor umane atât în scopuri terapeutice, cât și de cercetare. Potrivit autorităților, măsura va permite dezvoltarea medicinei […]
18:10
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 1,5% în anul 2025, potrivit noii tabele „Europe and Central Asia Economic Growth Summary, 2022–27" publicate de Banca Mondială. Pentru anii următori, instituția prognozează o accelerare graduală: 2,7% în 2026 și 3,8% în 2027, scrie bani.md. În comparație regională, Moldova rămâne sub media Europei și Asiei Centrale […]
18:00
Viktor Orban riscă să piardă puterea. Partidul său scade în sondaje după 15 ani la guvernare # Realitatea.md
Partidul condus de Viktor Orban continuă să piardă teren în sondaje și riscă să piardă puterea după mai bine de 15 ani la conducerea guvernului maghiar. Cele mai recente rezultate ale sondajelor de opinie pentru alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru primăvara viitoare, indică că o schimbare majoră la vârful puterii de la Budapesta devine […]
18:00
Cristiano Ronaldo intră în istorie. Cel mai bogat fotbalist din lume, cu 1,4 miliarde de dolari # Realitatea.md
Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bogat fotbalist din lume, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, starul portughez este primul jucător de fotbal care atinge statutul de miliardar. În vârstă de 40 de ani, Ronaldo a acumulat o avere impresionantă după peste două decenii petrecute la cluburi de […]
Acum 4 ore
16:50
Conexiunile adevărate se simt în viața de zi cu zi: pagini care se încarcă instant, apeluri video stabile, streaming fără întreruperi. Potrivit Barometrului conexiunilor la Internet fix în Republica Moldova realizat de compania internațională independentă nPerf pentru primul semestru al anului 2025, Orange este operatorul cu cea mai bună performanță la Internet fix din țară. […]
16:40
Părinți din Italia dau în judecată Facebook, Instagram și TikTok: „Creează dependență și afectează sănătatea mintală a copiilor” # Realitatea.md
Un grup de familii din Italia a intentat un proces împotriva platformelor Facebook, Instagram și TikTok, acuzând companiile că nu au implementat eficient restricțiile de vârstă și că folosesc mecanisme care creează dependență și afectează sănătatea mintală a copiilor, relatează Reuters. Procesul, depus la tribunalul din Milano, solicită ca platformele să adopte sisteme mai stricte […]
16:40
O nouă speranță pentru copiii cu hemofilie A: De astăzi beneficiază de un tratament inovator # Realitatea.md
Începând de astăzi, 8 octombrie, copiii diagnosticați cu hemofilie A beneficiază de un tratament inovator Emicizumab, o terapie modernă care le oferă șansa la o viață mai activă, mai sigură și mai puțin afectată de limitările bolii. Hemofilia A este o afecțiune genetică rară și severă, caracterizată prin incapacitatea sângelui de a se coagula corespunzător, […]
16:40
Reacția purtătorului de cuvânt al Guvernului la acuzațiile lui Ion Ceban: „Cine impune pe cine?” # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a reacționat la declarațiile primarului general al Capitalei, Ion Ceban, care a acuzat guvernarea că ar impune dublarea taxei de salubrizare pentru locuitorii municipiului Chișinău în anul 2025. Într-un comentariu public adresat primarului, Daniel Vodă a declarat că nu a înțeles clar la ce face referire edilul și […]
16:40
Transnistria, în pragul unei crize energetice. Junghietu: Mandatul meu vizează doar malul drept # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a comentat situația energetică din regiunea transnistreană, menționând că responsabilitățile sale vizează doar sectorul energetic de pe malul drept al Nistrului. „Mandatul meu de ministru acoperă activitățile și monitorizarea sectorului energetic din partea dreaptă a Nistrului", a declarat Junghietu. Declarația vine după ce reprezentantul în consiliul de administrație al Energocom, Alexandr […]
16:40
Olesea Stamate, despre piața imobiliară din Moldova: ”Băncile câștigă. Oamenii pierd” # Realitatea.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, susține că modificările legislative prin care au fost plafonate achizițiile în numerar își arată deja efectele negative asupra pieței imobiliare. Într-o postare pe Facebook, ea a prezentat datele pentru trimestrul trei al anului 2025, subliniind că vânzările și cumpărările de apartamente s-au prăbușit cu 70% față de aceeași perioadă a […]
16:30
VIDEO Vicepremierul pentru Reintegrare asigură că Guvernul monitorizează livrările de gaze în stânga Nistrului # Realitatea.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, susține că Guvernul monitorizează livrările de gaze în stânga Nistrului. „Este valabil și acel ajutor din partea UE, dar trebuie să fie îndeplinite acele condiții care vin în sprijinul locuitorilor de pe malul stâng. (…) Pentru locuitorii de pe malul stâng este foarte important să înțeleagă că cel mai bine este să […]
16:20
„Business” de lux cu Dior, Louis Vuitton și Dyson din Franța. Doi moldoveni, prinși la vamă # Realitatea.md
Marfă de lux, printre care produse Dior, Gucci, Louis Vuitton și Dyson, a fost confiscată la vămile Leușeni și Lipcani. Funcționarii vamali au descoperit două tentative de transport ilicit de bunuri nedeclarate controlului vamal, în cadrul verificărilor efectuate asupra a două microbuze care veneau din Franța. Potrivit Serviciului Vamal, este vorba despre doi cetățeni ai […]
15:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, potrivit deciziilor luate de guvernare, locuitorii Capitalei ar urma să plătească de două ori taxa de salubrizare pentru anul 2025. Potrivit edilului, autoritățile centrale au emis deja avizele de plată. Ceban a anunțat că săptămâna viitoare va fi convocată o ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Tot atunci, […]
15:50
VIDEO Și influenceri au căzut în capcana TUX: Patric Hanganu a investit, Doina Danielean are o experiență mai veche # Realitatea.md
Și influenceri cunoscuți din Republica Moldova s-au lăsat atrași de promisiunile platformei TUX, care s-a dovedit a fi o nouă schemă de tip piramidal. Cântărețul Patric Hanganu a recunoscut public că a investit bani în TUX, încurajat la rândul său de prieteni să participe. „Am decis și eu să investesc în TUX. Eu nu sunt […]
15:40
Produsul de finanțare „Facem Investiții Sustenabile BGK" sprijină IMM-urile din Moldova să facă tranziția spre eficiență energetică și proiecte verzi. Produsul oferă antreprenorilor credite preferențiale de până la 375.000 euro, granturi prin business vouchere pentru consultanță și elaborarea planurilor de afaceri, instruiri tematice și vizite de studiu în Europa pentru antreprenorii care vor să-și inoveze […]
15:40
Consumatorii vor ști exact ce beau: Vinurile moldovenești vor avea etichete mai detaliate # Realitatea.md
Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare, conforme standardelor internaționale, astfel încât fiecare consumator să poată înțelege cu ușurință conținutul și originea produsului ales. Noile reguli, aprobate astăzi, 8 octombrie, de Guvern, urmăresc protejarea consumatorilor și consolidarea unui cadru normativ coerent pentru producători. „Pe etichetele vinurilor va fi indicată lista completă a ingredientelor, precum și […]
Acum 6 ore
14:50
Premiul Nobel pentru Chimie, acordat pentru o nouă descoperire în structura moleculelor # Realitatea.md
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025. Cei trei au primit cea mai înaltă distincție științifică pentru dezvoltarea unui nou tip de arhitectură moleculară. Construcțiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conțin cavități mari în care moleculele pot intra și ieși. Cercetătorii le-au […]
14:50
VIDEO Scandal la sediul TUX din Chișinău, investitorii au venit să-și ceară banii: ”Cineva v-a pus cuțitul la gât?” # Realitatea.md
Mai mulți moldoveni care și-au investit economiile în platforma TUX Moldova, acum suspendată, au mers revoltați la sediul de pe strada Andrei Doga din Chișinău pentru a le cere socoteală responsabililor. Potrivit unui video publicat de jurnalistul Vadim Ungureanu, Antonina Samoil, care ar fi responsabilă de TUX Moldova, a ieșit în fața celor nemulțumiți și […]
14:30
Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat pentru 1 an și jumate din UFC # Realitatea.md
Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat timp de 18 luni pentru ratarea a trei teste antidoping în 2024 (sportivii sunt obligați să comunice în permanență locul unde se află, astfel încât să poată fi contactați în cazul unui test). Anunțul a fost făcut de CSAD (Combat Sport Anti-Doping), agenția antidoping utilizată de […]
14:10
Cazul dispariției mirelui Andrei Niciveev capătă proporții tot mai mari, după ce au apărut bannere pe site-uri și leduri cu fotografia acestuia prin Chișinău. Dispariția tânărului devine subiectul central al discuțiilor, scrie Cancan.md. Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova Dispariția lui Andrei Niciveev, care s-a produs imediat […]
14:10
Noi reguli pentru burse în universități din 1 ianuarie: Ce medie academică trebuie să aibă studenții # Realitatea.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții cu media academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă. Guvernul a aprobat astăzi, 8 octombrie, modificări importante privind acordarea burselor în universitățile din Moldova. Noile reguli stabilesc trei categorii de burse: categoria I pentru studenții cu media semestrială de minimum 8,5 puncte categoria II pentru cei […]
14:10
Tentativă nereușită: un bărbat a furat o trotinetă dintr-un bloc din Rîșcani, dar a fost prins la scurt timp # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani a fost reținut aseară, după ce a furat o trotinetă din scara unui bloc din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit Poliției, suspectul a fost identificat pe urme fierbinți de un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău. Bărbatul a fost escortat […]
13:50
VIDEO Noul sistem digital la frontieră – EES, implementat de UE: Călătoriile vor deveni mai sigure # Realitatea.md
Vești importante pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană. Începând cu 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va pune în aplicare noul Sistem de intrare/ieșire (Entry/Exit System – EES), un mecanism digital modern care va înregistra automat fiecare trecere a frontierei Schengen pentru persoanele din afara spațiului UE. Doina Pînzari, specialist în comunicare în […]
13:40
Doi avocați care candidau pentru funcții în sistemul judecătoresc s-au retras din concurs, anunță Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Potrivit instituției, avocata Oxana Eșanu s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, iar cererea ei a fost acceptată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința din 7 octombrie 2025. De […]
Acum 8 ore
13:30
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, 8 octombrie, la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. La fața locului au intervenit șapte autospeciale și 20 de angajați ai IGSU. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), fumul dens a fost observat ieșind de sub acoperișul clădirii. „Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul […]
13:30
CRIZA! Revin deconectările de energie în regiunea transnistreană și Zona de Securitate # Realitatea.md
Începând de astăzi, 8 octombrie, în Varnița, aflat în Zona de Securitate, au fost anunțate întreruperi temporare de energie electrică din cauza regimului de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană. Deficitul energetic de pe malul stâng al Nistrului, de unde Varnița este alimentată cu energie electrică, afectează mai multe străzi ale […]
13:10
Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs marți, 7 octombrie, în raionul Florești. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de pe ambulanță. Potrivit poliției, un bărbat de 38 de ani, conducând o Kia Sorento, a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed și a intrat în coliziune cu o Dacia Logan, condusă […]
13:00
Prima ședință din dosarul lui Plahotniuc – 8 octombrie. Cine sunt magistrații desemnați? # Realitatea.md
Dosarul „Frauda bancară", în care este vizat Vlad Plahotniuc, a ajuns pe masa judecătorilor. Cazul va fi examinat de trei magistrați,
12:50
Certificatul de concediu medical va fi emis în format digital, începând cu 1 martie 2026, potrivit noii instrucțiuni aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății. Potrivit instituției, documentul are scopul de a simplifica procedurile pentru pacienți, de a reduce birocrația și de a asigura digitalizarea completă a procesului de eliberare a certificatelor medicale. Astfel, certificatul va […] Articolul Fără hârtii, fără cozi: certificatul de concediu medical devine digital apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Moldova se pregătește de meciul cu România: Microbiștii vor fi încălziți de Zdob și Zdub, Guess Who și Satoshi # Realitatea.md
Selecționata Moldovei s-a reunit sub îndrumarea lui Lilian Popescu pentru cel de-al patrulea cantonament din acest an. Pe 9 octombrie 2025, va avea loc meciul cu România, la ora 21:00, pe Arena Națională de la București, unde atmosfera va fi încălzită la început de Zdob și Zdub, Guess Who și Satoshi. Imnul Republicii Moldova va […] Articolul Moldova se pregătește de meciul cu România: Microbiștii vor fi încălziți de Zdob și Zdub, Guess Who și Satoshi apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Zece personalități marcante din domeniile artei, științei, literaturii, culturii și sportului au fost desemnate câștigătoare ale Premiului Național 2025, oferit de Guvernul Republicii Moldova pentru performanțele obținute pe parcursul anului trecut. Printre laureați se numără acordeonistul Radu Rățoi, judocanul Denis Vieru, etnografa Varvara Buzilă și dirijorul Mihail Agafița. Radu Rățoi a fost apreciat pentru promovarea artei […] Articolul Zece personalități remarcabile ai Moldovei, distinse cu Premiul Național 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Cu merele pe tribună, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, anunță miercuri, 8 octombrie, că până la această oră „nu s-a constatat o notificare oficială” a Moscovei de a bloca un lot de mere din Moldova, transmite IPN. „De prea multe ori producția moldovenească spre regret a fost utilizată ca element de șantaj politic […] Articolul Rusia a blocat un lot de mere din Moldova. Ce spune Guvernul apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Din neatenție, și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc: Un bărbat, trimis în judecată # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani din Căușeni a fost trimis în judecată pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc, în timpul unui conflict petrecut pe 21 iunie 2025. Potrivit Procuraturii Generale (PG), victima a suferit arsuri și alte leziuni calificate de experți ca vătămări corporale medii. Acuzatul […] Articolul Din neatenție, și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc: Un bărbat, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Moment de neatenție. A lovit o mașină parcată și a provocat un carambol cu patru vehicule # Realitatea.md
Un accident rutier cu implicarea a patru autoturisme s-a produs astăzi, pe strada Milescu Spătaru din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al capitalei, Svetlana Scripnic, șoferul unui Volkswagen, în vârstă de 28 de ani, a pierdut controlul volanului și a tamponat o Toyota parcată. În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată în alte […] Articolul VIDEO Moment de neatenție. A lovit o mașină parcată și a provocat un carambol cu patru vehicule apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Jurnaliștii de la publicația New York Times (NYT) au publicat o investigație în care au arătat că Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA, Joe Biden, a încercat să vândă terenul din jurul clădirii Ambasadei SUA din România unui grup ce includea o companie chineză. Hunter Biden era implicat în afacerea propusă din mai multe perspective, ceea […] Articolul Hunter Biden a încercat să vândă terenul de lângă Ambasada SUA din București apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
12:00
VIDEO A crezut că scapă nepedepsit, dar a fost identificat și amendat de polițiștii de patrulare # Realitatea.md
Șoferul unui Mercedes, în vârstă de 44 de ani, a fost identificat și sancționat de polițiștii de patrulare, după ce a fost surprins încălcând regulile de circulație pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al capitalei. Incidentul s-a produs pe 3 octombrie curent și a fost documentat de Poliția Națională, care a reușit să depisteze conducătorul […] Articolul VIDEO A crezut că scapă nepedepsit, dar a fost identificat și amendat de polițiștii de patrulare apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Noi atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale. STISC: unele servicii ar putea fi temporar indisponibile # Realitatea.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că, în ultimele ore, a fost ținta unor noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale. Potrivit instituției, atacurile au scopul de a perturba funcționarea serviciilor publice online și de a crea disconfort utilizatorilor. Din cauza intensității crescute a atacurilor, unele platforme guvernamentale […] Articolul Noi atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale. STISC: unele servicii ar putea fi temporar indisponibile apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Trei mașini s-au lovit violent în Capitală. O persoană rănită și un șofer reținut # Realitatea.md
O persoană a ajuns la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier produs marți seara, 7 octombrie, pe strada Alba Iulia, intersecție cu strada Paris din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit poliției, șoferul unui BMW, în vârstă de 30 de ani, a tamponat din spate o Skoda, la volanul căreia se afla un […] Articolul VIDEO Trei mașini s-au lovit violent în Capitală. O persoană rănită și un șofer reținut apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
11:30
Rusia a cucerit într-un an 1% din suprafața Ucrainei. Putin: Obiectivele au rămas aceleași # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că forțele ruse au ocupat aproape 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina în cursul anului 2025 și că Moscova „deține complet inițiativa strategică” pe câmpul de luptă, relatează Reuters. „La acest moment, forțele armate ruse dețin pe deplin inițiativa strategică”, a afirmat Putin în cadrul unei […] Articolul Rusia a cucerit într-un an 1% din suprafața Ucrainei. Putin: Obiectivele au rămas aceleași apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
11:30
Republica Moldova intră pregătită în sezonul rece, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Declarațiile au fost făcute înaintea ședinței Guvernului din 8 octombrie, unde s-au discutat pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Potrivit ministrului, Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de gaze naturale pentru anul gazier curent și a completat integral stocurile de siguranță. „Sezonul de […] Articolul VIDEO Suntem pregătiți pentru iarnă? Ministrul Energiei răspunde apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Moldtelecom anunță DUBLAREA tarifelor la serviciul de telefonie fixă, pentru unele categorii de abonați # Realitatea.md
Moldtelecom anunță majorarea tarifelor la serviciul de telefonie fixă. Pentru abonații care folosesc doar telefonia fixă, costul abonamentului se va dubla, de la 40 de lei la 90 de lei lunar. În schimb, clienții care beneficiază și de alte servicii Moldtelecom, precum IPTV sau internet fix, vor plăti un tarif simbolic de 10 lei pentru […] Articolul Moldtelecom anunță DUBLAREA tarifelor la serviciul de telefonie fixă, pentru unele categorii de abonați apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Doi copii și trei adulți s-au intoxicat cu gaz în Capitală. Micuții au fost duși la spital # Realitatea.md
Doi copii au ajuns la spital, iar trei adulți au primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce s-au intoxicat cu gaz, ca urmare a acumulării acestuia de la hota unui cazan. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, 8 octombrie, într-un apartament de pe strada Nicolae Testemițanu 37. La fața locului a intervenit o echipă […] Articolul Doi copii și trei adulți s-au intoxicat cu gaz în Capitală. Micuții au fost duși la spital apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Cât ne costă strategia militară? Anatolie Nosatîi explică planurile de modernizare a Armatei Naționale # Realitatea.md
Strategia militară a Republicii Moldova vine cu „abordări noi” și un accent pronunțat pe modernizarea armatei și crearea unei structuri de apărare „noi și profesioniste”, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, înainte de ședința de Guvern la care a fost aprobat proiectul. Documentul stabilește direcțiile principale de dezvoltare a forțelor armate și modalitatea prin care […] Articolul VIDEO Cât ne costă strategia militară? Anatolie Nosatîi explică planurile de modernizare a Armatei Naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Buzu, despre compensații la căldură: În noiembrie începe înregistrarea cetățenilor în platforma energetică # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, susține că autoritățile se află în ultima etapă de pregătire a detaliilor tehnice pentru lansarea noului sezon al programului de compensații la căldură. Potrivit acestuia, în luna noiembrie cetățenii vor putea începe procesul de înregistrare în platforma online, pentru sezonul 2025-2026. „Suntem în ultima etapă de a pregăti […] Articolul Buzu, despre compensații la căldură: În noiembrie începe înregistrarea cetățenilor în platforma energetică apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Sergiu Scobioala și Max T. Ciorbă prezintă „Sub Balcani” la festivalul Heart of Europe # Realitatea.md
Documentaristul Max T. Ciorbă și producătorul Sergiu Scobioala au adus în atenția publicului internațional proiectul documentar „Sub Balcani” în cadrul festivalului Heart of Europe, organizat de Televiziunea Poloneză (TVP). Filmul urmărește trupa românească Subcarpați în timp ce pornește într-o călătorie creativă prin statele balcanice pentru a compune un nou album, inspirându se din muzica tradițională […] Articolul Sergiu Scobioala și Max T. Ciorbă prezintă „Sub Balcani” la festivalul Heart of Europe apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Piramida financiară TUX a început să se destrame, după ce, în seara zilei de 7 octombrie, la ora 20:00, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj pe platformă: pentru a-și menține conturile active, sunt obligați să depună 100 USDT în 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. […] Articolul Piramida TUX s-a prăbușit cu scandal: conturi blocate, bani dispăruți apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Furtuni puternice în România: Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise și inundații în București # Realitatea.md
Peste 10.000 de consumatori din mai multe localități din județul Prahova au rămas fără electricitate în această dimineață, din cauza ploilor torențiale și a vântului puternic. Zona se află sub cod portocaliu de ploi abundente, iar patru echipe de intervenție acționează pe teren pentru remedierea defecțiunilor, informează Rador. Tot în această dimineață, în județul Constanța, […] Articolul Furtuni puternice în România: Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise și inundații în București apare prima dată în Realitatea.md.
