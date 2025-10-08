Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat pentru 1 an și jumate din UFC

09:10

Este alertă maximă la Rafinăria Năvodari, după ce comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au descoperit o scurgere de amoniac într-una dintre instalații. Autoritățile au intervenit de urgență și au dispus oprirea temporară a instalației de frig în termen de 72 de ore, până la remedierea problemelor și punerea acesteia în siguranță, transmite presa de […]