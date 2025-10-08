Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat pentru 1 an și jumate din UFC
Realitatea.md, 8 octombrie 2025 14:30
Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat timp de 18 luni pentru ratarea a trei teste antidoping în 2024 (sportivii sunt obligați să comunice în permanență locul unde se află, astfel încât să poată fi contactați în cazul unui test). Anunțul a fost făcut de CSAD (Combat Sport Anti-Doping), agenția antidoping utilizată de UFC.
• • •
Acum 5 minute
14:50
Premiul Nobel pentru Chimie, acordat pentru o nouă descoperire în structura moleculelor
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025. Cei trei au primit cea mai înaltă distincție științifică pentru dezvoltarea unui nou tip de arhitectură moleculară. Construcțiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conțin cavități mari în care moleculele pot intra și ieși.
14:50
VIDEO Scandal la sediul TUX din Chișinău, investitorii au venit să-și ceară banii: "Cineva v-a pus cuțitul la gât?"
Mai mulți moldoveni care și-au investit economiile în platforma TUX Moldova, acum suspendată, au mers revoltați la sediul de pe strada Andrei Doga din Chișinău pentru a le cere socoteală responsabililor. Potrivit unui video publicat de jurnalistul Vadim Ungureanu, Antonina Samoil, care ar fi responsabilă de TUX Moldova, a ieșit în fața celor nemulțumiți.
Acum 30 minute
14:30
Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat pentru 1 an și jumate din UFC
Acum o oră
14:10
Cazul dispariției mirelui Andrei Niciveev capătă proporții tot mai mari, după ce au apărut bannere pe site-uri și leduri cu fotografia acestuia prin Chișinău. Dispariția tânărului devine subiectul central al discuțiilor, scrie Cancan.md. Misterul dispariției lui Andrei Niciveev după cununia cu Carolina. O poveste care tulbură Moldova Dispariția lui Andrei Niciveev, care s-a produs imediat după cununie.
14:10
Noi reguli pentru burse în universități din 1 ianuarie: Ce medie academică trebuie să aibă studenții
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții cu media academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă. Guvernul a aprobat astăzi, 8 octombrie, modificări importante privind acordarea burselor în universitățile din Moldova. Noile reguli stabilesc trei categorii de burse: categoria I pentru studenții cu media semestrială de minimum 8,5 puncte categoria II pentru cei cu media de minimum 7,5 puncte.
14:10
Tentativă nereușită: un bărbat a furat o trotinetă dintr-un bloc din Rîșcani, dar a fost prins la scurt timp
Un bărbat de 30 de ani a fost reținut aseară, după ce a furat o trotinetă din scara unui bloc din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit Poliției, suspectul a fost identificat pe urme fierbinți de un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău. Bărbatul a fost escortat la secție.
Acum 2 ore
13:50
VIDEO Noul sistem digital la frontieră – EES, implementat de UE: Călătoriile vor deveni mai sigure
Vești importante pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană. Începând cu 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va pune în aplicare noul Sistem de intrare/ieșire (Entry/Exit System – EES), un mecanism digital modern care va înregistra automat fiecare trecere a frontierei Schengen pentru persoanele din afara spațiului UE. Doina Pînzari, specialist în comunicare în domeniul afacerilor europene.
13:40
Doi avocați care candidau pentru funcții în sistemul judecătoresc s-au retras din concurs, anunță Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Potrivit instituției, avocata Oxana Eșanu s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, iar cererea ei a fost acceptată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința din 7 octombrie 2025.
13:30
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, 8 octombrie, la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. La fața locului au intervenit șapte autospeciale și 20 de angajați ai IGSU. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), fumul dens a fost observat ieșind de sub acoperișul clădirii. „Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul se manifesta la acoperișul clădirii."
13:30
CRIZA! Revin deconectările de energie în regiunea transnistreană și Zona de Securitate
Începând de astăzi, 8 octombrie, în Varnița, aflat în Zona de Securitate, au fost anunțate întreruperi temporare de energie electrică din cauza regimului de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană. Deficitul energetic de pe malul stâng al Nistrului, de unde Varnița este alimentată cu energie electrică, afectează mai multe străzi ale localității.
13:10
Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs marți, 7 octombrie, în raionul Florești. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de pe ambulanță. Potrivit poliției, un bărbat de 38 de ani, conducând o Kia Sorento, a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed și a intrat în coliziune cu o Dacia Logan, condusă de un bărbat de 42 de ani.
13:00
Prima ședință din dosarul lui Plahotniuc – 8 octombrie. Cine sunt magistrații desemnați?
Dosarul „Frauda bancară", în care este vizat Vlad Plahotniuc, a ajuns pe masa judecătorilor. Cazul va fi examinat de trei magistrați, Sergiu Stratan este președintele completului, din care mai fac parte magistratele Olga Bejenari și Ana Cucerescu, iar prima ședință este programată pentru astăzi, 8 octombrie 2025, transmite zdg.md. La 29 septembrie 2025, în lipsa lui Plahotniuc.
Acum 4 ore
12:50
Certificatul de concediu medical va fi emis în format digital, începând cu 1 martie 2026, potrivit noii instrucțiuni aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății. Potrivit instituției, documentul are scopul de a simplifica procedurile pentru pacienți, de a reduce birocrația și de a asigura digitalizarea completă a procesului de eliberare a certificatelor medicale. Astfel, certificatul va fi disponibil online.
12:40
Moldova se pregătește de meciul cu România: Microbiștii vor fi încălziți de Zdob și Zdub, Guess Who și Satoshi
Selecționata Moldovei s-a reunit sub îndrumarea lui Lilian Popescu pentru cel de-al patrulea cantonament din acest an. Pe 9 octombrie 2025, va avea loc meciul cu România, la ora 21:00, pe Arena Națională de la București, unde atmosfera va fi încălzită la început de Zdob și Zdub, Guess Who și Satoshi. Imnul Republicii Moldova va fi interpretat de Irina Rimes.
12:30
Zece personalități marcante din domeniile artei, științei, literaturii, culturii și sportului au fost desemnate câștigătoare ale Premiului Național 2025, oferit de Guvernul Republicii Moldova pentru performanțele obținute pe parcursul anului trecut. Printre laureați se numără acordeonistul Radu Rățoi, judocanul Denis Vieru, etnografa Varvara Buzilă și dirijorul Mihail Agafița. Radu Rățoi a fost apreciat pentru promovarea artei acordeonului.
12:10
Cu merele pe tribună, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, anunță miercuri, 8 octombrie, că până la această oră „nu s-a constatat o notificare oficială" a Moscovei de a bloca un lot de mere din Moldova, transmite IPN. „De prea multe ori producția moldovenească spre regret a fost utilizată ca element de șantaj politic din partea Federației Ruse."
12:10
Din neatenție, și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc: Un bărbat, trimis în judecată
Un bărbat de 30 de ani din Căușeni a fost trimis în judecată pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc, în timpul unui conflict petrecut pe 21 iunie 2025. Potrivit Procuraturii Generale (PG), victima a suferit arsuri și alte leziuni calificate de experți ca vătămări corporale medii. Acuzatul riscă până la 5 ani de închisoare.
12:10
VIDEO Moment de neatenție. A lovit o mașină parcată și a provocat un carambol cu patru vehicule
Un accident rutier cu implicarea a patru autoturisme s-a produs astăzi, pe strada Milescu Spătaru din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al capitalei, Svetlana Scripnic, șoferul unui Volkswagen, în vârstă de 28 de ani, a pierdut controlul volanului și a tamponat o Toyota parcată. În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată în alte două vehicule.
12:00
Jurnaliștii de la publicația New York Times (NYT) au publicat o investigație în care au arătat că Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA, Joe Biden, a încercat să vândă terenul din jurul clădirii Ambasadei SUA din România unui grup ce includea o companie chineză. Hunter Biden era implicat în afacerea propusă din mai multe perspective.
12:00
12:00
VIDEO A crezut că scapă nepedepsit, dar a fost identificat și amendat de polițiștii de patrulare
Șoferul unui Mercedes, în vârstă de 44 de ani, a fost identificat și sancționat de polițiștii de patrulare, după ce a fost surprins încălcând regulile de circulație pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al capitalei. Incidentul s-a produs pe 3 octombrie curent și a fost documentat de Poliția Națională, care a reușit să depisteze conducătorul auto.
11:50
Noi atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale. STISC: unele servicii ar putea fi temporar indisponibile
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că, în ultimele ore, a fost ținta unor noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale. Potrivit instituției, atacurile au scopul de a perturba funcționarea serviciilor publice online și de a crea disconfort utilizatorilor. Din cauza intensității crescute a atacurilor, unele platforme guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile.
11:40
VIDEO Trei mașini s-au lovit violent în Capitală. O persoană rănită și un șofer reținut
O persoană a ajuns la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier produs marți seara, 7 octombrie, pe strada Alba Iulia, intersecție cu strada Paris din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit poliției, șoferul unui BMW, în vârstă de 30 de ani, a tamponat din spate o Skoda, la volanul căreia se afla un bărbat de 42 de ani.
11:30
Rusia a cucerit într-un an 1% din suprafața Ucrainei. Putin: Obiectivele au rămas aceleași
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că forțele ruse au ocupat aproape 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina în cursul anului 2025 și că Moscova „deține complet inițiativa
11:30
11:30
Republica Moldova intră pregătită în sezonul rece, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Declarațiile au fost făcute înaintea ședinței Guvernului din 8 octombrie, unde s-au discutat pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Potrivit ministrului, Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de gaze naturale pentru anul gazier curent și a completat integral stocurile de siguranță. „Sezonul de […] Articolul VIDEO Suntem pregătiți pentru iarnă? Ministrul Energiei răspunde apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Moldtelecom anunță DUBLAREA tarifelor la serviciul de telefonie fixă, pentru unele categorii de abonați # Realitatea.md
Moldtelecom anunță majorarea tarifelor la serviciul de telefonie fixă. Pentru abonații care folosesc doar telefonia fixă, costul abonamentului se va dubla, de la 40 de lei la 90 de lei lunar. În schimb, clienții care beneficiază și de alte servicii Moldtelecom, precum IPTV sau internet fix, vor plăti un tarif simbolic de 10 lei pentru […] Articolul Moldtelecom anunță DUBLAREA tarifelor la serviciul de telefonie fixă, pentru unele categorii de abonați apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Doi copii și trei adulți s-au intoxicat cu gaz în Capitală. Micuții au fost duși la spital # Realitatea.md
Doi copii au ajuns la spital, iar trei adulți au primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce s-au intoxicat cu gaz, ca urmare a acumulării acestuia de la hota unui cazan. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, 8 octombrie, într-un apartament de pe strada Nicolae Testemițanu 37. La fața locului a intervenit o echipă […] Articolul Doi copii și trei adulți s-au intoxicat cu gaz în Capitală. Micuții au fost duși la spital apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Cât ne costă strategia militară? Anatolie Nosatîi explică planurile de modernizare a Armatei Naționale # Realitatea.md
Strategia militară a Republicii Moldova vine cu „abordări noi” și un accent pronunțat pe modernizarea armatei și crearea unei structuri de apărare „noi și profesioniste”, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, înainte de ședința de Guvern la care a fost aprobat proiectul. Documentul stabilește direcțiile principale de dezvoltare a forțelor armate și modalitatea prin care […] Articolul VIDEO Cât ne costă strategia militară? Anatolie Nosatîi explică planurile de modernizare a Armatei Naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Buzu, despre compensații la căldură: În noiembrie începe înregistrarea cetățenilor în platforma energetică # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, susține că autoritățile se află în ultima etapă de pregătire a detaliilor tehnice pentru lansarea noului sezon al programului de compensații la căldură. Potrivit acestuia, în luna noiembrie cetățenii vor putea începe procesul de înregistrare în platforma online, pentru sezonul 2025-2026. „Suntem în ultima etapă de a pregăti […] Articolul Buzu, despre compensații la căldură: În noiembrie începe înregistrarea cetățenilor în platforma energetică apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Sergiu Scobioala și Max T. Ciorbă prezintă „Sub Balcani” la festivalul Heart of Europe # Realitatea.md
Documentaristul Max T. Ciorbă și producătorul Sergiu Scobioala au adus în atenția publicului internațional proiectul documentar „Sub Balcani” în cadrul festivalului Heart of Europe, organizat de Televiziunea Poloneză (TVP). Filmul urmărește trupa românească Subcarpați în timp ce pornește într-o călătorie creativă prin statele balcanice pentru a compune un nou album, inspirându se din muzica tradițională […] Articolul Sergiu Scobioala și Max T. Ciorbă prezintă „Sub Balcani” la festivalul Heart of Europe apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Piramida financiară TUX a început să se destrame, după ce, în seara zilei de 7 octombrie, la ora 20:00, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj pe platformă: pentru a-și menține conturile active, sunt obligați să depună 100 USDT în 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. […] Articolul Piramida TUX s-a prăbușit cu scandal: conturi blocate, bani dispăruți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:50
Furtuni puternice în România: Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise și inundații în București # Realitatea.md
Peste 10.000 de consumatori din mai multe localități din județul Prahova au rămas fără electricitate în această dimineață, din cauza ploilor torențiale și a vântului puternic. Zona se află sub cod portocaliu de ploi abundente, iar patru echipe de intervenție acționează pe teren pentru remedierea defecțiunilor, informează Rador. Tot în această dimineață, în județul Constanța, […] Articolul Furtuni puternice în România: Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise și inundații în București apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost echipate cu dispozitive GPS, care permit urmărirea în timp real a traseului și activității acestora. Sistemul este disponibil printr-o platformă digitală accesibilă online și prin aplicații mobile. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noul sistem are rolul de a spori siguranța elevilor și de a gestiona mai eficient […] Articolul Toate autobuzele școlare din țară, sub supraveghere prin GPS apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Un copac a căzut peste un automobil pe strada Aleco Russo, în sectorul Ciocana al Capitalei, în urma ploilor puternice din ultimele zile. Incidentul a avut loc astăzi dimineață, 8 octombrie. „Potrivit primelor informații în curtea blocului de locuit un copac a căzut peste 3 automobil și peste firele electrice. La fața locului a intervenit […] Articolul VIDEO Ploile au pus stăpânire pe Capitală. Un copac a căzut peste o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Guvernul a aprobat strategia militară până în 2035. Recean: Ne vom apăra patria și vom contribui la pacea globală # Realitatea.md
Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 8 octombrie curent, Strategia militară a Republicii Moldova pentru anii 2025-2035. Potrivit premierului Dorin Recean, de fiecare dată, atunci când se iau decizii cu privire la apărarea statului, apar voci isterice care au ținut domeniul în „mizerie și dezordine”. „Noi avem un obiectiv foarte clar, să investim în […] Articolul Guvernul a aprobat strategia militară până în 2035. Recean: Ne vom apăra patria și vom contribui la pacea globală apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Renato Usatîi: Principiul de bază al modelului suedez, „öppenhet”, ar putea rezolva multe dintre problemele din Moldova # Realitatea.md
Aflat în Suedia, Renato Usatîi subliniază că principiul de bază al modelului suedez, „öppenhet” (transparența), ar putea rezolva multe dintre problemele Republicii Moldova. Politicianul explică faptul că în Suedia fiecare cetățean are dreptul legal de a avea acces la orice document oficial al statului, de la cheltuieli publice și salariile funcționarilor până la corespondența internă […] Articolul Renato Usatîi: Principiul de bază al modelului suedez, „öppenhet”, ar putea rezolva multe dintre problemele din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Sergiu Diaconu, numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor # Realitatea.md
Sergiu Diaconu a fost numit, începând cu data de 21 octombrie 2025, în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), pentru un mandat de cinci ani. Decizia a fost aprobată de Guvern în cadrul ședinței de miercuri, 8 octombrie curent. Centrul Național de Management al Crizelor are rolul de a […] Articolul Sergiu Diaconu, numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Rusia își intensifică operațiunile psihologice și campaniile de dezinformare împotriva statelor occidentale, în timp ce ar fi intrat în „Faza 0” a pregătirilor pentru un potențial război cu NATO, potrivit unui raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citat de TVP World. Analiștii americani afirmă că Moscova este angajată într-o „fază de stabilire a […] Articolul ISW: Rusia a intrat în „Faza 0” a pregătirilor pentru un posibil război cu NATO apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Dosarul „salonul morții”: Anestezista Maniuc și colega sa riscă până la 5 ani de închisoare pentru decesul „Monalisei” # Realitatea.md
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțchi. Potrivit învinuirii, anunțate în ședința de marți de către procurori, cele două angajate ale salonului de înfrumusețarea „Doctor Serebrova” au practicat ilegal medicina. Potrivit expertizei medico-legale, moartea Liubei Babuțki, cunoscută și ca „Monalisa” a survenit în urma […] Articolul Dosarul „salonul morții”: Anestezista Maniuc și colega sa riscă până la 5 ani de închisoare pentru decesul „Monalisei” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Teroare într-un magazin din nordul țării. O vânzătoare, amenințată cu cuțitul pentru bani # Realitatea.md
Un bărbat de 46 de ani din Bălți, suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local, a fost reținut pentru 72 de ore de către oamenii legii. Incidentul a avut loc luni seara, 6 octombrie. Poliția a fost alertată de o femeie de 30 de ani, care a comunicat […] Articolul VIDEO Teroare într-un magazin din nordul țării. O vânzătoare, amenințată cu cuțitul pentru bani apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
În perioada 29 septembrie – 6 octombrie a fost înregistrat un focar de rabie la un câine în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Tot în această perioadă, ANSA a eradicat cu succes toate focarele de pestă porcină africană (PPA) din raionul Hîncești. „Ținem să precizăm […] Articolul Alertă în raionul Orhei: A fost înregistrat un focar de rabie la un câine apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Guvernul ar putea acorda statut de parc industrial unei firme afiliate deputatului ales al PAS Ilie Ionaș # Realitatea.md
O firmă a mamei deputatului ales din partea PAS Ilie Ionaș urmează să obțină statutul de parc industrial în satul Costești, acolo unde el este și primar. Printr-o hotărâre, ce urmează să fie supusă aprobării la ședința de azi a Guvernului, titlul de parc industrial va fi acordat SRL-ului „Ionaș Estate”, care, în acte, este […] Articolul Guvernul ar putea acorda statut de parc industrial unei firme afiliate deputatului ales al PAS Ilie Ionaș apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Prima întâlnire la nivel înalt SUA-România: Marco Rubio o primește la Washington pe Oana Țoiu # Realitatea.md
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio se va întâlni miercuri, 8 octombrie curent, la Washington cu ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit agendei publice a Departamentului de Stat și a Ministerului Afacerilor Externe. Întâlnirea va avea loc la ora locală 14:30, la Departmentul de Stat, respectiv la 21:30 (ora noastră) și va fi închisă […] Articolul Prima întâlnire la nivel înalt SUA-România: Marco Rubio o primește la Washington pe Oana Țoiu apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Au plătit alegătorii să voteze „nu” la referendum: Două femei din Sîngerei, amendate # Realitatea.md
Două femei din raionul Sîngerei au fost amendate cu câte 40.000 de lei pentru corupere electorală. Sentința a fost pronunțată la 7 octombrie 2025 de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei. „Instanța a stabilit că inculpatele, în luna septembrie a anului 2024 au dat câte 2400 de lei alegătorilor și susținătorilor identificați dintr-o localitate din raionul Sîngerei, […] Articolul Au plătit alegătorii să voteze „nu” la referendum: Două femei din Sîngerei, amendate apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Peste 1.700 de cazuri de infecții respiratorii înregistrate într-o săptămână, majoritatea la copii # Realitatea.md
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 1.747 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii, majoritatea la copii, în scădere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în aceeași perioadă, au fost raportate și două cazuri de gripă sezonieră în municipiul […] Articolul Peste 1.700 de cazuri de infecții respiratorii înregistrate într-o săptămână, majoritatea la copii apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Alertă maximă la o rafinărie din România. Garda de Mediu: În aer și în sol ajung necontrolat substanțe periculoase # Realitatea.md
Este alertă maximă la Rafinăria Năvodari, după ce comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au descoperit o scurgere de amoniac într-una dintre instalații. Autoritățile au intervenit de urgență și au dispus oprirea temporară a instalației de frig în termen de 72 de ore, până la remedierea problemelor și punerea acesteia în siguranță, transmite presa de […] Articolul Alertă maximă la o rafinărie din România. Garda de Mediu: În aer și în sol ajung necontrolat substanțe periculoase apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
FOTO Consecințele ploii în Chișinău: Copaci doborâți și crengi rupte. Intervențiile salvatorilor # Realitatea.md
Mai multe crengi au fost rupte, iar copaci, doborâți de rafale în urma ploilor din ultimele zile, anunță Primăria Chișinău. Serviciile municipale responsabile se află în teren pentru a înlătura consecințele. „Având în vedere menținerea în vigoare a codului galben de ploi de lungă durată emis de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru a evita […] Articolul FOTO Consecințele ploii în Chișinău: Copaci doborâți și crengi rupte. Intervențiile salvatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Vitiuc alias „Palermo”, martor-cheie în dosarul Tauber: a fost sub acoperire; Șor îi achita salariu de 100 de mii # Realitatea.md
Fostul deputat Vladimir Vitiuc apare în sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, ca una dintre figurile centrale din dosarul Marinei Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Numele lui este menționat în mai multe secțiuni ale hotărârii, în calitate de martor-cheie, dar și ca persoană folosită de […] Articolul Vitiuc alias „Palermo”, martor-cheie în dosarul Tauber: a fost sub acoperire; Șor îi achita salariu de 100 de mii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:40
VIDEO Vladimir Bolea – una dintre candidaturi la funcția de premier? „Orice soldat vrea să ajungă general” # Realitatea.md
Vicepreședintele PAS și încă ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat la emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE TV, ediția din 7 octombrie curent, că viitorul Guvern al Republicii Moldova va fi format atât din figuri noi, cât și din actuali miniștri. Afirmațiile sale vin în contextul negocierilor politice pentru constituirea noului executiv, după […] Articolul VIDEO Vladimir Bolea – una dintre candidaturi la funcția de premier? „Orice soldat vrea să ajungă general” apare prima dată în Realitatea.md.
