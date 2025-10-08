Trump cere încarcerarea primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois

Veridica.md, 8 octombrie 2025 17:40

Președintele SUA îi acuză pe Brandon Johnson și JB Pritzker că nu oferă protecție membrilor poliţiei de imigraţie.

Acum 30 minute
17:40
Acum 4 ore
15:20
Chișinăul urmărește cu atenție situația din regiunea transnistreană Veridica.md
Daniel Vodă: Chișinăul, împreună cu UE, a propus un plan de sprijin pentru locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv livrări de gaze, dar acest plan este condiționat de acțiuni clare.
14:40
Strategia militară 2025-2035, aprobată de Guvern Veridica.md
Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate.
14:00
Greta Thunberg susține că a fost torturată în timpul detenției în Israel Veridica.md
Alți arestați din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza, ar fi suferit rele tratamente similare.
Acum 6 ore
13:50
A fost decernat Premiul Nobel pentru Chimie Veridica.md
Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi au fost recompensați pentru „dezvoltarea de structuri metalo-organice”.
13:40
Întâlnire, la Washington, între ministrul român de Externe, Oana Țoiu, și șeful diplomației Statelor Unite, Marco Rubio Veridica.md
Pe agendă - consultări politico-diplomatice.
12:50
Găgăuzia refuză potențialul de dezvoltare Veridica.md
Cum refuză Găgăuzia să se dezvolte votând pentru partidele pro-Kremlin, cât câștigă deputații Adunării Populare a Găgăuziei și sentimentele eurosceptice ale reprezentantului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei – acestea sunt subiectele care au fost abordate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
Acum 8 ore
10:50
Partidul „Democrația Acasă”, un meteorit sau zmeu de hârtie? Veridica.md
Traiectoria Partidului „Democrația Acasă” în alegerile parlamentare din acest an a fost într-adevăr surprinzătoare, date fiind vechimea și eșecurile sale de până acum. Ar fi însă exagerat să o comparăm cu cea a unui meteorit sau asteroid. E asemănătoare mai curând cu zborul unui zmeu de hârtie, propulsat de o rafală de vânt la o înălțime mai mare ca de obicei.
10:30
Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia Veridica.md
Nu au fost înregistrate pagube și nici vreo modificare a nivelurilor de radiații.
10:20
Zelenski acuză Rusia că folosește drone pentru a destabiliza Europa Veridica.md
Președintele ucrainean spune că Moscova își folosește așa-numita „flotă din umbră” nu doar la transportul petrolului.
Acum 24 ore
21:00
Promo-LEX: Transnistria, captivă într-un sistem de propagandă pro-rus care subminează reintegrarea Republicii Moldova Veridica.md
Un nou studiu dezvăluie arhitectura propagandei în regiunea transnistreană.
Ieri
16:30
Curtea Constituțională a R. Moldova va examina validarea alegerilor parlamentare pe 16 octombrie Veridica.md
Comisia Electorală Centrală a transmis, luni, documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025.
15:00
Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie din România au echivalat, în trimestrul II din 2025,cu circa 1900 de euro Veridica.md
Persistă disparitățile dintre oraș și sat.
13:00
Trei profesori ai Universităţii California au câştigat premiul Nobel pentru fizică Veridica.md
Mâine se va anunţa câştigătorul premiului pentru chimie.
13:00
Polonia prelungește cu jumătate de an controalele temporare la granițele cu Germania şi Lituania Veridica.md
Sunt preconizate creşteri ale timpului de aşteptare în punctele de trecere a frontierei.
12:50
Patru oameni uciși în partea controlată de armata rusă din regiunea ucraineană Herson Veridica.md
Rușii susțin că au interceptat 209 drone inamice.
12:10
Victor Ciobanu: „Kremlinul a suferit un eșec monumental în Republica Moldova” Veridica.md
Republica Moldova va semna Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, deși are mai multe restanțe, îndeosebi la capitolele economie și reforma justiției. Voturile lui Șor au fost redirecționate către partidul „Democrația Acasă”, iar Blocul Patriotic ar fi trebuit să fie exclus din cursa electorală, pentru că este condus de agenți ai unui stat străin. Sunt opiniile analistului politic Victor Ciobanu care, într-un interviu pentru Veridica.md, a vorbit despre rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie a.c.
11:40
Parlamentul European propune creșterea cu 25 de milioane de euro a fondurilor UE pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică Veridica.md
Europarlamentarii au propus suplimentarea bugetară pentru a compensa reducerea sprijinului american acordat societății civile din regiune.
11:30
UE introduce noi reguli de control la frontieră pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în spațiul Schengen Veridica.md
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși unor controale biometrice automate la frontieră.
11:10
Prim-ministrul chinez, vizită oficială în Coreea de Nord Veridica.md
Li Qiang se va afla la Phenian în perioada 9-11 octombrie.
11:00
R. Moldova și România întăresc cooperarea fiscală printr-un nou acord bilateral Veridica.md
Acordul vizează modernizarea administrațiilor fiscale, digitalizarea proceselor și armonizarea legislației cu standardele europene.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE și NATO au provocat un genocid pe teritoriul Ucrainei Veridica.md
Apropierea Ucrainei de UE și NATO a dus la o catastrofă umanitară, cu pierderi masive de vieți omenești și distrugerea țării, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:00
Judecător albanez, împușcat mortal în timpul unui proces Veridica.md
Ucigaşul era parte a dosarului judecat în şedinţa prezidată de victimă.
05:50
Bombardamente la un kilometru de centrala nucleară din Zaporojie Veridica.md
AIEA avertizează asupra creşterii riscurilor de securitate nucleară.
05:40
Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei Veridica.md
Cancelarul german a declarat că preşedintele rus vrea să intimideze și să insufle frică asupra întregii Europe.
6 octombrie 2025
18:30
CEC a prezentat Curții Constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 Veridica.md
Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a confirma legalitatea scrutinului și a valida mandatul noului Parlament.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Un fost lider din partidul Șor, condamnat la trei ani de închisoare Veridica.md
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
14:50
Eurodeputatul Eugen Tomac, născut în sudul Basarabiei, și fostul ambasador al României la Chișinău Marius Lazurca – în echipa de consilieri a preşedintelui Nicuşor Dan Veridica.md
Sunt 16 cu totul, între care și fostul premier și lider PNL Ludovic Orban și mulți alții fără notorietate.
13:50
Teatrul Stela Popescu din București - în turneu la Chişinău Veridica.md
Trupa poartă numele unei vedete basarabene a teatrului și filmului românesc, al cărei tată a fost deportat de ocupanții sovietici în Siberia.
13:00
R. Moldova, parte a Zonei Unice de Plăți în Euro - SEPA Veridica.md
Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce beneficii imediate și tangibile pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie.
12:50
Ceban anunță reorganizări la Primăria Chișinău Veridica.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță procese interne de reorganizare a Primăriei Capitalei.
12:40
Poliţiştii români de frontieră au depistat şi reţinut un bărbat din Republica Moldova Veridica.md
E cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
12:30
SUA au lovit încă un vas în largul Venezuelei Veridica.md
Administrația Trump anunță că ar putea urma operațiuni terestre.
12:20
Trump anunță primele concedieri, cauzate de blocajul financiar Veridica.md
„Shutdown”-ul guvernamental a intrat în a doua săptămână.
12:10
Strategia militară 2025-2035 urmează să fie aprobată miercuri de Guvern Veridica.md
Proiectul reprezintă o actualizare a Strategiei militare aprobate în 2018 și reflectă noile realități din domeniul apărării naționale.
11:40
Premierul francez, Sébastien Lecornu, și-a dat demisia Veridica.md
Fusese numit pe 9 septembrie.
10:20
Atac de amploare al Ucrainei asupra Crimeei ocupate Veridica.md
Un depozit petrolier din Feodosia ar fi fost incendiat de dronele ucrainene.
09:50
DEZINFORMARE: Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă un eșec al Occidentului Veridica.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost nu doar rușinoase, ci și un „eșec total al Occidentului”, întrucât totul ce este împotriva PAS a fost eliminat din scrutin, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de radio pro-Kremlin Sputnik.
09:30
Eurodeputați, pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova Veridica.md
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o scrisoare către preşedintele Consiliului European pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova.
09:10
Începe săptămâna Premiilor Nobel Veridica.md
Astăzi va fi anunțat premiul pentru medicină.
09:00
Kim Jong Un a inspectat o navă de război echipată cu rachete nucleare Veridica.md
Coreea de Nord continuă dezvoltarea armatei și a capabilităților sale nucleare cu ajutorul Rusiei.
5 octombrie 2025
20:50
Procesul-verbal și raportul cu privire la rezultatele alegerilor, aprobate de CEC Veridica.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor și Raportul cu privire la rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, care vor fi prezentate Curţii Constituţionale pentru validarea noului Parlament.
20:00
Autoritățile turce au interzis, din „motive de securitate”, un concert al popularului cântăreț britanic Robbie Williams Veridica.md
Era programat în aceeași zi cu comemorarea atacului fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, pe 7 octombrie 2023, care a declanșat măcelul din Fâșia Gaza.
15:00
Casa Albă anunță trimiterea Gărzii Naționale la Chicago Veridica.md
Donald Trump a semnat ordinul de trimitere a 300 de membri ai forțelor de ordine federale.
14:30
Fotbal: meci amical România-Republica Moldova, la București, pe 9 octombrie Veridica.md
Pentru români, urmează partida cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
14:00
Directorul organizației SOS Satele Copiilor Austria, Christian Moser, a fost suspendat din funcție Veridica.md
Ani în șir, copiii și adolescenții au fost bătuți, închiși și fotografiați goi, fapte care nu au fost niciodată făcute publice, în ciuda unui raport detaliat din 2020.
13:50
Bitcoinul înregistrează un nou record valoric Veridica.md
Criptomoneda a depășit valoarea de 125.000 de dolari.
12:10
Cehia: populiștii fostului prim-ministru Andrej Babis au câștigat alegerile parlamentare Veridica.md
Ei contează pe susținere în Legislativ din partea partidului „Vocea Șoferilor”.
11:30
Numeroase victime în Ucraina, după ultimele atacuri ale armatei ruse Veridica.md
În Liov (vest), o regiune mai cruțată decât altele de la începutul invaziei rusești din 2022, patru oameni au fost uciși și șase răniți.
07:20
Netanyahu promite să dezarmeze Hamas Veridica.md
Dezarmarea grupării teroriste palestinene se va face "fie prin planul lui Trump, fie prin forță militară".
