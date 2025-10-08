Țesuturi și celule umane, stocate legal în biobănci: Noi reglementări în domeniul sănătății

11:10

Doi copii au ajuns la spital, iar trei adulți au primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce s-au intoxicat cu gaz, ca urmare a acumulării acestuia de la hota unui cazan. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, 8 octombrie, într-un apartament de pe strada Nicolae Testemițanu 37. La fața locului a intervenit o echipă