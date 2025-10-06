Raze de control în Nisporeni, soldate cu amenzi de peste 17 mii lei pentru transportul ilegal de lemn
Agro TV, 6 octombrie 2025 12:30
În scopul asigurării eficienței controlului lucrărilor silvo-tehnice în fondul forestier și al respectării legislației de mediu, inspectorii de mediu din Nisporeni, au organizat și desfășurat un șir de razii și acțiuni de verificare pe întreg teritoriul raionului. Pe parcursul controalelor, inspectorii de mediu au verificat corectitudinea transportării masei lemnoase, fiind supuse controlului mai multe mijloace […] Articolul Raze de control în Nisporeni, soldate cu amenzi de peste 17 mii lei pentru transportul ilegal de lemn apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
12:30
Aproximativ 16 parteneri din Polonia au vizitat Asociația Agențiilor de Recrutare din Republica Moldova, într-un eveniment deosebit, organizat pentru prima dată în aceast format. Vizita a avut drept scop nu doar schimbul de experiență și consolidarea relațiilor de colaborare, ci și pentru a descoperi tradițiile locale, gastronomice moldovenești și a destinațiilor turistice din țară. VASILE […] Articolul O delegație din Polonia, în vizită la Asociația Agențiilor de Recrutare din Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:30
Raze de control în Nisporeni, soldate cu amenzi de peste 17 mii lei pentru transportul ilegal de lemn # Agro TV
Acum o oră
12:20
Piața Marii Adunări Naționale a devenit un adevărat centru al tradiției, pasiunii și inovației în vinificație, odată cu deschiderea celei de-a XXIV-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Sub sloganul „Vinul nostru uimitor de bun”, evenimentul a reunit peste 106 vinificatori, iubitori de vin, turiști și oficialități într-o atmosferă vibrantă, care a pus în valoare […] Articolul Mii de vizitatori la Ziua Națională a Vinului apare prima dată în AgroTV.
12:10
Republica Moldova este de astăzi oficial parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro. Acest mecanism reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro la aceleași standarde de cost, siguranță și viteză ca în Uniunea Europeană. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, anterior un transfer internațional putea costa între 20 și […] Articolul Republica Moldova s-a integrat oficial în sistemul european SEPA apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Pregătirile pentru Ziua Vinului, sunt în toi. În primul weekend din luna octombrie, la Chișinău, se va desfășura cea mai mare sărbătoare dedicată Vinului Moldovei. Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale, se vor aduna 106 vinării, care vor avea ocazia să se întâlnească cu iubitorii de vin pentru cea de-a XXIV-a […] Articolul 15 mii de turiști vor participa la Ziua Națională a Vinului apare prima dată în AgroTV.
17:10
O sută de milioane de lei au fost oferite în acest an de Ministerul Agriculturii pentru cultivatorii sfeclei de zahăr care au fost afectați de înghețurile din luna aprilie, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii Vasile Șarban. Potrivit acestuia, condițiile climaterice au […] Articolul Horticultorii au avut pierderi financiare din cauza înghețurilor apare prima dată în AgroTV.
16:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 4 – 6 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 7 bani, cu 6 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 87 […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
16:00
Sâmbătă va ploua în toată țara, iar temperaturile nu vor depăși 20 de grade. Vântul va sufla din partea de vest. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 8 grade. Ziua se vor înregistra 11 grade, iar noaptea 6 în […] Articolul Ploi și temperaturi de până la 20 de grade apare prima dată în AgroTV.
11:50
Începând din luna octombrie, moldovenii vor primi facturi de gaze naturale cu un design modernizat, aferente consumului din luna septembrie. Noile facturi, emise de Energocom, sunt concepute pentru a fi mai clare și mai ușor de înțeles. Ele vor conține informații detaliate precum data emiterii, volumul de gaze consumat în metri cubi și kilowați-oră, istoricul […] Articolul Energocom lansează facturi noi la gaz: Noutăți și opțiuni de plată apare prima dată în AgroTV.
11:40
În regiunea transnistreană va fi implementat un regim temporar de economisire a gazului pe o durată de o săptămână și jumătate, potrivit unui anunț făcut de așa-numitul ministru al economiei de la Tiraspol, Serghei Obolonik. Măsura vine ca urmare a unor „circumstanțe externe nefavorabile” și are scopul de a prioritiza producerea de energie electrică pentru […] Articolul Va fi implementat un regim temporar de economisire a gazului în regiunea transnistreană apare prima dată în AgroTV.
11:00
AIPA lansează Campania privind informarea fermierilor despre „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025” # Agro TV
Fermierii din întreaga țară vor putea afla, direct de la sursă, cum pot beneficia de sprijin financiar în anul viitor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură lansează Campania de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025”, desfășurată în perioada 6 – 10 octombrie în mai multe localități. Campania are drept scop facilitarea accesului […] Articolul AIPA lansează Campania privind informarea fermierilor despre „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025” apare prima dată în AgroTV.
10:40
Republica Moldova își consolidează poziția pe piața cerealelor, iar pe lângă exporturile tradiționale de grâu și orz către Uniunea Europeană și Orientul Mijlociu, apare în premieră primele livrări de sorg către UE. În perioada 1 iulie – 22 septembrie 2025, producătorii moldoveni au exportat 113 tone de sorg, un volum mic, dar cu valoare strategică, […] Articolul Moldova intră pe piața UE cu primele exporturi de sorg apare prima dată în AgroTV.
10:10
Vești bune pentru locuitorii capitalei! Termoelectrica începe procedura de conectare la agentul termic # Agro TV
Procedura de conectare la agentul termic pentru consumatorii din municipiul Chișinău a fost inițiată de către ,,Termoelectrica”, pe fondul scăderii temperaturilor exterioare. Conectarea la sistemul centralizat de termoficare poate fi realizată în orice moment, fără a fi necesară o dispoziție oficială din partea Primăriei Chișinău privind începutul sezonului de încălzire. Inițierea procesului revine gestionarilor sau […] Articolul Vești bune pentru locuitorii capitalei! Termoelectrica începe procedura de conectare la agentul termic apare prima dată în AgroTV.
09:40
Timp de trei zile, 15 vinării din Republica Moldova au reprezentat cu mândrie țara la evenimentul internațional Rotterdam Gastvrij, un târg B2B de prestigiu dedicat sectorului HORECA. În fața unui public de peste 600 de profesioniști și pasionați din țările Benelux, vinificatorii moldoveni au prezentat cele mai bune vinuri autohtone, contribuind la consolidarea imaginii Moldovei […] Articolul Vinurile Moldovei cuceresc Beneluxul: succes răsunător la Rotterdam apare prima dată în AgroTV.
2 octombrie 2025
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 3-5 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 62 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 69 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 3-5 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 3 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 13 bani, cu 6 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 92 de bani, […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
15:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” devine promotor al vinului și tradițiilor moldovenești # Agro TV
În ajunul Zilei Naționale a Vinului, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, în colaborare cu Oficiul Național al Viei și Vinului, a inaugurat standul de țară „Wine of Moldova”. Noul spațiu aduce în prim-plan tradiția, cultura și povestea vinului moldovenesc, oferind pasagerilor o experiență autentică la sosirea sau plecarea din țară. ȘTEFAN IAMANDI, director Oficiul […] Articolul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” devine promotor al vinului și tradițiilor moldovenești apare prima dată în AgroTV.
15:50
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii. Potrivit Ministerului Educației, din totalul angajărilor din acest an, cei mai mulți tineri au optat pentru funcțiile de învățător , educator , profesor de limbă română și profesor de istorie . La nivel regional, cei mai […] Articolul Număr record de tineri specialiști, angajați în anul de studii 2025-2026 apare prima dată în AgroTV.
15:50
Pentru vineri, ne așteptăm la ploi slabe în zona de sud, iar temperaturile nu vor depăși 17 grade. Vântul va sufla din partea de nord-est. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 4 grade. Ziua se vor înregistra 12 grade, […] Articolul Se prevede cer variabil, iar pe alocuri ploi apare prima dată în AgroTV.
15:30
Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, vor beneficia de un sistem modern de irigare care va acoperi aproximativ 50 de hectare de teren agricol. Prima etapă a proiectului a fost implementată în anul 2022, când patru membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă din Pelinei au obținut un grant IFAD pentru irigarea a 20 de hectare […] Articolul Sistem modern de irigare pentru agricultorii din Pelinei, Cahul apare prima dată în AgroTV.
15:30
Fructele moldovenești, în atenția pieței internaționale la expoziția Fruit Attraction 2025 de la Madrid # Agro TV
Republica Moldova a participat la expoziția internațională Fruit Attraction 2025, desfășurată la Madrid, Spania, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie. La standul național „Moldova – taste makes the difference”, organizat cu sprijinul UMAEF – Ukraine-Moldova American Enterprise Fund și al Agenției de Investiții a Republicii Moldova, își prezintă produsele 13 companii producătoare de fructe. […] Articolul Fructele moldovenești, în atenția pieței internaționale la expoziția Fruit Attraction 2025 de la Madrid apare prima dată în AgroTV.
09:30
Mai aproape de telespectatori. „Agro TV Moldova” a primit un slot din Multiplexul național A, după participarea în cadrul unui concurs lansat de Consiliului Audiovizualului, la sfârșitul lunii iulie curent. Totodată, CA, Postului „Agro TV Moldova” i s-a reperfectat licența de emisie inclusiv prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe și prin intermediul […] Articolul „Agro TV Moldova” a primit un slot din Multiplexul național A apare prima dată în AgroTV.
08:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de hotărâre prin care se limitează utilizarea unui grup de zece substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Măsura are drept scop reducerea impactului negativ asupra sănătății umane și mediului, consolidând cadrul legal național și aliniind legislația la directivele Uniunii Europene privind restricționarea substanțelor periculoase în echipamentele […] Articolul Guvernul limitează zece substanțe toxice în echipamentele electrice apare prima dată în AgroTV.
1 octombrie 2025
17:10
Pregătirea terenului pentru culturile de toamnă a devenit o adevărată provocare pentru fermierii moldoveni, în condițiile în care seceta continuă să facă ravagii în multe zone ale țării. Lipsa apei din sol împiedică efectuarea lucrărilor agricole în condiții optime, iar semănatul culturilor de toamnă este pus sub semnul întrebării. Solul nu poate fi prelucrat din […] Articolul Lipsa precipitațiilor îngreunează semnificativ semănatul culturilor de toamnă apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 2 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu doi bani și va avea valoarea 16 lei și 70 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 2 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:10
Pentru ziua de joi, 2 octombrie, se așteaptă cer noros. Vântul va sufla din partea de nord-est cu o viteză de 18 km/h. În centrul țării temperaturile maxime vor ajunge până la 13 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 5 grade. În nordul țării se așteptă maxime de 10 grade […] Articolul Pentru ziua de joi se așteaptă cer noros și maxime de 13 grade în centrul țării apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 2 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 19 de bani, cu 5 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 94 de […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
11:30
116 milioane de lei au fost alocate de Guvern pentru autoritățile publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice # Agro TV
Guvernul a decis alocarea a 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice. Din suma totală, către autoritățile publice centrale au fost repartizate 32,4 milioane de lei, iar suma rămasă către autoritățile publice locale. Cea mai mare parte a acestor bani, sau 81,6 milioane de lei, este destinată […] Articolul 116 milioane de lei au fost alocate de Guvern pentru autoritățile publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice apare prima dată în AgroTV.
11:20
Riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova nu există. Asigurările vin din partea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma unui incident produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei. Nivelul radiațiilor din țară rămâne constant de mai mulți ani, iar dacă vor apărea schimbări, vor fi imediat anunțate instituțiile responsabile, a declarat IGSU. […] Articolul Incident la o centrală din Ucraina. IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă apare prima dată în AgroTV.
11:20
Guvernul implementează 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală în Republica Moldova # Agro TV
Guvernul implementează 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală în țară, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei. În acest sens, Guvernul a aprobat Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, a precizat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regoionale, Vladimir Bolea. VLADIMIR […] Articolul Guvernul implementează 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
11:00
Tehnologii de ultimă generație și parada utilajelor agricole la „Moldagrotech” și „Farmer 2025” # Agro TV
Fermierii și profesioniștii din sectorul agricol sunt așteptați la expozițiile internaționale „Moldagrotech” și „Farmer”, care se vor desfășura în perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Evenimentul, ajuns la ediția a 46-a pentru „Moldagrotech” și a 28-a pentru „Farmer”, va reuni peste 200 de companii din Republica Moldova și din țări precum […] Articolul Tehnologii de ultimă generație și parada utilajelor agricole la „Moldagrotech” și „Farmer 2025” apare prima dată în AgroTV.
11:00
O nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026, a fost aprobată de Guvern. Formula a fost pilotată pe parcursul anului 2025 în patru raioane – Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni. Rezultatele pilotării au arătat că noul mecanism permite o alocare mai clară și mai previzibilă a bugetelor și reduce […] Articolul O nouă metodă de finanțare a grădinițelor, apricată începând cu anul 2026 apare prima dată în AgroTV.
11:00
Incendiul de proporții la un depozit de materiale de construcție de pe șoseaua Muncești din Capitală # Agro TV
În seara zilei de 30 septembrie, un incendiu puternic a izbucnit pe șoseaua Muncești din Chișinău, la un depozit de materiale de construcție. Cu flăcările au luptat 70 de pompieri și salvatori, sprijiniți de 18 autospeciale. Pentru asigurarea ordinii publice și securității zonei afectate, la fața locului au intervenit și echipaje ale poliției și carabinierilor. […] Articolul Incendiul de proporții la un depozit de materiale de construcție de pe șoseaua Muncești din Capitală apare prima dată în AgroTV.
10:50
În ajunul Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu un apel către părinți și cadre didactice, prin care cere stoparea colectării banilor cu prilejul acestei sărbători. DAN PERCIUNE, ministrul Educației și Cercetării: ,,Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la CNA. Acolo sunt […] Articolul Ministerul Educației solicită stoparea colectării banilor de Ziua Profesorului apare prima dată în AgroTV.
09:50
AIPA: Subvenții de peste 73 de milioane de lei, destinate fermierilor din sectorul zootehnic # Agro TV
Fermieri din sectorul zootehnic vor primi peste 73 milioane lei sub formă de subvenții în plăți directe Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că a desfășurat, în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, apelul destinat fermierilor din sectorul zootehnic pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. Astfel, potrivit AIPA, au fost […] Articolul AIPA: Subvenții de peste 73 de milioane de lei, destinate fermierilor din sectorul zootehnic apare prima dată în AgroTV.
09:40
Rezervația „Codrii” amenințată de un număr excesiv de cerbi: Specialiștii recomandă vânătoarea de selecție # Agro TV
Numărul cerbilor din Rezervația naturală ’’Codrii’’ a ajuns la aproximativ o mie, de aproape zece ori mai mult decât norma admisă, ceea ce pune presiune asupra pădurii și culturilor agricole din zonă. ȘTEFAN MANIC, cercetător științific în cadrul Rezervației naturale “Codrii”: ,, Dacă pe suprafața nostră de 5200 ha norma ar fi de 100-120 de […] Articolul Rezervația „Codrii” amenințată de un număr excesiv de cerbi: Specialiștii recomandă vânătoarea de selecție apare prima dată în AgroTV.
09:20
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat în trimestrul II 2025 o majorare de 1,1%comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. OLEG CARA, director general al Biroului Național de Statistică: ,,Putem menționa construcțiile, valoare acestor activități a crescut în trimestrul II față de trimestrul II de […] Articolul Evoluția trimestrială a PIB-ului, prezentată de Biroul Național de Statistică apare prima dată în AgroTV.
09:20
În municipiul Chișinău a început campania de salubrizare de toamnă, care se va desfășura până la 30 noiembrie. Astfel, potrivit directorului interimar al întreprinderii municipale ”Spații Verzi”, Emilia Braga, urmează să fie curățate parcurile, scuarurile, cimitirele și spațiile verzi. Containerele de gunoi vor fi spălate și suplimentate acolo unde este necesar, iar străzile și sistemele […] Articolul În Capitală a început plantarea de toamnă a arborilor și salubrizarea apare prima dată în AgroTV.
09:10
Atenționarea de călătorie în Grecia. Ministerul Afacerilor Externe precizează că miercuri, 30 septembrie, în țara elenă este programată o grevă generală de 24 de ore, desfășurată la nivel național. Aceasta ar putea genera perturbări majore în circulația transportului public, inclusiv în rețelele rutiere, feroviare, maritime și aeriene. Astfel, călătorii sunt îndemnați să verifice din timp […] Articolul Atenționare de călătorie în Grecia, în contextul unei greve generale apare prima dată în AgroTV.
09:10
Peisaje de iarnă în plină toamnă, în România. Imaginile de poveste au fost surprinse luni, 29 septembrie, la Suceava și Harghita. Potrivit autorităților de peste Prut, pe Transalpina, la peste 1.700 de metri altitudine, s-a așternut un strat de zăpadă de câțiva centimetri. Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat material antiderapant. Oamenii legii […] Articolul Peisaje de iarnă în plină toamnă, în România apare prima dată în AgroTV.
08:50
Antibioticele, între tratament și abuz: experții avertizează asupra riscului rezistenței antimicrobiene # Agro TV
Utilizarea excesivă a antibioticelor devine o problemă tot mai gravă, avertizează specialiștii. Ana Volneanschi, secretar științific la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, atrage atenția că abuzul de antibiotice, atât în medicină, cât și în domeniul veterinar, duce la rezistența antimicrobiană. ANA VOLNEANSCHI, secretar științific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică: ,, Se folosesc tot mai […] Articolul Antibioticele, între tratament și abuz: experții avertizează asupra riscului rezistenței antimicrobiene apare prima dată în AgroTV.
30 septembrie 2025
17:40
Pentru miercuri, ne așteptăm la ploi slabe și cer noros, vântul va sufla din partea de nord-est. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 11 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 6 grade. Ziua se vor înregistra 9 grade, iar noaptea 4 în nordul Republicii Moldova. În […] Articolul Se așteaptă ploi și temperaturi de până la 14 grade apare prima dată în AgroTV.
17:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 1 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 24 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 99 de […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
17:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 1 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 60 de bani, la fel ca ziua precedentă. Dolarul american se ieftinește cu 5 bani și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 1 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
29 septembrie 2025
18:00
Mai mulți simpatizanți ai Blocului „Patriotic” au protestat luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului. Aceștia au denunțat încălcări care în opinia lor, ar fi avut loc în ziua alegerilor. Peste 250 de mii de cetățeni moldoveni din regiunea Transnistreană nu au putut vota, iar mai mulți observatori internaționali nu au fost lăsați să intre la […] Articolul Blocul „Patriotic” nu recunoaște alegerile apare prima dată în AgroTV.
17:30
După prelucrarea a 100% din procesele verbale, rezultatele preliminare arată că în Parlament vor accede cinci formațiuni politice. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă. Rezultatele alegerilor parlamentare 2025: Partidul Acțiune și Solidaritate – 50,20% Blocul Electoral Patriotic – 24,17% Blocul Alternativa […] Articolul Rezultatele alegerilor Parlamentare 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 30 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 60 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 5 bani și va avea valoarea 16 lei și 73 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 30 septembrie apare prima dată în AgroTV.
15:50
Pe 30 septembrie, se anunță cer noros și ploi slabe de scurtă durată pe timp de zi. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 15 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade în centrul țării. Vântul va sufla din nord-est cu o viteză de 18 km/h în centrul țării. La […] Articolul Ploi slabe pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
14:50
O treime din alimentele bune pentru consum ajung anual la gunoi, în timp ce milioane de oameni suferă de foame. Din anul 2019, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, pe 29 septembrie este marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare. Evenimentul, instituit cu sprijinul FAO și UNEP, atrage atenția asupra necesității reducerii pierderilor […] Articolul 29 septembrie – Ziua Mondială de Conștientizare privind risipa și pierderile alimentare apare prima dată în AgroTV.
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 30 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 26 de bani, cu 2 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 de lei, cu 6 […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
