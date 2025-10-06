O delegație din Polonia, în vizită la Asociația Agențiilor de Recrutare din Moldova

18:00

Mai mulți simpatizanți ai Blocului „Patriotic” au protestat luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului. Aceștia au denunțat încălcări care în opinia lor, ar fi avut loc în ziua alegerilor. Peste 250 de mii de cetățeni moldoveni din regiunea Transnistreană nu au putut vota, iar mai mulți observatori internaționali nu au fost lăsați să intre la […] Articolul Blocul „Patriotic” nu recunoaște alegerile apare prima dată în AgroTV.