Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, din 1 martie 2026

16:40

Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh, potrivit Digi24. „Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să […] Articolul Actorul american John Malkovich a aflat că este pe jumătate român după ce a făcut un test ADN apare prima dată în ZIUA.md.