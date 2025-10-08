Din 1 martie 2026, certificatele medicale vor fi digitale și notificate angajatorului online

19:10

Anul acesta au fost făcute doar 10 transplanturi renale şi hepatice în Republica Moldova. Potrivit Agenției de Transplant, unul dintre motive este lipsa donatorilor, dar şi numărul limitat de spitale acreditate care pot preleva ogane. Între timp, peste 75 de pacienți își așteaptă rândul pentru un transplant de ficat sau rinichi. De Ziua Europeană a Donării de Organe, Ţesuturi și Celule, cetăţenii sunt încurajați să salveze vieţi atunci când alt pacient se află în moarte clinică iar organele lui pot fi donate.