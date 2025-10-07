Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei
Veridica.md, 7 octombrie 2025 05:40
Cancelarul german a declarat că preşedintele rus vrea să intimideze și să insufle frică asupra întregii Europe.
Acum 15 minute
05:50
AIEA avertizează asupra creşterii riscurilor de securitate nucleară.
Acum 30 minute
05:40
Acum 12 ore
18:30
CEC a prezentat Curții Constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Veridica.md
Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a confirma legalitatea scrutinului și a valida mandatul noului Parlament.
Acum 24 ore
16:00
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
14:50
Eurodeputatul Eugen Tomac, născut în sudul Basarabiei, și fostul ambasador al României la Chișinău Marius Lazurca – în echipa de consilieri a preşedintelui Nicuşor Dan # Veridica.md
Sunt 16 cu totul, între care și fostul premier și lider PNL Ludovic Orban și mulți alții fără notorietate.
13:50
Trupa poartă numele unei vedete basarabene a teatrului și filmului românesc, al cărei tată a fost deportat de ocupanții sovietici în Siberia.
13:00
Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce beneficii imediate și tangibile pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie.
12:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță procese interne de reorganizare a Primăriei Capitalei.
12:40
E cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
12:30
Administrația Trump anunță că ar putea urma operațiuni terestre.
12:20
„Shutdown”-ul guvernamental a intrat în a doua săptămână.
12:10
Proiectul reprezintă o actualizare a Strategiei militare aprobate în 2018 și reflectă noile realități din domeniul apărării naționale.
11:40
Fusese numit pe 9 septembrie.
10:20
Un depozit petrolier din Feodosia ar fi fost incendiat de dronele ucrainene.
09:50
DEZINFORMARE: Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă un eșec al Occidentului # Veridica.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost nu doar rușinoase, ci și un „eșec total al Occidentului”, întrucât totul ce este împotriva PAS a fost eliminat din scrutin, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de radio pro-Kremlin Sputnik.
09:30
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o scrisoare către preşedintele Consiliului European pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova.
09:10
Astăzi va fi anunțat premiul pentru medicină.
09:00
Coreea de Nord continuă dezvoltarea armatei și a capabilităților sale nucleare cu ajutorul Rusiei.
Ieri
20:50
Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor și Raportul cu privire la rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, care vor fi prezentate Curţii Constituţionale pentru validarea noului Parlament.
20:00
Autoritățile turce au interzis, din „motive de securitate”, un concert al popularului cântăreț britanic Robbie Williams # Veridica.md
Era programat în aceeași zi cu comemorarea atacului fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, pe 7 octombrie 2023, care a declanșat măcelul din Fâșia Gaza.
15:00
Donald Trump a semnat ordinul de trimitere a 300 de membri ai forțelor de ordine federale.
14:30
Pentru români, urmează partida cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
14:00
Directorul organizației SOS Satele Copiilor Austria, Christian Moser, a fost suspendat din funcție # Veridica.md
Ani în șir, copiii și adolescenții au fost bătuți, închiși și fotografiați goi, fapte care nu au fost niciodată făcute publice, în ciuda unui raport detaliat din 2020.
13:50
Criptomoneda a depășit valoarea de 125.000 de dolari.
12:10
Cehia: populiștii fostului prim-ministru Andrej Babis au câștigat alegerile parlamentare # Veridica.md
Ei contează pe susținere în Legislativ din partea partidului „Vocea Șoferilor”.
11:30
În Liov (vest), o regiune mai cruțată decât altele de la începutul invaziei rusești din 2022, patru oameni au fost uciși și șase răniți.
07:20
Dezarmarea grupării teroriste palestinene se va face "fie prin planul lui Trump, fie prin forță militară".
06:20
Partidul pro-rus de guvernământ „Visul Georgian” revendică victoria în circumscripţiile din toată ţara.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Campioana mondială la haltere, românca Mihaela Cambei, despre antrenamente: „tone ridicate, foarte multe” # Veridica.md
A câștigat în Norvegia medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.
20:20
Fostul primar de stânga al Bucureștiului, medicul și politicianul de stânga Sorin Oprescu, a fost reținut de polițiștii greci # Veridica.md
Are 73 de ani de viață și o condamnare de 10 ani şi 8 luni de închisoare, pentru corupție.
14:40
Hamas este de acord să elibereze ostaticii israelieni, dar cere negocierea unora din clauzele planului american de pace.
14:00
România-Bulgaria: transportul cu feribotul peste Dunăre este suspendat temporar la punctul de trecere Oryahovo-Bechet # Veridica.md
Cei care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt sfătuiţi să ia în calcul posibilitatea creşterii considerabile a timpului de aşteptare, din cauza reparațiilor de pe partea bulgară.
13:40
Sunt zeci de victime printre călători și lucrătorii feroviari.
13:00
În timpul domniei sale, României i-a fost recunoscută internațional independența de stat, dar a fost nevoită să-I cedeze sudul Basarabiei pretinsei sale aliate, Rusia țaristă.
11:50
Opoziția cheamă oamenii în stradă, guvernanții amenință cu un răspuns polițienesc sever la orice tulburări.
11:20
Berlinul denunţă o ameninţare la adresa securității Germaniei.
11:10
Blocajul afectează, „surprinzător”, doar statele și orașele democrate.
3 octombrie 2025
22:10
Curtea Constituțională va dedice dacă validează sau nu mandatele de deputat ale candidaților Partidului Democrația Acasă # Veridica.md
CEC a sancționat Partidul Democrația Acasă și va raporta încălcările Curții Constituționale.
19:10
Purtătorul de cuvânt al diplomației de la București: Rusia a încercat să influenţeze alegeri în România şi Republica Moldova şi a eşuat # Veridica.md
„O ţară agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care îşi trimite cetăţenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziţia este asasinată la doi paşi de Kremlin şi unde nu există presă independentă sau libertate de expresie nu este în măsură să dea lecţii nimănui”.
17:00
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz.
15:30
Aderarea la UE și deschiderea negocierilor, discutate de Maia Sandu și Volodimir Zelenski # Veridica.md
Cei doi lideri au discutat, la Copenhaga, despre parcursul european al ambelor țări, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în Ucraina.
14:50
Fostul deputat Constantin Țuțu, afiliat lui Vladimir Plahotniuc, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce a fost reținut reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, când încerca să traverseze ilegal a frontiera.
13:00
Fost Episcop de Londra, ea a fost desemnată al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury.
13:00
România: la Iași au început pregătirile pentru pelerinajul de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva # Veridica.md
Orașul e cel mai mare centru de pelerinaj din România şi al cincilea din Europa.
12:50
Igor Grosu: Reforma teritorial-administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027 # Veridica.md
Această reformă este necesară pentru a gestiona mai eficient fondurile publice și pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate.
12:50
Fost Episcop de Londra, ea va fi al 106-lea cleric care preia această funcție.
12:40
Și FCSB, și Craiova au pierdut cu 0-2.
12:30
Diplomația de la București le recomandă românilor să evite zonele aglomerate şi în care se desfăşoară acţiuni de protest şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale.
12:10
Guvernul a transmis Agenției Naționale a Arhivelor 956 de dosare care conțin decizii cu mențiunea „Strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești, din perioada 1940–1990.
12:00
Marea Britanie operează aproximativ șase sateliți militari de comunicații și supraveghere.
