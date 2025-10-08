Primăria Chișinău, apel către locuitori în contextul ploilor abundente: „Evitați deplasările cu mașinile personale și nu parcați sub copaci”

10:20

Republica Moldova a fost oficial conectată, începând de astăzi, 6 octombrie 2025, la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area), sistemul care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea de transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse — uneori chiar zero. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă parcursul european al țării. Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Republica Moldova”, a declarat Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), instituția care a coordonat procesul de aderare. Ce este SEPA SEPA este cadrul european care permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de țara din care sunt inițiate. În prezent, SEPA include toate statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit, țările din Spațiul Economic European, dar și Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul. Beneficiile pentru cetățeni și companii Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce avantaje directe pentru cetățeni, diaspora și mediul de afaceri. Pentru familiile din diaspora, transferurile în euro vor fi mai rapide, sigure și ieftine, uneori chiar cu comision zero, în funcție de banca utilizată. Dacă anterior un transfer internațional putea costa între 20 și 200 de euro, acum acesta se va realiza la tarife comparabile cu cele din Uniunea Europeană — de doar câțiva euro sau chiar gratuit. Pentru companiile moldovenești, SEPA elimină barierele administrative și reduce costurile de tranzacționare, sporind competitivitatea. În 2024, între Republica Moldova și țările SEPA s-au efectuat peste 830.000 de tranzacții în euro, în valoare totală de 11,8 miliarde de euro — adică aproximativ 3.200 de plăți zilnic, în valoare de 45 de milioane de euro. La nivelul economiei naționale, integrarea în SEPA va genera economii anuale de aproximativ 20 de milioane de euro, bani care vor rămâne în economie și vor putea fi redirecționați către investiții și dezvoltare. Opt bănci din Moldova, deja conectate la SEPA În prezent, opt bănci comerciale din Republica Moldova sunt participante SEPA și pot procesa plăți în euro la aceleași standarde ca în Uniunea Europeană. BNM recomandă clienților să se adreseze instituției bancare la care sunt deserviți pentru a afla detalii privind tarifele și tipurile de transferuri disponibile (standard sau instant). Procesul de aderare a fost coordonat de Banca Națională a Moldovei, împreună cu Asociația Băncilor din Moldova, în calitate de Organizație Națională de Suport pentru Aderare (NASO). În perioada următoare, și alți prestatori de servicii de plată, inclusiv operatori nebancari, vor putea deveni participanți SEPA.﻿ „SEPA este despre oameni, încredere și viitor” „Acest moment este rezultatul unui efort comun: al echipelor Băncii Naționale, Guvernului, Parlamentului și partenerilor noștri europeni și internaționali. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest proiect să devină realitate”, a transmis Anca Dragu într-un mesaj video. „SEPA este despre oameni, încredere și viitor. Despre familii care își vor primi banii la timp. Despre întreprinderi care pot face afaceri în Europa cu aceeași simplitate și siguranță ca în orice alt stat european. Despre o economie care câștigă viteză, resurse și credibilitate”, a adăugat guvernatoarea. Pentru contribuția sa la procesul de integrare, Anca Dragu a fost distinsă, în luna mai 2025, cu Premiul pentru Leadership în cadrul galei Future Economy – Women & Men CEOs Leading the Romanian Economy. Etapele integrării Moldovei în SEPA • 30 ianuarie 2024: Republica Moldova a depus cererea oficială de aderare la Consiliul European al Plăților (EPC); • 6 martie 2025: EPC a aprobat includerea țării în aria geografică SEPA; • 6 octombrie 2025: Moldova a devenit parte operațională SEPA, marcând un pas decisiv spre integrarea financiară europeană.