R. Moldova este pregătită pentru sezonul rece. Ce spune Junghietu despre reducerea prețului la gaze?
TVR Moldova, 8 octombrie 2025 11:20
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a adăugat că stocurile de cărbune au fost completate, iar gazele necesare pentru perioada rece au fost achiziționate.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
11:20
R. Moldova este pregătită pentru sezonul rece. Ce spune Junghietu despre reducerea prețului la gaze? # TVR Moldova
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a adăugat că stocurile de cărbune au fost completate, iar gazele necesare pentru perioada rece au fost achiziționate.
Acum o oră
11:10
Din cauza condițiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol și un strat de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 de cm, DN7C (Transfăgărășan) se închide temporar, începând cu orele 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă).
11:00
Doi copii și trei maturi din Chișinău s-au intoxicat ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unei instalații de încălzire, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum 2 ore
10:30
În Sângerei, 2 femei, sancționate pentru corupere electorală în timpul referendumului din 2024 # TVR Moldova
Două femei din raionul Sângerei au fost sancționate pentru că au oferit câte 2.400 de lei alegătorilor dintr-o localitate, cu scopul de a-i determina să aplice ștampila la rubrica „NU” din buletinul de vot pentru referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la UE, anunță Procuratura Bălți, Oficiul Sângerei.
10:30
Un focar de rabie la un câine a fost înregistrat în localitatea Târzieni din raionul Orhei săptămâna trecută, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
10:30
Peste 10.000 de consumatori din mai multe localităţi ale judeţului Prahova sunt nealimentaţi cu electricitate, miercuri dimineaţă, din cauza problemelor cauzate de codul portocaliu de ploi abundente, scrie TVR Info.
10:30
Sergiu Diaconu, numit în funcția de director general al Centrul Național de Management al Crizelor # TVR Moldova
Cabinetul de miniștri l-a numit pe Sergiu Diaconu în funcția de director general al Centrul Național de Management al Crizelor pe un termen de 5 ani, din data de 21 octombrie.
10:20
Riscă șase ani după gratii după ce și-a stropit soția cu benzină și a vrut să îi dea foc # TVR Moldova
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie.
10:10
Riscă să stea șase ani după gratii, după ce și-a stropit soția cu benzină și vrut să îi dea foc # TVR Moldova
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie.
Acum 4 ore
09:30
Un copac s-a prăbușit peste un automobil în sectorul Ciocana din Chișinău, iar mai multe crengi au fost rupte în sectoarele orașului. Autoritățile municipiului Chișinău informează că serviciile municipale de profil sunt în teren pentru a înlătura consecințele legate de condițiile meteo nefavorabile.
09:00
/VIDEO/ Ciclonul Barbara: La Constanța porturile sunt blocate, iar transportul suspendat # TVR Moldova
Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov se află sub Cod Roșu de ploi abundente, iar autoritățile au luat măsuri excepționale pentru a preveni situațiile de urgență. Cursurile școlare au fost suspendate în toate zonele afectate, iar în unele localități au fost mobilizate echipamente de intervenție din alte județe, relatează tvrinfo.ro.
08:40
Marina Tauber a fost dată în urmărire internațională; Andrian Candu lansează amenințări # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 7 octombrie.
Acum 24 ore
21:10
Tinerii luptători vor să cucerească medalii la Campionatul Balcanic, rezervat juniorilor # TVR Moldova
Șase tineri luptători de la Școala Sportivă "Speranța" din Chișinău s-au pregătit intens pentru a reprezenta cu succes Republica Moldova la Campionatul Balcanic, rezervat juniorilor. Băieții aspiră la cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere.
20:50
La Sculeni, Ungheni, PS Nectarie a sfințit primul paraclis închinat sfinților contemporani # TVR Moldova
Duminică, 5 octombrie 2025, comunitatea din Sculeni, raionul Ungheni, a trăit o zi de aleasă sărbătoare și comuniune euharistică. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a fost sfințită Sfânta Masă, Clopotnița și Capela mortuară a Paraclisului închinat Sfântului Ierarh Calinic al Edessei, Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu, și Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina din Insula Lesvos — primul lăcaș de cult din cuprinsul Patriarhiei Române dedicat acestor sfinți, potrivit mitropolieibasarabiei.md.
20:40
După ce a înscris în Liga Conferinței, Vitalie Damașcan a semnat un gol și în prima ligă de fotbal din Bosnia și Herțegovina. Atacantul naționalei Republicii Moldova a salvat formația Zrinjski Mostar de la înfrângere, marcând în prelungirile meciului cu FK Sarajevo.
20:30
Un tânăr de 21 de ani apropiat Partidului „Renaștere”, afiliat lui Ilan Șor, a fost surprins în echipa Partidului „Democrația Acasă”, în frunte cu Vasile Costiuc. Ultima dată a fost observat de jurnaliștii de la „Cu Sens” la sediul PPDA, după miezul nopții, sărbătorind cele aproape 90.000 de voturi obținute de formațiune.
20:10
Președintele american Donald Trump a sugerat că a decis să livreze Ucrainei rachete Tomahawk. Kievul solicită de mai mult timp rachete de acest tip, capabile să lovească ţinte în adâncul teritoriului Rusiei. Liderul de la Washington a ezitat o vreme să răspundă pozitiv acestei solicitări, însă şi-a schimbat poziţia după ce președintele rus Vladimir Putin a refuzat în repetate rânduri să accepte un acord de încetare a focului cu Ucraina.
19:30
Rata de prindere a puieţilor plantaţi toamna trecută, în cadrul campaniei naționale de împădurire, este de aproximativ 70%. Declaraţia a fost făcută de ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu.
19:10
Anul acesta au fost făcute doar 10 transplanturi renale şi hepatice în Republica Moldova. Potrivit Agenției de Transplant, unul dintre motive este lipsa donatorilor, dar şi numărul limitat de spitale acreditate care pot preleva ogane. Între timp, peste 75 de pacienți își așteaptă rândul pentru un transplant de ficat sau rinichi. De Ziua Europeană a Donării de Organe, Ţesuturi și Celule, cetăţenii sunt încurajați să salveze vieţi atunci când alt pacient se află în moarte clinică iar organele lui pot fi donate.
18:10
Artiom Roșca este în mare formă. Luptătorul de taekwondo din Republica Moldova a cucerit aurul la Campionatul European printre țările mici și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la un turneu internațional din Letonia.
18:10
În perioada 14-19 octombrie, Chișinăul găzduiește primul festival internațional de teatru dedicat operelor lui W. Shakespeare.
18:00
Curtea Constituțională nu poate să invalideze mandatele partidului lui Vasile Costiuc, spun experții # TVR Moldova
Legislaţia nu oferă Curții Constituţionale împuterniciri pentru a invalida mandatele de deputat ale Partidului Democraţia Acasă, pe baza unor fapte deja sancționate. Iar prin decizia de a expedia Curţii informaţiile privind posibilele încălcări ale formaţiunii, CEC pasează responsabilitatea. Este opinia expertului în justiţie Alexandru Bot, invitatul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA. Alţi specialişti din domeniu împărtășesc alte opinii. Cert e că verdictul îl vom afla pe 16 octombrie, atunci când Curtea Constituţională se va întruni în şedinţă.
17:20
Educația rutieră timpurie este esențială pentru siguranța în trafic, spune un angajat al INSP # TVR Moldova
Securitatea copiilor în trafic este o responsabilitate colectivă – a părinților, a șoferilor, a autorităților și a întregii comunități. Șeful Direcției Securitate Rutieră din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, Pavel Apostol, a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal” despre măsurile și regulile care trebuie să le respecte conducătorii auto și pietonii.
17:10
Un bărbat de 35 de ani din nordul Republicii Moldova a fost condamnat la cincisprezece ani de închisoare pentru violul unei minore. Individul a abuzat sexual minora, de fapt, o copilă de doar doisprezece ani, timp de doi ani.
17:10
Securitatea copiilor în trafic este o responsabilitate colectivă – a părinților, a șoferilor, a autorităților și a întregii comunități. Pavel Apostol, șeful Direcției Securitate Rutieră din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, despre măsurile și regulile care trebuie să le respecte conducătorii auto, dar și pietonii.
17:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență după ce ce ar fi pretins și primit bani ilegali pentru perfectarea unui permis de conducere.
16:50
A violat o minoră și a lăsat-o însărcinată. Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare # TVR Moldova
Un bărbat de 35 de ani din nordul Republicii Moldova a fost condamnat la cincisprezece ani de închisoare pentru violul unei minore. Faptele s-au petrecut pe parcursul a aproape doi ani, perioadă în care victima, o copilă de doar doisprezece ani, a fost abuzată sexual.
16:10
În perioada 7–19 octombrie 2025, Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinău devine scena principală a umorului internațional, găzduind cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Comedie FESTIS.
16:10
Marina Tauber a fost dată în căutare internațională; Dosarul a fost transmis către Interpol # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău informează că Marina Tauber a fost anunțată în căutare internațională ca urmare a finalizării procedurilor legale intentate de Inspectoraul General al Poliției.
16:10
Uniunea Europeană vrea să impună sancțiuni împotriva criptomonedei lui Ilan Șor. Monedă digitală A7A5 este susținută de bani depuși în ruble, la Promsvyazbank, o bancă de stat din Rusia, care lucrează în special pentru Ministerul rus al Apărării. Criptomoneda este legată de bursa de criptomonede Grinex, care, potrivit Trezoreriei SUA, este continuatoarea bursei ruse Garantex, sancționată de SUA în 2022.
15:40
154 de afaceri agricole beneficiază de credite avantajoase și granturi prin programul FCA # TVR Moldova
În primele nouă luni ale anului 2025, Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) a sprijinit 154 afaceri din sectorul agricol, cu finanțări în valoare totală de 157,6 milioane lei, din care 31,41 milioane lei alocate în septembrie 2025.
15:40
Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de prima instanță, fiind învinuiți anterior de corupere pasivă. Judecătorul a constatat că nu există probe care să ateste comiterea faptei.
15:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.
15:10
Oportunități pentru tineri. Pot aplica până la 15 octombrie pentru stagii plătite la Parlament # TVR Moldova
Tinerii care vor să obțină experiență de muncă alături de funcționarii publici pot aplica pentru stagii plătite la Parlament. Sunt propuse trei locuri în cadrul subdiviziunilor Legislativului. Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 octombrie 2025, ora 17:00.
14:50
Oamenii legii au înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău două tentative de scoatere ilegală a valutei din Republica Moldova.
14:50
Urgia se abate din această seară peste sudul României. Meteorologii au extins codul roşu de ploi torenţiale. Sunt vizate județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Se vor acumula cantităţi de apă de peste 140 de litri pe metrul pătrat, ceea ce înseamna de aproape 5 ori mai mult decât în mod normal.
14:40
Au încercat să scoată din R. Moldova sume importante în valută. Vameșii au ridicat banii nedeclarați # TVR Moldova
Oamenii legii au înregistrat, la Aeroportul Internațional Chișinău, două tentative de scoatere ilegală a valutei din R. Moldova.
14:30
Fostul politician și finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, a reacționat la o investigație jurnalistică realizată de jurnaliștii Libertatea.ro despre legăturile și afacerile apropiaților lui Vladimir Plahotniuc în România. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fost președinte al Parlamentului în perioada statului capturat de Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu a afirmat că articolul este unul „comandat”, menit să readucă în atenție „povești vechi”, fără legătură cu activitatea sa actuală.
14:10
Cursa internațională feroviară Kiev - Ungheni - București va fi reintrodusă în circulație în această săptămână.
13:40
În Chișinău, ploile abundente au scos la suprafață o probleme veche - gropile. Ce spune primăria? # TVR Moldova
Ploile abundente din ultimele zile scot la suprafaţă o problemă veche a Chişinăului - drumurile deteriorate. Străzile sunt pline de gropi, unele arată ca niște ulite înnoroiate, spre nemulţumirea şoferilor şi a pietonilor. Cei de la Primărie spun, ca de fiecare dată, că intervin cum pot și promit că unele străzi secundare ar putea fi reabilitate.
13:30
„Cel mai bogat din Nisporeni”, dar fără abateri: Cum a trecut democratul Vasile Bîtcă controlul ANI? # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Vasile Bîtcă, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a ieșit basma curată în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Instituția a încheiat controlul averii și intereselor personale ale acestuia, stabilind că nu există nicio abatere de la lege și că toate bunurile și veniturile declarate au acoperire legală.
13:20
„Ceva gustos pe masă”. Cum erau plătiți cărăușii care transportau cu avionul bani pentru rețeaua Șor # TVR Moldova
Un detaliu dezvăluit în sentința de condamnare a Marinei Tauber arată cum rețeaua condusă de Ilan Șor a creat un mecanism de transportare a banilor cash din Rusia în Republica Moldova, folosind așa-numiți „curieri” care efectuau zboruri tur-retur în 24 de ore. Cărăușii făceau navetă tur-retur Moscova - Chișinău 24 de ore, pentru a transporta bani din Rusia, și pentru acest serviciu erau remunerați cu câte 50 de euro, aproximativ 1.000 de lei. Grupul de persoane era format din 10 - 15 persoane.
12:50
Liceul „Mircea Eliade” sărbătorește 35 de ani de la deschidere. Mesajul Iulianei Gorea Costin # TVR Moldova
Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade” a fost, la începutul anilor ’90, expresia unei credințe neabătute în puterea de regenerare a națiunii, după dezmembrarea imperiului sovietic și recăpătarea independenței de stat a Republicii Moldova, fiind unul dintre modelele didactice fondatoare ale ascensiunii identitare.
12:40
Mai multe localități din Republica Moldova vor rămâne fără lumină, anunță Premier Energy # TVR Moldova
Premier Energy Distribution informează consumatorii că, marți, 7 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, conform adreselor și intervalelor orare indicate mai jos.
12:40
Patruzeci de accidente în nouăzeci de minute din cauza ploilor; Autoritățile fac apel la prudență # TVR Moldova
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 dă un semnal de alarmă privind creșterea îngrijorătoare a numărului de accidente rutiere survenite pe fondul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore.
12:10
Liceul „Mircea Eliade” sărbătorește 30 de ani de la deschidere. Mesajul Iulianei Gorea Costin # TVR Moldova
Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade” a fost, la începutul anilor ’90, expresia unei credințe neabătute în puterea de regenerare a națiunii, după dezmembrarea imperiului sovietic și recăpătarea independenței de stat a Republicii Moldova, fiind unul dintre modelele didactice fondatoare ale ascensiunii identitare.
Ieri
11:40
Republica Moldova a primit un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doză de 0,5 ml în seringă preumplută. Vaccinul a fost achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru sezonul gripal 2025–2026.
11:30
Termoelectrica S.A. transmite că a conectat încălzirea pentru circa 120 de imobile din Chișinău, potrivit unui comunicat al instituției.
11:30
Mureșan: Propunem o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică și R. Moldova # TVR Moldova
Europarlamentarul român Siegfried Mureşan a anunțat că a propus o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Potrivit oficialului, comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat luni seară un amendament co-semnat prin care solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.
11:20
Termoelectrica S.A. transmite că a conectat încălzirea pentru circa 120 de imobile din Chișinău, potrivit unui comunicat al instituției.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.