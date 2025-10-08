Primăria Chișinău, apel către locuitori în contextul ploilor abundente: „Evitați deplasările cu mașinile personale și nu parcați sub copaci”
Primăria Municipiului Chișinău anunță că echipele serviciilor municipale sunt în teren pentru a interveni la înlăturarea consecințelor provocate de condițiile meteo nefavorabile, în special în urma ploilor de lungă durată care afectează Capitala. Autoritățile atenționează că, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, rămâne în vigoare codul galben de ploi de durată, motiv pentru care cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență și responsabilitate. „Pentru a evita eventuale incidente, rugăm locuitorii municipiului să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale. Totodată, șoferii sunt rugați să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare sau sub copacii bătrâni, pentru a preveni accidentele și pentru a permite utilajelor specializate să intervină rapid, dacă situația o va impune”, se menționează în comunicatul Primăriei. Municipalitatea face apel către cetățeni să semnaleze orice problemă legată de efectele ploilor – cum ar fi acumulările de apă, prăbușiri de copaci sau blocaje în trafic – la Dispeceratul Central Municipal, la numerele de telefon: (022) 22-22-67 și (022) 22-26-04. Primăria Chișinău dă asigurări că va continua să monitorizeze situația meteo și să intervină operativ pentru a asigura siguranța locuitorilor și funcționarea infrastructurii urbane.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.