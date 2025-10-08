Republica Moldova adoptă Strategia militară 2025–2035: Modernizare, securitate și parcurs european
Agro TV, 8 octombrie 2025 13:00
Executivul a aprobat Strategia militară pentru perioada 2025–2035, care vizează transformarea Forțelor Armate într-o instituție modernă, profesionistă și bine echipată. Strategia prevede adaptarea sistemului național de apărare la noile realități de securitate și include priorități precum modernizarea apărării aeriene, consolidarea apărării cibernetice și îmbunătățirea instruirii personalului militar. Astfel, Forțele Armate vor avea și un rol
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum o oră
12:20
Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru perioada 2026–2030, care vizează instalarea a 500 mii de contoare inteligente, acoperind cel puțin 40% dintre consumatorii casnici, cu prioritate pentru gospodăriile vulnerabile și mediul urban. Până în 2027, 100 mii de gospodării vulnerabile vor beneficia de aceste contoare, contribuind astfel la o mai
Acum 2 ore
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 9 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 93 de bani, cu 6 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 77 de
12:10
Un focar de rabie la câine a fost înregistrat în localitatea Tîrzieni din raionul Orhei. Potrivit Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, focarul a fost depistat în perioada 29 septembrie – 6 octombrie. Rabia este o zoonoză mortală cauzată de un virus neurotrop, care atacă sistemul nervos. Virusul este secretat în salivă și se transmite, în
Acum 4 ore
11:00
Federația Rusă a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova. Potrivit Rosselhoznadzor, la granița ruso-letonă, în raionul Sebej din regiunea Pskov, un oficial al Serviciului Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Rusia a efectuat un control fitosanitar de carantină asupra a 20,5 tone de mere proaspete cultivate în Republica Moldova. Astfel, în
11:00
IGSU avertizează: Pericol de inundații în urma ploilor abundente – populația, îndemnată să respecte măsurile de siguranță # Agro TV
În contextul ploilor abundente prognozate pe întreg teritoriul țării, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează gestionarii bazinelor acvatice să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei, să monitorizeze periodic nivelul apei în timpul ploilor și să intervină prompt pentru a preveni riscul de revărsări. TATIANA MUNTEAN, ofițer de presă al Inspectoratului
Acum 24 ore
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 8 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 65 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 83 de bani. Leul românesc va fi cotat la
16:30
Mii de doze de vaccin antigripal au fost recepționate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică # Agro TV
Republica Moldova se pregătește pentru sezonul gripal. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal au fost recepționate de autoritățile sanitare. Preparatele au fost cumpărate din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ „ Vaccinul a fost stocat la Depozitul
16:30
Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru a face față sezonului rece 2025–2026, a declarat Vasile Bobea, șeful Ocolului Silvic Hârbovăț. Acesta administrează aproximativ 4800 de hectare de pădure, toate situate în raionul Anenii Noi, și activează în domeniul silviculturii de peste două decenii. Potrivit lui, pregătirile pentru iarnă nu s-au
16:20
Cancerul rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate, atât la nivel global, cât și în Republica Moldova # Agro TV
Cancerul rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate atât din lume, cât și din Republica Moldova. Potrivit ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, principalele forme diagnosticate la noi în țară sunt cancerul mamar și colorectal. ALA NEMERENCO, ministra Sănătății: „Din cauza mediului în care trăim, a modului sedentar de viață și a alimentației nesănătoase, multe
16:20
Numărul accidentelor cauzate de ploile abundente și de lungă durată, a crescut semnificativ. Potrivit serviciului 112, în decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat zeci de apeluri de urgență în care șoferii au semnalat despre producerea accidentelor. SERVICIUL 112 "Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 8 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu 5 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 82
16:10
Grupările criminale organizate au comis, anul trecut, 889 de infracțiuni, ceea ce reprezintă o creștere de peste 342%. În total, anul trecut au fost înregistrate 24,6 mii de infracțiuni, cu 2,5% mai mult decât în anul precedent. Datele sunt prezentate în proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru
16:10
61 de grădinițe din Capitală au fost deja conectate la agentul termic, după ce acum patru zile Întreprinderea „Termoelectrica" a anunțat că este gata să înceapă livrările de căldură. Potrivit Primăriei Chișinău, în urma solicitărilor făcute de administrațiile instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în grădinițele din sectoarele Centru, Ciocana,
Ieri
18:50
Dacă în anul 2020 au fost cultivate 546 de mii de hectare de porumb, în 2025 au fost însămânțate cu 136 de mii de hectare mai puțin, a declarat în cadrul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Șarban. Potrivit acestuia, tot mai
18:40
Articolul FinComBank-partenerul de încredere în agricultură apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 7 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 64 de bani. Dolarul american se scumpește cu 11 bani și va avea valoarea 16 lei și 84 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și
15:50
Pe 14 octombrie, Chișinăul își serbează Hramul în stil tradițional, cu un program vast de evenimente culturale și artistice. Potrivit autorităților municipale, atmosfera de sărbătoare va cuprinde întreg centrul orașului, unde vor fi organizate târguri ale meșterilor populari, standuri ale producătorilor autohtoni și o zonă culinară generoasă, situată între străzile Alexandr Pușkin și Vasile Alecsandri.
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 7 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 4 bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 85 de
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ploi de lungă durată ce vizează întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare de pe 7 octombrie și va dura până pe 8 octombrie.Pe 7 octombrie, în centrul țării se așteptă maxime de 15 grade, iar noapte minimele vor coborî până la 10 grade Celsius. Vântul
13:50
Pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026 în blocurile locative din Chișinău se apropie de final, potrivit Direcției generale locativ-comunale. Până acum, doar 45% dintre întreprinderile municipale și 3% dintre asociațiile de proprietari au semnat fișele termice necesare pentru furnizarea agentului termic, ceea ce indică un progres lent în anumite sectoare. GHENADIE DUBIȚA, șef adjunct al Direcției
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Aproximativ 16 parteneri din Polonia au vizitat Asociația Agențiilor de Recrutare din Republica Moldova, într-un eveniment deosebit, organizat pentru prima dată în aceast format. Vizita a avut drept scop nu doar schimbul de experiență și consolidarea relațiilor de colaborare, ci și pentru a descoperi tradițiile locale, gastronomice moldovenești și a destinațiilor turistice din țară. VASILE
12:30
Raze de control în Nisporeni, soldate cu amenzi de peste 17 mii lei pentru transportul ilegal de lemn # Agro TV
În scopul asigurării eficienței controlului lucrărilor silvo-tehnice în fondul forestier și al respectării legislației de mediu, inspectorii de mediu din Nisporeni, au organizat și desfășurat un șir de razii și acțiuni de verificare pe întreg teritoriul raionului. Pe parcursul controalelor, inspectorii de mediu au verificat corectitudinea transportării masei lemnoase, fiind supuse controlului mai multe mijloace
12:20
Piața Marii Adunări Naționale a devenit un adevărat centru al tradiției, pasiunii și inovației în vinificție, odată cu deschiderea celei de-a XXIV-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Sub sloganul „Vinul nostru uimitor de bun", evenimentul a reunit peste 106 vinificatori, iubitori de vin, turiști și oficialități într-o atmosferă vibrantă, care a pus în valoare
12:10
Republica Moldova este de astăzi oficial parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro. Acest mecanism reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro la aceleași standarde de cost, siguranță și viteză ca în Uniunea Europeană. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, anterior un transfer internațional putea costa între 20 și
3 octombrie 2025
17:50
Pregătirile pentru Ziua Vinului, sunt în toi. În primul weekend din luna octombrie, la Chișinău, se va desfășura cea mai mare sărbătoare dedicată Vinului Moldovei. Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale, se vor aduna 106 vinării, care vor avea ocazia să se întâlnească cu iubitorii de vin pentru cea de-a XXIV-a
17:10
O sută de milioane de lei au fost oferite în acest an de Ministerul Agriculturii pentru cultivatorii sfeclei de zahăr care au fost afectați de înghețurile din luna aprilie, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii Vasile Șarban. Potrivit acestuia, condițiile climaterice au
16:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 4 – 6 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 7 bani, cu 6 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 87
16:00
Sâmbătă va ploua în toată țara, iar temperaturile nu vor depăși 20 de grade. Vântul va sufla din partea de vest. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 8 grade. Ziua se vor
11:50
Începând din luna octombrie, moldovenii vor primi facturi de gaze naturale cu un design modernizat, aferente consumului din luna septembrie. Noile facturi, emise de Energocom, sunt concepute pentru a fi mai clare și mai ușor de înțeles. Ele vor conține informații detaliate precum data emiterii, volumul de gaze consumat în metri cubi și kilowați-oră, istoricul […] Articolul Energocom lansează facturi noi la gaz: Noutăți și opțiuni de plată apare prima dată în AgroTV.
11:40
În regiunea transnistreană va fi implementat un regim temporar de economisire a gazului pe o durată de o săptămână și jumătate, potrivit unui anunț făcut de așa-numitul ministru al economiei de la Tiraspol, Serghei Obolonik. Măsura vine ca urmare a unor „circumstanțe externe nefavorabile” și are scopul de a prioritiza producerea de energie electrică pentru […] Articolul Va fi implementat un regim temporar de economisire a gazului în regiunea transnistreană apare prima dată în AgroTV.
11:00
AIPA lansează Campania privind informarea fermierilor despre „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025” # Agro TV
Fermierii din întreaga țară vor putea afla, direct de la sursă, cum pot beneficia de sprijin financiar în anul viitor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură lansează Campania de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025”, desfășurată în perioada 6 – 10 octombrie în mai multe localități. Campania are drept scop facilitarea accesului […] Articolul AIPA lansează Campania privind informarea fermierilor despre „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025” apare prima dată în AgroTV.
10:40
Republica Moldova își consolidează poziția pe piața cerealelor, iar pe lângă exporturile tradiționale de grâu și orz către Uniunea Europeană și Orientul Mijlociu, apare în premieră primele livrări de sorg către UE. În perioada 1 iulie – 22 septembrie 2025, producătorii moldoveni au exportat 113 tone de sorg, un volum mic, dar cu valoare strategică, […] Articolul Moldova intră pe piața UE cu primele exporturi de sorg apare prima dată în AgroTV.
10:10
Vești bune pentru locuitorii capitalei! Termoelectrica începe procedura de conectare la agentul termic # Agro TV
Procedura de conectare la agentul termic pentru consumatorii din municipiul Chișinău a fost inițiată de către ,,Termoelectrica”, pe fondul scăderii temperaturilor exterioare. Conectarea la sistemul centralizat de termoficare poate fi realizată în orice moment, fără a fi necesară o dispoziție oficială din partea Primăriei Chișinău privind începutul sezonului de încălzire. Inițierea procesului revine gestionarilor sau […] Articolul Vești bune pentru locuitorii capitalei! Termoelectrica începe procedura de conectare la agentul termic apare prima dată în AgroTV.
09:40
Timp de trei zile, 15 vinării din Republica Moldova au reprezentat cu mândrie țara la evenimentul internațional Rotterdam Gastvrij, un târg B2B de prestigiu dedicat sectorului HORECA. În fața unui public de peste 600 de profesioniști și pasionați din țările Benelux, vinificatorii moldoveni au prezentat cele mai bune vinuri autohtone, contribuind la consolidarea imaginii Moldovei […] Articolul Vinurile Moldovei cuceresc Beneluxul: succes răsunător la Rotterdam apare prima dată în AgroTV.
2 octombrie 2025
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 3-5 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 62 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 69 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 3-5 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 3 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 13 bani, cu 6 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 92 de bani, […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
15:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” devine promotor al vinului și tradițiilor moldovenești # Agro TV
În ajunul Zilei Naționale a Vinului, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, în colaborare cu Oficiul Național al Viei și Vinului, a inaugurat standul de țară „Wine of Moldova”. Noul spațiu aduce în prim-plan tradiția, cultura și povestea vinului moldovenesc, oferind pasagerilor o experiență autentică la sosirea sau plecarea din țară. ȘTEFAN IAMANDI, director Oficiul […] Articolul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” devine promotor al vinului și tradițiilor moldovenești apare prima dată în AgroTV.
15:50
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii. Potrivit Ministerului Educației, din totalul angajărilor din acest an, cei mai mulți tineri au optat pentru funcțiile de învățător , educator , profesor de limbă română și profesor de istorie . La nivel regional, cei mai […] Articolul Număr record de tineri specialiști, angajați în anul de studii 2025-2026 apare prima dată în AgroTV.
15:50
Pentru vineri, ne așteptăm la ploi slabe în zona de sud, iar temperaturile nu vor depăși 17 grade. Vântul va sufla din partea de nord-est. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 4 grade. Ziua se vor înregistra 12 grade, […] Articolul Se prevede cer variabil, iar pe alocuri ploi apare prima dată în AgroTV.
15:30
Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, vor beneficia de un sistem modern de irigare care va acoperi aproximativ 50 de hectare de teren agricol. Prima etapă a proiectului a fost implementată în anul 2022, când patru membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă din Pelinei au obținut un grant IFAD pentru irigarea a 20 de hectare […] Articolul Sistem modern de irigare pentru agricultorii din Pelinei, Cahul apare prima dată în AgroTV.
15:30
Fructele moldovenești, în atenția pieței internaționale la expoziția Fruit Attraction 2025 de la Madrid # Agro TV
Republica Moldova a participat la expoziția internațională Fruit Attraction 2025, desfășurată la Madrid, Spania, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie. La standul național „Moldova – taste makes the difference”, organizat cu sprijinul UMAEF – Ukraine-Moldova American Enterprise Fund și al Agenției de Investiții a Republicii Moldova, își prezintă produsele 13 companii producătoare de fructe. […] Articolul Fructele moldovenești, în atenția pieței internaționale la expoziția Fruit Attraction 2025 de la Madrid apare prima dată în AgroTV.
09:30
Mai aproape de telespectatori. „Agro TV Moldova” a primit un slot din Multiplexul național A, după participarea în cadrul unui concurs lansat de Consiliului Audiovizualului, la sfârșitul lunii iulie curent. Totodată, CA, Postului „Agro TV Moldova” i s-a reperfectat licența de emisie inclusiv prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe și prin intermediul […] Articolul „Agro TV Moldova” a primit un slot din Multiplexul național A apare prima dată în AgroTV.
08:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de hotărâre prin care se limitează utilizarea unui grup de zece substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Măsura are drept scop reducerea impactului negativ asupra sănătății umane și mediului, consolidând cadrul legal național și aliniind legislația la directivele Uniunii Europene privind restricționarea substanțelor periculoase în echipamentele […] Articolul Guvernul limitează zece substanțe toxice în echipamentele electrice apare prima dată în AgroTV.
1 octombrie 2025
17:10
Pregătirea terenului pentru culturile de toamnă a devenit o adevărată provocare pentru fermierii moldoveni, în condițiile în care seceta continuă să facă ravagii în multe zone ale țării. Lipsa apei din sol împiedică efectuarea lucrărilor agricole în condiții optime, iar semănatul culturilor de toamnă este pus sub semnul întrebării. Solul nu poate fi prelucrat din […] Articolul Lipsa precipitațiilor îngreunează semnificativ semănatul culturilor de toamnă apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 2 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu doi bani și va avea valoarea 16 lei și 70 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 2 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:10
Pentru ziua de joi, 2 octombrie, se așteaptă cer noros. Vântul va sufla din partea de nord-est cu o viteză de 18 km/h. În centrul țării temperaturile maxime vor ajunge până la 13 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 5 grade. În nordul țării se așteptă maxime de 10 grade […] Articolul Pentru ziua de joi se așteaptă cer noros și maxime de 13 grade în centrul țării apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 2 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 19 de bani, cu 5 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 94 de […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
11:30
116 milioane de lei au fost alocate de Guvern pentru autoritățile publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice # Agro TV
Guvernul a decis alocarea a 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice. Din suma totală, către autoritățile publice centrale au fost repartizate 32,4 milioane de lei, iar suma rămasă către autoritățile publice locale. Cea mai mare parte a acestor bani, sau 81,6 milioane de lei, este destinată […] Articolul 116 milioane de lei au fost alocate de Guvern pentru autoritățile publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice apare prima dată în AgroTV.
11:20
Riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova nu există. Asigurările vin din partea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma unui incident produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei. Nivelul radiațiilor din țară rămâne constant de mai mulți ani, iar dacă vor apărea schimbări, vor fi imediat anunțate instituțiile responsabile, a declarat IGSU. […] Articolul Incident la o centrală din Ucraina. IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă apare prima dată în AgroTV.
