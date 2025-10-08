Trump cere încarcerarea primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois
Veridica.md, 8 octombrie 2025 17:40
Președintele SUA îi acuză pe Brandon Johnson și JB Pritzker că nu oferă protecție membrilor poliţiei de imigraţie.
Daniel Vodă: Chișinăul, împreună cu UE, a propus un plan de sprijin pentru locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv livrări de gaze, dar acest plan este condiționat de acțiuni clare.
14:40
Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate.
14:00
Alți arestați din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza, ar fi suferit rele tratamente similare.
13:50
Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi au fost recompensați pentru „dezvoltarea de structuri metalo-organice”.
13:40
Întâlnire, la Washington, între ministrul român de Externe, Oana Țoiu, și șeful diplomației Statelor Unite, Marco Rubio # Veridica.md
Pe agendă - consultări politico-diplomatice.
12:50
Cum refuză Găgăuzia să se dezvolte votând pentru partidele pro-Kremlin, cât câștigă deputații Adunării Populare a Găgăuziei și sentimentele eurosceptice ale reprezentantului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei – acestea sunt subiectele care au fost abordate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
10:50
Traiectoria Partidului „Democrația Acasă” în alegerile parlamentare din acest an a fost într-adevăr surprinzătoare, date fiind vechimea și eșecurile sale de până acum. Ar fi însă exagerat să o comparăm cu cea a unui meteorit sau asteroid. E asemănătoare mai curând cu zborul unui zmeu de hârtie, propulsat de o rafală de vânt la o înălțime mai mare ca de obicei.
10:30
Nu au fost înregistrate pagube și nici vreo modificare a nivelurilor de radiații.
10:20
Președintele ucrainean spune că Moscova își folosește așa-numita „flotă din umbră” nu doar la transportul petrolului.
21:00
Promo-LEX: Transnistria, captivă într-un sistem de propagandă pro-rus care subminează reintegrarea Republicii Moldova # Veridica.md
Un nou studiu dezvăluie arhitectura propagandei în regiunea transnistreană.
16:30
Curtea Constituțională a R. Moldova va examina validarea alegerilor parlamentare pe 16 octombrie # Veridica.md
Comisia Electorală Centrală a transmis, luni, documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025.
15:00
Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie din România au echivalat, în trimestrul II din 2025,cu circa 1900 de euro # Veridica.md
Persistă disparitățile dintre oraș și sat.
13:00
Mâine se va anunţa câştigătorul premiului pentru chimie.
13:00
Polonia prelungește cu jumătate de an controalele temporare la granițele cu Germania şi Lituania # Veridica.md
Sunt preconizate creşteri ale timpului de aşteptare în punctele de trecere a frontierei.
12:50
Rușii susțin că au interceptat 209 drone inamice.
12:10
Republica Moldova va semna Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, deși are mai multe restanțe, îndeosebi la capitolele economie și reforma justiției. Voturile lui Șor au fost redirecționate către partidul „Democrația Acasă”, iar Blocul Patriotic ar fi trebuit să fie exclus din cursa electorală, pentru că este condus de agenți ai unui stat străin. Sunt opiniile analistului politic Victor Ciobanu care, într-un interviu pentru Veridica.md, a vorbit despre rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie a.c.
11:40
Parlamentul European propune creșterea cu 25 de milioane de euro a fondurilor UE pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică # Veridica.md
Europarlamentarii au propus suplimentarea bugetară pentru a compensa reducerea sprijinului american acordat societății civile din regiune.
11:30
UE introduce noi reguli de control la frontieră pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în spațiul Schengen # Veridica.md
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși unor controale biometrice automate la frontieră.
11:10
Li Qiang se va afla la Phenian în perioada 9-11 octombrie.
11:00
Acordul vizează modernizarea administrațiilor fiscale, digitalizarea proceselor și armonizarea legislației cu standardele europene.
10:00
Apropierea Ucrainei de UE și NATO a dus la o catastrofă umanitară, cu pierderi masive de vieți omenești și distrugerea țării, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:00
Ucigaşul era parte a dosarului judecat în şedinţa prezidată de victimă.
05:50
AIEA avertizează asupra creşterii riscurilor de securitate nucleară.
05:40
Cancelarul german a declarat că preşedintele rus vrea să intimideze și să insufle frică asupra întregii Europe.
6 octombrie 2025
18:30
CEC a prezentat Curții Constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Veridica.md
Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a confirma legalitatea scrutinului și a valida mandatul noului Parlament.
16:00
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
14:50
Eurodeputatul Eugen Tomac, născut în sudul Basarabiei, și fostul ambasador al României la Chișinău Marius Lazurca – în echipa de consilieri a preşedintelui Nicuşor Dan # Veridica.md
Sunt 16 cu totul, între care și fostul premier și lider PNL Ludovic Orban și mulți alții fără notorietate.
13:50
Trupa poartă numele unei vedete basarabene a teatrului și filmului românesc, al cărei tată a fost deportat de ocupanții sovietici în Siberia.
13:00
Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce beneficii imediate și tangibile pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie.
12:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță procese interne de reorganizare a Primăriei Capitalei.
12:40
E cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
12:30
Administrația Trump anunță că ar putea urma operațiuni terestre.
12:20
„Shutdown”-ul guvernamental a intrat în a doua săptămână.
12:10
Proiectul reprezintă o actualizare a Strategiei militare aprobate în 2018 și reflectă noile realități din domeniul apărării naționale.
11:40
Fusese numit pe 9 septembrie.
10:20
Un depozit petrolier din Feodosia ar fi fost incendiat de dronele ucrainene.
09:50
DEZINFORMARE: Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă un eșec al Occidentului # Veridica.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost nu doar rușinoase, ci și un „eșec total al Occidentului”, întrucât totul ce este împotriva PAS a fost eliminat din scrutin, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de radio pro-Kremlin Sputnik.
09:30
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o scrisoare către preşedintele Consiliului European pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova.
09:10
Astăzi va fi anunțat premiul pentru medicină.
09:00
Coreea de Nord continuă dezvoltarea armatei și a capabilităților sale nucleare cu ajutorul Rusiei.
5 octombrie 2025
20:50
Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor și Raportul cu privire la rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, care vor fi prezentate Curţii Constituţionale pentru validarea noului Parlament.
20:00
Autoritățile turce au interzis, din „motive de securitate”, un concert al popularului cântăreț britanic Robbie Williams # Veridica.md
Era programat în aceeași zi cu comemorarea atacului fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, pe 7 octombrie 2023, care a declanșat măcelul din Fâșia Gaza.
15:00
Donald Trump a semnat ordinul de trimitere a 300 de membri ai forțelor de ordine federale.
14:30
Pentru români, urmează partida cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
14:00
Directorul organizației SOS Satele Copiilor Austria, Christian Moser, a fost suspendat din funcție # Veridica.md
Ani în șir, copiii și adolescenții au fost bătuți, închiși și fotografiați goi, fapte care nu au fost niciodată făcute publice, în ciuda unui raport detaliat din 2020.
13:50
Criptomoneda a depășit valoarea de 125.000 de dolari.
12:10
Cehia: populiștii fostului prim-ministru Andrej Babis au câștigat alegerile parlamentare # Veridica.md
Ei contează pe susținere în Legislativ din partea partidului „Vocea Șoferilor”.
11:30
În Liov (vest), o regiune mai cruțată decât altele de la începutul invaziei rusești din 2022, patru oameni au fost uciși și șase răniți.
07:20
Dezarmarea grupării teroriste palestinene se va face "fie prin planul lui Trump, fie prin forță militară".
