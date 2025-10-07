Promo-LEX: Transnistria, captivă într-un sistem de propagandă pro-rus care subminează reintegrarea Republicii Moldova
Veridica.md, 7 octombrie 2025 21:00
Un nou studiu dezvăluie arhitectura propagandei în regiunea transnistreană.
• • •
Acum o oră
21:00
Acum 6 ore
16:30
Curtea Constituțională a R. Moldova va examina validarea alegerilor parlamentare pe 16 octombrie # Veridica.md
Comisia Electorală Centrală a transmis, luni, documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025.
Acum 8 ore
15:00
Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie din România au echivalat, în trimestrul II din 2025,cu circa 1900 de euro # Veridica.md
Persistă disparitățile dintre oraș și sat.
Acum 12 ore
13:00
Polonia prelungește cu jumătate de an controalele temporare la granițele cu Germania şi Lituania # Veridica.md
Sunt preconizate creşteri ale timpului de aşteptare în punctele de trecere a frontierei.
Republica Moldova va semna Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, deși are mai multe restanțe, îndeosebi la capitolele economie și reforma justiției. Voturile lui Șor au fost redirecționate către partidul „Democrația Acasă”, iar Blocul Patriotic ar fi trebuit să fie exclus din cursa electorală, pentru că este condus de agenți ai unui stat străin. Sunt opiniile analistului politic Victor Ciobanu care, într-un interviu pentru Veridica.md, a vorbit despre rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie a.c.
Parlamentul European propune creșterea cu 25 de milioane de euro a fondurilor UE pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică # Veridica.md
Europarlamentarii au propus suplimentarea bugetară pentru a compensa reducerea sprijinului american acordat societății civile din regiune.
UE introduce noi reguli de control la frontieră pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în spațiul Schengen # Veridica.md
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși unor controale biometrice automate la frontieră.
Acordul vizează modernizarea administrațiilor fiscale, digitalizarea proceselor și armonizarea legislației cu standardele europene.
Apropierea Ucrainei de UE și NATO a dus la o catastrofă umanitară, cu pierderi masive de vieți omenești și distrugerea țării, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Acum 24 ore
AIEA avertizează asupra creşterii riscurilor de securitate nucleară.
Cancelarul german a declarat că preşedintele rus vrea să intimideze și să insufle frică asupra întregii Europe.
CEC a prezentat Curții Constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Veridica.md
Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a confirma legalitatea scrutinului și a valida mandatul noului Parlament.
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
Eurodeputatul Eugen Tomac, născut în sudul Basarabiei, și fostul ambasador al României la Chișinău Marius Lazurca – în echipa de consilieri a preşedintelui Nicuşor Dan # Veridica.md
Sunt 16 cu totul, între care și fostul premier și lider PNL Ludovic Orban și mulți alții fără notorietate.
Trupa poartă numele unei vedete basarabene a teatrului și filmului românesc, al cărei tată a fost deportat de ocupanții sovietici în Siberia.
Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce beneficii imediate și tangibile pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță procese interne de reorganizare a Primăriei Capitalei.
E cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.
Administrația Trump anunță că ar putea urma operațiuni terestre.
„Shutdown”-ul guvernamental a intrat în a doua săptămână.
Proiectul reprezintă o actualizare a Strategiei militare aprobate în 2018 și reflectă noile realități din domeniul apărării naționale.
Fusese numit pe 9 septembrie.
Un depozit petrolier din Feodosia ar fi fost incendiat de dronele ucrainene.
DEZINFORMARE: Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă un eșec al Occidentului # Veridica.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost nu doar rușinoase, ci și un „eșec total al Occidentului”, întrucât totul ce este împotriva PAS a fost eliminat din scrutin, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de radio pro-Kremlin Sputnik.
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o scrisoare către preşedintele Consiliului European pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova.
Astăzi va fi anunțat premiul pentru medicină.
Coreea de Nord continuă dezvoltarea armatei și a capabilităților sale nucleare cu ajutorul Rusiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor și Raportul cu privire la rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, care vor fi prezentate Curţii Constituţionale pentru validarea noului Parlament.
Autoritățile turce au interzis, din „motive de securitate”, un concert al popularului cântăreț britanic Robbie Williams # Veridica.md
Era programat în aceeași zi cu comemorarea atacului fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, pe 7 octombrie 2023, care a declanșat măcelul din Fâșia Gaza.
Donald Trump a semnat ordinul de trimitere a 300 de membri ai forțelor de ordine federale.
Pentru români, urmează partida cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Directorul organizației SOS Satele Copiilor Austria, Christian Moser, a fost suspendat din funcție # Veridica.md
Ani în șir, copiii și adolescenții au fost bătuți, închiși și fotografiați goi, fapte care nu au fost niciodată făcute publice, în ciuda unui raport detaliat din 2020.
Criptomoneda a depășit valoarea de 125.000 de dolari.
Cehia: populiștii fostului prim-ministru Andrej Babis au câștigat alegerile parlamentare # Veridica.md
Ei contează pe susținere în Legislativ din partea partidului „Vocea Șoferilor”.
În Liov (vest), o regiune mai cruțată decât altele de la începutul invaziei rusești din 2022, patru oameni au fost uciși și șase răniți.
Dezarmarea grupării teroriste palestinene se va face "fie prin planul lui Trump, fie prin forță militară".
Partidul pro-rus de guvernământ „Visul Georgian” revendică victoria în circumscripţiile din toată ţara.
Campioana mondială la haltere, românca Mihaela Cambei, despre antrenamente: „tone ridicate, foarte multe” # Veridica.md
A câștigat în Norvegia medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.
Fostul primar de stânga al Bucureștiului, medicul și politicianul de stânga Sorin Oprescu, a fost reținut de polițiștii greci # Veridica.md
Are 73 de ani de viață și o condamnare de 10 ani şi 8 luni de închisoare, pentru corupție.
Hamas este de acord să elibereze ostaticii israelieni, dar cere negocierea unora din clauzele planului american de pace.
România-Bulgaria: transportul cu feribotul peste Dunăre este suspendat temporar la punctul de trecere Oryahovo-Bechet # Veridica.md
Cei care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt sfătuiţi să ia în calcul posibilitatea creşterii considerabile a timpului de aşteptare, din cauza reparațiilor de pe partea bulgară.
Sunt zeci de victime printre călători și lucrătorii feroviari.
În timpul domniei sale, României i-a fost recunoscută internațional independența de stat, dar a fost nevoită să-I cedeze sudul Basarabiei pretinsei sale aliate, Rusia țaristă.
Opoziția cheamă oamenii în stradă, guvernanții amenință cu un răspuns polițienesc sever la orice tulburări.
Berlinul denunţă o ameninţare la adresa securității Germaniei.
Blocajul afectează, „surprinzător”, doar statele și orașele democrate.
