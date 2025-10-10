Poliția belgiană ar fi dejucat un „atac terorist de inspirație jihadistă”

Veridica.md, 9 octombrie 2025 23:40

Ținta ar fi fost premierul Bart De Wever.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 4 ore
23:40
Poliția belgiană ar fi dejucat un „atac terorist de inspirație jihadistă” Veridica.md
Ținta ar fi fost premierul Bart De Wever.
23:10
Fotbal: România – Republica Moldova 2-1, în meci amical, la București Veridica.md
Golul oaspeţilor a fost marcat de jucătorul divizionarei secunde FC Voluntari Daniel Dumbravanu.
Acum 8 ore
19:40
Agenţia Standard &#38; Poor&#039;s va anunța, vineri, ratingul României Veridica.md
Alte două l-au menținut la BBB-, corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investiţiilor.
Acum 12 ore
17:00
Guvernul de la București a aprobat semnarea unui nou acord de cooperare între România şi Azerbaidjan în domeniul apărării Veridica.md
Părţile au explorat posibilităţile de impulsionare a cooperării bilaterale.
16:11
Cum n-o dai! (5)- E clar că nu e clar Veridica.md
Cum n-o dai!
16:11
Echipa Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției belaruse, și-a închis temporar birourile din Lituania Veridica.md
Autoritățile de la Vilnius au modificat regimul de protecție de care beneficiază.
16:11
Trump anunță un acord între Israel și Hamas Veridica.md
Un document privind implementarea primei faze a planului american de pace ar putea fi semnat azi.
16:11
Preşedintele Franţei va desemna un nou premier în &#34;maxim 48 de ore&#34; Veridica.md
Tot mai multe voci cer demisia lui Macron, într-o criză fără precedent a celei de-a cincea republici franceze.
16:11
Moscova testează primele faze ale unei strategii de război împotriva NATO Veridica.md
ISW afirmă că, momentan, Rusia urmăreşte să răspândească frică în rândul europenilor şi să submineze unitatea NATO.
16:11
Ion Ceban rămâne primar și renunță la mandatul de deputat Veridica.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare, afirmând că își va continua activitatea la conducerea capitalei pentru a finaliza proiectele începute.
16:11
Tiraspolul propune control direct asupra energiei pe fondul crizei gazelor Veridica.md
Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, propune extinderea competențelor administrației locale în domeniul energetic, invocând necesitatea unui răspuns rapid la perturbările din aprovizionare.
16:11
Consultări politice între șefii diplomațiilor română și americană Veridica.md
Ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat rolul crucial al prezenţei militare americane pe teritoriul României.
16:11
Veridica.ro: Revoluțiile și lecțiile Moldovei: cum pot fi dejucate planurile Moscovei Veridica.md
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
16:11
România salută acordul dintre Israel şi mișcarea islamistă palestiniană Hamas privind încetarea focului şi eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza Veridica.md
Președintele Nicușor Dan laudă eforturile omologului său american, Donald Trump.
16:11
CEDO a condamnat Republica Moldova pentru tratamentul aplicat lui Veaceslav Platon în detenție Veridica.md
Curtea a obligat statul moldovean să achite lui Platon 15.600 de euro cu titlu de despăgubiri morale și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată.
16:11
Au intrat în vigoare sancțiunile americane împotriva companiei petroliere sârbe NIS, controlată în proporție de peste 45% de grupul rus Gazprom Veridica.md
În curând, cardurile de plată internaționale, cum ar fi MasterCard și Visa, ar putea să nu mai funcționeze la benzinăriile acesteia.
16:11
Parlamentul European a respins două moţiuni de cenzură împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen Veridica.md
Aceasta şi-a exprimat satisfacţia față de ceea ce a numit „susţinerea puternică” de care se bucură în Legislativul comunitar.
16:11
Activitatea Partidului Democrat Modern limitată pentru un an, prin decizia Curții de Apel Veridica.md
PDMM nu va putea participa la alegeri sau referendumuri, nu va avea dreptul de a desfășura campanii publicitare și nici de a organiza evenimente publice sau activități politice.
16:11
László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură Veridica.md
Scriitorul maghiar a fost recompensat pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.
16:11
Patru bărbați născuți în Republica Moldova vor fi judecați la Paris, pentru o operațiune considerată „tentativă de demoralizare a armatei franceze” Veridica.md
Comanditarul ar fi un „susținător fervent al partidului politic pro-rus ȘOR”, Alexandr Grigorenco.
Ieri
18:00
Plahotniuc nu s-a prezentat nici azi la ședința de judecată Veridica.md
Ședința în dosarul „furtul miliardului” va fi reluată pe 20 octombrie.
17:40
Trump cere încarcerarea primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois Veridica.md
Președintele SUA îi acuză pe Brandon Johnson și JB Pritzker că nu oferă protecție membrilor poliţiei de imigraţie.
15:20
Chișinăul urmărește cu atenție situația din regiunea transnistreană Veridica.md
Daniel Vodă: Chișinăul, împreună cu UE, a propus un plan de sprijin pentru locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv livrări de gaze, dar acest plan este condiționat de acțiuni clare.
14:40
Strategia militară 2025-2035, aprobată de Guvern Veridica.md
Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate.
14:00
Greta Thunberg susține că a fost torturată în timpul detenției în Israel Veridica.md
Alți arestați din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza, ar fi suferit rele tratamente similare.
13:50
A fost decernat Premiul Nobel pentru Chimie Veridica.md
Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi au fost recompensați pentru „dezvoltarea de structuri metalo-organice”.
13:40
Întâlnire, la Washington, între ministrul român de Externe, Oana Țoiu, și șeful diplomației Statelor Unite, Marco Rubio Veridica.md
Pe agendă - consultări politico-diplomatice.
12:50
Găgăuzia refuză potențialul de dezvoltare Veridica.md
Cum refuză Găgăuzia să se dezvolte votând pentru partidele pro-Kremlin, cât câștigă deputații Adunării Populare a Găgăuziei și sentimentele eurosceptice ale reprezentantului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei – acestea sunt subiectele care au fost abordate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
10:50
Partidul „Democrația Acasă”, un meteorit sau zmeu de hârtie? Veridica.md
Traiectoria Partidului „Democrația Acasă” în alegerile parlamentare din acest an a fost într-adevăr surprinzătoare, date fiind vechimea și eșecurile sale de până acum. Ar fi însă exagerat să o comparăm cu cea a unui meteorit sau asteroid. E asemănătoare mai curând cu zborul unui zmeu de hârtie, propulsat de o rafală de vânt la o înălțime mai mare ca de obicei.
10:30
Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia Veridica.md
Nu au fost înregistrate pagube și nici vreo modificare a nivelurilor de radiații.
10:20
Zelenski acuză Rusia că folosește drone pentru a destabiliza Europa Veridica.md
Președintele ucrainean spune că Moscova își folosește așa-numita „flotă din umbră” nu doar la transportul petrolului.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Promo-LEX: Transnistria, captivă într-un sistem de propagandă pro-rus care subminează reintegrarea Republicii Moldova Veridica.md
Un nou studiu dezvăluie arhitectura propagandei în regiunea transnistreană.
16:30
Curtea Constituțională a R. Moldova va examina validarea alegerilor parlamentare pe 16 octombrie Veridica.md
Comisia Electorală Centrală a transmis, luni, documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025.
15:00
Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie din România au echivalat, în trimestrul II din 2025,cu circa 1900 de euro Veridica.md
Persistă disparitățile dintre oraș și sat.
13:00
Trei profesori ai Universităţii California au câştigat premiul Nobel pentru fizică Veridica.md
Mâine se va anunţa câştigătorul premiului pentru chimie.
13:00
Polonia prelungește cu jumătate de an controalele temporare la granițele cu Germania şi Lituania Veridica.md
Sunt preconizate creşteri ale timpului de aşteptare în punctele de trecere a frontierei.
12:50
Patru oameni uciși în partea controlată de armata rusă din regiunea ucraineană Herson Veridica.md
Rușii susțin că au interceptat 209 drone inamice.
12:10
Victor Ciobanu: „Kremlinul a suferit un eșec monumental în Republica Moldova” Veridica.md
Republica Moldova va semna Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, deși are mai multe restanțe, îndeosebi la capitolele economie și reforma justiției. Voturile lui Șor au fost redirecționate către partidul „Democrația Acasă”, iar Blocul Patriotic ar fi trebuit să fie exclus din cursa electorală, pentru că este condus de agenți ai unui stat străin. Sunt opiniile analistului politic Victor Ciobanu care, într-un interviu pentru Veridica.md, a vorbit despre rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie a.c.
11:40
Parlamentul European propune creșterea cu 25 de milioane de euro a fondurilor UE pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică Veridica.md
Europarlamentarii au propus suplimentarea bugetară pentru a compensa reducerea sprijinului american acordat societății civile din regiune.
11:30
UE introduce noi reguli de control la frontieră pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în spațiul Schengen Veridica.md
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși unor controale biometrice automate la frontieră.
11:10
Prim-ministrul chinez, vizită oficială în Coreea de Nord Veridica.md
Li Qiang se va afla la Phenian în perioada 9-11 octombrie.
11:00
R. Moldova și România întăresc cooperarea fiscală printr-un nou acord bilateral Veridica.md
Acordul vizează modernizarea administrațiilor fiscale, digitalizarea proceselor și armonizarea legislației cu standardele europene.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE și NATO au provocat un genocid pe teritoriul Ucrainei Veridica.md
Apropierea Ucrainei de UE și NATO a dus la o catastrofă umanitară, cu pierderi masive de vieți omenești și distrugerea țării, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:00
Judecător albanez, împușcat mortal în timpul unui proces Veridica.md
Ucigaşul era parte a dosarului judecat în şedinţa prezidată de victimă.
05:50
Bombardamente la un kilometru de centrala nucleară din Zaporojie Veridica.md
AIEA avertizează asupra creşterii riscurilor de securitate nucleară.
05:40
Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei Veridica.md
Cancelarul german a declarat că preşedintele rus vrea să intimideze și să insufle frică asupra întregii Europe.
6 octombrie 2025
18:30
CEC a prezentat Curții Constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 Veridica.md
Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a confirma legalitatea scrutinului și a valida mandatul noului Parlament.
16:00
Un fost lider din partidul Șor, condamnat la trei ani de închisoare Veridica.md
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
14:50
Eurodeputatul Eugen Tomac, născut în sudul Basarabiei, și fostul ambasador al României la Chișinău Marius Lazurca – în echipa de consilieri a preşedintelui Nicuşor Dan Veridica.md
Sunt 16 cu totul, între care și fostul premier și lider PNL Ludovic Orban și mulți alții fără notorietate.
13:50
Teatrul Stela Popescu din București - în turneu la Chişinău Veridica.md
Trupa poartă numele unei vedete basarabene a teatrului și filmului românesc, al cărei tată a fost deportat de ocupanții sovietici în Siberia.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.