Instanța impune termen-limită în dosarul lui Vlad Plahotniuc: doar 9 zile pentru 97 de volume
Noi constrângeri din partea instanței în dosarul lui Vlad Plahotniuc. După ce cauza fostului lider al PDM a fost separată de dosarul complex privind frauda bancară, procedură calificată drept nejustificată și irațională de avocații politicianului, acum instanța a oferit un termen restrâns, până pe 17 octombrie, pentru examinarea tuturor volumelor, 97 la număr, de către Vlad Plahotniuc și apărătorii săi, transmite Agenția de Știri Telegraph.md. Anterior, avocații au subliniat faptul că, în baza practicilor judiciare, în asemenea dosare sunt necesare cel puțin două luni pentru studierea materialelor cauzei.După disjungerea cauzei lui Plahotniuc, dispusă de Judecătoria Chișinău pe 29 septembrie, dosarul separat a fost repartizat unui complet de judecată format din trei magistrați. Este vorba de Olga Bejenari, Ana Cucerescu și președintele completului, Sergiu Stratan.Instanța a decis miercuri, 8 octombrie, oferirea unui termen până pe 17 octombrie pentru examinarea dosarului, iar ulterior, pe 20 octombrie, să fie organizată o primă ședință. Apărătorilor le-a fost oferit termen de decădere, data de 17 octombrie, pentru depunerea cererilor. În opinia lor, stabilirea unui termen de decădere reprezintă o limitare directă a dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil, mai mult, această noțiune nu este prevăzută în legislația procesual penală.Amintim că, anterior, avocații au făcut demersuri prin care cereau o perioadă mult mai mare pentru examinarea celor 360 de pagini din rechizitoriu și a celor 97 (250 pagini fiecare) de volume ce se referă la cauza lui Vlad Plahotniuc. Toate solicitările au fost însă respinse de instanță.Pe 29 septembrie, cauza lui Vlad Plahotniuc a fost separată de restul dosarului complex privind frauda bancară în care figurează alți șapte inculpați. Disjungerea cauzei a fost calificată drept nejustificată și neargumentată juridic atât de avocații fostului lider al PDM, cât și de apărătorii celorlalte persoane vizate.Avocații au precizat anterior că prin această separare va fi viciată toată examinarea și nu va fi asigurat nici „principiul adevărului”. De asemenea, apărătorii au declarat că disjungerea este irațională, din moment ce tot judecătorii în 2024, au decis conexarea cauzelor într-un singur dosar, iar între timp nu au intervenit careva circumstanțe noi.
