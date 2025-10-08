Ministerul rus de Externe: Impulsul procesului de pace privind Ucraina, generat la summitul din Alaska, s-a epuizat
Impulsul diplomatic obținut în urma summitului de la Anchorage (Alaska) privind reglementarea conflictului din Ucraina „s-a epuizat în mare măsură", a declarat Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, citat de agenția RIA Novosti. „Din păcate, trebuie să constatăm că puternicul impuls de la Anchorage, favorabil înțelegerilor de pace, a fost în mare parte anulat
Ministerul rus de Externe: Impulsul procesului de pace privind Ucraina, generat la summitul din Alaska, s-a epuizat
Coadă uriașă la Iași, în prima zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Racla cu moaștele cuvioasei a fost scoasă din Catedrala Mitropoliei
Zeci de mii de oameni s-au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în cea mai amplă manifestare religioasă din România. Pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Parascheva a început oficial, atrăgând deja mii de credincioși veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate, relatează Adevărul.ro.
Politico: Prăbușirea lui Macron slăbește Europa. Instabilitatea politică din Franța pune zona euro sub presiune și stârnește panică la Bruxelles
Instabilitatea politică din Franța provoacă neliniște în capitalele europene, după prăbușirea spectaculoasă a noului guvern de la Paris, scrie Politico. Incertitudinea privind direcția economică și viitorul președintelui Emmanuel Macron a alimentat tensiuni pe piețele financiare și îngrijorări la Bruxelles, unde diplomații avertizează că leadershipul francez pe dosarele Ucraina și Gaza este serios afectat. Într-un moment
La un pas de tragedie! Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz din cauza unei centrale termice defecte
Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din Chișinău. „Apelul
Peste șase secole de istorie. 617 ani de la prima atestare documentară a orașului Cernăuți, capitala românilor bucovineni din Ucraina
Orașul Cernăuți, centrul cultural și administrativ al românilor din Bucovina de Nord, denumit și „mica Vienă din Est", aflat în prezent în componența Ucrainei, împlinește 617 ani de la prima atestare documentară. Parte a Moldovei istorice, această frumoasă localitate de pe râul Prut, a fost deseori disputată de imperiile învecinate, care și-au lăsat amprenta în
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, potrivit unui comunicat de presă. Din cauza intensității crescute a acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau ar putea înregistra perioade de încărcare mai
VIDEO | Un șofer și un pieton s-au luat la bătaie pe o stradă din Capitală. Conducătorul auto, acuzat că nu a acordat prioritate trecătorilor
Un șofer și un pieton s-au luat la bătaie pe bulevardul Moscova din sectorul Râșcani al Capitalei în urma unui conflict spontan. Un bărbat i-a dat mai multe replici unui șofer care ieșea dintr-o curte în viteză, fără a acorda prioritate pietonilor. Nemulțumit că este luat la rost, șoferul a ieșit din mașină încercând să-i
Documente declasificate arată că Joe Biden ar fi cerut CIA să nu publice un raport despre legăturile afacerilor familiei sale în Ucraina
Potrivit unor documente declasificate de CIA, fostul vicepreședinte american Joe Biden ar fi cerut în 2015 ca un raport de informații ce conținea reacțiile oficialilor ucraineni privind presupusele legături corupte ale familiei sale cu afaceri din Ucraina „să nu fie diseminat" – iar solicitarea ar fi fost respectată. Documentele, obținute de Fox News Digital, au
VIDEO | Accident violent la Ciocana! O mașină a intrat în plin în mai multe automobile parcate
Cel puțin trei automobile au fost avariate în urma unui accident produs miercuri dimineața, 8 octombrie, pe strada Nicolae Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al Chișinăului. Din imaginile video postate pe rețelele de socializare se observă cum, cel mai probabil, o mașină a pierdut controlul volanului și a intrat violent într-o coloană de mașini parcate
VIDEO | Un bărbat a fost reținut, după ce a încercat să jefuiască un magazin din Bălți. A amenințat vânzătoarea cu un cuțit
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 octombrie, când o femeie de 30 de ani a sesizat poliția, anunțând că un individ în stare de
Cel puțin două mașini au fost grav avariate în Capitală, după ce peste vehicule au căzut doi arbori. Incidentele au avut loc în cartiere din sectoarele Ciocana și Râșcani, acolo unde au intervenit echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Copacii au căzut în urma ploilor, care nu contenesc în Capitală de două zile.
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Regiuni întregi fără curent, zeci de răniți și pagube majore
Forțele ruse au atacat o termocentrală aparținând companiei DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, provocând rănirea a doi angajați și distrugeri majore ale echipamentelor, potrivit unui comunicat publicat pe Telegram și citat de RBC Ucraina. „Rusia a atacat o termocentrală DTEK. Potrivit informațiilor preliminare, doi energeticieni au fost răniți. Aceștia au
Guvernul acordă statut de parc industrial unei firme afiliate deputatului ales al PAS, Ilie Ionaș. SRL-ul va administra un teren din Costești
O firmă a mamei deputatului ales din partea PAS, Ilie Ionaș, urmează să obțină azi statutul de parc industrial în satul Costești, acolo unde Ilie Ionaș este și primar. Printr-o hotărâre, ce urmează să fie supusă aprobării la ședința de azi a Guvernului, titlul de parc industrial va fi acordat SRL-ului „Ionaș Estate", care, în
UE ar putea reintroduce vizele pentru moldoveni. Parlamentul European a votat o reformă care permite suspendarea liberei circulații
Deputații europeni au facilitat mecanismul care permite Uniunii Europene să suspende temporar sau definitiv regimul liberalizat de vize pentru cetățenii statelor din afara spațiului comunitar. Decizia vizează 61 de țări ai căror cetățeni pot în prezent călători liber în spațiul Schengen, inclusiv cei din Republica Moldova. Potrivit noilor reguli, Comisia Europeană va putea reintroduce obligativitatea
ATITUDINI | George Damian: De ce fac bube la gură unii când aud de termenul „basarabeni" și încep să chiaune că ei sunt „moldoveni"?
Confuzii, confuzii, confuzii… de ce fac bube la gură unii când aud de termenul „basarabeni" și încep să chiaune că ei sunt „moldoveni"? Păi e o problemă de identitate istorică, o problemă de asumare a unei identități – mai bine zis de refuz a asumării unei identități. Basarabia este o provincie românească anexată de Rusia
Ala Nemerenco anunță o reformă pentru spitalele de psihiatrie: Ar putea avea o administrație comună
Autoritățile pregătesc o reformă pentru cele trei spitale de psihiatrie – din Chișinău, Bălți și Orhei. Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu exclude că instituțiile vor avea o administrație comună, cea mai complicată situație, potrivit oficialului, fiind la spitalul din Orhei, a cărui infrastructură nu corespunde, în prezent, rigorilor de tratare a pacienților dependenți de alcoolism
Fostul cancelar german Angela Merkel, criticată dur de Polonia și țările baltice pentru comentariile despre invazia Rusiei în Ucraina
Comentariile fostului cancelar german Angela Merkel, sugerând că anumite țări est-europene ar fi avut o responsabilitate parțială în invazia Rusiei în Ucraina, au stârnit reacții puternice în Polonia și statele baltice, relatează Politico. Într-un interviu pentru publicația ungară Partizan, Merkel a afirmat că refuzul unor țări din Europa de Est, inclusiv Polonia și statele baltice,
OPINII | Ion Terguță: Agenda ascunsă a guvernării – resetarea totală a ordinii constituționale
Președinta Maia Sandu a insistat cu tot dinadinsul să obțină o nouă majoritate parlamentară pentru PAS. Făcând abstracție de orice, PAS are 55 de mandate în viitorul Parlament. S-ar putea presupune că președinta și-a atins obiectivul de a-și asigura un nou mandat liniștit, în care poate conduce Republica Moldova după bunul său plac. Totuși, insistența
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și banca de stat rusă PSB
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN. Potrivit sursei, blocul comunitar a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat de compania A7 – fondată și controlată
Banca Națională a României (BNR) a pus în circulație, începând cu 6 octombrie, monede din aur, argint și tombac cuprat dedicate Centenarului Patriarhiei Române, informează Basilica.ro. Pe aversul monedelor este reprezentată macheta Catedralei Naționale, alături de inscripțiile „ROMÂNIA” și „CATEDRALA NAȚIONALĂ”, anul emisiunii – 2025 –, stema României și valoarea nominală: 500 lei pentru moneda […] Articolul VIDEO | Banca Națională a României a lansat monede dedicate Centenarului Patriarhiei Române apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful Poliției Naționale, contrazis de Judecătoria Chișinău: Marina Tauber a fost dată în căutare în ziua condamnării # Ziua
Deputatul Marina Tauber, care s-ar afla în Rusia, a fost dată în căutare în ziua în care a fost emisă sentința de condamnare, adică în 30 septembrie. Precizarea a fost făcută de Judecătoria Chișinău, care îl contrazice astfel pe șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care în 5 octombrie declara că Poliția Națională nu a primit încă […] Articolul Șeful Poliției Naționale, contrazis de Judecătoria Chișinău: Marina Tauber a fost dată în căutare în ziua condamnării apare prima dată în ZIUA.md.
În 2026 la Chișinău ar putea fi deschis primul centru de iodoterapie pentru tratarea cancerului tiroidian # Ziua
Anul viitor, la Institutul Oncologic din Chișinău ar putea fi deschis, în premieră, un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, care a precizat că centrul va fi funcțional într-un spațiu special amenajat al institutului. „Este un tratament care este utilizat pentru tratarea patologiilor oncologice ale […] Articolul În 2026 la Chișinău ar putea fi deschis primul centru de iodoterapie pentru tratarea cancerului tiroidian apare prima dată în ZIUA.md.
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt # Ziua
Școlile din municipiul București vor fi închise miercuri, 8 octombrie, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu marți. Elevii vor rămâne acasă în contextul codului roșu de vreme severă emis de meteorologi. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. „Şcolile Municipului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, începând cu mâine. Mâine […] Articolul Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt apare prima dată în ZIUA.md.
Actorul american John Malkovich a aflat că este pe jumătate român după ce a făcut un test ADN # Ziua
Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh, potrivit Digi24. „Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să […] Articolul Actorul american John Malkovich a aflat că este pe jumătate român după ce a făcut un test ADN apare prima dată în ZIUA.md.
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat la trei cercetători americani pentru contribuțiile lor în domeniul fizicii cuantice # Ziua
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică 2025 lui John Clarke (Universitatea din California, Berkeley, SUA), Michel H. Devoret (Universitatea Yale, New Haven, CT și Universitatea din California, Santa Barbara, SUA) și John M. Martinis (Universitatea din California, Santa Barbara, SUA), „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și cuantizarea energiei […] Articolul Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat la trei cercetători americani pentru contribuțiile lor în domeniul fizicii cuantice apare prima dată în ZIUA.md.
Curtea Constituțională anunță că se va expune în 16 octombrie asupra raportului Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și asupra validării mandatelor celor 101 deputați. Comisia Electorală Centrală a prezentat luni, 6 octombrie, Curții Constituționale procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu […] Articolul Curtea Constituțională se va expune în 16 octombrie asupra validării mandatelor de deputat apare prima dată în ZIUA.md.
CNA și procurorii au reținut în flagrant delict un bărbat care „vindea” permise de conducere cu 2500 de euro # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant delict un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea […] Articolul CNA și procurorii au reținut în flagrant delict un bărbat care „vindea” permise de conducere cu 2500 de euro apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia susține că o dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al centralei nucleare Novovoronej # Ziua
O dronă ucraineană ar fi lovit în noaptea de luni spre marți un turn de răcire al centralei nucleare Novovoronej, una dintre cele mai mari din Rusia, a anunțat „Rosenergoatom”. Potrivit companiei, drona a fost „suprimată prin mijloace tehnice”, dar s-a prăbușit asupra turnului de răcire al blocului energetic nr. 6, aflat în funcțiune, și […] Articolul Rusia susține că o dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al centralei nucleare Novovoronej apare prima dată în ZIUA.md.
Zi istorică pentru Biserica românească din Basarabia: PS Nectarie a sfințit primul lăcaș închinat sfinților contemporani # Ziua
Primul lăcaș de cult din spațiul românesc închinat sfinților contemporani a fost sfințit duminică în satul Sculeni, din raionul Ungheni. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului. În cadrul evenimentului, a fost sfințită Sfânta Masă, Clopotnița […] Articolul Zi istorică pentru Biserica românească din Basarabia: PS Nectarie a sfințit primul lăcaș închinat sfinților contemporani apare prima dată în ZIUA.md.
Primarul orașului Herdecke din Germania, în stare critică după ce a fost înjunghiat de mai mulți atacatori # Ziua
Primarul din orașul german Herdecke, landul Renania de Nord-Westfalia, a fost grav rănit într-un atac cu cuțitul. Iris Staltzer, în vârstă de 57 de ani, reprezentantă a Partidului Social-Democrat (SPD), a suferit multiple plăgi în zona abdomenului și a spatelui. Potrivit publicației Bild, fiul ei a descoperit-o rănită în apartamentul său. Înainte de a-și pierde […] Articolul Primarul orașului Herdecke din Germania, în stare critică după ce a fost înjunghiat de mai mulți atacatori apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Explozie și incendiu lângă reședința premierului francez, chiar în ziua negocierilor pentru formarea unui nou guvern # Ziua
Un incendiu urmat de explozii a izbucnit marți dimineață, pe Rue de Varenne, la doar câțiva metri de Hôtel de Matignon, sediul prim-ministrului francez. Potrivit autorităților, flăcările au fost stinse rapid, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Aproximativ douăzeci de pompieri au fost mobilizați la fața locului. Potrivit Le Parisien, martorii au relatat că […] Articolul VIDEO | Explozie și incendiu lângă reședința premierului francez, chiar în ziua negocierilor pentru formarea unui nou guvern apare prima dată în ZIUA.md.
Jucătorii selecționatei R. Moldova la fotbal, pregătiri pentru meciurile contra României și Estoniei # Ziua
Selecționata R. Moldova la fotbal s-a reunit pentru cel de-al patrulea cantonament din acest an. Pregătirile au loc în ajunul meciului amical contra selecționatei României, programat pe 9 octombrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională din București, și pentru meciul din 14 octombrie din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 contra Estoniei, pe stadionul A. […] Articolul Jucătorii selecționatei R. Moldova la fotbal, pregătiri pentru meciurile contra României și Estoniei apare prima dată în ZIUA.md.
Macron i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru formarea unui guvern, în timp ce tot mai multe voci cer demisia președintelui Franței # Ziua
Președintele francez Emmanuel Macron i-a acordat premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru „negocieri finale în vederea definirii unei platforme de acțiune și stabilitate pentru țară”. Miercuri seară, Lecornu urmează să-l informeze pe șeful statului cu privire la rezultatele consultărilor, „astfel încât acesta să poată trage toate concluziile necesare”, a anunțat […] Articolul Macron i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru formarea unui guvern, în timp ce tot mai multe voci cer demisia președintelui Franței apare prima dată în ZIUA.md.
Codul roșu de ploi torențiale emis de meteorologi se extinde în sud-estul României, iar tot mai multe autorități locale decid suspendarea cursurilor în școli. După Constanța și Ialomița, marți dimineață, și județele Călărași și Giurgiu au anunțat că miercuri, 8 octombrie, unitățile de învățământ vor fi închise pentru protejarea elevilor și a personalului didactic. În […] Articolul Codul roșu de ploi abundente se extinde în România. Tot mai multe județe închid școlile apare prima dată în ZIUA.md.
Volumul „Chișinăul interbelic cu pretext fotografic” va fi lansat vineri la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Ziua
Muzeul Național de Artă al Moldovei va găzdui vineri, 10 octombrie, lansarea volumului „Chișinăul interbelic cu pretext fotografic”, un proiect editorial realizat de Fundația HERITAGE 21, dedicat memoriei vizuale și culturale a orașului dintre cele două războaie mondiale. Cartea reunește proze și eseuri semnate de autori contemporani din Republica Moldova și România precum George C. […] Articolul Volumul „Chișinăul interbelic cu pretext fotografic” va fi lansat vineri la Muzeul Național de Artă al Moldovei apare prima dată în ZIUA.md.
Expertul Watchdog, Alexandru Bot: Unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt „destul de șubrede” # Ziua
Expertul Watchdog, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă maximum 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare pe unele dosare nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt destul de […] Articolul Expertul Watchdog, Alexandru Bot: Unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt „destul de șubrede” apare prima dată în ZIUA.md.
Apel la prudență din partea Serviciului 112, care avertizează că, în doar 90 de minute, s-au produs 40 de accidente rutiere # Ziua
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale R. Moldova. Astfel, în decurs de doar o oră și jumătate au fost înregistrate până la 40 de […] Articolul Apel la prudență din partea Serviciului 112, care avertizează că, în doar 90 de minute, s-au produs 40 de accidente rutiere apare prima dată în ZIUA.md.
Un ucrainean, învinuit că a organizat tranzitarea ilegală a R. Moldova pentru mai mulți conaționali, scheme din care a obținut 9 milioane de lei # Ziua
Un ucrainean, aflat în Germania, a fost trimis de procurorii moldoveni pe banca acuzaților, după ce a organizat o amplă schema de migrație ilegală pentru mai mulți tineri ucraineni, care au fugit de înrolare. Ancheta a demonstrat că bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a obținut în urma acțiunilor ilegale 9 milioane de lei […] Articolul Un ucrainean, învinuit că a organizat tranzitarea ilegală a R. Moldova pentru mai mulți conaționali, scheme din care a obținut 9 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat de 35 de ani, condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat copilă de 12 ani și a lăsat-o gravidă # Ziua
Un bărbat de 35 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat recent la 15 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de violarea, timp de doi ani, a unei minore. În urma multiplelor rapoarte sexuale, copila de 12 ani a rămas însărcinată. Procuratura Generală anunță că, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat […] Articolul Un bărbat de 35 de ani, condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat copilă de 12 ani și a lăsat-o gravidă apare prima dată în ZIUA.md.
UE limitează deplasarea diplomaților ruși în spațiul Schengen în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni # Ziua
Țările Uniunii Europene au convenit să restricționeze libertatea de mișcare a diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit a doi oficiali citați de Financial Times. Ultima țară care se opunea, Ungaria, și-a ridicat veto-ul, permițând adoptarea măsurii. Potrivit inițiativei, propusă inițial de Cehia, diplomații […] Articolul UE limitează deplasarea diplomaților ruși în spațiul Schengen în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni apare prima dată în ZIUA.md.
Vânzările de apartamente în Capitală, în scădere drastică din cauza prețurilor mari și a noilor norme de achiziție # Ziua
În perioada ianuarie-septembrie a acestui an, numărul vânzărilor de apartamente în Capitală a scăzut cu 53 la sută, față de aceeași perioadă din 2024. Statisticile oficiale arată că au fost vândute 5335 de apartamente. Cauzele principale ce au dus la reducerea acestor tranzacții au fost creșterea prețurilor și normele mai stricte de justificare a provenienței […] Articolul Vânzările de apartamente în Capitală, în scădere drastică din cauza prețurilor mari și a noilor norme de achiziție apare prima dată în ZIUA.md.
Ursula von der Leyen cere „unitate în fața lui Putin și a prietenilor săi din Europa” înaintea votului de cenzură din Parlamentul European # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a adresat luni Parlamentului European, într-un moment în care se confruntă cu două moțiuni de cenzură, ce urmează să fie supuse la vot joi. Von der Leyen a făcut apel la unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze blocul comunitar. Este a […] Articolul Ursula von der Leyen cere „unitate în fața lui Putin și a prietenilor săi din Europa” înaintea votului de cenzură din Parlamentul European apare prima dată în ZIUA.md.
ULTIMA ORĂ | Femeia dispărută duminică într-o pădure, după ce a mers la cules ciuperci, a fost găsită # Ziua
Femeia dispărută duminică într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, raionul Edineț, după ce a mers la cules ciuperci, a fost găsită, anunță poliția. Aceasta este în viață și a fost transportată la spital, pentru îngrijiri medicale. Potrivit oamenilor legii, femeia în vârstă de 75 de ani a fost descoperită, după mai bine de două zile […] Articolul ULTIMA ORĂ | Femeia dispărută duminică într-o pădure, după ce a mers la cules ciuperci, a fost găsită apare prima dată în ZIUA.md.
Uniunea Europeană vrea să impună supraveghere centralizată asupra burselor și companiilor crypto # Ziua
Uniunea Europeană pregătește o extindere majoră a competențelor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), care ar urma să supravegheze direct bursele de valori, companiile crypto și casele de clearing ce operează în spațiul comunitar, scrie Cryptodigestmd. Potrivit președintei instituției, Verena Ross, citată de Financial Times, Comisia Europeană lucrează la un plan ce prevede […] Articolul Uniunea Europeană vrea să impună supraveghere centralizată asupra burselor și companiilor crypto apare prima dată în ZIUA.md.
Vasile Costiuc acuză PAS că ar vrea să-și însușească mandatele Partidului „Democrația Acasă”, ca să poată schimba Constituția # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încât să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament, transmite IPN. „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi ne-am […] Articolul Vasile Costiuc acuză PAS că ar vrea să-și însușească mandatele Partidului „Democrația Acasă”, ca să poată schimba Constituția apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Rusia lovește din nou infrastructura energetică și feroviară a Ucrainei. Atacuri masive în timpul nopții asupra regiunilor Poltava și Sumî # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un nou val de atacuri masive asupra regiunilor Poltava și Sumî, vizând infrastructura energetică și cea feroviară, a anunțat ministrul ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, Alexei Kuleba. Potrivit oficialului ucrainean, la Poltava au fost lovite depoul de locomotive, instalațiile de alimentare cu energie și mai […] Articolul VIDEO | Rusia lovește din nou infrastructura energetică și feroviară a Ucrainei. Atacuri masive în timpul nopții asupra regiunilor Poltava și Sumî apare prima dată în ZIUA.md.
Mitropolia Basarabiei invită credincioșii la hramul Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău # Ziua
Mitropolia Basarabiei amintește că joi, 9 octombrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Paraclisul Mitropolitan din Chișinău își va celebra hramul. Cu acest prilej, credincioșii sunt invitați să participe la slujba de sărbătoare, pentru a-l cinsti pe „ucenicul iubit al lui Hristos”. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită […] Articolul Mitropolia Basarabiei invită credincioșii la hramul Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Peste 60 de grădinițe din orașul Chișinău au fost deja conectate la agentul termic, după ce acum patru zile Întreprinderea „Termoelectrica” a anunțat că este gata să înceapă livrările de căldură. Potrivit Primăriei Chișinău, în urma solicitărilor făcute de administrațiile instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în 61 de grădinițe […] Articolul Aproape fiecare a doua grădiniță din orașul Chișinău a fost conectată la căldură apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă aglomerată din Sacramento, SUA. Trei persoane sunt în stare critică # Ziua
Un elicopter medical de tip Airbus H-130, aparținând companiei Reach Air Medical Services, s-a prăbușit luni seara, 6 octombrie, pe autostrada 50 din estul orașului Sacramento (SUA). Potrivit presei locale, cele trei persoane aflate la bord – pilotul, o asistentă medicală și un paramedic – au fost grav rănite și transportate de urgență la spital, […] Articolul VIDEO | Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă aglomerată din Sacramento, SUA. Trei persoane sunt în stare critică apare prima dată în ZIUA.md.
