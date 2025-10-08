Elevii își vor putea certifica competențele digitale și include în diploma de studii
TVR Moldova, 8 octombrie 2025 18:40
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a din Republica Moldova îşi vor putea testa competenţele digitale. Programul național de evaluare a fost lansat astăzi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum o oră
18:40
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a din Republica Moldova îşi vor putea testa competenţele digitale. Programul național de evaluare a fost lansat astăzi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.
Acum 2 ore
18:10
Pe măsură ce temperaturile scad, pregătirea automobilelor pentru iarnă devine o prioritate pentru siguranța rutieră. Expertul auto Artur Cecan atrage atenția că șoferii ar trebui să-și verifice din timp mașinile, înainte ca termometrele să arate temperaturi negative.
18:00
Bursele de merit pentru studenţi vor fi acordate, de la 1 ianuarie 2026, doar în funcţie de rezultatele academice. Cei cu mediile anuale sub 6,5 nu se vor mai regăsi pe listele beneficiarilor.
17:50
Plahotniuc refuză să se prezinte în judecată: Are nevoie de timp să citească acuzațiile procurorilor # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc a refuzat să participe la prima şedinţă de judecată în dosarul „Frauda Bancară” în care e judecat separat. Fostul lider democrat a cerut instanţei să stabilească un nou termen până când el va putea studia probele strânse de procurori în această cauză penală de răsunet.
17:50
Marin Robu, întors acasă cu trei medalii mondiale, a fost felicitat la Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Marin Robu a revenit acasă cu cele trei medalii mondiale de bronz. Halterofilul a fost felicitat de apropiați la Aeroportul Internațional Chișinău. Performanța reușită în Norvegia i-a asigurat şi un premiu de 180 de mii de lei din partea statului. Elevul lui Sergiu Crețu este, în continuare, în așteptarea unei decizii privind medalia olimpică de la Paris.
17:40
Din 1 martie 2026, certificatele medicale vor fi digitale și notificate angajatorului online # TVR Moldova
De pe 1 martie 2026 certificatele de concediu medical vor fi eliberate în format digital şi disponibile prin intermediul portalurilor guvernamentale şi aplicației EVO, a hotărât astăzi executivul de la Chişinău.
17:40
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, va fi adus silit din închisoare la următoarea şedinţă de judecată. Astăzi, la sedința programată, atât el, cât avocatul său, au lipsit. Procurorii anticorupţie îi acuză de tergiversarea procesului.
Acum 4 ore
17:10
Eveniment caritabil la Chișinău: Mai mulți oameni s-au unit pentru a ajuta animalele fără adăpost # TVR Moldova
Cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, zeci de oameni din diferite domenii s-au adunat în Curtea Teatrului Republican „Luceafărul” din Chișinău pentru a participa la o acțiune caritabilă menită să ajute animalele fără stăpân. Evenimentul a avut scopul de a atrage atenția asupra situației animalelor din Republica Moldova și de a promova responsabilitatea și empatia față de acestea.
16:40
Cui i-a picat colac dosarul lui Plahotniuc? A fost stabilit completul în „Frauda Bancară” # TVR Moldova
Dosarul „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este judecat separat de ceilalți inculpați - foști șefi de la Banca Națională și băncile comerciale devalizate - a fost repartizat unui complet de judecată format din trei magistrați. Președintele completului este Sergiu Stratan, alături de judecătoarele Olga Bejenari și Ana Cucerescu.
16:40
Până la 3000 € amendă în Italia pentru cei care încălzesc locuința peste 19 grade Celsius # TVR Moldova
Italia își ține cetățenii la propriu în frig! De la începutul sezonului rece, autoritățile au impus reguli stricte pentru încălzirea locuințelor, iar cine îndrăznește să ridice temperatura peste 19 grade Celsius riscă amenzi usturătoare – de până la 3.000 de euro, relatează TVR Info.
16:40
Fostul deputat comunist, apoi democrat și, în cele din urmă, „Șor”, Vladimir Vitiuc, a fost „investigator sub acoperire” în dosarul vicepreședintei fostului Partidui „Șor”, Marina Tauber, cu numele de cod „Palermo”, un oraș din Sicilia, Italia. El a mărturisit în instanță valoarea salariilor pe care le primea în plic, 100.000 de lei lunar, felul în care erau plătiți aderenții formațiunii lui Șor și cât a costat campania lui Tauber pentru funcția de primar de Bălți în 2021.
16:20
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de poliție, fiind suspectat că ar fi încercat să comită un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local.
16:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025.
16:10
Toamna aduce adesea oboseală, lipsă de energie și o stare generală de disconfort – simptome cunoscute sub numele de astenie de toamnă. Medicul internist Angela Selivanov explică faptul că această stare nu este o boală, ci un proces fiziologic normal, prin care organismul se adaptează la schimbările de temperatură, lumină și presiune atmosferică.
16:10
Dosarul „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este judecat separat de ceilalți inculpați - foști șefi de la Banca Națională și băncile comerciale devalizate - a fost repartizat unui complet de judecată format din trei magistrați. Președintele completului este Sergiu Stratan, alături de judecătoarele Olga Bejenari și Ana Cucerescu.
15:40
Taximetriştii, curieri sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în companiile online trebuie să aibă reglementări clare şi să li se asigurare o muncă decentă. Subiectul a fost discutat de specialişti în domeniu din Republica Moldova şi România în cadrul unei conferinţe organizate de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.
15:40
Un incendiu a izbucnit la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, unde au intervenit șapte autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum 6 ore
15:10
În Chișinău, tot mai mulți tineri, migranți și refugiați din Ucraina își transformă ideile în afaceri de succes. Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului îi ajută cu sfaturi, instruire și finanțare, oferindu-le șansa să pornească propriile afaceri.
14:50
Etichetele vinurilor moldovenești vor include informații despre ingrediente și alergeni # TVR Moldova
Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare, aliniate practicilor internaționale, pentru ca fiecare consumator să poată înțelege cu exactitate ce conține produsul pe care îl alege. Guvernul a aprobat astăzi un proiect care modifică regulile de etichetare și practicile aplicabile în sectorul vitivinicol, cu scopul de a proteja consumatorii și de a crea un cadru normativ mai coerent pentru producători.
14:40
Halterofilul Marin Robu și-a adjudecat trei medalii de bronz la Campionatul Mondial. Unicul reprezentant al Republicii Moldova la competiția din Norvegia s-a făcut remarcat la categoria 88 de kilograme.
14:20
Militarii contingentului EUFOR ALTHEA-2 au revenit la Chișinău după misiunea Uniunii Europene de menținere a păcii din Bosnia și Herțegovina. Cu acest prilej a fost desfășurată o ceremonie oficială, în cadrul căreia pacificatorii au fost decorați cu distincții și diplome, informează Ministerul Apărării.
14:20
Autoritățile de la Chișinău au precizat că nu au fost informate de către autoritățile ruse după ce serviciul fitosanitar din regiunea Pskov ar fi depistat nereguli în actele care însoțeau un lot de 20 de tone de mere.
14:10
Vaccinul antigripal este distribuit instituțiilor medicale din raioane; recomandat tuturor # TVR Moldova
240 de mii de doze de vaccin antigripal au ajuns în Republica Moldova şi urmează să fie distribuite instituțiilor medico-sanitare din ţară. Responsabilii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică spun că, în acest an, au fost recepţionate cu 40 de mii de doze mai multe faţă de anul trecut, fapt determinat de creşterea ratei de imunizare.
13:40
Vijelia a doborit copaci peste maşini şi a făcut multe pagube materiale. Codul Galben rămâne în vigoare şi astăzi, iar autorităţile îndeamnă cetăţenii să fie vigilenţi. Un incident s-a produs miercuri dimineață în curtea unui bloc din sectorul Ciocana unde un copac s-a prăbușit peste mai multe maşini.
Acum 8 ore
13:30
Ion Ceban, primarul Chişinăului, a dat-o în judecată luna trecută pe ministra de Externe al României, Oana Ţoiu. Primarul de Chișinău a susţinut că Ţoiu l-a defăimat într-un interviu din luna iulie curent, imediat după ce autoritățile române au anunțat că edilul are interdicție de a intra pe teritoriul României și în Spațiul Schengen.
13:00
Ce se întâmplă cu compensațiile pentru sezonul rece. Alexei Buzu: „În funcție de resurse” # TVR Moldova
Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre de guvern prin care vor asigura compensații universale pentru toți cetățenii din Republica Moldova la consumul de energie electrică pentru primii 110 kW consumați, începând cu lunile septembrie și octombrie.
12:40
„Se schimbă plătitorul”. Roman Roșca a spus de ce nu ajung gazele în regiunea transnistreană # TVR Moldova
Criza din regiunea transnistreană este alimentată de Federația Rusă, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care a subliniat că Chișinăul a propus la începutul anului 2025 asistență financiară Tiraspolului pentru a asigura regiunea cu gaze, dar administrația separatistă pro-rusă a fost refuzat.
12:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie, au fost înregistrate 1.747 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent.
12:20
Noi tentative de atacuri cibernetice, înregistrate asupra infrastructurii guvernamentale # TVR Moldova
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a anunțat că miercuri, 8 octombrie, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii IT guvernamentale. Ca urmare a acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile.
12:10
Strategia militară a R. Moldova pentru următorii 10 ani înseamnă mai mulți bani pentru armată # TVR Moldova
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat miercuri că strategia militară, aprobată pentru următorii zece ani, reprezintă o continuare a concepțiilor dezvoltate în ultimii ani în domeniul securității naționale. Ideea de bază a strategiei constă în alocarea a un procent din PIB pentru apărare până în 2030, cu prioritate acordată Armatei Naționale. În 2024 bugetul Ministerului Apărării a ajuns la circa 1,968 miliarde milioane de lei, ceea ce reprezintă 0,65% din PIB).
Acum 12 ore
11:20
R. Moldova este pregătită pentru sezonul rece. Ce spune Junghietu despre reducerea prețului la gaze? # TVR Moldova
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a adăugat că stocurile de cărbune au fost completate, iar gazele necesare pentru perioada rece au fost achiziționate.
11:10
Din cauza condițiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol și un strat de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 de cm, DN7C (Transfăgărășan) se închide temporar, începând cu orele 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă).
11:00
Doi copii și trei maturi din Chișinău s-au intoxicat ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unei instalații de încălzire, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:30
În Sângerei, 2 femei, sancționate pentru corupere electorală în timpul referendumului din 2024 # TVR Moldova
Două femei din raionul Sângerei au fost sancționate pentru că au oferit câte 2.400 de lei alegătorilor dintr-o localitate, cu scopul de a-i determina să aplice ștampila la rubrica „NU” din buletinul de vot pentru referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la UE, anunță Procuratura Bălți, Oficiul Sângerei.
10:30
Un focar de rabie la un câine a fost înregistrat în localitatea Târzieni din raionul Orhei săptămâna trecută, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
10:30
Peste 10.000 de consumatori din mai multe localităţi ale judeţului Prahova sunt nealimentaţi cu electricitate, miercuri dimineaţă, din cauza problemelor cauzate de codul portocaliu de ploi abundente, scrie TVR Info.
10:30
Sergiu Diaconu, numit în funcția de director general al Centrul Național de Management al Crizelor # TVR Moldova
Cabinetul de miniștri l-a numit pe Sergiu Diaconu în funcția de director general al Centrul Național de Management al Crizelor pe un termen de 5 ani, din data de 21 octombrie.
10:20
Riscă șase ani după gratii după ce și-a stropit soția cu benzină și a vrut să îi dea foc # TVR Moldova
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie.
10:10
Riscă să stea șase ani după gratii, după ce și-a stropit soția cu benzină și vrut să îi dea foc # TVR Moldova
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie.
09:30
Un copac s-a prăbușit peste un automobil în sectorul Ciocana din Chișinău, iar mai multe crengi au fost rupte în sectoarele orașului. Autoritățile municipiului Chișinău informează că serviciile municipale de profil sunt în teren pentru a înlătura consecințele legate de condițiile meteo nefavorabile.
09:00
/VIDEO/ Ciclonul Barbara: La Constanța porturile sunt blocate, iar transportul suspendat # TVR Moldova
Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov se află sub Cod Roșu de ploi abundente, iar autoritățile au luat măsuri excepționale pentru a preveni situațiile de urgență. Cursurile școlare au fost suspendate în toate zonele afectate, iar în unele localități au fost mobilizate echipamente de intervenție din alte județe, relatează tvrinfo.ro.
08:40
Marina Tauber a fost dată în urmărire internațională; Andrian Candu lansează amenințări # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 7 octombrie.
Acum 24 ore
21:10
Tinerii luptători vor să cucerească medalii la Campionatul Balcanic, rezervat juniorilor # TVR Moldova
Șase tineri luptători de la Școala Sportivă "Speranța" din Chișinău s-au pregătit intens pentru a reprezenta cu succes Republica Moldova la Campionatul Balcanic, rezervat juniorilor. Băieții aspiră la cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere.
20:50
La Sculeni, Ungheni, PS Nectarie a sfințit primul paraclis închinat sfinților contemporani # TVR Moldova
Duminică, 5 octombrie 2025, comunitatea din Sculeni, raionul Ungheni, a trăit o zi de aleasă sărbătoare și comuniune euharistică. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a fost sfințită Sfânta Masă, Clopotnița și Capela mortuară a Paraclisului închinat Sfântului Ierarh Calinic al Edessei, Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu, și Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina din Insula Lesvos — primul lăcaș de cult din cuprinsul Patriarhiei Române dedicat acestor sfinți, potrivit mitropolieibasarabiei.md.
20:40
După ce a înscris în Liga Conferinței, Vitalie Damașcan a semnat un gol și în prima ligă de fotbal din Bosnia și Herțegovina. Atacantul naționalei Republicii Moldova a salvat formația Zrinjski Mostar de la înfrângere, marcând în prelungirile meciului cu FK Sarajevo.
20:30
Un tânăr de 21 de ani apropiat Partidului „Renaștere”, afiliat lui Ilan Șor, a fost surprins în echipa Partidului „Democrația Acasă”, în frunte cu Vasile Costiuc. Ultima dată a fost observat de jurnaliștii de la „Cu Sens” la sediul PPDA, după miezul nopții, sărbătorind cele aproape 90.000 de voturi obținute de formațiune.
20:10
Președintele american Donald Trump a sugerat că a decis să livreze Ucrainei rachete Tomahawk. Kievul solicită de mai mult timp rachete de acest tip, capabile să lovească ţinte în adâncul teritoriului Rusiei. Liderul de la Washington a ezitat o vreme să răspundă pozitiv acestei solicitări, însă şi-a schimbat poziţia după ce președintele rus Vladimir Putin a refuzat în repetate rânduri să accepte un acord de încetare a focului cu Ucraina.
Ieri
19:30
Rata de prindere a puieţilor plantaţi toamna trecută, în cadrul campaniei naționale de împădurire, este de aproximativ 70%. Declaraţia a fost făcută de ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu.
19:10
Anul acesta au fost făcute doar 10 transplanturi renale şi hepatice în Republica Moldova. Potrivit Agenției de Transplant, unul dintre motive este lipsa donatorilor, dar şi numărul limitat de spitale acreditate care pot preleva ogane. Între timp, peste 75 de pacienți își așteaptă rândul pentru un transplant de ficat sau rinichi. De Ziua Europeană a Donării de Organe, Ţesuturi și Celule, cetăţenii sunt încurajați să salveze vieţi atunci când alt pacient se află în moarte clinică iar organele lui pot fi donate.
18:10
Artiom Roșca este în mare formă. Luptătorul de taekwondo din Republica Moldova a cucerit aurul la Campionatul European printre țările mici și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la un turneu internațional din Letonia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.