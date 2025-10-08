Foreign Policy: Kaja Kallas, acuzată că și-a pierdut tactul diplomatic în relațiile internaționale: „Ziua ei începe și se termină cu Rusia”
Ziua, 8 octombrie 2025 17:30
Mai mulți diplomați ai Uniunii Europene și-au exprimat nemulțumirea față de tonul și abordarea șefei diplomației europene, Kaja Kallas, pe care o consideră „prea directă și lipsită de flexibilitate". Revista americană Foreign Policy publică o amplă analiză, în care pune sub semnul întrebării abilitatea lui Kalas, de a menține un ton suficient de diplomatic în
• • •
Acum 10 minute
17:50
Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România
Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a fost implicat într-o tentativă de vânzare a terenului din jurul Ambasadei SUA în România unui grup de investitori care includea o companie chineză, potrivit unei investigații publicate de The New York Times. Relațiile care au stat la baza acestei propuneri ar fi fost stabilite încă din
Acum 30 minute
17:40
Termen restrâns pentru examinarea dosarului lui Vlad Plahotniuc. Avocații invocă limitarea dreptului la apărare
Judecare pe repede în cazul Plahotniuc. Instanța a stabilit un termen până în 17 octombrie pentru examinarea materialelor, urmând ca prima ședință de judecată să aibă loc deja în 20 octombrie. Asta deși dosarul întocmit de procurori are în jur de 25 de mii de pagini, fapt care, potrivit avocaților, face aproape imposibilă studierea lui
17:30
Acum o oră
17:20
Numărul studenților care vor beneficia de burse va fi mai mic. Din 1 ianuarie 2026, doar studenții care au media mai mare de 6,5 vor putea ridica indemnizațiile. Modificarea a fost făcută în urma unui proiect aprobat miercuri la Guvern. Potrivit Ministerului Educației, noile reguli stabilesc trei categorii de burse. La categoria I sunt eligibili
Acum 2 ore
16:50
Starul portughez Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist al cărui patrimoniu net a depăşit valoarea de un miliard de dolari, în urma recentei reînnoiri a contractului său cu clubul saudit Al-Nassr, ajungând la 1,4 miliarde de dolari, conform datelor Bloomberg Billionaires Index, informează EFE, citată de Agerpres. Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a
16:20
Efectele plafonării achizițiilor în numerar: scădere drastică a tranzacțiilor imobiliare și o creștere vertiginoasă a creditelor ipotecare
Plafonarea achizițiilor în numerar a dus la o scădere drastică a tranzacțiilor imobiliare și a produs o creștere galopantă a împrumuturilor bancare pentru cumpărarea apartamentelor. Despre acest lucru atrage atenția fostul deputat PAS, Olesea Stamate, într-o postare pe Faceboook. Potrivit ei, legea prin care au fost plafonate achizițiile cu bani cash a produs o scădere
16:10
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pentru egalitatea persoanelor LGBT. UE își va „dubla" eforturile în ceea ce privește politicile DEI
Comisia Europeană a adoptat miercuri strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ pentru perioada 2026-2030, potrivit unui comunicat al executivului european. Politica, promovată de președintele Ursula von der Leyen și comisarul european pentru egalitate Hadja Lahbib, urmărește diminuarea discriminării și creșterea integrării persoanelor din această comunitate. Noua strategie a Uniunii Europene pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ se axează pe
16:00
VIDEO | Atac cu pietre asupra coloanei președintelui Ecuadorului în timpul protestelor împotriva creșterii prețului la combustibil
Coloana oficială a președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată, marți, cu pietre, în timp ce se îndrepta spre deschiderea unei stații de tratare a apei în cantonul Tambo, informează administrația prezidențială. Aproximativ 500 de protestatari au înconjurat vehiculele și au început să le lovească cu pietre. Într-un comunicat oficial se precizează că mașina prezidențială a
Acum 4 ore
15:50
Moldovenii vor primi și în acest sezon rece compensații pentru căldură. Înregistrarea online va începe în noiembrie
Cetățenii vor primi și în acest an compensații pentru energia electrică. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, potrivit căruia, autoritățile se află în ultima etapă de pregătire a detaliilor tehnice în acest sens. Hotărârea privind prelungirea termenului și pentru sezonul rece 2025-2026 a fost adoptată astăzi de Guvern. Ministrul
15:30
Comitetul Nobel a anunțat miercuri că Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat cercetătorilor Susumu Kitagawa (Japonia), Richard Robson (Australia) și Omar M. Yaghi (SUA) pentru „dezvoltarea structurilor metal-organice (MOF-uri)", materiale revoluționare cu aplicații în captarea dioxidului de carbon, stocarea energiei și obținerea apei din aer. MOF-urile sunt compuși formați din atomi de metal legați
15:20
Platforma de tranzacționare „Tux Moldova" s-ar fi prăbușit și a creat panică printre investitorii moldoveni
Platforma de tranzacționare „Tux Moldova", o presupusă piramidă financiară, ar fi început să se destrame, după ce utilizatorii din Republica Moldova au primit, în 7 octombrie, un mesaj pe platformă, care transmitea că pentru a-și menține conturile active trebuie să achite, în decurs de 24 de ore, taxe în valoare de 100 USDT. În caz
15:20
VIDEO | Guvernul îi liniștește pe moldoveni: „Nu există motive de îngrijorare privind regimul de vize cu Uniunea Europeană"
Cetățenii moldoveni nu au motive de îngrijorare privind posibila suspendare a regimului liberalizat de vize cu UE. Asigurarea vine din partea purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care a declarat că reforma în acest sens votată de Parlamentul European nu afectează Republica Moldova, atât timp cât este stat candidat la aderare și respectă regulile.
15:00
Controverse în jurul unui lot de mere, care ar fi fost blocat la frontiera cu Rusia. Guvernul nu a fost notificat despre interdicție
Guvernul anunță că nu a fost notificat în nicio formă despre interdicția care ar fi fost impusă de Serviciul rus de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară pentru un lot de 20 de tone de mere din R. Moldova. Presa scria încă de marți seara că fructele ar fi blocate la frontiera dintre Letonia și Rusia în
14:50
Prima întâlnire de nivel înalt între oficiali români şi noua administraţie Trump. Ministrul Oana Ţoiu, vizită oficială la Washington
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, se află, miercuri, în SUA şi va avea consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump. Potrivit unui anunţ oficial al MAE, citat de News.ro, ministrul Oana Ţoiu se află în vizită oficială
14:30
Stocurile de gaze, cărbune și păcură pentru noul sezon de încălzire sunt pline, dă asigurări Ministerul Energiei! Junghietu: R. Moldova este pregătită pentru iarnă
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, autoritățile statului au finalizat procedurile privind achiziția și stocarea resurselor energetice necesare pentru perioada rece. „Sezonul de încălzire a început, iar țara este pregătită pentru iarnă. Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de gaze naturale pentru sezonul 2025–2026
14:20
VIDEO | Patru muncitori au fost găsiți morți sub dărâmăturile unei clădiri cu şase etaje care s-a prăbuşit în centrul Madridului
Patru persoane și-au pierdut viața după ce o clădire cu șase etaje, aflată în renovare pentru a fi transformată într-un hotel, s-a prăbușit în centrul Madridului, au anunțat autoritățile locale miercuri. Primarul Madridului, Jose Luis Almeida, a confirmat pe X că pompierii au recuperat corpurile persoanelor dispărute în urma colapsului. Victimele au fost identificate ca
Acum 6 ore
13:40
Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că este foarte posibil să-și continue activitatea în fruntea ministerului și după învestirea noului guvern. Oficialul a subliniat că proiectele lansate de echipa ministerului „trebuie duse la bun sfârșit și extinse în următorii ani", transmite IPN. „Din discuțiile preliminare pe care le-am avut cu colegii, cel
13:30
Trei morți în regiunea Belgorod din Rusia după un presupus atac asupra unui complex sportiv. Autoritățile ruse vorbesc despre rachete ucrainene
Trei persoane au murit și nouă au fost rănite după ce o rachetă a lovit, potrivit autorităților ruse, localitatea Maslova Pristan din raionul Șebekino, regiunea Belgorod, anunță conducerea regională. Impactul a vizat un obiect social, iar presa locală precizează că este vorba despre un complex sportiv parțial distrus de explozie. Șeful regiunii, Veceaslav Gladkov, a
13:20
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Peste 20 de pompieri au fost detașați la stingerea focului
Șapte autospeciale și 20 de pompieri au intervenit miercuri dimineață, 8 octombrie, la un incendiu izbucnit la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 11:24. Focul a afectat acoperișul sălii de festivități situată pe teritoriul azilului. „Pentru gestionarea intervenției a fost creat Statul Major, iar forțele și
13:00
Ministerul rus de Externe: Impulsul procesului de pace privind Ucraina, generat la summitul din Alaska, s-a epuizat
Impulsul diplomatic obținut în urma summitului de la Anchorage (Alaska) privind reglementarea conflictului din Ucraina „s-a epuizat în mare măsură", a declarat Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, citat de agenția RIA Novosti. „Din păcate, trebuie să constatăm că puternicul impuls de la Anchorage, favorabil înțelegerilor de pace, a fost în mare parte anulat
12:40
Coadă uriașă la Iași, în prima zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Racla cu moaștele cuvioasei a fost scoasă din Catedrala Mitropoliei
Zeci de mii de oameni s-au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în cea mai amplă manifestare religioasă din România. Pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Parascheva a început oficial, atrăgând deja mii de credincioși veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate, relatează Adevărul.ro.
12:30
Politico: Prăbușirea lui Macron slăbește Europa. Instabilitatea politică din Franța pune zona euro sub presiune și stârnește panică la Bruxelles
Instabilitatea politică din Franța provoacă neliniște în capitalele europene, după prăbușirea spectaculoasă a noului guvern de la Paris, scrie Politico. Incertitudinea privind direcția economică și viitorul președintelui Emmanuel Macron a alimentat tensiuni pe piețele financiare și îngrijorări la Bruxelles, unde diplomații avertizează că
12:10
La un pas de tragedie! Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz din cauza unei centrale termice defecte # Ziua
Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din Chișinău. „Apelul […] Articolul La un pas de tragedie! Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz din cauza unei centrale termice defecte apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Peste șase secole de istorie. 617 ani de la prima atestare documentară a orașului Cernăuți, capitala românilor bucovineni din Ucraina # Ziua
Orașul Cernăuți, centrul cultural și administrativ al românilor din Bucovina de Nord, denumit și „mica Vienă din Est”, aflat în prezent în componența Ucrainei, împlinește 617 ani de la prima atestare documentară. Parte a Moldovei istorice, această frumoasă localitate de pe râul Prut, a fost deseori disputată de imperiile învecinate, care și-au lăsat amprenta în […] Articolul Peste șase secole de istorie. 617 ani de la prima atestare documentară a orașului Cernăuți, capitala românilor bucovineni din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, potrivit unui comunicat de presă. Din cauza intensității crescute a acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau ar putea înregistra perioade de încărcare mai […] Articolul Infrastructura IT guvernamentală, ținta lui atac cibernetic, anunță STISC apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
11:50
11:20
VIDEO | Un șofer și un pieton s-au luat la bătaie pe o stradă din Capitală. Conducătorul auto, acuzat că nu a acordat prioritate trecătorilor # Ziua
Un șofer și un pieton s-au luat la bătaie pe bulevardul Moscova din sectorul Râșcani al Capitalei în urma unui conflict spontan. Un bărbat i-a dat mai multe replici unui șofer care ieșea dintr-o curte în viteză, fără a acorda prioritate pietonilor. Nemulțumit că este luat la rost, șoferul a ieșit din mașină încercând să-i […] Articolul VIDEO | Un șofer și un pieton s-au luat la bătaie pe o stradă din Capitală. Conducătorul auto, acuzat că nu a acordat prioritate trecătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Documente declasificate arată că Joe Biden ar fi cerut CIA să nu publice un raport despre legăturile afacerilor familiei sale în Ucraina # Ziua
Potrivit unor documente declasificate de CIA, fostul vicepreședinte american Joe Biden ar fi cerut în 2015 ca un raport de informații ce conținea reacțiile oficialilor ucraineni privind presupusele legături corupte ale familiei sale cu afaceri din Ucraina „să nu fie diseminat” – iar solicitarea ar fi fost respectată. Documentele, obținute de Fox News Digital, au […] Articolul Documente declasificate arată că Joe Biden ar fi cerut CIA să nu publice un raport despre legăturile afacerilor familiei sale în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Accident violent la Ciocana! O mașină a intrat în plin în mai multe automobile parcate # Ziua
Cel puțin trei automobile au fost avariate în urma unui accident produs miercuri dimineața, 8 octombrie, pe strada Nicolae Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al Chișinăului. Din imaginile video postate pe rețelele de socializare se observă cum, cel mai probabil, o mașină a pierdut controlul volanului și a intrat violent într-o coloană de mașini parcate […] Articolul VIDEO | Accident violent la Ciocana! O mașină a intrat în plin în mai multe automobile parcate apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Un bărbat a fost reținut, după ce a încercat să jefuiască un magazin din Bălți. A amenințat vânzătoarea cu un cuțit # Ziua
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 octombrie, când o femeie de 30 de ani a sesizat poliția, anunțând că un individ în stare de […] Articolul VIDEO | Un bărbat a fost reținut, după ce a încercat să jefuiască un magazin din Bălți. A amenințat vânzătoarea cu un cuțit apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Cel puțin două mașini au fost grav avariate în Capitală, după ce peste vehicule au căzut doi arbori. Incidentele au avut loc în cartiere din sectoarele Ciocana și Râșcani, acolo unde au intervenit echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Copacii au căzut în urma ploilor, care nu contenesc în Capitală de două zile. […] Articolul Copaci doborâți în Capitală în urma ploilor. Cel puțin două mașini au fost avariate apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Regiuni întregi fără curent, zeci de răniți și pagube majore # Ziua
Forțele ruse au atacat o termocentrală aparținând companiei DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, provocând rănirea a doi angajați și distrugeri majore ale echipamentelor, potrivit unui comunicat publicat pe Telegram și citat de RBC Ucraina. „Rusia a atacat o termocentrală DTEK. Potrivit informațiilor preliminare, doi energeticieni au fost răniți. Aceștia au […] Articolul Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Regiuni întregi fără curent, zeci de răniți și pagube majore apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:30
Guvernul acordă statut de parc industrial unei firme afiliate deputatului ales al PAS, Ilie Ionaș. SRL-ul va administra un teren din Costești # Ziua
O firmă a mamei deputatului ales din partea PAS, Ilie Ionaș, urmează să obțină azi statutul de parc industrial în satul Costești, acolo unde Ilie Ionaș este și primar. Printr-o hotărâre, ce urmează să fie supusă aprobării la ședința de azi a Guvernului, titlul de parc industrial va fi acordat SRL-ului „Ionaș Estate”, care, în […] Articolul Guvernul acordă statut de parc industrial unei firme afiliate deputatului ales al PAS, Ilie Ionaș. SRL-ul va administra un teren din Costești apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
UE ar putea reintroduce vizele pentru moldoveni. Parlamentul European a votat o reformă care permite suspendarea liberei circulații # Ziua
Deputații europeni au facilitat mecanismul care permite Uniunii Europene să suspende temporar sau definitiv regimul liberalizat de vize pentru cetățenii statelor din afara spațiului comunitar. Decizia vizează 61 de țări ai căror cetățeni pot în prezent călători liber în spațiul Schengen, inclusiv cei din Republica Moldova. Potrivit noilor reguli, Comisia Europeană va putea reintroduce obligativitatea […] Articolul UE ar putea reintroduce vizele pentru moldoveni. Parlamentul European a votat o reformă care permite suspendarea liberei circulații apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:40
ATITUDINI | George Damian: De ce fac bube la gură unii când aud de termenul „basarabeni” și încep să chiaune că ei sunt „moldoveni”? # Ziua
Confuzii, confuzii, confuzii… de ce fac bube la gură unii când aud de termenul „basarabeni” și încep să chiaune că ei sunt „moldoveni”? Păi e o problemă de identitate istorică, o problemă de asumare a unei identități – mai bine zis de refuz a asumării unei identități. Basarabia este o provincie românească anexată de Rusia […] Articolul ATITUDINI | George Damian: De ce fac bube la gură unii când aud de termenul „basarabeni” și încep să chiaune că ei sunt „moldoveni”? apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Ala Nemerenco anunță o reformă pentru spitalele de psihiatrie: Ar putea avea o administrație comună # Ziua
Autoritățile pregătesc o reformă pentru cele trei spitale de psihiatrie – din Chișinău, Bălți și Orhei. Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu exclude că instituțiile vor avea o administrație comună, cea mai complicată situație, potrivit oficialului, fiind la spitalul din Orhei, a cărui infrastructură nu corespunde, în prezent, rigorilor de tratare a pacienților dependenți de alcoolism […] Articolul Ala Nemerenco anunță o reformă pentru spitalele de psihiatrie: Ar putea avea o administrație comună apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Fostul cancelar german Angela Merkel, criticată dur de Polonia și țările baltice pentru comentariile despre invazia Rusiei în Ucraina # Ziua
Comentariile fostului cancelar german Angela Merkel, sugerând că anumite țări est-europene ar fi avut o responsabilitate parțială în invazia Rusiei în Ucraina, au stârnit reacții puternice în Polonia și statele baltice, relatează Politico. Într-un interviu pentru publicația ungară Partizan, Merkel a afirmat că refuzul unor țări din Europa de Est, inclusiv Polonia și statele baltice, […] Articolul Fostul cancelar german Angela Merkel, criticată dur de Polonia și țările baltice pentru comentariile despre invazia Rusiei în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
OPINII | Ion Terguță: Agenda ascunsă a guvernării – resetarea totală a ordinii constituționale # Ziua
Președinta Maia Sandu a insistat cu tot dinadinsul să obțină o nouă majoritate parlamentară pentru PAS. Făcând abstracție de orice, PAS are 55 de mandate în viitorul Parlament. S-ar putea presupune că președinta și-a atins obiectivul de a-și asigura un nou mandat liniștit, în care poate conduce Republica Moldova după bunul său plac. Totuși, insistența […] Articolul OPINII | Ion Terguță: Agenda ascunsă a guvernării – resetarea totală a ordinii constituționale apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și banca de stat rusă PSB # Ziua
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN. Potrivit sursei, blocul comunitar a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat de compania A7 – fondată și controlată […] Articolul UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și banca de stat rusă PSB apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Banca Națională a României (BNR) a pus în circulație, începând cu 6 octombrie, monede din aur, argint și tombac cuprat dedicate Centenarului Patriarhiei Române, informează Basilica.ro. Pe aversul monedelor este reprezentată macheta Catedralei Naționale, alături de inscripțiile „ROMÂNIA” și „CATEDRALA NAȚIONALĂ”, anul emisiunii – 2025 –, stema României și valoarea nominală: 500 lei pentru moneda […] Articolul VIDEO | Banca Națională a României a lansat monede dedicate Centenarului Patriarhiei Române apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:50
Șeful Poliției Naționale, contrazis de Judecătoria Chișinău: Marina Tauber a fost dată în căutare în ziua condamnării # Ziua
Deputatul Marina Tauber, care s-ar afla în Rusia, a fost dată în căutare în ziua în care a fost emisă sentința de condamnare, adică în 30 septembrie. Precizarea a fost făcută de Judecătoria Chișinău, care îl contrazice astfel pe șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care în 5 octombrie declara că Poliția Națională nu a primit încă […] Articolul Șeful Poliției Naționale, contrazis de Judecătoria Chișinău: Marina Tauber a fost dată în căutare în ziua condamnării apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
În 2026 la Chișinău ar putea fi deschis primul centru de iodoterapie pentru tratarea cancerului tiroidian # Ziua
Anul viitor, la Institutul Oncologic din Chișinău ar putea fi deschis, în premieră, un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, care a precizat că centrul va fi funcțional într-un spațiu special amenajat al institutului. „Este un tratament care este utilizat pentru tratarea patologiilor oncologice ale […] Articolul În 2026 la Chișinău ar putea fi deschis primul centru de iodoterapie pentru tratarea cancerului tiroidian apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt # Ziua
Școlile din municipiul București vor fi închise miercuri, 8 octombrie, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu marți. Elevii vor rămâne acasă în contextul codului roșu de vreme severă emis de meteorologi. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. „Şcolile Municipului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, începând cu mâine. Mâine […] Articolul Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Actorul american John Malkovich a aflat că este pe jumătate român după ce a făcut un test ADN # Ziua
Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh, potrivit Digi24. „Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să […] Articolul Actorul american John Malkovich a aflat că este pe jumătate român după ce a făcut un test ADN apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat la trei cercetători americani pentru contribuțiile lor în domeniul fizicii cuantice # Ziua
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică 2025 lui John Clarke (Universitatea din California, Berkeley, SUA), Michel H. Devoret (Universitatea Yale, New Haven, CT și Universitatea din California, Santa Barbara, SUA) și John M. Martinis (Universitatea din California, Santa Barbara, SUA), „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și cuantizarea energiei […] Articolul Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat la trei cercetători americani pentru contribuțiile lor în domeniul fizicii cuantice apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Curtea Constituțională anunță că se va expune în 16 octombrie asupra raportului Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și asupra validării mandatelor celor 101 deputați. Comisia Electorală Centrală a prezentat luni, 6 octombrie, Curții Constituționale procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu […] Articolul Curtea Constituțională se va expune în 16 octombrie asupra validării mandatelor de deputat apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
CNA și procurorii au reținut în flagrant delict un bărbat care „vindea” permise de conducere cu 2500 de euro # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant delict un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea […] Articolul CNA și procurorii au reținut în flagrant delict un bărbat care „vindea” permise de conducere cu 2500 de euro apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Rusia susține că o dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al centralei nucleare Novovoronej # Ziua
O dronă ucraineană ar fi lovit în noaptea de luni spre marți un turn de răcire al centralei nucleare Novovoronej, una dintre cele mai mari din Rusia, a anunțat „Rosenergoatom”. Potrivit companiei, drona a fost „suprimată prin mijloace tehnice”, dar s-a prăbușit asupra turnului de răcire al blocului energetic nr. 6, aflat în funcțiune, și […] Articolul Rusia susține că o dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al centralei nucleare Novovoronej apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Zi istorică pentru Biserica românească din Basarabia: PS Nectarie a sfințit primul lăcaș închinat sfinților contemporani # Ziua
Primul lăcaș de cult din spațiul românesc închinat sfinților contemporani a fost sfințit duminică în satul Sculeni, din raionul Ungheni. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului. În cadrul evenimentului, a fost sfințită Sfânta Masă, Clopotnița […] Articolul Zi istorică pentru Biserica românească din Basarabia: PS Nectarie a sfințit primul lăcaș închinat sfinților contemporani apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Primarul orașului Herdecke din Germania, în stare critică după ce a fost înjunghiat de mai mulți atacatori # Ziua
Primarul din orașul german Herdecke, landul Renania de Nord-Westfalia, a fost grav rănit într-un atac cu cuțitul. Iris Staltzer, în vârstă de 57 de ani, reprezentantă a Partidului Social-Democrat (SPD), a suferit multiple plăgi în zona abdomenului și a spatelui. Potrivit publicației Bild, fiul ei a descoperit-o rănită în apartamentul său. Înainte de a-și pierde […] Articolul Primarul orașului Herdecke din Germania, în stare critică după ce a fost înjunghiat de mai mulți atacatori apare prima dată în ZIUA.md.
