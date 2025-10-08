Termen restrâns pentru examinarea dosarului lui Vlad Plahotniuc. Avocații invocă limitarea dreptului la apărare

16:10

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant delict un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea […] Articolul CNA și procurorii au reținut în flagrant delict un bărbat care „vindea” permise de conducere cu 2500 de euro apare prima dată în ZIUA.md.